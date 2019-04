Brooklyn Nets golpea primero de forma abusiva

Brooklyn y Chicago Bulls se veían las caras por quinta vez esta temporada, tras los cuatro partidos disputados durante la temporada regular, duelo en los cuales Chicago salió victorioso en tres de los cuatro encuentros.

Chicago finalmente podría contar con su center Joakim Noah, que estaba entre algodones, simultáneamente están a la espera de poder sumar a sus filas a su jugador franquicia Derrick Rose, que no ha disputado ningún minuto durante la presente campaña. En el bando de los Nets, P.J. Carlesimo disponía de toda la plantilla para disputar la 1º ronda de la eliminatoria.

En el inicio, Brooklyn buscaba correr siendo conocedores de que el quinteto titular de su rival no es especialmente físico, metiendo balones dentro a su jugador interior estrella, aprovechando su superoridad de centímetros, y sus recursos en ataque, hablo de Brook López. Chicago alterna balones dentro, sacando provecho de la debilidad defensiva del mencionado Brook, con tiros de sus hombres abiertos, Hinrich y Deng.

Brook & Deron imparables

Evans estaba tomando más protagonismo del que debería, ya que no destaca precisamente por su amplio repertorio de recursos en ataque, y estaba tomando decisiones precipitadas. Mientras tanto Deron y Brook, las caras más visibles de este equipo en estos momentos, tiraban del equipo, en especial el pivot, que estaba haciendo un destrozo a Chicago en la pintura. El primer cuarto terminó con 25 a 14, de los cuales 21 de los 25 puntos lo anotaron esta dupla.

Chicago no encontraba su lugar en el encuentro, apenas elaboraban sus jugadas y buscaban las canastas de forma individual, algo que no caracteriza a un equipo llevado por Thibodeau. Al mismo tiempo que no conseguían parar el potencial ofensivo de los Nets.

Con la entrada de la segunda unidad de ambas entidades el partido bajó enteros, misma intensidad pero menos acierto de cara al aro, especial mención se merece Stackhouse que se marcó 3 air balls digno de elogio, aún así Chicago no conseguía minimizar la distancia.

Cabe reseñar la electricidad que insufla Nate Robinson a su equipo, en este caso positivamente en ataque, en la otra cara de la moneda, defensivamete seguían teniendo los mismos o más problemas. Carlos Boozer era el único jugador destacable en ataque para los visitantes, lo cual es realmente significativo de cómo le iban las cosas a su equipo.

Brooklyn abusa de Chicago

La distancia en el marcador superaba la decena, Watson y Wallace sumaban en ataque manteniendo a su equipo arribna, y con la entrada de los titulares de nuevo se distanciaron de nuevo, la baza Brook López la iban a explotar al máximo, y sumado a Deron en su mejor estado de forma, implicaba un resultado realmente abusivo al descanso, 60-35 a favor de los locales.

La segunda mitad se iniciaba con un gran mate de Noah, que podía ser un indicio de reacción, pero los Nets tenían claro que no podían dormirse y dejar meterse en el encuentro a su rival, aprendiendo de su último partido ante ellos en liga regular.

Gerald Wallace parecía haberse reencarnado en el jugador franquicia de su época en los Bobcats, anotando ya sea desde larga distancia, como penetrando a canasta buscando el contacto, además de ser inexpugnable en defensa.

Boozer con 22 puntos, continuaba siendo el jugador que daba la cara por su equipo, mostrándose superior en el uno contra uno a Brook. También cabe mencionar a Butler – 13 puntos - que estuvo correcto en todo momento. Esto era insuficiente para meter a su equipo con opciones de cara al final del encuentro. Jugadores clave como Luol Deng o Noah – con molestias – pasaban sin pena ni gloria por el Barclays.

Encuentro visto para sentencia

Hasta el señor Reggie Evans, uno de los jugadores más limitados de la NBA con el balón en las manos, se permitía el lujo de asistir en forma de alley-oop con Blatche, esto daba muestras de que la intensidad en defensa de los Bulls brillaba por su ausencia. La brecha en el marcador aumentaba a 27 puntos al término de tercer cuarto.

Al encuentro le sobraba un cuarto entero, circunstancia complicada de ver en una eliminatoria de PlayOffs entre el cuarto y quinto clasificado. P.J Carlesimo dejó al quinteto titular al completo descansando, mientras Thibodeau únicamente dejaba en pista a Boozer. La esperanza de remontada nunca existió, y el único objetivo de cara al último cuarto fue maquillar el resultado. Minutos aprovechados especialmente por Johnson y Blatche en los locales, y por parte de los visitantes Nate y Belinelli.

El primer punto de la eliminatoria se quedó en el Estado de Manhattan, gracias a la poca oposición mostrada por los visitantes y unos Nets que estuvieron concentrados desde el minuto uno de encuentro. El marcador final fue de 105 a 89 para Brooklyn Nets.

