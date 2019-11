Los favoritos golpean primero

Ya están aquí. La pasada noche por fin dieron arranque los ansiados y esperados PlayOffs de la NBA; y lo hicieron con cuatro partidos apasionantes y plenos de matices diferentes. Las eliminatorias por el título se abrían en el MSG, donde los Knicks -comandados por un Carmelo Anthony estelar- se impusieron en un partido de baja anotación a los Celtics por 85-78 gracias en parte a un pésimo último cuarto de los de Doc Rivers. Posteriormente arrancaban las series del Oeste con un Denver-Golden State que resultó ser un auténtico partidazo. Alternativas en el juego y ningún equipo conseguía escaparse. En ese panorama apareció el veteranisimo Andre Miller (37 años) para guiar a su equipo y anotar la canasta ganadora en el último segundo para el 97-95 final.

por estrecho margenen el último segundo, llegaron dos auténticos paseos. El primero de ellos fue obra de los Nets, que masacraron a los Bulls por 106-89. Los de Brooklyn querían dar una gran imagen en su primer partido de Playoffs y salieron con la séptima marcha puesta de la mano de Williams y Lopez, sentenciando el partido al descanso (60-35). La segunda parte sobró totalmente y los Bulls, con unos flojos Noah y Deng, solo maquillaron el resultado en el último cuarto. En el cuarto y último partido de la jornada, los Clippers dieron muestra de su superioridad imponiéndose por 112-91 a los Grizzlies de Memphis. La exhibición de CP3 y la labor anotadora coral de los angelinos fue demasiado para unos Grizzlies que aguantaron por debajo de los 10 puntos hasta el periodo definitivo, en el cual no tuvieron respuesta para los locales.

New York Knicks 85-78 Boston Celtics (1-0)

Knicks: Anthony (36), Copeland (-), Chandler (-), Felton (13), Shumpert (3) - Quinteto Inicial - Smith (15), Kidd (8), Martin (10).

Celtics: Bass (4), Green (26), Garnett (8), Bradley (15), Pierce (21) - Quinteto Inicial - Lee (4).

Se daba el pistoletazo de salida a los Playoffs en el Madison Square Garden con un duelo de rivalidad histórica entre dos clásicos del baloncesto mundial: Knicks y Celtics. Los de la Gran Manzana se presentaban como favoritos ante unos Celtics sin Rajon Rondo y con muchas dudas a lo largo de la temporada regular; pero como era de esperar, los verdes se transformaron al oler las eliminatorias y parecían otros. El partido arrancaba con un altísimo ritmo de anotación, con Melo y Jeff Green entonadísimos, indefendibles para sus respectivos rivales. intercambio de canastas constante, que provocó un 26-29 al final del primer cuarto. El segundo periodo siguió exactamente la misma tónica que el primero, con ambos hombres llevando el peso de la anotación. Los puntos de banquillo de los Knicks empezaban a aparecer de la mano de JR Smith; mientras que la franquicia de Boston solo sabía anotar con su quinteto inicial. Con todo esto, y tras un pequeño parcial de los locales, el partido se marchaba al descanso con 49-53 para Boston.

La segunda parte fue radicalmente distinta. Solo hubo defensa. En el tercer cuarto, el trío Anthony-Smith-Felton tiraba de los locales mientras que Pierce era el único que respondía por momentos para la franquicia de Massachusetts. Las pérdidas de Boston comenzaban a ser un problema; pero aún así los Celtics entraban el el periodo definitivo por delante en el marcador por 67-70. Los 12 últimos minutos se pueden resumir en una palabra: pérdidas. Pérdidas de balón como las 8 que cometieron los Celtics, que se autodescartaron del partido. Tras 36 minutos de buen trabajo, el conjunto de Doc Rivers realizó un pésimo último cuarto, con 3 de 11 en tiros de campo y los ya mencionados balones perdidos. Aún con esto, los verdes estuvieron vivos hasta poco más de minuto y medio del final, ya que los Knicks estaban muy erráticos con el lanzamiento y solo Melo y el veterano Kenyon Martin parecían capaces de anotar. Al final. parcial de 18-8 en el último cuarto para los Knicks que ponían el definitivo 85-78 en el marcador y el 1-0 en la serie.

Denver Nuggets 97-95 Golden State Warriors (1-0)

Nuggets: Iguodala (8), Chandler (11), Koufos (6), Fournier (11), Lawson (12) - Quinteto Inicial - McGee (9), Brewer (10), Miller (28), Randolph (2).

Warriors: Barnes (8), Lee (10), Bogut (9), Thompson (22), Curry (19) - Quinteto Inicial - Ezeli (1), Jack (10), Landry (14), Green (2).

Las eliminatorias por el título en el Oeste arrancaban con un Denver Nuggets contra Golden State Warriors, en un partido vibrante y que no decepcionó a ningún fanático del baloncesto. Fue un encuentro que lo tuvo todo: entrega, alternativas, lucha y final de infarto. Los Nuggets hicieron valer su factor cancha (van 24 victorias seguidas en casa sumando la temporada regular) para anotarse el 1-0, pero no fue para nada un triunfo fácil. Sudaron sangre. Los primeros 12 minutos fueron de un elevado ritmo anotador, con canastas muy repartidas en ambos equipos y sin que aparecieran apenas los hombres que deben liderar a sus franquicias en esta serie, Curry y Lawson. Con ello, y a pesar del buen juego visitante, el primer periodo acababa con 28-25 para los Nuggets. En el segundo, hubo dos nombres clave. En los Warriors, Thompson comenzó a enchufarse y logró 11 puntos a lo largo del cuarto que ponían a su equipo con el mando en del partido. Por parte de los Nuggets, el rookie Fournier mantenía a los suyos a unas distancias salvables con 9 puntos tras los 24 primeros minutos. Al descanso y tras un 16-23 de parcial, los Warriors se marchaban ganando 44-48.

Se esperaba que los locales reaccionaran y metieran una marcha más; y esto no se hizo esperar. En el tercer cuarto, y de la mano de un entonado Brewer, con 10 puntos, Chandler y Miller, que comenzaba a mostrarse mucho, los Nuggets firmaron un parcial de 27-16 ante unos Warrior en los que solo Curry y Thompson parecía poder anotar, con la esporádica ayuda de Landry. Se llegaba así al último cuarto con 71-64 para los locales. Los 6 primero minutos del último periodo fueron una lucha entre la dupla Curry-Landry contra el veterano Miller, que estaba cuajando un memorable partido. Poco más de 5 minutos para el final y el marcador reflejaba un 88-81. Esperaba final apretado. Thompson y Bogut llevaban ahora el peso anotador mientras que Miller seguía respondiendo, pero él solo no podía. De esta forma, nos plantábamos en el último minuto con 93-92. A falta de 36 segundos, Lawson anotaba un tiro de dos que ponía el 95-92 y el partido en bandeja para los Nuggets, pero Curry no estaba por la labor y a poco más de 14 segundos del final anotaba un triple punteadísimo para empatar a 95, previa asistencia de Jarret Jack (10 en total). Quedaba una posesión y el balón era para Miller. El veterano base no se puso nervioso y tras bailar a Green en una sensacional entrada a canasta anotaba a falta de 1.2 segundos la canasta definitiva que ponía el 1-0 en la serie para su franquicia.

Brooklyn Nets 106-89 Chicago Bulls (1-0)

Nets: Wallace (14), Evans (5), Lopez (21), Johnson (16), Williams (22) - Quinteto Inicial - Blatche (12), Watson (14), Humphries (2).

Bulls: Deng (6), Boozer (25), Noah (4), Butler (13), Hinrich (2) - Quinteto Inicial - Gibson (9), Robinson (17), Belinelli (13).

El segundo partido del día en el Este fue sin duda alguna el único que se podría calificar de "aburrido". Y no por el juego, sino porque solamente existió un equipo sobre la cancha del Barclays Center. Los Bulls no fueron rivales y no plantaron cara a unos Brooklyn Nets que se comieron literalmente a los de la Ciudad del Viento en su estreno en Playoffs con su nueva denominación. Fue un partido completamente sin historia, en el que desde el primer momento se pudo ver que equipo estaba en el partido y cual no, Prueba de ello fue el destrozo que realizó Brook Lopez en el primer cuarto, en el que logró la friolera de 13 puntos ante Boozer y Noah. Esta exhibición, acompañada de 9 puntos de Deron, ponían un 25-14 al final del periodo. En el segundo más de lo mismo. Williams se disparaba hasta los 15 puntos, Lopez hasta los 19, Wallace firmaba 8 y Watson aportaba triples desde el banco. En los Bulls, solo Boozer parecía estar en la cancha, firmando 14 puntos al descanso. En los últimos minutos, los de Chicago se aferraron a 7 puntos seguidos de Belinelli, que evitaron una mayor vergüenza al final de la primera mitad (60-35).

Con este panorama, quedaban 24 minutos en los que los locales bucarían divertirse y mantener y los Bulls una pequeña sesión de maquillaje. Y en el tercer cuarto solo ocurrió lo primero. Johnson comenzó a enchufarse con tres canastas y Blatche llegaba a los 12 puntos desde el banquillo al mismo tiempo que Deron seguía engordando sus estadísticas. Chicago ni reaccionaba ni se esperaba que lo hiciera; con únicamente Boozer y Robinson tirando del carro ante la desgana y el pésimo partido de Luol Deng y Joakim Noah. De nuevo, y ya a medio gas, los Nets se apuntaban el cuarto y se plantaban en los 12 ultimos minutos con una ventaja cercana a los 30 puntos (89-62). De esta manera, poca historia quedaba por contar en el Barclays. Ahora sí, los Bulls arovecharon ya que los Nets se dejaron llevar pensando ya en el siguiente partido de la serie y con un 17-27 de parcial lograron cerrar el partido por debajo de los 20 puntos de diferencia (106-89). 1-0 para los Nets y mucho que mejorar en los Bulls si quieren hacer algo en esta serie.

Los Angeles Clippers 112-91 Memphis Grizzlies (1-0)

Clippers: Butler (13), Griffin (10), Jordan (3), Billups (14), Paul (23) - Quinteto Inicial - Crawford (13), Barnes (10), Hollins (2), Odom (4), Bledsoe (15), Turiaf (5).

Grizzlies: Prince (2), Randolph (13), Gasol (16), Allen (8), Conley (12) - Quinteto Inicial - Davis (6), Bayless (19), Dooling (6), Pondexter (5), Wroten (4).

En el partido que cerraba la jornada de apertura de los Playoffs, los Clippers de Los Ángeles se impusieron a los Memphis Grizzlies por 112-91 en un partido en el que, a pesar de que solo lograron escaparse en el último cuarto, los locales dieron la sensación de controlar totalmente el partido durante toda su extensión; dando muestras de solidez y superioridad. El primer cuarto fue clara muestra de ello, con un 29-21 para los locales. El acierto perimetral de los angelinos, con un Butler firmando 9 puntos y con Chris Paul repartiendo juego y anotando otros 7, fue respondido a duras penas por el clásico juego interior de los Grizzlies, que se aferraron a los 6 puntos en un buen inicio de Davis. En el segundo cuarto llegó una reacción de los Grizzlies, que de la mano de Randolph y Gasol en la pintura empezaban a anotar con comodidad, pero los Clippers tambien seguían haciéndolo, ahora liderados por Billups y Crawford, que se marcharon al descanso con 10 y 11 puntos respectivamente. En el último segundo, Barnes anotaba una canasta para poner en el cuarto el 28-30 e irse al descanso con ventaja local por 57-51.

El tercer cuarto fue el más defensivo y en el que también los ataques estuvieron más erráticos. Los Clippers anotaban de la mano del trío CP3-Crawford-Billups ante el flojo partido de sus hombres altos en ataque, mientras que Randolph y Conley tiraban ahora de la franquicia de Memphis para evitar que la ventaja superase los dobles dígitos. De esta manera se llegaba al último y definitivo periodo tras un 18-18 y con todo por decidir (75-69). Memphis estaba vivo. En lo tres primeros minutos la ventaja se mantuvo estable (81-76), pero tres minutos seguidos sin anotar de los Grizzlies le ponían en seras dificultades (84-76). Bledsoe y Griffin provocaban ahora los puntos de los Clippers, mientras que Gasol hacia lo propio para los Grizzlies. Poco a poco la diferencia iba aumentando y CP3 a base de tiros libres ponía el partido muy cuesta arriba para Memphis (99-87 a 3 minutos del final). Acto seguido, un triple de Paul, con su punto número 23, sentenciaba el encuentro y en unos 2 minutos finales con los Grizzlies bajando lo brazos, los Clippers consiguieron un fuerte parcial para ratificar el triunfo de manera contundente, poniendo el 1-0 en la serie.