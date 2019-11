Jason Collins reconoce que es homosexual

Jason Collins da un paso adelante en la historia del baloncesto y del deporte. El pívot de los Wizards reconoce en una carta abierta en la prestigiosa revista Sports Illustrated que es homosexual. Collins es el primer deportista de las grandes ligas estadounidenses en confesarlo públicamente. “Soy un pívot de la NBA de 34 años. Soy negro. Y soy gay”, se mostraba tajante el jugador.

“No me he propuesto ser el primer atleta que reconoce que es gay y juega en una gran liga estadounidense. Pero estoy feliz por haber tomado la iniciativa. Ojalá no hubiese sido el primer chico que levanta la mano para decir ‘soy diferente’”, explicaba entre líneas. Collins se muestra satisfecho de su orientación sexual: “Mi viaje de auto-descubrimiento y auto-reconocimiento empezó en mi ciudad natal de Los Ángeles y así he ganado dos campeonatos estatales en el instituto, he llegado a la Final Four y el Elite Eight en la universidad, y nueve Playoffs en 12 temporadas en la NBA”.

Nada más conocerse la noticia, su equipo ha lanzado un comunicado a través de su página web para apoyar a su jugador: “Estamos extremadamente satisfechos de Jason y apoyamos su decisión de vivir su vida con orgullo y abiertamente. Él ha sido un líder tanto dentro como fuera de la pista y un compañero excepcional durante toda su carrera NBA. Esas cualidades le seguirán sirviendo como jugador y como un modelo positivo para todas las orientaciones sexuales”.

El comisionado de la NBA, David Stern, también ha mandado un comunicado para apoyar la decisión del veterano jugador: “Jason ha sido un jugador muy respetado y un gran compañero de equipo a lo largo de su carrera. Estamos orgullosos de que haya asumido el liderazgo en este tema tan importante. Además, el apoyo de compañeros de equipo y jugadores rivales ha sido unánime a través de las redes sociales.

Bradley Beal, compañero de Collins en los Wizards, comentaba: “Orgulloso de Jason Collins por expresar sus sentimientos. Gran compañero, mentor y mejor persona #vivetuvida”.

Kobe Bryant también ha mostrado su apoyo al jugador: “Orgulloso de Jason Collins. No debes ahogarte por lo que eres por la ignorancia de los demás #coraje #apoyo #laarmadamabaseponeenpie #sétú”.