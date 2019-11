Gran Canaria, último aeropuerto para el Blancos de Rueda

La despedida ha llegado para el Blancos de Rueda. El conjunto morado no volverá a figurar con esa denominación en una competición oficial, ya que el patrocinador principal del equipo se marcha para no volver. El Club Baloncesto Valladolid vuelve a quedarse huérfano de sponsors, como ya le sucedió hace cuatro años, antes de que Rueda agarrara el timón de la financiación de la entidad.

Pero todavía queda un partido de baloncesto con denominación de origen. El que enfrentará a los de Roberto González con el Herbalife Gran Canaria de Pedro Martínez, en tierras insulares, mañana a las 12:30, choque que será retransmitido por la Televisión Autonómica Canaria y por Orange Arena.

Con la baja de Antonio Porta

El encuentro no significa nada a nivel de clasificación o de objetivos deportivos para los pucelanos, pero sí que hay ganas de vencer en el seno de la plantilla para terminar con un buen sabor de boca la temporada. Una campaña que, pese a haber sido estupenda a nivel baloncestístico, ha dejado un irreal poso de amargura por el hecho de que el equipo haya llegado con la gasolina bajo mínimos a los últimos encuentros de la temporada y, sobre todo, por la lesión de Antonio Porta, que estará alejado de las pistas durante los próximos cuatro meses.

Como contrapartida, Roberto González recupera a Cizuskas, tras dos compromisos ausente, y a Antonio Izquierdo, que se perdió el choque frente al Obradoiro de la semana pasada. De ese modo, Román Montañez no tendrá que ejercer de director de juego durante casi todo el partido, como sucedió ante los gallegos, aunque sí ocupará nuevamente esa posición durante bastantes minutos.

Es muy posible que sea el último partido de muchos de los integrantes de la actual plantilla, con independencia de que el club continué existiendo o no. Entre esas despedidas más que probables se halla la de Nacho Martín, quien intentará cerrar su maravillosa temporada consiguiendo unos números que lo mantengan en la primera posición de la lista de jugadores más valorados. Ya se sabe que el Premio MVP es otra historia y parece complicado que lo consiga después de haber recibido el Premio Endesa a la Actitud Azul.

Gran Canaria, a un paso de los play-offs

Enfrente de los morados estará el Herbalife Gran Canaria, un conjunto que este año ha vuelto por sus fueros, compitiendo con la élite de la ACB, después de una temporada, la 2011/2012, de transición. Con Spencer Nelson a un nivel excelso, un resolutivo Ryan Toolson -que es duda, al haberse resentido de una lesión en el abductor- y la aportación de un juego interior realmente potente formado por Xavi Rey, Uros Slokar y Eulis Báez, el cuadro de Pedro Martínez está firmando una excelente temporada. Se han reforzado con el escolta nigeriano Chamberlain Oguchi, que podría debutar ante el Valladolid.

Si no suceden cosas muy extrañas, el Granca se clasificará para play-offs, lo cual se produciría en cualquier caso si vence al Pucela. En el supuesto de que cayeran derrotados, solo se quedarían fuera se combinaran las victorias de Unicaja -que juega en el Palau Blaugrana- y de Obradoiro, siempre que esta última se produjera por dieciséis puntos o más ante un Bilbao Basket que prácticamente no se juega nada.

Por lo tanto, los de Las Palmas de Gran Canaria son claros candidatos a quedar entre los ocho primeros, si bien tienen un objetivo a mayores, que es vencer a los vallisoletanos para asegurarse el séptimo puesto y, de ese modo, evitar al Real Madrid en primera ronda.

El pesimismo realista de Roberto González

Si se vuelve a mirar al lado pucelano, nadie puede negar que este choque no es como el último partido de otras temporadas. Hay una sensación tal de derrotismo, pese a la fantástica campaña deportiva, que realmente asusta. No hay nada más que fijarse en las declaraciones de Roberto González, probablemente el termómetro de emociones más fiable que hay en Pisuerga. Nunca el técnico vallisoletano se había mostrado tan escéptico sobre la continuidad del club en la próxima temporada como durante la previa del encuentro.

El mago de Carpio, que se define a sí mismo como un optimista realista, confiesa que no puede ser “optimista” de cara a la posibilidad de que haya equipo en ACB el año que viene. “No puedo serlo, porque sé como estoy yo y como está mi gente; otra cosa es que las cosas cambien y mi chip también, pero ahora mismo mi perspectiva no es la más positiva, por eso digo que las decisiones importantes hay que tomarlas en frío y no cuando se está de bajón”.

Roberto hacía en este punto una referencia clara a su futuro en el mundo del baloncesto. Si bien aclaró que no tenía ninguna oferta de otros clubes y que le encantaría quedarse en el banquillo del CB Valladolid, admitió que no le importaría dirigir a otro conjunto y que, “si me llega la oportunidad, lo tendría que valorar”. Es la primera vez que habla en estos términos, si bien dejó claro que, “pese a que yo me haya revalorizado como entrenador esta temporada, el mercado está muy difícil y no te llueven las ofertas”.

Es un signo evidente del pesimismo moderado que reina ahora mismo en la cabeza del principal símbolo del CB Valladolid. También habló, como otras veces, de la posibilidad de ejercer nuevamente como profesor “en cualquier colegio de Valladolid”, o incluso de tener que “estar un año en el paro”. Triste y realista encarnación en la persona de Roberto de la situación de la entidad pucelana y de la sociedad española en general.

El único revulsivo es el dinero

Roberto González manifiesta con sus palabras una evidencia. Y es que, pese a que en estos días se usa en torno a la institución morada un tono apocalíptico alternativo, que solo viene guiado por el afán de notoriedad, la verdadera devastación del todavía Blancos de Rueda viene marcada por datos mucho más reales. No hace falta lanzar bombas nucleares para que Pisuerga se parezca a Hiroshima, a Nagasaki o a la zona cero de la ACB, como se dice en determinados perfiles de Twitter.

Se trata de un club que languidece desde hace meses y la causa fundamental es sobradamente conocida por todos, ya que los medios de comunicación que cubren a la institución pucelana se han encargado de hacerlas públicas con rigor y profesionalidad. Múltiples deudas e impagos, promesas incumplidas, mentiras reiteradas por parte de los dirigentes, agujero económico y una falta de liquidez absoluta.

Ese es el problema real. Todo lo demás de lo que se hablado recientemente tiene que ver con asuntos que efectivamente podrían suponer irregularidades e incluso derivar en responsabilidades graves si se probaran las acusaciones que se vierten, pero que no tienen que ver con el Club Baloncesto Valladolid, sino con las personas concretas que lo han gestionado.

Sin embargo, en lo que concierne exclusivamente a la entidad morada, continúa teniendo salvación. Difícil, muy complicada, pero sigue siendo posible. Y ese revulsivo, como se ha cansado de repetir una y otra vez Roberto González y volvió a reiterar en la previa del partido frente al Gran Canaria, es el dinero. Si hay viabilidad económica, el club sobrevivirá.

El alcalde León de la Riva es quien actualmente tiene la respuesta y está trabajando intensamente para salvar la categoría ACB del club, lograda este año por el equipo en la pista, o para, en el caso de no conseguirlo, posibilitarle una vida honrosa en otro nivel, alejándole de la agonía y del disparadero de los escándalos extradeportivos. Y, si no queda más remedio, porque el vil metal no aparece en estos tiempos de depresión y miseria, habrá que proceder a su liquidación. Darle una muerte digna.

Hansen tendrá que esperar

Eso está por encima, según el propio alcalde y el presidente de la Fundación Baloncesto Valladolid, Juan Vela, del nombramiento de una nueva figura que rija los destinos de la institución morada. Sorprende que el alcalde, que ha sido el principal valedor de Mike Hansen y que ha insistido, según cuentan diversas fuentes, en que fuese designado cuanto antes, apoye ahora el discurso de Juan Vela y diga que la cuestión del nuevo presidente no es prioritaria. Sí lo es para la mayoría de la gente vinculada al club.

Roberto González en la previa del encuentro aseveró, como en otras ocasiones, que Hansen sería un “gran presidente, si se dieran las condiciones económicas”, e incidió en la importancia tener una cabeza visible para el club, aunque también apoyó la idea de que lo realmente primordial es la viabilidad del club. Sin embargo, tampoco se mojó demasiado cuando se le preguntó por la posibilidad de que el Patronato continuara dirigiendo los designios de la institución. Fiel a su personalidad discreta y a su carácter prudente, Roberto se atavió con el uniforme de empleado del club, “nada más, y por eso a mí no me compete decidir a las personas que tienen que dirigir al club, sino a ellos verme con buenos ojos a mí”.

Pero, independientemente de todas estas cuestiones, que anuncian una post temporada muy larga, de momento toca terminar la temporada lo mejor que se pueda ante el Herbalife Gran Canaria. Las Palmas será el último aeropuerto para el Blancos de Rueda. Cabe desear que únicamente se convierta en una zona de tránsito para el Club Baloncesto Valladolid.

Una escala que permita embarcar en otro vuelo hacia la ACB o, al menos, hacia otra categoría, pero con baloncesto en Pisuerga. Para ello hace falta que el ya famoso mirlo blanco, el revulsivo del que habla siempre Roberto, encuentre el camino y tenga las alas lo suficientemente sanas y resistentes como para guiar hacia su destino al CB Valladolid.