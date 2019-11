Phil Jackson considera que Michael Jordan es mejor que Kobe Bryant

Nunca antes había hablado tan claro sobre ello. Hasta ahora. Phil Jackson, el once veces campeón de la NBA -seis con los Bulls y cinco con los Lakers- compara las dos grandes estrellas de ambos equipos en su nuevo libro “Once anillos: El alma del éxito”. El periódico Los Angeles Times, que recibió una copia del libro que se publica el martes día 21, hace un adelanto de la comparación entre ambos.

Según el Times, Jackson explica: “Una de las grandes diferencias entre las dos estrellas a mi modo de ver es la superioridad de Michael como líder. Aunque en ocasiones era duro con sus compañeros, Michael fue un maestro a la hora de controlar el clima emocional del equipo con el poder de su presencia. Kobe necesitaba recorrer un largo camino antes de poder crear ese clima”. De alguna manera, Bryant no tenía en sus huesos el liderazgo que sí tenía Jordan, añade Jackson.

A nivel defensivo, el técnico también considera que Jordan está por encima de Bryant: “No hay dudas, Jordan era más duro e intimidaba más a los atacantes. Kobe aprendió algunas tácticas de Michael, pero en general dependía más de su flexibilidad y de su astucia. Sin embargo, arriesgaba demasiado en defensa y en ocasiones lo pagaba caro”.

Respecto al juego ofensivo, Jackson dice que Jordan dejaba que el partido le fuera llegando de forma más natural, mientras que Kobe tendía a "forzar más en sus acciones" cuando el partido no iba bien. Michael era un jugador que dejaba hacer a sus compañeros, al mismo tiempo que se centraba en la defensa y en pasar el balón para que el equipo consiguiese la victoria.

En este sentido, Phil Jackson considera que se trataba de algo relacionado con la personalidad de cada uno: “Jordan era más carismático y gregario que Kobe. Le encantaba relacionarse con sus compañeros. A Bryant, sin embargo, le costaba más porque llegó a la liga como adolescente y evitaba relacionarse con sus compañeros mayores que él. Pero con el paso de los años, puso un mayor énfasis en conocer al resto de jugadores, especialmente en las giras fuera de casa”, declara Jackson.

The comparisons are #apples2oranges Wonder what the perception would be if M played wit @ shaq instead #differentroles #differentcareerpaths

“Las comparaciones son como manzanas-naranjas. Me pregunto qué percepción habría si M (Michael) hubiese jugado con @Shaq (O’Neal) # diferente rol # diferentes caminos en la carrera”

Tras ello, Phil Jackson añadió lo siguiente en su propia cuenta de la red social:

Listen friends of bball; don’t get hung up on words. I was most fortunate to have the chance to coach two of the greatest gds. EVER MJ/Kobe