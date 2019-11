Grizzlies - Spurs, así lo vivimos

06:13 Hasta aquí la retransmisión de hoy, muchas gracias por su atención. Sigan los Playoffs 2013 en VAVEL.com, en nuestro Twitter, @NBA_VAVEL, y en nuestro Facebook, VAVEL NBA. Saludos.

06:10 Pau, presente en el pabellón, considera que los Grizzlies merecieron más:

The @memgrizz deserved more tonight.It was special to be at the Forum tonight for me. @marcgasol had another great game. — Pau Gasol (@paugasol) 26 de mayo de 2013

06:08 Los Grizzlies se quedan al borde de la eliminación. Su primera derrota como locales en estos Playoffs 2013. No perdían en casa desde principios de abril. Ningún equipo ha remontado un 3 - 0 en contra en una eliminatoria de Playoffs. en la historia.

06:06 Los Spurs se quedan a una sola victoria de su primera final NBA desde 2007. Lo pueden conseguir el próximo lunes a las 03:00, hora peninsular, cuando se disputará en Memphis el cuarto partido.

00:00 93-104 En Spurs, gran partido del "Big Three": 26 Parker, 24 puntos y 10 rebotes Duncan y 19 puntos Ginóbili.

00:00 93-104 En los Grizzlies, destacaron Conley con 20 puntos pero 8/21 en tiros, Marc Gasol con 16 puntos y 14 rebotes, Randolph con 14 puntos y 15 rebotes y Pondexter con 15 puntos desde el banquillo.

00:00 93-104 Estadísticas al final del partido:

00:00 93-104 Los Spurs se quedan a una victoria de las Finales de la NBA tras remontar los 16 puntos de desventaja del primer cuarto.

00:00 93-104 FINAL DEL PARTIDO

00:09 93-104 Asiste Ginóbili para Splitter.

00:37 93-102 Doble-doble 144 de Duncan en Playoffs

00:37 93-102 Falla Parker pero recoge el rebote Duncan que anota fácil. Van a colocarse 0 - 3 en la serie los Spurs. 16 puntos de San Antonio en la prórroga, siete de Duncan.

01:08 91-100 "Dos más uno" de Parker que mata el partido.

01:27 91-97 Falló Marc Gasol la que hubiese devuelto la esperanza a los Grizzlies.

01:56 91-97 Conley suelta la bomba a una mano desde cuatro metros y anota.

02:19 89-97 Fallaron de nuevo los Grizzlies, ataque de Spurs que acaba en canasta de Splitter. 3-11 de parcial, partido casi sentenciado.

02:48 89-95 Dejan solo a Parker que anota fácil. Seis arriba Spurs, se complica el partido para Memphis.

03:08 89-93 Quinta personal de Duncan sobre Conley. Pero anota solo el primero.

03:30 88-93 Anota ahora Splitter, cinco arriba Spurs.

04:10 88-91 "Dos más uno" de Duncan tras sacarle la falta a Marc. Cinco puntos seguidos del pívot de los tejanos.

04:28 88-88 Responde Randolph la canasta de Duncan. Sigue empatado el partido.

05:00 86-86 COMIENZA LA PRIMERA PRÓRROGA.

00:00 86-86 Segunda prórroga en la serie. En el segundo partido, los Spurs vencieron tras el tiempo extra.

00:00 86-86 No entra la bandeja de Conley. A la prórroga.

00:19 86-86 Falló el triple Ginóbili. Rebote Grizzlies. Tiempo muerto de Hollins. Tendrán una última posesión los de Memphis.

00:33 86-86 Penetra Allen y saca la falta de Ginóbili. Falla el primero. Anota el segundo.86

00:54 85-86 Falta de Pondexter sobre Ginóbili, la sexta. Sale Bayless en su lugar. Anota los dos el argentino.

01:04 85-84 Se levanta Marc desde cuatro metros y anota a una mano. De nuevo ventaja para Grizzlies.

01:19 83-84 Fallo defensivo de Memphis que acaba con canasta fácil de Ginóbili.

01:29 83-82 No puede anotar Conley con la bandeja. Sale el balón por línea de fondo. Posesión para Spurs aunque van a revisar. Tiempo muerto corto Spurs.

01:51 83-82 Reclaman los Grizzlies recuperación de Tony Allen pero le pitan la falta. Falla el triple posterior Danny Green.

02:22 83-82 Anotó solo el segundo tiro libre Tony Allen.

02:22 82-82 Cuarta falta personal de Duncan. Empate a 82 a falta de dos minutos. Todo por decidir.

02:22 82-82 No entra el tiro de Duncan pisando la línea de tres. Rebote Tony Allen, que recibe la falta. Tiempo muerto en pista.

03:20 82-82 Falló Parker el intento de triple. Conley empata a una mano.

04:54 80-82 Pierden la bola los Grizzlies, mate de Duncan en transición.

05:16 80-80 Empató Parker a 80, no pudo anotar ahora.

06:08 80-78 ¡¡¡Mate de Marc Gasol!!!

06:32 78-78 Falla el tiro de cinco metros Duncan, rebote ofensivo Splitter que saca la falta. Anota solo el segundo el ex de Baskonia.

06:53 78-77 Anotó Parker desde seis metros tras salir del bloqueo. Ahora hay dos tiros libres para Marc, anota ambos.

07:35 76-75 Pérdida de Tony Parker, ataque de los Grizzlies que falla Bayless con el triple, pero rebotea de nuevo Randolph en ataque y saca la falta de Bonner. Es su octavo rebote ofensivo. Anota solo el primero. Volverá Duncan tras cinco minutos de descanso.

08:16 75-75 Pondexter, máximo anotador de los Grizzlies con 15 puntos. Imagen: bleacherreport.com

08:16 75-75 ¡¡¡Triple de Quincy Pondexter!!! Segunda opción tras el séptimo rebote ofensivo de Randolph. Empatan el partido los Grizzlies, tiempo muerto Spurs.

08:39 72-75 Pudo empatar Conley con otro triple pero no entró. Posesión de nuevo para Memphis tras la pérdida de Bonner.

09:35 72-75 ¡¡¡Triple de Mike Conley!!! Sobre la bocina del reloj de posesión. A tres Grizzlies.

10:00 69-75 Anota el adicional Matt Bonner.

10:00 69-74 Bonner por elevación sobre Marc. Saca la falta y tendrá tiro adicional. Cinco arriba para Spurs, pinta mal la cosa para Memphis. Pide tiempo Hollins.

10:28 69-72 ¡¡¡Triple de Manu Ginóbili!!! Máxima ventaja para San Antonio.

10:48 69-69 Rebotea en ataque Randolph, que saca la falta y anota solo uno de los dos tiros libres.

11:14 68-69 Otra de Duncan, ahora le asistió Ginóbili.

11:28 68-67 Devuelve la ventaja para los Grizzlies Conley con un "dos más uno".

11:45 65-67 ¡¡¡Triple de Danny Green!!! Primera ventaja para los Spurs en el partido.

12:00 65-64 COMIENZA EL ÚLTIMO CUARTO.

00:00 65-64 Estadísticas al final del tercer cuarto:

00:00 65-64 Grandes minutos de la pareja Parker - Duncan que remontaron el 61-52 con un parcial de 4-12 que deja a los Spurs a un solo punto a falta de 12 minutos. Trata de responder Hollins jugando con cuatro pequeños al igual que Popovich, pero no le sale bien la jugada por el momento.

00:00 65-64 FINAL DEL TERCER CUARTO.

00:00 65-64 "Pick and roll" entre Parker y Duncan, anota el pívot su punto número 13. A uno Spurs.

00:08 65-62 Responde Conley con un canastón la bandeja anterior de Parker.

00:58 63-60 Falla dos tiros libres Duncan, rebote en ataque Ginóbili que recibe la falta. Anota los dos el argentino.

01:12 63-58 Canastón de Pondexter sobre la defensa de Duncan. Saca la falta pero falla el adicional.

01:24 61-58 Falla el triple Green, que aún no ha anotado hoy. Falta de Splitter sobre Marc en el rebote, y es la cuarta. Debe sentarse el brasileño.

02:01 61-58 Encesta los dos Manu Ginóbili.

02:01 61-56 Se fueron por nueve los Grizzlies, tras un 10-2 de parcial. Buena recuperación de Spurs que pueden colocarse a tres si mete los dos el argentino.

02:01 61-56 Recibe la falta Ginóbili, que tendrá dos tiros libres. Tiempo muerto en pista.

02:38 61-56 Cuatro seguidos de Ginobili y Diaw y los Spurs que reducen la diferencia a cinco.

03:54 59-52 Siete arriba Grizzlies tras el tiro forzado de Bayless que entra.

04:49 57-52 Gran asistencia de Bayless sobre el corte de Pondexter que encesta y pone el +5 en el marcador.

05:49 53-50 Dos puntos para Randolph tras capturar el rebote ofensivo. Necesitan los Grizzlies puntos de su estrella, que lleva solo ocho.

06:14 51-50 Falta de Marc; anota Duncan a pase de Parker. A uno Spurs de nuevo.

06:44 51-48 Estas son las jugadas más destacadas de la primera parte:

06:44 51-48 Responde rápidamente Tony Allen la canasta de Parker. Tiempo muerto de Spurs.

08:02 49-46 Falló Duncan, no así Prince, que vuelve a poner el +3.

08:42 47-46 Falta sobre Duncan. Posesión de banda para Spurs. Atacan para ponerse por delante.

09:50 47-44 Pérdida de Spurs que acaba con palmeo de Marc en la contra fallada por Tony Allen.

10:33 45-44 A uno San Antonio tras la canasta de Duncan desde cinco metros.

11:12 44-42 Splitter abre la segunda parte y deja a dos a Spurs.

12:00 44-40 COMIENZA EL TERCER CUARTO.

00:00 44-40 Mejores en porcentajes de tiro los Spurs. Sin embargo, dominan el rebote los Grizzlies y controlan mejor las pérdidas.

00:00 44-40 Marc y Tony Allen, máximos anotadores en los Grizzlies con 8 puntos cada uno. En Spurs, 11 para Parker y 7 para Duncan.

00:00 44-40 Estadísticas al descanso:

00:00 44-40 Corrigieron los Spurs los fallos del primer cuarto, sobre todo las pérdidas de balón. Los Grizzlies firmaron un 7/23 en este segundo cuarto y los de San Antonio se quedan a cuatro tras el -16 del primer periodo.

00:00 FINAL DEL SEGUNDO CUARTO. DESCANSO.

00:02 44-40 Falla Conley el triple, sexto tiro consecutivo que erran los Grizzlies.

00:32 44-40 Fuerza la falta Tony Parker. Protestan los Grizzlies pero irá a la línea de tiros libres. Anota los dos.

01:22 44-38 Falta de Duncan sobre la penetración de Marc. Posesión de fondo para Memphis. Antes, recibió este balonazo involuntario en la cara:

02:40 44-36 De nuevo anota Marc, canasta desde seis metros.

02:56 42-36 Mejores jugadas del primer cuarto:

02:56 42-36 No acertó Ginóbili con el triple, y falta de Boris Diaw. Tiempo muerto en pista.

04:11 42-34 Cara a cara los dos mejores pívots de la liga y Duncan que le saca la falta a Marc. Anota solo el segundo.

04:57 42-33 Falla el adicional Leonard tras anotar y recibir la falta.

05:30 40-31 Réplica de Parker al canastón de Marc Gasol.

06:04 38-29 Se reanuda el partido con otra pérdida de Spurs. Va a volver Prince.

06:26 38-29 Marc Gasol con el tiro desde cinco metros. Tiempo muerto en pista. Atento su hermano Pau desde la grada.

06:35 36-29 Vuelve Marc a pista. A siete Spurs tras el triple de Diaw.

07:15 36-26 Octavo punto de Pondexter que anota para responder la canasta anterior de Duncan.

08:18 31-24 2-11 de parcial para Spurs con la bomba de Gary Neal.

08:52 31-22 Cuarta pérdida de Memphis este cuarto y anota Duncan gancho de tres metros.

09:13 31-20 Se duele Prince del tobillo y se marcha corriendo al vestuario cojeando.

10:09 31-20 Tony Allen desde la pintura sobre la defensa de Neal.

10:22 29-20 Tiempo muerto de Lionel Hollins. Una pérdida de balón y dos fallos de Memphis, y 0-7 de parcial para los Spurs que se plantan en el partido.

12:00 29-13 COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO.

00:00 29-13 Le preguntan a Popovich dos preguntas diferentes sobre ataque y defensa y responde: "Balones perdidos"

00:00 29-13 Estadísticas primer cuarto, enormes diferencias en porcentajes de tiros de campo y pérdidas de balón.

00:00 29-11 +18 Grizzlies tras un horrible cuarto de Spurs. Popovich sentó sus cinco titulares de golpe tras las pérdidas de balón. En el primer cuarto del primer partido, ganaban los Spurs por 17 y remontaron los de Memphis.

00:00 29-13 FINAL DEL PRIMER CUARTO.

00:10 29-13 ¡¡¡Triple de Jarred Bayless!!! +16 los Grizzlies

00:28 26-13 Tercera falta personal de Arthur en tres minutos. Anota dos tiros libres Matt Bonner.

01:02 26-9 Aumenta a 17 la diferencia con la media vuelta de Arthur.

02:09 24-9 ¡¡¡Triple de Quincy Pondexter!!!

02:28 21-9 Fuerza la falta de Darrell Arthur Ginóbili. Anota el primero el argentino.

02:36 21-8 Tiempo muerto en pista. Anotó Marc desde la cabeza de la bombilla.

03:04 19-8 Responde Ginobili el triple de Conley con otro triple.

03:53 16-5 Sigue la sangría de pérdidas de Spurs. Falta de Bonner sobre Randolph.

04:53 16-5 Siete pérdidas de balón de San Antonio. Quíntuple cambio de Popovich en el tiempo muerto. Ha sentado a todo el quinteto del tirón.

04:53 16-5 Vuelven a robar los Grizzlies. Anota Prince, pide tiempo muerto Popovich.

05:21 14-5 Otro robo de Allen, otra bandeja fácil a la contra.

06:27 12-3 Triple de Tayshaun Prince, se marchan por nueve los Grizzlies en dos minutos locos de partido.

07:42 5-3 Llega la primera de Spurs, triple de Tony Parker desde la esquina.

08:41 5-0 Más de tres minutos sin anotar Spurs. Han fallado todos sus tiros de campo y acumulan cinco pérdidas de balón, cuatro de ellas de Parker. El +5 es la máxima ventaja en la serie para los Grizzlies.

08:41 5-0 Otras dos pérdidas de Spurs y cuatro puntos seguidos a la contra de Allen y Conley. Tiempo muerto en pista.

09:38 1-0 "Airball" de Tony Allen desde cinco metros. Siguen sin anotar en tiros de campo ninguno de los dos equipos. Tres pérdidas de balón de Parker.

10:28 1-0 Pasos de Tony Parker. Abrió el marcador con un tiro libre Randolph.

10:46 0-0 0/2 en tiros cada equipo en los primeros ataques. Empate a cero.

12:00 0-0 COMIENZA EL PARTIDO:

03:11 Récord de los Grizzlies en Playoff a partir del tercer partido y en primeros dos partidos, vía @ESPNstatsInfo

Grizzlies: 7-0 this postseason following Games 1 & 2 (1-5 in Games 1 & 2) — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 26 de mayo de 2013

03:09 Recordemos que la serie está 2 - 0 a favor de los Spurs. En la otra Final de Conferencia, 1 - 1 entre Heat y Pacers tras el triunfo de los de Indiana anoche.

03:07 Otra noticia de última hora es que los Grizzlies descartan a Austin Daye y convocan a Donte Green.

03:04 Foto de @PetePranica en el interior del pabellón. BelieveMemphis es el lema (Cree Memphis).

03:03 Foto de bleacherreport.com, Marc Gasol antes del partido

03:01 A punto de comenzar el partido, quintetos habituales: Conley, Allen, Prince, Randolph, Gasol; Parker, Green, Leonard, Duncan, Splitter

02:59 Los Grizzlies promedian en Playoffs: en casa 108 puntos a favor y 96 en contra; fuera de casa, 98,8 a favor y 104,1 en contra.

02:55 Danny Green, escolta de los Spurs, está con 6/10 en triples en la eliminatoria. Los Spurs con él en pista, +43,9. Sin él, -15,6.

02:54 La estadística que nos trae @nbastats: Parker asistió a un 60% de los tiros de campo de sus compañeros mientras estuvo en pista. Lidera la liga en esta estadística en Playoffs con un 37,2%.

Parker assisted on an incredible 60% of his teammates' Field Goals while on the floor in Gms1 & 2. Has highest AST% in Playoffs (37.2%) — NBA.com/Stats (@nbastats) 26 de mayo de 2013

02:52 Recordemos que los Spurs, de ganar hoy se colocarían 0 - 3 en la serie. Nunca en la historia se ha remontado ese resultado.

02:50 La otra noticia destacada en la previa es la multa de 5.000 dólares a Tony Allen por esta acción de "flopping" en el primer partido:

02:48 Ambos equipos ya se vieron las caras en la primera ronda de los Playoffs 2011. Los Grizzlies eliminaron a los Spurs por 4 - 2 a pesar de ser el octavo clasificado del Oeste. Los de Lionel Hollins ganaron el primer partido en San Antonio y después vencieron los tres partidos como locales. Los Spurs fueron incapaces de ganar ningún encuentro en el FeDex.

02:45 Además, los Spurs acumulan siete derrotas en los últimos nueve encuentros en el pabellón de los Grizzlies, incluyendo las dos visitas esta temporada en fase regular. En la primera, el 11 de enero, victoria de los de Hollins por 101 - 98. En el segundo choque, el 1 de abril, triunfo de nuevo de Memphis por 92 - 90 con una canasta de Conley sobre la bocina.

02:45 Los de Memphis acumulan 19 victorias en los últimos 20 partidos como locales. Desde el 5 de febrero, cuando perdieron contra los Suns en el FedEx, solo los Clippers a inicios de abril fueron capaces de ganar en el feudo "Grizzlie".

02:45 Los Grizzlies vuelven a su casa con la eliminatoria 2 - 0 en contra, al igual que sucedió en primera ronda, cuando remontaron el 0 - 2 con el que llegaron de Los Ángeles contra los Clippers. Ningún equipo ha remontado dos eliminatorias que llegó a perder 0 - 2 en una misma postemporada.

02:45 Otro de los aspectos en el que deben mejorar los de Lionel Hollins es en el ofensivo. Randolph, que promedia 18 puntos por partido en Playoffs, acumula 17 puntos y 7/26 en tiros en el total de la eliminatoria. Registros muy inferiores a su media.

02:45 Precisamente de Parker hablaron los Grizzlies en la previa del partido. Necesitan ser más agresivos sobre él para no dejarle dirigir y jugar con tanta comodidad. Esta fue su actuación de 15 puntos y 18 asistencias en el segundo partido:

02:45 Para el encuentro de esta noche, era duda Tony Parker por una lesión en la pantorilla. El miércoles fue sometido a una resonancia magnética que descartó gravedad en la lesión, por lo que hoy volverá a jugar tras tres dias de descanso.

02:45 El pasado martes tenía lugar en el AT&T el segundo encuentro, decantado de nuevo a favor de los tejanos. Tras remontar 18 puntos de desventaja, los Grizzlies llevaron el partido a la prórroga, pero los Spurs, con 15 puntos y 18 asistencias de Tony Parker, acabaron ganando por 93 - 89.

02:45 En el primer partido, disputado el pasado domingo, victoria de los Spurs por 105 - 83. Los de Popovich se adelantaron en la eliminatoria gracias a un gran primer cuarto, en el que ya mandaban por 19 puntos. Lo intentaron los Grizzlies pero la victoria se quedó en Texas.

02:45 La Final del Oeste se traslada a Memphis tras los dos primeros de la serie disputados en San Antonio. Vamos a repasar a continuación lo que dieron de sí esos dos encuentros.

02:45 Buenas noches. Bienvenidos a la retransmisión del Grizzlies - Spurs en VAVEL.com. Tercer partido de la Final de la Conferencia Oeste desde el FedEx Forum de Memphis, Tennessee.