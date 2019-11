Pacers - Heat, así lo vivimos

05:13 Hasta aquí la retransmisión de hoy, muchas gracias por su atención. Sigan los Playoffs 2013 en VAVEL.com, en nuestro Twitter, @NBA_VAVEL, y en nuestro Facebook, VAVEL NBA. Saludos.

05:08 Los 77 puntos anotados son la peor cifra de los de Miami en estos Playoffs 2013.

05:07 Los Heat llevaban más de dos años sin perder un partido en el que anotaban diez o más triples, vía @eyeonbasketball

05:05 Los de Spoelstra ya jugaron un séptimo partido en la Final de Conferencia de 2012, cuando vencieron a los Celtics antes de ganar el título contra los Thunder.

05:04 Los Heat acusaron su mal encuentro en el tiro, 36% en tiros de campo, a pesar del brillante porcentaje desde el triple. Bosh y Wade acabaron con 15 puntos entre ambos con 4/19 en tiros. Los Heat fueron arrollados en puntos en la pintura, sobre todo de Hibbert, imparable, y en el rebote (53 - 33).

05:02 Los Pacers fuerzan el séptimo con un gran tercer cuarto, apoyados en los puntos de George y Roy Hibbert.

00:00 91-77 Anotadores y estadísticas al final del partido:

00:00 91-77 Los Pacers fuerzan el séptimo partido, que tendrá lugar la madrugada del lunes al martes, 02:30, hora peninsular.

00:00 91-77 FINAL DEL PARTIDO

00:24 91-77 Anotó dos tiros libres Chalmers. Ahora tiene dos Hansbrough. Falla el segundo pero captura el rebote ofensivo.

00:49 90-75 Mate de Stephenson para seguir aumentando la diferencia. Se sientan los titulares de ambos equipos. Despide el pabellón el pie a Hibbert.

01:20 88-73 ¡¡¡Triple de Paul George!!! Responde a la canasta de LeBron. Partido más que sentenciado.

01:48 85-71 George Hill devuelve el +14, partido sentenciado.

02:48 83-69 Canasta de David West, todo encaminado para que haya séptimo partido.

03:14 81-69 Falta de Hibbert a James. Encesta solo el primero el alero.

03:22 81-68 Tapona Wade el tiro de George. Atacarán los Heat.

03:55 81-68 4/18 para Bosh&Wade, que no han jugado un minuto en el último cuarto.

03:55 81-68 Imparable Hibbert en la pintura, +13 Pacers y tiempo muerto de Spoelstra. Se les complica el partido a los Heat.

04:18 79-68 Anota Hill los dos tiros libres de las técnicas.

04:18 77-68 Le pitan falta en ataque a LeBron sobre Hibbert. Sale corriendo James y le cae la técnica. Técnica al banquillo de los Heat también.

04:47 77-68 Mate de West tras capturar el rebote ofensivo.

05:05 75-68 LeBron lleva más puntos en esta serie, que Bosh y Wade juntos, vía @ESPNChrisPalmer

05:05 75-68 Falla Joel Anthony el tiro y comete falta. Tiempo muerto en pista.

05:28 75-68 ¡¡¡Triple de Paul George!!! Respiran los Pacers, se marchan por siete.

05:53 72-68 Robo de Miller a Hibbert, y LeBron, imparable en el contraataque.

06:39 72-66 LeBron responde la canasta de West, con un rectificado en el aire.

07:24 70-64 No entró el triple de Cole que hubiese puesto a tres a los Heat.

08:11 70-64 A seis los Heat tras dos triples seguidos de Mike Miller.

08:53 70-58 David West, bandeja con la izquierda.

09:14 68-58 No entra el tiro de Allen. No está demasiado fino el ex de los Celtics. Tiempo muerto en pista.

09:48 68-58 Pérdida de George. 18ª pérdida de unos Pacers que aún no han anotado en este cuarto. Sexta pérdida de Paul George.

10:32 68-58 Falta de Hill sobre Ray Allen, que encesta solo el primero. El parcial ya es de 0-7 para los Heat.

11:01 68-57 Asume LeBron la responsabilidad. Saca la falta y anota los dos tiros libres.

11:43 68-55 Pasos de Mike Miller, que ha debutado con mal pie en el partido.

12:00 68-55 COMIENZA EL ÚLTIMO CUARTO.

00:00 68-55 Cuarto arrollador de los Pacers, que llegaron a dominar por 17. Arregló el resultado LeBron, que ha aparecido para dejar la diferencia a 13. Puede pasar cualquier cosa si está James en pista.

00:00 68-55 Estadísticas al final del tercer cuarto:

00:00 68-55 FINAL DEL TERCER CUARTO

00:00 68-55 Robo de LeBron que saca la falta de West a falta de una décima. Regalo de David West, reducirán diferencias los Heat. Anota los dos.

00:02 68-53 Falta de George sobre LeBron, que encesta ambos libres.

00:17 68-51 Responde Hibbert la canasta anterior de Wade.

00:59 66-49 +17 para los Pacers tras el tiro bombeado a tabla de Augustin.

01:15 64-49 Anota uno de los dos tiros libres Wade, tras recibir la falta de Hill.

01:43 62-48 Primera canasta de LeBron en el cuarto. A 14 los Heat.

02:12 62-46 Palmea Hansbrough el tiro que no entraba de Hibbert.

02:53 60-46 Pérdida de los Pacers, atacan de nuevo los Heat.

03:30 60-46 14 puntos de los Pacers en contraataque hoy. Mejor registro del equipo en estos Playoffs 2013, vía @ESPNStatsInfo.

03:30 60-46 Falta en ataque de Stephenson.

03:46 60-46 Falta que recibe Wade de Hibbert. Anota solo el primero. Solo ha anotado Wade en los Heat este cuarto.

04:26 60-45 Otro robo de George que acaba con canasta por el tapón ilegal de Wade. +15 Pacers.

04:44 58-45 Robo de West y falta de LeBron sobre George. Anota los dos el alero de los Pacers.

05:06 56-45 Triple de Wade respondido con otro triple de Paul George rápidamente.

05:48 53-42 Con cuatro faltas Haslem y sin Andersen, debe defender Anthony a Hibbert. Problema para Spoelstra.

05:48 53-42 14-2 de parcial para los Pacers; solo dos puntos de los Heat en 6:12 de cuarto.

05:48 53-42 Se marcha Hibbert de Anthony por velocidad y la hunde sin oposición. Está haciendo mucho daño el pívot jamaicano a los Heat con 20 puntos. Tiempo muerto Spoelstra.

06:11 51-42 Pierde el balón Haslem, nueva posesión para los locales.

06:55 51-42 Falta sobre Hibbert. Mete solo el primero. Rebote ofensivo de West. Posesión que acaba con otra de Hibbert.

07:40 48-42 Falta en ataque de Paul George. Podría haber multa por "flopping" a LeBron si la NBA revisa.

08:09 48-42 Dos robos seguidos de los Heat y dos fallos seguidos en las bandejas de los contraataques.

08:49 48-42 Primera de David West en el partido. Parcial de 9-2 para Indiana, tiempo muerto de Spoelstra.

09:57 46-42 Canasta de Hill, cuatro arriba Indiana tras el 5-0 de parcial. El propio Hill anotó antes un triple

11:04 41-42 Responde Wade con su primera canasta del partido, la anterior de Hibbert.

11:25 39-40 Balón para los Heat tras la falta en ataque de Stephenson.

11:44 39-40 Doble pérdida de balón de Pacers y Heat.

12:00 39-40 COMIENZA EL TERCER CUARTO

00:00 39-40 Estadística comparativa entre LeBron y Wade&Bosh, vía @bleacherreport:

00:00 39-40 37% de los Heat en tiros de campo. Les salva el 7/9 y 78% de acierto desde la línea de tres.

00:00 39-40 1/10 en tiros para Bosh y Wade, que no superaron ninguno de los dos los diez puntos en el quinto partido, vía @eyeonbasketball

00:00 39-40 En los Pacers, 13 puntos para George y Hibbert. West, con gripe, está con un punto y 0/7 en tiros.

00:00 39-40 En los Heat, máximo anotador LeBron con 14 puntos, seguido de Cole con 9. Pobre actuación de Wade con solo un punto de tiro libre por la técnica a Stephenson.

00:00 39-40 Anotadores y estadísticas al descanso, vía @bleacherreport:

00:00 39-40 FINAL DEL SEGUNDO CUARTO. DESCANSO.

00:00 39-40 No entra el mate de George, aquí se termina el cuarto.

00:12 39-40 Responden los Heat con cuatro puntos seguidos, LeBron la mata a la contra. 14 puntos para el MVP.

00:50 39-36 6-0 de parcial para Indiana tras otra de Hibbert, gancho con la izquierda.

01:31 37-36 Falla David West desde debajo del aro, pero palmea Hibbert para devolver la ventaja a los Pacers.

02:06 35-36 Paul George en transición tras el fallo de LeBron. Corriendo los Pacers, están anotando a la contra más que Miami hoy.

02:54 33-36 Lanzando los Heat con un 36,8%, vía @bleacherreport:

02:54 33-36 Fallan los Pacers hasta tres veces, pero pierde la bola Wade en la contra. Tiempo muerto en pista. 2-11 es el parcial de Miami tras el 10-2 inicial de los Pacers.

03:53 33-36 Empató Cole y después, triple de Allen al segundo intento tras la pérdida de George.

05:06 33-31 Paul George en suspensión desde cinco metros.

05:24 31-31 Mate que falla David West, y contra rápida de los Heat que acaba con la bandeja de Norris Cole. Partido empatado, y tiempo de Vogel tras el 0-6 de parcial.

05:41 31-29 A dos Miami tras la canasta de Norris Cole desde cinco metros.

06:47 31-27 Acaba con el 10-2 de parcial Ray Allen con una gran canasta a aro pasado con la izquierda.

08:00 31-25 No entra el tiro en suspensión de James. Tiene ahora dos tiros libres Stephenson tras recibir la falta de Joel Anthony. Anota los dos.

08:30 29-25 Fallo de Norris Cole, contra rápida de los Pacers que acaba con bandeja de Hill. Tiempo muerto de los Heat con la máxima ventaja de los locales.

08:55 27-25 ¡¡¡Triple de George Hill!! Segundo triple consecutivo de los Pacers que mandan por dos.

09:55 24-25 ¡¡¡Triple de Sam Young!!!

10:14 21-25 Contra de los Heat, asiste Ray Allen a LeBron para que la hunda.

10:45 21-23 Aún sin anotar los dos equipos en este segundo periodo.

12:00 21-23 COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO

00:00 21-23 18 de los 23 puntos de los Heat llegaron desde la larga distancia.

00:00 21-23 Anotadores al final de los primeros 12 minutos, vía Bleacherreport:

00:00 FINAL DEL PRIMER CUARTO.

00:00 21-23 Falla el triple LeBron sobre la bocina, acaba la racha inmaculada.

00:11 21-23 Hibbert sigue sumando, a dos puntos los Pacers.

00:31 19-23 ¡¡¡Triple de Norris Cole!!! 6/6 de los Heat en triples.

01:17 18-20 Respuesta rápida de LeBron con otro triple. 5/5 los Heat en triples.

01:24 18-17 Otro mate de George, ventaja de nuevo para los Pacers.

02:01 16-17 ¡¡¡Triple de LeBron!!

02:06 16-14 Rotaciones en pista, salen Hansbrough y Augustin en los locales, Anthony ocupa el puesto del sancionado Andersen en la rotación de los Heat.

02:22 16-14 Robo de Stephenson que acaba con mate de George a la contra.

02:44 14-14 Anota solo el primer tiro libre West. Partido empatado a 14,

02:44 13-14 Rebote ofensivo de Stephenson, que encuentra a West para que saque la falta personal de Chalmers. Tendrá tiros libres el ex de los Hornets. Tiempo muerto en pista.

03:25 13-14 Sacó la falta George en la penetración, pero falló uno de los dos tiros libres.

03:38 12-14 ¡¡¡Triple de Mario Chalmers!!! De nuevo arriba los Heat.

04:01 12-11 Dos pérdidas seguidas de los Heat. Técnica para Stephenson, anota Wade el tiro libre.

05:07 12-10 Cuatro puntos seguidos de Hibbert, su físico es difícil de defender para Haslem y Bosh.

05:45 8-10 Pierde la bola Stephenson. Posesión para los Heat.

05:46 8-10 Primer tiempo muerto del partido, solicitado por Frank Vogel. Ventaja de dos puntos de los Heat después del último tiro de LeBron.

06:39 6-8 Falla ahora Bosh el tiro de cinco metros. No erro antes, cuando anotó su primer triple del partido.

08:16 6-5 Por delante Indiana tras seis puntos seguidos, cuatro de George y dos de Hill. El último, en la contra tras el tapón a Wade.

09:42 0-5 Falla West y lo aprovecha LeBron para anotar en transción.

10:45 0-3 Abre el marcador Chalmers con un triple.

11:04 0-0 Intercambio de fallos en el tiro entre los dos equipos.

12:00 0-0 COMIENZA EL PARTIDO

2:32 Uno de los problemas que debe solventar Miami es la poca producción de Wade y Bosh. Ninguno superó los 10 puntos en el quinto partido.

2:30 Los quintetos confirmados serán los habituales. El partido a punto de comenzar.

2:27 LeBron promedia 28,1 puntos y 9 rebotes en los partidos en los que su equipo puede certificar el pase de ronda. Sus equipos están 17 - 7 en esos encuentros, vía @ESPNStatsInfo.

2:23 De ganar hoy, los Heat se clasificarían para las Finales de la NBA por tercera temporada consecutiva. Tras Mavericks en 2011 y Thunder en 2012, el rival este año serían los Spurs, contra quienes nunca se han enfrentado en una final. Sí lo hizo LeBron, que perdió contra los tejanos por 4 - 0 la final de 2007 con la camiseta de los Cavaliers.

2:22 Los Pacers necesitan ganarle dos partidos consecutivos a los Heat. Sin embargo, los de Miami no pierden dos seguidos desde inicios de enero.

2:15 LeBron James impartió esta charla a sus compañeros, para tratar de motivarles debido al mal momento por el que pasaba el equipo. Funcionó, ya que después de ello, los Heat rompieron el encuentro con el 30 - 10 de parcial.

2:15 De nuevo con la serie igualada, la eliminatoria volvía a Florida. Se disputaba el quinto encuentro, uno de los más decisivos estadísticamente. El que gana ese partido con la eliminatoria 2 - 2, pasa ronda en un 86% de las ocasiones. Los Pacers llegaron con ventaja al descanso, pero un 30 - 10 de parcial, y los 17 puntos de LeBron en el tercer cuarto, finiquitaban el partido.

2:15 En el cuarto encuentro, los Pacers se salvaron de volver a Miami con un hipotético 1 - 3, y vencieron por 99 - 92, con otro gran partido de Roy Hibbert y Lance Stephenson.

2:15 La serie viajaba a Indianapolis con el 1 - 1, aunque los Heat recuperaban el factor pista y la iniciativa en la eliminatoria al ganar en el tercero por 96 - 114.

2:15 En el segundo partido, los Pacers lograron el triunfo en el American Airlines, con 29 puntos y 10 rebotes de Roy Hibbert, con lo que se hacían con el factor cancha momentáneamente.

2:15 En el primer encuentro, los Heat se llevaron el punto gracias a una canasta de LeBron James sobre la bocina. Antes, Paul George había llevado el partido a la prórroga.

2:15 La eliminatoria llega a este sexto encuentro con el 3 - 2 a favor de los de Miami. Repasemos lo que dieron de sí los primeros cinco partidos de la Final del Este.

2:15 Los Heat, con "match ball" en la serie, buscan el pase definitivo a la Final de la NBA, en la que esperan desde el lunes los San Antonio Spurs.

2:15 Buenas noches y buenvenidos a la retransmisión en VAVEL de este Pacers - Heat , sexto partido de la Final de la Conferencia Este.