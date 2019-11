Heat - Pacers, así lo vivimos

5:41 Hasta aquí la retransmisión de hoy, muchas gracias por su atención. Sigan las Finales de la NBA 2013 en VAVEL.com, en nuestro Twitter, @NBA_VAVEL, y en nuestro Facebook, VAVEL NBA. Saludos.

5:36 La NBA hace entrega a los Heat del título de Campeón de la Conferencia Este:

Next up...The NBA Finals! vine.co/v/b3wtVZD2AIA — Miami HEAT (@MiamiHEAT) 4 de junio de 2013

The 2013 Eastern Conference Champion @MiamiHEAT bring it in. http://t.co/E0CMrFwVy2 — NBA (@NBA) June 4, 2013

5:33 Los "Big Three" de ambos equipos no se enfrentan desde 2011. Esta temporada, ni Duncan, ni Ginóbili ni Parker jugaron el famoso partido de la sanción a los Spurs en Miami, con triunfo de los Heat. Tampoco jugaron Wade y James en el partido en Texas, con triunfo de los de Spoelstra con la canasta sobre la bocina de Chris Bosh.

5:32 Los Spurs disputarán la quinta final de su historia. Ganaron las cuatro anteriores, todas con Duncan y Popovich: 1999 contra Knicks, 2003 contra Nets, 2005 contra Pistons y 2007 contra Cavaliers.

5:30 La de 2013 será la cuarta final NBA de los Heat, tercera de forma consecutiva desde la llegada de James y Bosh. Ganaron la de 2006 contra Mavericks, perdieron la de 2011 contra los propios Mavs y ganaron la de 2012 contra los Thunder. LeBron y Bosh, en busca de su segundo título. Wade, a por el tercero. Será la cuarta final NBA para Wade y Lebron.

5:28 Como hemos dicho, Heat y Spurs nunca se han enfrentado en una final. Sí lo hizo LeBron, que perdió la final de 2007 contra los tejanos por 4-0 con la camiseta de los Cavaliers.

00:00 99-76 Los Pacers acusaron las numerosas pérdidas de balón, y el discreto partido de Paul George, que acabó expulsado por faltas. Triste final de temporada de unos Pacers, que firmaron su mejor temporada desde 2004.

00:00 99-76 Los Heat impusieron su dominio gracias a una buena defensa, al control del rebote y la superioridad en puntos en la pintura. LeBron acabó con 32 puntos, seguido de Wade con 21 y Allen con 10.

00:00 99-76 Estadísticas al final del partido:

00:00 99-76 Los de Miami se enfrentarán en la final a los San Antonio Spurs, final inédita en la historia de la NBA. Madrugada del jueves al viernes, a las 03:00, primer partido. Los Heat dispondrán del factor pista en una serie de formato 2 - 3 - 2.

00:00 99-76 Los Heat se clasifican para la final de la NBA y se proclaman campeones de la Conferencia Este por tercera temporada consecutiva.

00:00 99-76 FINAL DEL PARTIDO

00:00 99-76 Cierra el partido Orlando Jonhson, va a terminarse el partido.

00:27 99-74 Mate de Rashard Lewis, otro que estrena su casillero personal.

01:00 97-72 Encesta uno de los dos Chalmers, tras la canasta anterior de Tyler Hansbrough.

01:47 96-70 Estadística de @2010MisterChip

#OJOALDATO - LeBron hace 32PTS + 8REB + 4AST en un 7º partido de Final de Conferencia. No lo lograba nadie desde Larry Bird (30.05.1987) — Mister Chip (Alexis) (@2010MisterChip) June 4, 2013

02:17 96-70 Codazo de Pendergraph a Cole, y pique entre ambos jugadores. Debe intervenir la seguridad privada del pabellón.

02:34 96-70 Sumando puntos Norris Cole.

03:36 92-70 Se estrena Jeff Pendergraph. También saca a todos sus suplentes Vogel: el propio Pendergraph, Ben Hansbrough, Orlando Jonhson.

03:44 92-68 "Alley-hoop" marca de la casa de Gerald Green, que se estrena en el partido. Sienta Spoelstra a sus titulares, a pista James Jones y Joel Anthony. Tiempo muerto en pista.

05:08 91-66 "Dos más uno" de Hibbert. Se sienta ovacionado LeBron, otro partidazo del alero de Ohio.

05:30 91-63 Mete los dos Wade, y sube la diferencia a 28.

05:30 89-63 Tendremos final inédita en estos Playoffs 2013, Miami Heat - San Antonio Spurs. Jueves 03:00, primer partido en Miami.

05:30 89-63 No anotan los Pacers, y recibe la falta Wade. Tiempo muerto en pista,

06:01 89-63 ¡¡¡Triple de Norris Cole!!!

06:43 86-61 Entran los dos de LeBron. 32 puntos para "El Rey"

06:56 84-61 Falla James pero captura Allen el 15º rebote ofensivo de los Heat esta noche.

07:43 84-61 Encesta los dos Chris Andersen.

07:43 82-61 Se acaba la temporada para Paul George, mal partido del alero de los Pacers.

08:19 82-61 Otra de LeBron, desde seis metros sobre bote, sin apenas oposición. 30 ya para James.

08:58 80-61 Falló el segundo tiro libre LeBron, que llegó hasta los 13 tiros libres seguidos anotados sin fallo.

08:58 79-61 Segunda personal de Green sobre LeBron. Tiempo muerto en pista.

09:18 79-61 Hibbert, gancho con la zurda tras capturar el rebote ofensivo.

09:39 79-59 Tiros libres para Norris Cole. Encesta solo el primero.

09:56 78-59 Agarra Andersen a Hibbert. Falta personal sobre el ex de los Nuggets.

10:31 78-59 Encuentran bien ahora a Hibbert, que se cuelga solo del aro.

10:52 78-57 Responde George Hill la canasta de LeBron. Primer tiro de campo de Indiana en cinco minutos.

11:39 76-55 Falta de Gerald Green, que ha debutado en el partido, sobre LeBron.

12:00 76-55 COMIENZA EL ÚLTIMO CUARTO

00:00 76-55 El mal porcentaje de tiro de los Pacers en este cuarto, 6/20:

00:00 76-55 Estadísticas al final del tercer cuarto:

00:00 76-55 FINAL DEL TERCER CUARTO.

00:02 76-55 LeBron mete los dos, +21 la diferencia.

00:02 74-55 Quinta de Paul George. Dos tiros libres para LeBron.

00:46 74-55 Entran los dos tiros libres de Chris Andersen.

00:46 72-55 Falta clara de Stephenson a LeBron no pitada, contra de Indiana que no acaba con canasta y falta de George por impotencia.

01:29 72-55 Encesta dos tiros libres George Hill tras recibir la clara falta de Chalmers.

01:48 72-53 Los 19 de Wade son su máxima anotación desde el 23 de abril:

Wade's now got 19 points with 1:48 left in the 3rd. That matches the most points he's scored in a game since April 23rd. — NBA Guru (@NBAGuru) 4 de junio de 2013

01:48 72-53 El pobre 37% en tiros de campo los Pacers:

01:48 72-53 Quinta de Roy Hibbert tras la personal en ataque. Se sienta en el banco. Y en el ataque posterior de los Heat, conexión entre Wade y LeBron, +19 Miami, partido casi sentenciado.

02:36 70-53 Falla West el tiro a una mano. Se le escapa el rebote a Miller. Posesión para los Pacers, pero no acierta Stephenson.

03:14 70-53 Falta de West sobre Bosh, que encesta los dos. Sube a 17 la diferencia. 17/18 los Heat desde la línea de personal.

03:37 68-53 Devuelve a 15 la diferencia Wade con los dos libres.

03:37 66-53 Cuarta de Hibbert sobre Wade. No le sienta Vogel por el momento.

03:50 66-53 Falta de Haslem sobre Hibbert, que irá a la línea de personal. Entran los dos.

04:26 66-51 Le cuesta mucho anotar, pero acaba encestando Paul George un canastón.

04:52 66-49 1/7 en tiros Paul George y los Pacers 17 abajo. Tienen los Heat encarrilado su pase a la Final.

04:52 66-49 Wade lleva más rebotes ofensivos que todos los Paces (5-3) y más rebotes que Hibbert (7 - 6), vía @jphanned

04:52 66-49 Dos más de LeBron, desde el tiro libre, de nuevo por otro rebote ofensivo. Tiempo muerto en pista.

05:24 64-49 Enésimo rebote ofensivo de los Heat, y Wade que encesta y saca la personal. También mete el adicional.

05:39 61-49 Solo 14 puntos entre Hibbert y George, los Pacers necesitan mayor producción ofensiva de sus dos líderes ofensivos.

05:39 61-49 No entra el tiro de Hibbert, falta en ataque de West en el rebote. Tiempo muerto en pista.

06:27 61-49 David West tirando de su equipo con una canasta a aro pasado, que deja en 12 la diferencia.

07:28 61-47 Anota fácil Chalmers, demasiadas facilidades le dio la defensa.

08:21 59-45 Suma un punto Hibbert desde la línea de personal. Otro tiro libre que fallan los Pacers.

09:02 59-44 Tiro a tabla de Hill que no entra, rebote LeBron, que anota ahora de tres.

10:06 56-42 Otra pérdida de Indiana, y Wade a la contra tras capturar rebote ofensivo de LeBron.

11:36 52-40 ¡Triple de George Hill!

12:00 52-37 COMIENZA EL TERCER CUARTO.

4:01 También destacable la diferencia del +/- de los reservas de ambos equipos.

3:59 El "Big Three" de Miami supera con creces al de Indiana:

Heat's Big 3 (LeBron, Wade, Bosh) outscored the Pacers Big 3 (George/Hibbert/West) 35-19 in the first half — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 4, 2013

3:58 Comparativa de las estadísticas de ambos equipos:

3:57 Las tres mejores jugadas de la primera mitad:

3:54 Los Heat ganan 20 - 10 en puntos en la pintura. El sábado, perdieron esta faceta 44 - 22. El equipo que gana esta estadística, 5 - 0 en esta serie:

Miami holds 20-10 Points in the Paint advantage at the half. Was outscored 44-22 in Gm6. Team w/ edge is 5-0 this series — NBA.com/Stats (@nbastats) 4 de junio de 2013

3:51 En el resto de la serie, James sumaba más puntos que Wade y Bosh juntos. Cambia hoy la cosa con las buenas actuaciones de estos dos:

In 1st 6 games of series, LeBron (28.5 PPG) outscored Wade and Bosh COMBINED (25.8). 1st half tonight, LeBron has 18, Wade/Bosh have 17. — Numbers Never Lie (@ESPN_Numbers) 4 de junio de 2013

3:49 Los tres exteriores de los Heat acumulan más puntos que todos los Pacers (38 - 37)

3:48 LeBron domina a placer el partido con 18 puntos, camino de una nueva exhibición en un séptimo partido, con 18 puntos. Allen y Wade, que no estaban cuajando una buena serie, hoy sí responden con 10 puntos cada uno.

3:46 Además, los Pacers acumulan cinco fallos desde la línea de tiros libres, y están perdiendo la batalla por el rebote y por los puntos en la pintura, cosa que habían dominado en la serie hasta ahora.

3:45 15 pérdidas de los Pacers, para 15 tiros más de los Heat, y 15 puntos de diferencia en el marcador.

00:00 52-37 Estadísticas al descanso:

00:00 52-37 Mal inicio de los Heat pero gran recuperación en el segundo cuarto, con un James imparable y con una gran aportación de Wade y Allen. Los Pacers, acusando las pérdidas de balón.

00:00 52-37 FINAL DEL SEGUNDO CUARTO. DESCANSO.

00:02 52-37 Wade anota sobre Stephenson, nos iremos al descanso con la máxima diferencia.

00:24 50-37 Tiempo muerto corto de los Heat, para el último ataque. Esta es la estadística de tiro de Hibbert - George:

00:24 50-37 Falta de Chalmers sobre Mahinmi, pero falla los dos tiros libres.

00:36 50-37 Fuerza la falta de Mahinmi LeBron, tiros libres para "El Rey", encesta ambos.

01:12 48-37 Tercera falta de Hibbert, que se sienta en el banquillo. Tiros libres para Wade, encesta ambos.

01:30 46-37 ¡Sobre la bocina del reloj de posesión Stephenson, de tres!

02:13 46-34 Gran circulación de balón de los Heat pero no entra el triple de Allen. Rebote ofensivo Bosh, siguen atacando los Heat.

02:58 46-34 Siete robos de los Heat y 14 pérdidas de los Pacers. Encesta los dos James.

02:58 44-34 Estadística en triples de Allen esta serie y hoy:

Entering Gm7, Ray Allen had hit 7/24 (29.2%) from 3 this series. He's 3/3 so far tonight #HEATvPACERS — NBA.com/Stats (@nbastats) 4 de junio de 2013

02:58 44-34 Tiempo muerto en pista tras la falta de Hibbert. Problemas para Indiana, que vive los peores momentos de la serie.

03:21 44-34 ¡¡¡Triple de Ray Allen!!! 3/3 y 10 puntos anotados para el 34 de los Heat.

03:31 41-34 Gran defensa sobre Hibbert, que casi la pierde, pero es capaz de doblarla para West, que saca la falta y encesta. Pero falla el adicional.

04:10 41-32 Wade para LeBron, y otra pérdida de los Pacers en el siguiente ataque.

05:43 39-32 Triple de George Hill para salir del tiempo muerto:

05:56 39-29 Estadística de tiro de Wade y Bosh hoy, mejor que en el resto de la serie:

05:56 39-29 ¡¡¡Triple de Chris Bosh!!! Diez arriba los Heat y Vogel que pide tiempo muerto.

06:37 34-29 Dos puntos para West tras un tiro cómodo de cinco metros.

07:20 33-27 Necesita cambios Indiana. No se aclaran los reservas de los Pacers.

08:25 33-27 Triple de Sam Young que no toca ni el aro, contra de los Heat que acaba con "alley-hoop" para LeBron.

08:47 31-27 ¡¡¡Triple de Ray Allen!!! 2/2 del ex de los Celtics.

08:59 28-27 Encesta los dos tiros libres el base reserva de los Pacers.

08:59 28-25 Falta de Norris Cole sobre D.J. Augustin. Tiempo muerto en pista.

09:43 28-25 No entra el triple de Miller, antes sí lo metió Allen, pero rebotea en ataque Andersen al mismo tiempo que la hunde.

10:40 23-23 Partido empatado tras dos tiros libres de LeBron.

11:19 21-23 Responde James a la canasta inicial de Hibbert.

12:00 19-21 COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO

00:00 19-21 Estadísticas al final del primer cuarto:

00:00 19-21 Dos arriba los Pacers pese a las nueve pérdidas de balón. Siguen mal los Heat en ataque.

00:00 19-21 FINAL DEL PRIMER CUARTO

00:00 19-21 No aciertan ni LeBron ni Andersen, acaba el cuarto.

00:23 19-21 Novena pérdida de los Pacers, último ataque para los Heat.

01:00 19-20 Un punto para George desde el tiro libre. Falló el primero. Entró Andersen con la ovación del AAA.

01:00 19-19 George le dice a Chalmers que deje de hacer "flopping"

01:47 19-19 Empata Wade tras otra pérdida de los Pacers, ocho pérdidas.

02:22 15-19 Dos puntos más para Indiana, West desde el tiro libre.

02:49 15-17 Ahora sí, ¡Triple de George!

03:05 15-14 Volvió a fallar George, que sigue sin anotar. Hay falta ahora del propio George sobre LeBron. Sale hoy como primer reserva en los Heat Mike Miller.

03:15 15-14 Triple precipitado de George que no entra. Seguirá el balón en manos de los Pacers.

03:52 15-14 Enorme defensa de los Heat, que provocan la violación del reloj de posesión de los Pacers. Séptima pérdida, tercera consecutiva.

04:16 15-14 Reaccionan los Heat a base de dominar el rebote, algo que no ha sucedido en ningún partido de la serie, y de aprovechar las cinco pérdidas de los Pacers.

04:16 15-14 ¡¡¡LeBron!!! Rebote ofensivo y mate, por encima en el marcador Miami, pide tiempo Vogel.

05:04 11-14 Quinta pérdida de los Pacers, ahora turno de Hibbert.

05:25 11-14 Asiste James para Haslem. Falta de David West. Va a la línea el capitán de los Heat y encesta solo el segundo.

06:19 10-12 A dos los Heat tras la canasta de Chalmers.

06:55 8-12 Sale LeBron a por todas tras el tiempo muerto. Penetra y provoca la falta de Hibbert. Encesta los dos.

07:09 6-12 Solo han tirado en los Heat Wade y Bosh, para tratar de que entren pronto en el partido. Desacertados de momento, bien los Pacers en ataque, seis arriba para los de Vogel.

07:09 6-12 No hay balance defensivo de los Heat tras el triple fallado por Bosh, encesta West solo en transición. Tiempo muerto de Spoelstra.

08:15 6-8 ¡¡¡Triple de George Hill!!!

08:46 6-5 Remontan los Heat con cuatro puntos seguidos tras un triple de Stephenson que había puesto 2-5 a los Pacers

10:20 0-2 Abre el marcador Hibbert con un gancho tras capturar el rebote ofensivo.

11:26 0-0 Falló Wade el primer intento de encestar. Falta en ataque de David West en el ataque "Pacer".

12:00 0-0 Balón al aire, COMIENZA EL PARTIDO.

2:32 A punto de comenzar el partido,con los quintetos habituales: Chalmers, Wade, James, Bosh, Haslem en los Heat. Hill, Stephenson, George, West, Hibbert en los Pacers.

2:30 Wade, ultimando su preparación. Promedia en esta serie 12 puntos, con 32% de acierto. Arrastra problemas de rodilla durante toda la postemporada.

Dwyane Wade laces up for #HEATvPACERS #GAME7, next on TNT.twitpic.com/cv50p4 — NBA (@NBA) 4 de junio de 2013

2:29 Imagenes de la cuenta de twitter de la NBA durante el Himno americano:

The @miamiheat's BIG Three focus up during the National Anthem. #HEATvPACERStwitpic.com/cv518q — NBA (@NBA) 4 de junio de 2013

2:26 Los Heat buscan su tercera final consecutiva, tras la de 2011 contra Mavericks y la de 2012 contra Thunder. Los Pacers solo disputaron una final, contra los Lakers en el 2000.

2:24 Los Pacers no disputan un séptimo partido desde la primera ronda de los Playoffs 2005, también contra los Celtics. Los de Carlisle superaron la eliminatoria aunque cayeron eliminados en semifinales contra los Pistons.

2:20 El mayor tema de conversación en Miami en estos Playoffs es el bajo rendimiento de dos de las tres piezas del Big Three. Hablamos de Wade y Bosh, que están firmando una serie muy por debajo de sus posibilidades, algo que están acusando los Heat en conjunto. Este es un repaso a sus actuaciones individuales en esta serie:

WADE BOSH MIA 103 - IND 102 19 9/15 17 6/11 MIA 93 - IND 97 14 6/14 17 6/14 IND 96 - MIA 114 18 8/14 15 6/10 IND 99 -MIA 92 16 5/15 7 1/6 MIA 90 - IND 79 10 3/8 7 3/7 IND 91 - MIA 77 10 3/11 5 1/8

2:18 El último predecente de los Heat en un séptimo partido, data de la Final de Conferencia de 2012. Los de Spoelstra llegaron al sexto encuentro en Boston con el 3 - 2 en contra, forzaron el séptimo al ganar en el Garden y certificaron su pase a la final al ganar en el último partido en casa.

2:16 En las Finales de la NBA esperan los San Antonio Spurs desde el pasado lunes 27 de mayo. Los de Popovich superaron a los Grizzlies claramente en cuatro partidos:

2:14 Más les costó a los de Vogel llegar hasta aquí. En primera ronda, los de Indiana eliminaron a los Hawks por 4 - 2, aunque la serie llegó igualada a dos al quinto partido, donde fue crucial el triunfo de los Pacers como locales. En segunda ronda, no hubo menos igualdad y emoción contra los Knicks. La victoria en el Madison en el primer encuentro y la solidez mostrada en casa fueron suficientes para superar a los neoyorquinos por otro 4 - 2.

2:11 Repasemos ahora cómo llegaron ambos equipos a esta Final de la Conferencia Este. Los Heat eliminaron sin problemas a los Bucks en primera ronda con un contundente 4 - 0. En semifinales, los de Spoelstra eliminaron a los Bulls por 4 - 1, aunque el resultado no refleja la igualdad y la dureza que se vivió en la cancha en varios momentos de la serie.

2:09 La actualidad del partido de esta noche llega marcada por la multa económica a Roy Hibbert, tras su polémica rueda de prensa postpartido en Indiana.

2:06 Gráfico comparativo de las estadísticas de tres grandes, LeBron, Kobe y Jordan, en los séptimos partidos disputados a lo largo de su carrera:

2:05 "King James" ha disputado a lo largo de su carrera tres séptimos partidos de Playoffs. Ganó uno y perdió dos.

2:04 LeBron promedia 34.3p en los séptimos partidos. El jugador con mejor promedio en partido decisivo -jugando más de uno-. (vía @EliasSports)

2:00 Los Pacers necesitan ganarle un segundo partido consecutivo a los Heat. Sin embargo, los de Miami no pierden dos seguidos desde inicios de enero.

2:00 Hoy regresa a las pistas tras su sanción en el sexto Chris Andersen. El ex de los Nuggets fue sancionado con un partido por este incidente con Tyler Hansbrough:

2:00 Y ya en el sexto, disputado el pasado sábado, los Pacers evitaron el pase a la final de los Heat y forzaron el séptimo partido, con otra exhibición de la pareja Hibbert - George. Con un gran tercer cuarto, los de Vogel dejaron encarrilado el encuentro y sellaron su billete de vuelta a Miami para disputar hoy el último partido de la eliminatoria.

2:00 De nuevo con la serie igualada, la eliminatoria volvía a Florida. Se disputaba el quinto encuentro, uno de los más decisivos estadísticamente. El que gana ese partido con la eliminatoria 2 - 2, pasa ronda en un 86% de las ocasiones. Los Pacers llegaron con ventaja al descanso, pero un 30 - 10 de parcial, y los 17 puntos de LeBron en el tercer cuarto, finiquitaban el partido.

2:00 En el cuarto encuentro, los Pacers se salvaron de volver a Miami con un hipotético 1 - 3, y vencieron por 99 - 92, con otro gran partido de Roy Hibbert y Lance Stephenson.

2:00 La serie viajaba a Indianapolis con el 1 - 1, aunque los Heat recuperaban el factor pista y la iniciativa en la eliminatoria al ganar en el tercero por 96 - 114.

2:00En el segundo partido, los Pacers lograron el triunfo en el American Airlines, con 29 puntos y 10 rebotes de Roy Hibbert, con lo que se hacían con el factor cancha momentáneamente.

2:00 En el primer encuentro, los Heat se llevaron el punto gracias a una canasta de LeBron James sobre la bocina. Antes, Paul George había llevado el partido a la prórroga.

2:00 La eliminatoria llega a este séptimo encuentro con el 3 - 3 después de seis intensos e igualados partidos. Repasemos lo que dieron de sí estos seis partidos de la Final del Este.

2:00 Los Heat y el "Big Three" en alerta amarilla. Una derrota hoy les deja sin Final NBA y sin la posibilidad de revalidar el título. Los Pacers, llegado el séptimo, llegan sin presión y sin nada que perder, pero con la clara intención de culminar la remontada y eliminara a los de Spoelstra.

2:00 Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión en VAVEL de este Heat - Pacers , séptimo partido de la Final de la Conferencia Este.