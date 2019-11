Popovich y Duncan: nacidos para ganar

Gregg Popovich y Tim Duncan. Pasado y presente de la NBA. Una pareja que perdurará para siempre en el futuro. En 1998, los Spurs le daban a Popovich la oportunidad de entrenar en la mejor liga de baloncesto del mundo. No se arrepentirían a pesar de cuajar un año horroroso. Los texanos terminaron la temporada con un balance de 20-62, el peor curso de toda su historia. Sin embargo, ese fatídico año sería el inicio de una era. Los Spurs consiguieron el número 1 del Draft en el que elegirían a Tim Duncan, procedente de Wike Forest.

Un chico delgado y alto, con aspecto tímido, llegaba a la NBA para cambiar el rumbo de una franquicia. Duncan se dedicó al baloncesto por casualidad. Él soñaba con ser nadador y disputar unos Juegos Olímpicos pero un huracán destrozó su pasión. Este fenómeno destruyó la única piscina que había en las Islas Vírgenes y forzó a Duncan a entrenar en el Océano. Sin embargo, el pánico a los tiburones haría que dejara la natación por el baloncesto. Bendita decisión.

Duncan demostró en su primer año que ya se le podía considerar una estrella. El novato se llevó el premio a Rookie del Año tras promediar 21.1 puntos, 11.9 rebotes y 2.5 tapones. Era el primer debutante en acabar la temporada con promedios de doble-doble desde Shaquille O’Neal en la 92-93. Se le empezaba a comparar con los mejores jugadores y no le faltaban motivos, peo aún no había conseguido nada. Ese mismo año, los Spurs cayeron eliminados en las Semifinales de Conferencia por un contundente 4-1 infringido por los Jazz de Karl Malone y Stockton.

Empieza el legado

La temporada siguiente empezó con retraso debido al cierre patronal. No importó al equipo dirigido por Popovich. El ex soldado de las fuerzas estadounidenses no dejaría de trabajar y al final del curso su equipo conseguía el mejor balance de la Liga con 37 triunfos y 13 derrotas. Los números de Duncan en la temporada fueron similares a los de su año de rookie. Había sido una temporada histórica, pero todavía faltaba lo mejor. Los Spurs llegaron sin problemas a las Finales de la NBA por primera vez en su historia tras barrer a Minnesota, Lakers y Mavericks. 11 victorias y sólo 1 derrota antes de la última serie.

Los Knicks se cruzaban en el camino de Popovich y Duncan. Era la última temporada de Ewing en la franquicia de Manhattan, pero los Spurs no se andarían melancólicos. Duncan, Popovich y el veterano David Robinson querían llevar a San Antonio el anillo por primera vez. Y lo hicieron. Los texanos barrieron por 4-1 a los Knicks y Tim Duncan fue elegido MVP de la serie en el Madison Square Garden, la meca del baloncesto. El ala-pívot promedió 27.4 puntos, 14 rebotes y 2.2 tapones en las Finales de la NBA. El jugador había pasado de ser un novato a convertirse en el mejor jugador de la Liga. Empezaba un legado en la ciudad de San Antonio.

Un equipo para la historia

Duncan y Popovich ya habían hecho historia. No importaba si no volvían a ganar el anillo. Pero querían más. Las tres siguientes temporadas encontraron un enemigo imbatible, Los Ángeles Lakers. El equipo californiano, dirigido por Bryant y O’Neal, no tuvo piedad de nadie y conquistó el campeonato tres temporadas consecutivas. Tocaba reconstrucción en los Spurs. En la 02-03, Robinson afrontaba su último año como profesional, mientras que Tony Parker y Ginobili serían las apuestas para el futuro. El francés ya llevaba una campaña en el equipo, pero ese sería el año de hacerse con las riendas. Además, esa temporada estrenaban el SB Center, un nuevo pabellón.

Los Spurs cuajaron la mejor campaña desde la llegada de Popovich y Duncan y se volvieron a presentar en las Finales de la NBA tras doblegar por 4-2 a Suns, Lakers y Mavericks. El rival en la última serie serían los Nets de Jason Kidd. Duncan volvió a liderar a su equipo. Segundo anillo y segundo MVP de las Finales para el chico tranquilo de las Islas Vírgenes. Duncan promedió 24.2 tantos, 17 rebotes y 5.2 tapones en los seis encuentros de las Finales. Nadie cogía tantos rechaces desde Moses Malone en 1983 y había conseguido el récord de tapones por partido en unas Finales. Duncan seguía haciendo historia.

En 2005 y 2007 los Spurs se volvieron a presentar en las Finales. Otra vez año impar, como las dos primeras ocasiones. Ya sin Robinson, Parker y Ginobili se convirtieron en los camaradas de Duncan. En 2005 los Bad Boys de Detroit con Chuncey Billups a los mandos buscaron dar la sorpresa. No pudieron. Los Spurs necesitaron del decisivo séptimo partido para tumbar los Pistons. De nuevo Duncan lideró a los de Popovich con 20.6 puntos y 14.1 rebotes para regalarle a los Spurs su tercer anillo y conseguir su tercer MVP en unas Finales, igualando a Magic Johnson y Shaquille O’Neal y quedándose sólo por detrás de Michael Jordan. Palabras mayores.

En 2007 volvieron a maravillar con su juego y nuevamente accedían a las Finales. Nuggets, Suns y Jazz se habían quedado por el camino. Los Cavaliers de LeBron James serían el último escollo. Una eliminatoria muy fácil. Imponente 4-0 y cuarto anillo para Duncan, Popovich y los Spurs. Esta vez el MVP sería Tony Parker tras promediar 24.5 puntos y 5 rebotes.

La última oportunidad

“Es alguien totalmente responsable y sé que en el momento que sepa que no va a poder continuar con este ritmo sabrá parar a tiempo. En ese momento será cuando yo me vaya con él sin pensarlo. Me retiraré cuando lo haga él”, comentaba Popovich sobre Duncan. Tienen la última oportunidad de cerrar el círculo catorce años después. LeBron quiere interponerse en su camino. No les importa en absoluto. Los Spurs cuentan con Popovich y Duncan, dos hombres nacidos para ganar.

Foto1: bleacherreport.com

Foto 2: ESPN

Foto 3: mysanantonio.com

Foto 4: nba.com