Miami Heat - San Antonio Spurs, Finales NBA, así lo vivimos

04:32 Nos despedimos con la imagen del encuentro, el taponazo de LeBron James a Splitter.

Awesome photo of LeBron James' sick block on Tiago Splitter. twitpic.com/cwdjmw — Jimmy Traina (@JimmyTraina) 10 de junio de 2013

04:31 Miami Heat iguala la serie a 1. Ahora, la eliminatoria se traslada a San Antonio para disputar los tres siguientes encuentros. El martes, a las 3:00 -hora peninsular-, tercer partidos de las Finales NBA

04:29 Las estadísticas del encuentro

04:28 Los secundarios como Chalmers, Miller y Allen han dinamitado el encuentro en el tercer cuarto. Por parte de los Spurs, sólo Green con 17 tantos se ha salvado de la mala imagen de los suyos

04:25 Final del partido. Miami Heat 103 - 84 San Antonio Spurs

1' 100-79 Rashard Lewis suma sus primeros puntos. Últimos minutos para la basura, que no sirven para absolutamente nada. Las estrellas esperan en el banquillo el final del encuentro

2' 98-73 Falla Battier el triple librado desde la esquina- Falla McGrady, que estña disputando su primera Final NBA. Muchos errores en los instantes finales

3' 98-73 Spoelstra también ha decidido sentar a sus jugadores titulares. Battier, Anthony y Lewis pisan la pista por primera vez

5' LeBron ha hecho 11 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias en el parcial de Miami. Antes llevaba 6 tantos, 4 rebotes y 4 asistencias

Over this 35-9 run, LeBron has 11pts (5/5 shooting), 4rebs, 3asts. Before the run? 6pts (2/12 FGAs), 4rebs, 4asts #NBAFinals — NBA.com/Stats (@nbastats) 10 de junio de 2013

7' 96-71 Gregg Popovich da el partido por acabado y pone en pista a todos los suplentes. ¡¡Triiple de LeBron!! Canasta de Bonner sobre la bocina. Se suceden los errores en la cancha

04:10 El parcial es de 30-5 desde el 61-62. Gran final de tercer período e inicio de cuarto de los campeones

8' 91-67 Canasta de Neal en penetración. Suma dos más Andersen desde la personal. ¡¡¡Taponazo de LeBron a Splitter cuando iba a machacar!!! ¡¡¡Triiiiiiiple de Ray Allen!!! Se están gustando los Heat. ¡¡LeBron destroza el aro al contraataque!! Tiempo muerto popovich

04:03 Mal partido de Tony Parker que no llega al 40% de acierto

9' 84-65 Canasta fácil de Chalmers que lleva la diferencia a los 17 puntos. Anota dos puntos más LeBron al contraataque. Lo para Popovich

11' 80-65 Empieza el último cuarto con otra pérdida de los Spurs. Falla Chalmers y Parker no toca ni el aro en el otro lado. Anota LeBron que parece que se empieza a afinar. Falla Ginobili el triple. ¡¡¡Triiiiple de Mike Miller para romper el partido!!!

03:56 Muy mal partido de LeBron James que está con un nefasto 2 de 12 en tiros de campo

03:53 Final del tercer cuarto con 75-65 para Miami Heat. Gran Chalmers con 17 puntos. Los mismos tantos suma Danny Green

1' 75-65 ¡¡¡2+1 de Chalmers y Miami Heat se va de diez puntos!!! 17 puntos para el base de los Heat. Falla Ginobili el triple sobre la bocina del tercer cuarto.

1' 72-65 Duncan mete un tiro libre. Leonard coge el rebote en ataque y Parker suma dos más. ¡¡¡Triiiiiple de Mike Miller!!! Falla Duncan pero Parker se queda con el rebote

2' 69-62 Pérdida de Manu Ginobili, también la pierde LeBron James. Otra pérdida de Ginobili. ¡¡¡Triiiiiiiiple de Ray Allen!!! Falla Duncan a la media vuelta y LeBron, por fin, anota su primera canasta de la segunda mitad.

03:46 La actuación de Danny Green ya es histórica. Este es el dato que ofrece @2010MisterChip

#OJOALDATO - Danny Green está 6 de 6 en T2+T3. Nadie hace 6 de 6 (o mejor) en las series finales desde el 19.06.1994 (Carl Herrera) — Mister Chip (Alexis) (@2010MisterChip) 10 de junio de 2013

3' 64-62 ¡¡2+1 de Chalmers que le saca la tercera a Danny Green!! Pide tiempo muerto Gregg Popovich

4' 61-62 ¡Canastón de Bosh a tabla! Responde Duncan en el otro lado de la pista. ¡¡Tapón de Green a LeBron!! Anota Green fácil la bandeja

5' 58-58 2+1 de Leonard, pero falla el tiro libre. Falta en ataque de LeBron sobre Parker. El MVP todavía no ha aparecido en el partido. Empata Haslem a 58

6' Los cinco triples de Green es el récord de un jugador de los Spurs en unas Finales NBA

Danny Green with 5 threes. Ties a Spurs Finals record. We just started the third quarter. — Tom Haberstroh (@tomhaberstroh) 10 de junio de 2013

6' 56-56 Otra canasta de Bosh desde cinco metros. ¡¡Triiiiple de Leonard para empatar a 56!! Falla Wade dos tiros libres tras la falta de Duncan.

7' 54-53 ¡¡Taponazo de Splitter a Wade!! En transición, ¡¡¡Triiiiiiiiiple de Danny Green!!! 5 de 5 para él que ya lleva 15 puntos

9' 54-50 Anota dos puntos LeBron desde la personal. Falla Duncan pero Leonard captura el rebote en ataque -ya son siete- y suma dos tantos. Falla Wade debajo del aro. Erra Leonard, Duncan coge el rebote y asiste a Splitter

10' 52-46 Otro error de LeBron. Roba LeBron y falla al contraataque. Fuerza mucho Parker y erra el lanzamiento.LeBron suma un error más a su estadística, lleva 2 de 10 en tiros

12' 52-46 Arranca la segunda parte con error de Wade. Falta de Haslem sobre Parker que mete sólo un tiro libre. ¡Buena canasta de Bosh desde la media distancia!

03:19 Los 4 puntos de LeBron son su peor anotación en una mitad de unas Finales NBA. La defensa de Leonard está siendo asfixiante

LeBron James was held to 4 pts, tied for his fewest in a half of a Finals game. One reason why- Kawhi Leonard twitter.com/ESPNStatsInfo/… — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 10 de junio de 2013

03:16 Los Spurs están más cómodos lejos del aro. En la pintura no llegan al 50% de acierto (7 de 20)

Spurs having a lot of trouble scoring in the paint in Game 2, as this shot chart shows twitter.com/ESPNStatsInfo/… — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 10 de junio de 2013

03:13 Los Heat dominan los puntos en la pintura por 24-14,. En el primer partido anotaron 6 puntos más que los Spurs en la zona

Heatoutscoring the Spurs 24-14 in the paint; were outscored by 6 in that category inGame 1 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 10 de junio de 2013

03:11 Dwyane Wade atiende a los compañeros de ESPN antes de irse al vestuario

At the half on ABC, the @miamiheat lead the @spurs 50-45 on Wade's 10 points & 4 assists. #NBAFinalstwitpic.com/cwd9y3 — NBA (@NBA) 10 de junio de 2013

03:09 Los números de la primera mitad. Destaca el 51% en tiros de campo de Miami y el 70% de los Spurs desde el triple

3:07 Descanso en Miami con 50-45 a favor para los locales. Muy buena primera parte de Chalmers y Wade con 10 puntos cada uno. En San Antonio destaca Green con 12 puntos después de anotar 4 triples

1' 50-45 Anota Wade por encima de Duncan. Falla Parker muy forzado, lo mismo le ocurre a Wade en el otro lado. Falla LeBron desde el medio campo para acabar la primera parte

1' 48-45 Falla Duncan desde cinco metros. ¡¡Triiiiple de Mario Chalmers!! Parker se la bota en el pie y pierde el balón

3:01 Andersen lleva un 44 de 54 en tiros en Playoffs. Un 81% de acierto

Birdman now shooting 81% (44-54) from the field in the playoffs. — chris palmer (@ESPNChrisPalmer) 10 de junio de 2013

3' 45-45 Suma Allen desde cuatro metros. Gran canasta de Duncan contra tabla. ¡Gancho de Wade a una mano delante de Leonard! La vuelve a hacer Wade ¡¡Triiiiple de Green!!

5' 39-40 Falla Leonard el triple desde la esquina. Chalmers mete una bandeja fácil. ¡Canastón de Parker desde 6 metros! ¡¡¡Triiiiple de Ray Allen!!! Parker suma dos puntos más

6' 34-36 ¡Machaca Andersentras una buena jugada de Bosh! ¡¡Canastón de Tony Parker!! Anota LeBron desde seis metros y Popovich pide tiempo muerto

7' 30-34 Falla Wade un tiro librado. ¡¡¡Triple de Manu Ginobili!!! Lleva 5 de 7 en triple los Spurs. Andersen anota 1 de 2 tiros libres

8' 29-31 Falla Bosh debajo del aro. ¡Tapón de Andersen a Splitter! Erra Allen el triple. Parker anota dos tiros libres y vuelve a poner a Spurs por delante

02:45 Así ha reaccionado LeBron ha la falta señalada tras el tapón a Duncan

LeBron reacts to a foul called by Joey Crawford twitter.com/BleacherReport… — Bleacher Report (@BleacherReport) 10 de junio de 2013

9' 29-29 Falla Ray Allen desde tres metros. ¡¡¡Triiiple de Neal desde muy lejos!!! El segundo del escolta de San Antonio. Tiempo muerto de Spoelstra

10' 26-29 Anota dos tiros libres Neal tras falta de Miller. Anota Andersen después del rebote en ataque. Canasta de Splitter desde la zona.

12' 20-25 Arranca el segundo cuarto con pérdida de Andersen. Falla Parker de tres. ¡¡¡Triiiiiiple de Mike Miller!!! Falla Neal librado. Bandeja de Cole al contraataque

02:33 Final del primer cuarto con empate a 22. Green lleva 9 puntos con 3 de 3 en triples. LeBron sólo ha anotado un tiro

1' 22-22 ¡Canastón de LeBron desde cinco metros! Gran defensa Miami que no permite a Spurs lanzar.

1' 20-22 ¡¡Mate de Chris Andersen tras asistencia de Norris Cole!! Anota Leonard en segundo esfuerzo. Otro error de LeBron, gran defensa de Leonard. ¡¡Triiiple de Neal!!

2' 17-18 Falla el triple Ginobili. Falla LeBron en el poste bajo, pero Bosh palmea dentro. ¡¡Taponazo de LeBron James a Tim Duncan!! Duncan anota dos tiros libres

02:27 Los Spurs, con 5, llevan más pérdidas que en todo el primer partido, cuando acabaron con 4

2' 16-15 Falla Neal y LeBron pierde el balón tras coger el rebote. Tiempo muerto en pista

3' 16-15 Falla Ginobili pero Duncan coge el robote ofensivo. El pívot de los Spurs falla y se queja de una falta. Chalmers fuerza la falta de Green y anota dos tiros libres. Primera ventaja para Miami

5' 14-15 Bomba de Parker para anotar su primera canasta. Falla Wade y rebote en ataque de Haslem, que falla el lanzamiento. Erra el tiro Parker. ¡¡2+1 de Haslem tras falta de Diaw!!

6' 11-13 Gran defensa de Miami que no permite a Spurs lanzar. ¡¡Triiiiple de Mario Chalmers!! Canasta fácil de Ginobili. ¡Canastón de Wade en penetración!

02:16 Si ganan los Spurs, Duncan, Ginobili y Parker serán el segundo trío en alcanzar las 100 victorias en Playoffs tras Magic, Kareem y Cooper

Duncan, Parker & Ginobili are 1 win away from becoming 2nd trio in NBA history w/ 100 postseason wins together (Magic, Kareem, Cooper). — SportsCenter (@SportsCenter) 9 de junio de 2013

6' 6-11 Canasta fácil de Duncan. Fallan LeBron y Bosh tiros librados. ¡¡Tapón de Bosh a Splitter!! Tiempo muerto en cancha

8' 6-9 ¡¡Segundo triple de Green!! Anota Wade su primera canasta desde lejos. ¡¡¡Triiiiiple de Green que ya lleva tres!!! ¡Canastón de Bosh tras asistencia de Wade!

9' 2-3 Bosh estrena el marcador de Miami con un tiro desde 5 metros. Pierde el balón San Antonio, pero Leonard recupera tras un buen balance defensivo. La pierde Parker y Chalmers falla el triple librado

11' 0-3 Falla Wade el primer triple del partido. ¡¡Triiiple de Danny Green desde la esquina!! Falla Haslem desde tres metros y lo mismo hace Wade en el otro lado

12' 0 -0¡Arranca el segundo partido de las Finales NBA! Primera posesión para los Spurs.Ambiente ensordecedor en el AAA de Miami. Pasos de Leonard para empezar el encuentro

02:00 Los Warriors han sido el único equipo en batir a los Spurs en los últimos 53 días (vía @ESPNChrisPalmer)

The Warriors are the only team to beat the Spurs in the last 53 days. — chris palmer (@ESPNChrisPalmer) 9 de junio de 2013

01:53 LeBron James y Dwyane Wade se preparan para el encuentro. Miami necesita que su capitán tenga una aportación similar, o incluso mejor, que en el primer partido de la serie

Dwyane Wade & LeBron James lace up for Game 2 of the 2013 #NBAFinals, next on ABC!twitpic.com/cwcza9 — NBA (@NBA) 9 de junio de 2013

01:50 ¡Sólo 10 minutos para el inicio del encuentro! Tras este partido, la serie viajará a San Antonio para disputar tres choques

#NBAFinals Game 2 (@spurs 1-0) next on ABC!twitpic.com/cwcyu2 — NBA (@NBA) 9 de junio de 2013

01:47 Recordar que los árbitros de esta noche son Joe Crawford, Ed Malloy y Ken Mauer. Esperamos que no tengan ningún tipo de problemas

01:41 Miami Heat está obligado a ganar esta noche para no viajar a San Antonio con un 2-0 en contra. Miami no pierde dos partidos seguidos desde inicios de eneros, contra Blazers y Pacers

01:38 Quintetos confirmados. Por parte de Miami empiezan Chalmers, Wade, LeBron, Haslem y Bosh. Por el lado de Spurs salen de inicio Parker, Green, Leonard, Duncan y Splitter

01:27 Hay otra estadística muy favorable a San Antonio Spurs. Desde que se estableció el formato 2-3-2 en 1985, el ganador del primer partido ha conseguido el anillo en el 71.4% de las veces (vía @NBAStats)

Since #NBAFinals went to 2-3-2 format in '85, Gm1 winner won title 20 of 28 times (71.4%). More via @johnschuhmann ow.ly/lRdLu — NBA.com/Stats (@nbastats) 9 de junio de 2013

01:24 Es la cuarta vez desde la llegada del Big Three que Miami empieza perdiendo una serie. En las tres anteriores acabando ganando los cuatro partidos siguientes (vía @ESPNStatsInfo)

Heat down 1-0 in a postseason series for 4th time in "Big 3" era. In each of the 3 previous instances, they won next 4 games in series. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 9 de junio de 2013

01:20 A pesar del resultado del primer encuentro, la estadística histórica sonríe a ambos conjuntos. Los Spurs siempre han ganado el anillo tras ganar el primer partido. Los Heat siempre que han perdido el primer encuentro han acabado llevándose el título. Esta vez se romperá la racha

01:16 Una de las claves del encuentro será la ayuda de Wade y Bosh a LeBron. Sus números han caído en Playoffs respecto a la temporada regular

01:12 La estadística no se queda ahí. Fue el tercer triple-doble en unas Finales NBA. Sólo Magic Johnson tiene más que el MVP de la temporada regular

Triples-doble en Finales NBA Jugador Veces logrado Magic Johnson 8 LeBron James 3 Bob Cousy 2 Wilt Chamberlain 2 Larry Bird 2 Bill Russell 2 Walt Frazier 2

01:09 LeBron James consiguió su décimo triple-doble en Playoffs y se colocó el tercero en la lista histórica, sólo superado por Magic Johnson y Jason Kidd

Triples-doble en Playoffs Jugador Veces logrado Magic Johnson 30 Jason Kidd 11 LeBron James 10 Rajon Rondo 10 Larry Bird 10 Wilt Chamberlain 9

01:02 Estos fueron los números del primer partido de la serie

01:01 En el bando local, LeBron James volvió a maravillar con un triple-doble de 18 puntos, 18 rebotes y 10 asistencias. Además, Wade fue el único que lo acompañó con 17 tantos

00:59 Además de la actuación del francés, en el bando de los Spurs también cabe destacar la gran labor de Tim Duncan con 20 puntos y 14 rebotes a pesar de empezar con un 0/5 en TC y dos faltas personales

00:56 Parker (21 puntos y 6 asistencias) fue el gran protagonista del encuentro con esta gran canasta sobre la bocina de posesión cuando restaban 5 segundos para acabar el partido

00:54 La serie marcha 1-0 favorable a los Spurs después de haber vencido por 88-92 el primer partido de las Finales en el American Airlines Arena de Miami

00:50 ¡Buenas noches! Ya estamos con la retransmisión del segundo encuentro de las Finales NBA entre Miami Heat y San Antonio Spurs