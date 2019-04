Resultado Miami Heat 95-88 San Antonio Spurs en las Finales NBA 2013

6:17 Hasta aquí la retransmisión de hoy. Muchas gracias por su atención hoy y toda la temporada. El baloncesto NBA vuelve en octubre, pero la actualidad sigue cada día en VAVEL. Un saludo.

6:14 La imagen de James y Wade con los trofeos:

6:13 LeBron aumenta sus registros en séptimos partidos. Pasa a promediar 34,4 puntos, por 33,7 de Jordan.

6:11 Los 37 puntos de hoy de James son la cuarta mejor marca en un séptimo partido de unas Finales. Se quedó a 5 del récord de Jerry West

The 37pts by LeBron is tied for the 4th highest in an #NBAFinals #Game7 (Heinsohn, 1957), 5pts shy of Jerry West's top mark (42, 1969) — NBA.com/Stats (@nbastats) June 21, 2013

6:09 LeBron registra ahora 3 - 0 en séptimos partidos, estaba 0 - 2 con los Cavaliers:

James: improves to 3-0 in Game 7s with Heat. He was 0-2 with the Cavaliers. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 21, 2013

6:08 Bosh y LeBron celebran su segundo título consecutivo tras fichar por los Heat en 2010.

LeBron & Chris Bosh. Back to Back NBA Champs. http://t.co/nJUPeIJNSh — NBA (@NBA) June 21, 2013

6:07 James es el quinto jugador en ganar el MVP de las Finales en dos años seguidos:

Back to Back #NBAFinals MVPS: MJ (91-93, 96-98); Hakeem (1994, 1995), @Shaq (00-02), @KobeBryant (2009, 2010), LeBron James (2012, 2013) — NBA History (@NBAHistory) June 21, 2013

6:05 LeBron iguala a Bill Russell y Michael Jordan como el tercer jugador en ganar MVP de temporada regular y el anillo en dos temporadas consecutivas

LeBron joins Jordan & Russell as only players to win back-2-back regular season MVP awards & @NBA titles, per ELIAS — NBA.com/Stats (@nbastats) June 21, 2013

6:04 El abrazo de Wade y James al finalizar el partido:

6:02 LeBron felicita a los Spurs y dice que "da igual lo que digan o piensen de mí, soy LeBron James, de Akron, Ohio".

6:01 Aparece Bill Russell para entregar el trofeo de MVP de las Finales a LeBron. Este fue su gran tiro para ganar el partido:

5:59 Felicitan Spoelstra y el propietario a los Spurs. "Es la serie más dura que hemos jugado nunca"

5:59 Levanta el trofeo el propietario de los Heat. Último trofeo que entrega David Stern como Comisionado NBA. Primer equipo que repite título desde los Lakers de 2009, 2010.

5:59 Lo celebran Ray Allen y Rashard Lewis. Allen gana su segundo anillo tras el de 2008 con los Celtics. Este es el primero para Lewis, también para Andersen.

5:59 Duncan y Popovich se quedan sin su quinto anillo, Parker y Ginóbili, sin su cuarto. Otros como Leonard o Green tendrán que esperar. También se queda sin título McGrady, que podría haber conseguido hoy so único título NBA.

5:58 El abrazo de James con Duncan al final del partido:

5:56 Los Spurs pierden las primeras Finales de su historia, tras ganar las de 99, 03, 05 y 07.

5:52 Los Heat y LeBron ganan el segundo anillo consecutivo. Tercer título de la historia de la franquicia tras el logrado en 2006.

00:00 95-88 37 puntos, 12 rebotes y 4 asistencias de LeBron que será el MVP por segunda temporada consecutiva.

00:00 95-88 Lo celebran los Heat en la pista, reciben las felicitaciones de los Spurs, digno subcampeón de la NBA.

00:00 95-88 MIAMI HEAT, CAMPEONES DE LA NBA 2012/2013

00:08 95-88 Va a terminarse el partido, van a ganar los Heat.

00:16 95-88 No entra el triple de Ginóbili, rebote Wade que recibe la falta. Encesta el primero, falla el segundo pero el rebote es para los Heat.

00:23 94-88 Encesta los dos James, que pidió calma a la grada.

00:23 92-88 Regalo de Ginóbili a LeBron. Tiros libres para el alero de los Heat.

00:27 92-88 Se despliega el cordón amarillo entorno a la pista. Los Heat remontaron 5 puntos en 28 segundos en el sexto.

00:27 92-88 ¡¡¡LeBron!!! La ha metido el "Rey" desde 5 metros. +4 Heat, tienen medio anillo en el bolsillo.

00:39 90-88 No puede creerse Duncan lo que ha fallado. Atacan los Heat.

00:39 90-88 Falló Duncan el gancho con la derecha y el palmeo del rebote ofensivo. Tiempo muerto Heat.

01:00 90-88 No entra el triple de Battier después de un enorme rebote ofensivo de James. Atacan los Spurs

01:26 90-88 ¡¡¡Falla el triple Leonard!!!

01:39 90-88 Falta de Green sobre Chalmers, que falla los dos tiros libres.

02:00 90-88 ¡¡¡Tripleeeeeeeeeee de Kawhi Leonard!!! Espectacular, a dos los Spurs. Había personado antes LeBron la sentencia.

02:52 90-85 Jugada de pizarra y asistencia de Battier a Wade.

5:35 Últimos minutos de una larga temporada que comenzó a finales de octubre. Lo estamos contando en directo en VAVEL. Todo por decidir.

03:11 88-85 ¡¡¡Duncan!!! Vaya "2+1" que se ha sacado de la chistera. A tres los Spurs, que no quieren perderle la cara al partido.

03:21 88-82 ¡¡¡Tripleeeeeee de Shane Battier!!! Sexto que mete hoy.

04:22 85-82 Respondió Ginóbili con un triple a la canasta de James.

04:53 83-79 Tampoco encestó de tres Bosh, contragolpe de Spurs que acaba con la falta sobre Duncan. Tiene dos tiros libres. Encesta ambos.

05:20 83-77 No entra el tiro a una mano de Duncan. Falta ofensiva de Ginóbili en el rebote.

05:39 83-77 ¡¡¡LeBron!!! 31 puntos del "Rey". Tiempo muerto Spurs, pierden por seis

06:03 81-77 Otra pérdida Ginóbili, precedida del otro fallo de Bosh en el tiro.

06:32 81-77 Canastón de Ginóbili, reduce distancias. Los Spurs sigus.

07:00 81-75 Pérdida de balón entre Parker y Ginóbili. Wade puso con + 6 a los Heat.

5:23 Duncan y Leonard, los mejores en Spurs:

5:22 Solo cinco jugadores de los Heat han anotado hoy:

Only 5 different Heat players have made a basket in this game (James, Wade, Battier, Chalmers, Andersen). — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 21, 2013

07:34 79-75 Robo de LeBron, que recibe la falta de Neal al iniciar la contra. Revisan los árbitros en el vídeo si es falta de campo abierto.

08:17 79-75 Muy fácil Chalmers en penetración. +4 para los Heat.

08:34 77-75 Falló Battier al sexto intento, Duncan pone a los Spurs a dos puntos. Tiempo muerto en pista. Duncan, 19 puntos, 10 rebotes, candidato al MVP si ganan los Spurs.

09:42 77-73 Dos tiros libres para LeBron, después de que Duncan taponara el mate de Wade. Encesta uno James, le invalidan el segundo por invasión en el rebote.

09:57 76-73 Provoca Leonard la falta de James. Posesión para Spurs, pero comete falta en ataque Ginóbili.

10:28 76-73 Rebote ofensivo de Andersen, que saca la falta y tiene dos tiros libres. Leonard puso a dos con canasta tras rebote ofensivo: 16+12 para Leonard. Encesta solo el segundo Andersen.

10:54 75-71 Estadística de tiros de Lebron hasta el momento:

LeBron's shot chart through 3 Quarters: 28pts (9/17 FGAs, 5/8 from 3) #NBAFinals #Game7 pic.twitter.com/xbAAS3XV6o — NBA.com/Stats (@nbastats) June 21, 2013

11:37 75-71 ¡¡¡Tripleeeee de Shane Battier!!! 5/5, le da la vida a los Heat.

12:00 72-71 COMIENZA EL ÚLTIMO CUARTO. ÚLTIMOS 12 MINUTOS DE LA TEMPORADA

00:00 72-71 Estadística en triples de los Heat, LeBron y Battier - el resto del equipo.

LeBron James/Shane Battier: 9-12 on 3-pointers tonight. Rest of Heat: 1-12 (including that Chalmers buzzer-beater). — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 21, 2013

00:00 72-71 Uno arriba los Heat a base de puntos de LeBron, sobre todo en triples, secundado por Wade, Chalmers y Battier. Desaparecidos Allen, Bosh y Miller.

00:00 72-71 FINAL DEL TERCER CUARTO

00:00 72-71 ¡¡¡Tripleeeee de Mario Chalmers!!! A tabla sobre la bocina.

00:36 69-69 ¡¡¡Triplee de Battier!!! 4/4 para el ex de los Rockets.

01:34 66-67 Falla Allen, que tampoco ha anotado hoy aún. LeBron recortó a uno, 28 puntos para "El Rey"

02:18 64-67 Encesta también el segundo el argentino. +3 Spurs.

02:18 64-66 0/11 en tiros para Bosh, Miller y Allen. Demasiado solos Wade y LeBron.

02:18 64-66 Robo de Leonard, falta de Andersen sobre Ginóbili, que va a la línea de personal. Anota el primero.

4:56 LeBron, con 5 triples, ha batido su propio récord en un partido de unas Finales que tenía en 4.

4:55 Estadística de Mike Miller:

Mike Miller: 0-3 on open 3-pointers tonight. Was 7-10 in 1st 6 games of this series. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 21, 2013

02:33 64-65 Canasta rápida de Duncan. No tiran la toalla los Spurs y vuelven a mandar por uno tras llegar a ir perdiendo por cinco.

03:05 64-63 ¡¡¡Triple de Diaw!! A uno los Spurs.

03:19 62-60 Espectacular "2+1" de Leonard, que lidera a los Spurs en este cuarto.

03:34 62-57 ¡¡¡Otro triple de James!!! 5/7 en triples, 24 puntos. Claro candidato al MVP

04:32 59-57 ¡¡¡Triple de LeBron!!! Su cuarto triple hoy, lleva 21 puntos, su récord de triples en unas Finales.

04:48 56-57 Pérdida de Tony Parker. Octava pérdida de Spurs.

05:25 56-57 ¡¡¡Triple de Danny Green!!! Ahora así, tras capturar el rebote ofensivo. Su primera canasta de campo hoy.

05:51 56-54 Acaba Wade con la sequía anotadora de los Heat. De nuevo dos arriba.

4:46 Cuatro doble-doble de Leonard en las Finales. Firmó seis en toda la temporada regular

Kawhi Leonard has notched his 4th double-double of the '13 #NBAFinals. He had 6 during the '12-13 regular season — NBA.com/Stats (@nbastats) June 21, 2013

07:14 54-54 Empató Duncan. Dos pérdidas seguidas de los Heat, aunque no lo aprovechó Green, que falló el triple. Está hoy con 2 puntos y 0/6 en tiros.

4:42 Últimos minutos de la temporada. La NBA volverá en octubre con los Global Games. Los Sixers jugarán contra Bilbao Basket..

08:02 54-52 Tiempo muerto en pista. Atención con Leonard que ya suma 11 puntos y 11 rebotes.

08:43 54-52 La pierde Green a la contra, no perdonan los Heat en la transición siguiente.

09:27 52-50 Anotó Ginóbili en penetración. Tiene ahora dos tiros Chalmers. Falló el primero, metió el segundo.

10:00 51-48 ¡¡¡Tripleee de Lebron James!!! Es su tercero esta noche, 18 puntos para LeBron.

10:43 48-48 Otra de Leonard que recibe la falta de Miller. Pero falla el adicional.

10:58 48-46 Chalmers responde la canasta de Leonard.

12:00 46-44 COMIENZA LA SEGUNDA MITAD

4:33 3/3 en tiros libres para los Heat; 14/15 Spurs.

4:32 Estadística de tiro de los Heat, 19/44 para un 43%. Los Spurs estan con 14/40 para 35%

4:30 Wade y LeBron llevan 21 de los últimos 23 puntos de su equipo:

Wade & LeBron combined for 21 of @MiamiHeat's final 23 points of the 2ndQtr on 9/14 shooting (64.3%) #NBAFinals #Game7 — NBA.com/Stats (@nbastats) June 21, 2013

4:26 Duncan se llevó a Parker de la camiseta para evitar que siguiera con sus protestas:

4:24 El "2+1" de LeBron James, la mejor jugada de la primera mitad:

4:22 Estadística de tiro de Dwyane Wade, que está firmando uno de sus mejores partidos de Playoffs este año:

Dwyane Wade was on target with mid-range jumper in 1st half. Here's his shot chart pic.twitter.com/zMWRxy3oQT — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 21, 2013

00:00 46-44 Estadística de los Heat. 29 puntos entre James y Wade. Sin anotar Bosh. 8 pérdidas de balón. 22-20 en rebotes.

00:00 46-44 Estadísticas al descanso de los Spurs. Duncan y Parker se combinan para 23. Leonard lleva 10 rebotes.

00:00 46-44 FINAL DEL SEGUNDO CUARTO. DESCANSO

00:00 46-44 Wade en suspensión desde cinco metros sobre la bocina y los Heat que llegarán por delante al descanso.

00:38 44-44 Palmea LeBron para empatar a 44 tras los tiros libres de Parker

01:25 42-42 Empató Wade, que alcanza los 12 puntos. Estadística de puntos de los Spurs dentro y fuera de la zona:

Spurs inside the paint: 11-24, 22 points. Outside the paint: 2-13, 6 points. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 21, 2013

01:25 40-42 Dos triples fallados seguidos de LeBron. Leonard alcanza los 10 rebotes. Falta de Haslem sobre Ginóbili. 0-6 de parcial y los Spurs dos arriba.

01:51 40-40 Gran asistencia de Ginóbili para la canasta fácil de Duncan.

02:43 40-36 ¡¡¡Triple de LeBron!!! El alero de Ohio ya lidera la anotación con 13 puntos.

4:10 Bosh aún no anotó. No ha pasado en estos Playoffs 2013:

Chris Bosh: scoreless so far this half; would be 1st time this postseason he was scoreless in 1st half. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 21, 2013

4:09 Estadística de James y Wade. Imagen: bleacherreport.com

4:07 Hoy se cumplen siete años justos del primer anillo de los Heat. Lo hemos recordado en nuestro Serial sobre las Finales NBA.

02:53 37-34 Pérdida de Ray Allen, que comete la falta. Tiempo muerto en pista.

03:02 37-34 Tiempo muerto de los Heat tras la canasta de Ginóbili.

03:19 37-32 Anota Wade tras una gran recuperación de los Heat. Falló un mate Leonard, reboteó en ataque pero la acabó perdiendo.

04:15 35-32 Falta sobre Tim Duncan que va a la línea de personal. Deben jugar los Spurs con los interiores, lanzando en 62% por 27% del resto. Encesta ambos.

05:06 33-30 ¡¡¡Tripleee de Gary Neal!!! A tabla y sobre el reloj de posesión.

05:21 33-27 Tiempo muerto en pista.

05:35 33-27 ¡¡¡Tripleeee de LeBron!!! Le dejaron tirar y pone la máxima para los Heat, +6. El Rey ha llegado a Miami.

06:29 30-27 ¡¡¡Canastón de LeBron James!!! Que recibe la falta de Green y tendrá tiro adicional. Lo encesta.

3:55 El pabellón de los Spurs, lleno para ver el partido por los videomarcadores:

Spurs viewing party @attcenter! #GoSpursGo pic.twitter.com/MAdT7yTH54 — Bryan Garcia (@bryan_g81) June 21, 2013

06:40 27-27 Tiempo muerto de Gregg Popovich. Posesión para Spurs tras otra pérdida de los Heat.

07:46 27-27 "2+1" de Duncan, que iguala el partido a 27.

08:08 27-24 Tira Parker de los Spurs, pero responde Wade.

09:00 23-22 Regresa James a pista. A uno los Spurs después de dos tiros libres de Parker.

09:12 23-20 Penetración de Chalmers tras tres rebotes ofensivos de los Heat. Dominan los locales el rebote jugando con cuatro pequeños los dos equipos.

09:55 21-20 Acumulan ya siete pérdidas Miami Heat. Compensan el pobre 9/26 de los Spurs.

09:55 21-20 Dos pérdidas seguidas de los Heat, 0-4 de parcial para Spurs, con dos puntos y una asistencia de Parker. Tiempo muerto Heat.

11:12 21-16 ¡¡¡Triple de Battier!!! El tercero que anota

12:00 18-16 COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO

00:00 18-16 3/9 en tiros de campo para el "Big three" de los Heat:

00:00 18-16 Mate de Duncan en transición al inicio del partido:

00:00 18-16 Estadística de Battier en triples en las Finales:

Shane Battier has made 5 of his last 6 threes (83.3%) after making just 5 of his prior 24 attempts (20.8%) #NBAFinals #Game7 — NBA.com/Stats (@nbastats) June 21, 2013

00:00 18-16 Muchos fallos en ambos equipos, abusando del tiro exterior. Comenzaron mejor los Spurs, remontaron los Heat con un 8-0 de parcial gracias a los dos triples de Battier.

00:00 18-16 FINAL DEL PRIMER CUARTO

00:02 18-16 Falla Chalmers el tiro casi sobre la bocina.

00:21 18-16 Anota Leonard uno de los dos tiros libres.

00:40 18-15 ¡¡¡Tripleeee de Shane Battier!!! El segundo. 8-0 de parcial.

01:07 15-15 Falla el triple Chalmers, rebote en ataque Andersen que anota.

01:52 13-15 ¡¡¡Tripleeeeee de Shane Battier!!! Penetración de Ray Allen que asiste para el triple del ex de los Rockets.

3:31 Kawhi Leonard ya ha capturado 6 rebotes. Wade lleva 4.

3:30 Los dos equipos acumulan un 11/33 en tiros en estos primeros compases del partido. Nervios por lo mucho que hay en juego. 7/20 Spurs:

02:26 10-15 Se precipitan ambos equipos en los últimos ataques. Siguen los Spurs ganando por cinco. Tiempo muerto en pista.

03:15 10-15 Regresa Ginóbili a pista. Este fue el tapón de Bosh a Parker.

04:21 10-15 Gran asistencia de Duncan para Diaw, que anota solo de debajo del aro.

05:50 8-11 Primera canasta de Wade, superior físicamente a Neal.

06:18 6-11 Entra Ray Allen a pista, el héroe del sexto partido.

06:18 6-11 Anota los dos tiros libres LeBron James. Tiempo muerto en pista.

06:34 4-11 2/8 los Heat en tiros, abusando los dos del tiro exterior. Segunda de Ginóbili sobre Wade. Entra Gary Neal a pista.

07:40 4-11 Leonard que anota y pone siete arriba a su equipo. Han comenzado mejor los Spurs.

08:44 4-6 Pierde la bola Chalmers. Falló Ginóbili antes la bandeja con la zurda.

09:18 2-6 Falta de Ginóbili sobre LeBron. +4 Spurs tras cuatro seguidos de Duncan.

10:29 2-2 Empata LeBron tras la primera de Parker.

11:01 0-0 No entra el tiro de Wade en suspensión desde seis metros, rebote Spurs.

12:00 0-0 COMIENZA EL PARTIDO

03:10 A punto de comenzar el partido. Este era LeBron aleccionando a sus compañeros:

03:09 Quintetos confirmados: Chalmers, Wade, Miller, James, Bosh; Parker, Ginóbili, Green, Leonard, Duncan.

03:08 El Big Three, de Spurs, a por el cuarto título.

The @Spurs BIG THREE look to win their 4th title together tonight. #Game7 http://t.co/ttswWYSKuE — NBA (@NBA) June 21, 2013

03:07 LeBron podría ganar hoy su segundo título con 28 años. Jordan ganó su segundo con 29.

03:04 LeBron promedia 33,8 puntos en séptimos partidos, líder absoluto de la NBA por delante de Jordan.

03:03 Este era Duncan practicando su tiro de seis metros hace unos minutos. Foto de Bleacherreport.com

03:02 Suena el himno americano en Miami.

03:00 A punto de comenzar el partido. El anillo de la NBA en juego en un solo encuentro.

02:58 El partido llega marcado por la polémica con los aficionados de los Heat que abandonaron el pabellón antes de tiempo y se perdieron el triunfo de su equipo.

02:56 Los followers de @NBA_VAVEL apuestan por los Spurs con 171 RT por 168 RT para los Heat.

02:56 LeBron consiguió su cuarto triple-doble en las Finales. Ocupa la segunda plaza. Sólo Magic (8) le supera

02:55 LeBron consiguió su undécimo triple-doble en Playoffs, empatando en la segunda posición con Kidd. Sólo Magic (30) tiene más

02:53 Los Spurs tienen un récord de 4-0 estos Playoffs tras una derrota, 2-0 tras perder un partido en estas finales.

[email protected] 4-0 following a loss this postseason, with an avg. margin of +18.5. 2-0 following L this #NBAFinals (+36 in Gm3, +10 in Gm5) — NBA.com/Stats (@nbastats) June 21, 2013

02:49 LeBron James promedia 31,5 puntos, 10 rebotes y 6,8 asistencias en partido de eliminación. Sus equipos, 6-6, los Heat, 4-1, vía @NBAstats

02:47 Líderes en estadísticas en los seis primeros partidos de las Finales.

Check out the statistical leaders in PPG, APG, RPG and 3-pointers made in the #NBAFinals before #Game7: http://t.co/V46xKUeOr1 — NBA.com/Stats (@nbastats) June 20, 2013

02:45 Los Spurs disputaron un séptimo partido en las Finales de 2005. Lo ganaron. Los Heat han disputado dos séptimos partidos los dos últimos años. Victoria frente a los Celtics en las Finales de Conferencia de 2012, victoria frente a los Pacers en las Finales de Conferencia de 2013.

02:44 El último equipo que ganó el séptimo a domicilio, los Bullets del 78 en Seattle, con Wes Unseld de MVP.

02:43 17 Finales de la NBA se decidieron en un séptimo partido. En 14 ocasiones, ganó el equipo local. La última final en un séptimo, la de 2010 entre Lakers y Celtics (4 - 3).

02:39 Danny Green, preparándose para el encuentro:

The @Spurs' Danny Green prepares for tonight's decisive #Game7, 9pm/et on ABC. http://t.co/iIrbWi1Lx0 — NBA (@NBA) June 21, 2013

02:38 Imagen del American a 30 minutos del comienzo.

30 minutes until #Game7 of the 2013 #NBAFinals on ABC! Are ya ready? http://t.co/KYCXY8MWCK — NBA (@NBA) June 21, 2013

02:37 LeBron James persigue su segundo título, al igual que Bosh. Wade, Haslem y los Heat, el tercero.

02:36 Tim Duncan, Gregg Popovich y los Spurs buscan su quinto título. Parker y Ginóbili, su cuarto. Los Spurs nunca han perdido unas Finales de la NBA. Tienen a su alcance poder igualar las seis sin fallo de los Bulls de Jordan.

02:34 Los Spurs disputan las quintas Finales de su historia. En 1999, ganaron su primer título al ganar a los Knicks en cinco partidos (4 - 1). En 2003, segundo título para Duncan y compañía tras ganar a los Nets por 4 - 2. En 2005, tercer título para los tejanos al imponerse en el séptimo partido a los Pistons. En 2007,cuarto anillo para los Spurs, tras ganar por 4 - 0 en las Finales a los Cavaliers de LeBron.

02:30 30 minutos para que comience el partido. Repasemos ahora las Finales de los Spurs, recopiladas en nuestro serial.

02:27 Los Heat disputan este año las cuartas Finales de su historia. En 2006, ganaron el título por 4 - 2 ante los Mavericks. En 2011, también contra los de Dallas, pero con el "Big Thre" en sus filas, los Heat sucumbieron por 4 - 2. Y en las últimas, en 2012, los de Miami ganaron su segundo título al ganar por 4 - 1 a los Thunder.

02:25 Los Spurs llegan hasta aquí tras 58 victorias y 24 derrotas en temporada regular, segundo mejor récord del Oeste. 4 - 0 a los Lakers en primera ronda, 4 - 2 a los Warriors en Semifinales y otro 4 - 0, a los Grizzlies en las Finales del Oeste.

02:23 El camino de los Heat hasta las Finales les llevó por una temporada de 66 - 16, récord de la franquicia. Además, el equipo alcanzó las 28 seguidas en marzo, a cinco del récord de los Lakers. Tras ello, los Heat eliminaron a los Bucks por 4 - 0 en primera ronda, 4 - 1 a los Bulls en las Semifinales y 4 - 3 a los Pacers en las Finales del Este.

02:21 Estas fueron las estadísticas del último encuentro:

Estadísticas finales | Infographics

02:17 Este es el triple espectacular del escolta reserva de los Heat para forzar la prórroga que sirve por el momento, para que haya séptimo partido.

02:15 Y ya en el último, pudimos vivir uno de los mejores encuentros de Playoffs de los últimos años. Los Heat perdían por cinco a 28 segundos para el final, hasta que aparecieron LeBron y Ray Allen, con dos respectivos triples para llevar el partido a la prórroga. Este último, casi sobre la bocina. Triunfo por 103 - 100 y las Finales que llegan al séptimo encuentro de hoy.

02:13 También en San Antonio se disputaba el quinto. El partido estaba parejo hasta que apareció Manu Ginóbili para romperlo. En su primer partido como titular en más de un año, anotó 24 puntos y repartió 10 asistencias para poner el 3 - 2 en las Finales.

02:09 El "Big Three" de los Heat apareció en el cuarto, cuando mayores críticas estaban recibiendo. Entre Bosh, Wade y LeBron anotaron 85 puntos y capturaron 30 rebotes, para devolver la igualada a la eliminatoria (2 - 2), tras el triunfo por 93 - 109.

02:07 La serie se marchaba a San Antonio, donde iban a disputarse los tres partidos siguientes. En el tercero, los Spurs volvían a tomar la delantera con la exhibición de triples de la pareja Gary Neal - Danny Green.

02:04 En el segundo partido, los Heat igualaron la eliminatoria con un gran parcial a su favor en el tercer cuarto, cuando el encuentro estaba muy igualado.

02:00 Las Finales comenzaron justo hoy hace dos semanas en el primer partido, disputado en Miami. Los Gpurs ganaban un encuentro muy ajustado, en el que Parker sentenciaba el triunfo a pocos segundos del final con una suspensión a tabla espectacular.

02:00 La eliminatoria llega al séptimo después de una serie de máxima igualdad que se encuentra 3 - 3. Comenzaremos la previa repasando cómo llegan a las Finales los dos equipos y echaremos un vistazo a los seis partidos disputados en estas Finales 2013.

02:00 Heat y Spurs se citan con la historia en Miami en un partido que quedará en el recuerdo de los dos equipos para bien o para mal.

