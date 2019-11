NBA Draft 2013, así lo vivimos

Turno Franquicia Jugador Posición 1 Cleveland Cavaliers Anthony Bennet Alero/Ala-pívot 2 Orlando Magic Victor Oladipo Escolta 3 Washington Wizards Otto Porter Alero 4 Charlotte Bobcats Cody Zeller Pívot 5 Phoenix Suns Alex Len Pívot 6 New Orleans Pelicans Nerlens Noel Ala-pívot/Pívot 7 Sacramento Kings Ben McLemore Escolta 8 Detroit Pistons Kentavious Caldwell-Pope Escolta 9 Minesota Timberwolves Trey Burke Base 10 Portland Trail Blazers C.J McColum Base 11 Philadelphia 76ers Michael Carter-Williams Base 12 Oklahoma City Thunder Steven Adams Pívot 13 Dallas Mavericks Kelly Olynyk Ala-pivot 14 Utah Jazz Shabazz Muhammad Alero 15 Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo Alero 16 Boston Celtics Lucas Nogueira Pívot 17 Atlanta Hawks Dennis Schroeder Base 18 Atlanta Hawks Shane Larkin Base 19 Cleveland Cavaliers Sergey Karasev Escolta 20 Chicago Bulls Tony Snell Alero 21 Utah Jazz Gorgui Dieng Pívot 22 Brooklyn Nets Mason Plumlee Pívot 23 Indiana Pacers Solomon Hill Alero 24 New York Knicks Tim Hardaway Jr. Escolta 25 Los Angeles Clippers Reggie Bullock Escolta 26 Minnesota Timberwolves Andre Roberson Alero/Ala-pívot 27 Denver Nuggets Rudy Gobert Pívot 28 San Antonio Spurs Livio Jean-Charles Alero/Ala-pívot 29 Oklahoma City Thunder Archie Goodwin Escolta 30 Phoenix Suns Nemanja Nedovic Base/Escolta

4:53: Como parte de esta despedida, Hakeem Olajuwon entra en escena para felicitar a David Stern por su gestión. "The Dream" fue el primer número 1 del Draft anunciado por un Stern que no puede contener las lágrimas.

4:52: David Stern ha anunciado su último jugador en la primera ronda de un Draft. El año que viene dejará su puesto de comisionado de la NBA, que ha ocupado los últimos 30 años.

4:50: ¡PHOENIX SUNS SELECCIONAN A NEMANJA NEDOVIC CON EL PICK NÚMERO 30 DEL DRAFT! JUGARÁ EN GOLDEN STATE WARRIORS LA PRÓXIMA TEMPORADA

4:45: Sólo falta un jugador para concluir la elección de la primera ronda del Draft.

4:42: ¡ARCHIE GOODWIN, ELEGIDO POR OKLAHOMA CITY EN EL PUESTO NÚMERO 29 DEL DRAFT! JUGARÁ EN PHOENIX SUNS, VÍA WARRIORS.

4:41: Los Warriors siguen traspasando picks: han intercambiado el 29 por el 30 con Phoenix.

Golden State has moved back to No. 30, cutting a deal with the Suns, a source tells Y! — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) June 28, 2013

4:36: ¡SAN ANTONIO SPURS SELECCIONAN A LIVIO JEAN-CHARLES CON EL PICK NÚMERO 28!

4:34: Los actuales subcampeons de la NBA, San Antonio Spurs, serán los próximos en escoger.

4:31: Según The Salt Lake Tribune, Gobert pasaría a jugar en Utah a cambio del pick número 46 de este Draft, propiedad de Denver.

From @nuggetsnews the Jazz are giving up No. 46 and cash for Gobert. Jazz now out of picks. — Bill Oram (@tribjazz) June 28, 2013

4:29: La franquicia de Colorado refuerza su juego interior con el pívot francés, el segundo jugador con más envergadura de la historia del Draft Combine.

4:27: ¡DENVER NUGGETS SELECCIONAN A RUDY GOBERT CON EL PICK NÚMERO 27!

4:26: David Stern hace oficial otro traspaso: Shabazz Muhammad y Gorgui Dieng llegarán a Minnesota Timberwolves a cambio de Trey Burke, que jugará en Utah Jazz.

4:23: ¡ANDRE ROBERSON, ELEGIDO POR MINNESOTA TIMBERWOLVES EN EL NÚMERO 26 DEL DRAFT! JUGARÁ EL OKC TRAS UN ACUERDO A TRES BANDAS (OKC, MINNESOTA Y GSW)

4:22: David Stern hace oficial el traspaso de Kelly Olynyk a Celtics a cambio de Lucas Nogueira y futuras rondas del Draft a Dallas Mavericks.

4:18: Oklahoma, Minnesota y Golden State llegan a un acuerdo según el cual Oklahoma obtendría el pick número 26 y Golden State el 29.

Golden State made a deal with Minnesota for the 26th pick, and then made a deal with OKC to trade 26 for 29. Or something. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) June 28, 2013

4:16: ¡LOS ÁNGELES CLIPPERS ELIGEN A REGGIE BULLOCK CON EL PICK NÚMERO 25!

4:12: Spike Lee califica de irónica la adquisición del joven Hardaway.

4:10: El escolta procedente de Michigan es hijo del legendario Tim Hardaway.

4:09: ¡TIM HARDAWAY JR. ES ELEGIDO EN EL NÚMERO 24 DEL DRAFT, PROPIEDAD DE NEW YORK KNICKS!

4:05: ¡SOLOMON HILL, ELEGIDO POR INDIANA PACERS EN EL PICK NÚMERO 23!

3:59: ¡MASON PLUMLEE, NÚMERO 22 DEL DRAFT, ELEGIDO POR BROOKLYN NETS!

3:58: La próxima elección corresponde a Brooklyn Nets, anfitrión de este Draft.

3:57: El pívot senegalés viene de proclamarse campeón de la NCAA con Louisville.

3:51: ¡GORGUI DIENG, ELEGIDO POR UTAH JAZZ CON EL PICK NÚMERO 21!

3:51: Stern bromea sobre los abucheos, diciendo que en América son señal de respeto.

3:47: Gran defensor en equipo, debería encajar a la perfección en el férreo sistema de Tom Thibodeau.

3.44: ¡CHICAGO BULLS SELECCIONA A TONY SNELL CON EL PICK NÚMERO 20!

3:39: Con la selección de Karasev, ya son 8 los jugadores no estadounidenses elegidos hasta ahora en el Draft.

3:38: ¡SERGEY KARASEV, A CLEVELAND CON EL PICK NÚMERO 19!

3:34: Excelente tirador, Shane Larkin es el jugador más pequeño de esta primera ronda (1.83 m).

3:32: Dallas se hace con Larkin, un base, posición ocupada por Darren Collison que la franquicia texana quería reforzar.

3:30: ¡SHANE LARKIN ES ELEGIDO POR ATLANTA HAWKS EN EL NÚMERO 18 DEL DRAFT! LA ELECCIÓN ES TRASPADA A DALLAS

3:25: Esta elección hace entrever que Jeff Teague, agente libre, podría dejar la franquicia.

3:24: ¡ATLANTA HAWKS SELECCIONAN A DENNIS SCHROEDER CON EL PICK NÚMERO 17!

3:17: ¡LUCAS NOGUEIRA ES ELEGIDO POR BOSTON CELTICS CON EL PICK NÚMERO 16! EL EX DEL ASEFA ESTUDIANTES LLEGARÁ A ATLANTA HAWS, VÍA DALLAS

3:12: ¡MILWAUKEE BUCKS SE LLEVAN AL GRIEGO GIANNIS ANTETOKOUNMPO, NÚMERO 15 DEL DRAFT!

3:05: ¡UTAH JAZZ SELECCIONAN A SHABAZZ MUHAMMAD CON EL PICK NÚMERO 14!

2:59: ¡OLYNYK JUGARÁ EN BOSTON CELTICS, LOS MAVS INTERCAMBIAN SU PICK NÚMERO 13 CON EL 16 DE BOSTON!

Boston has traded for the 13th pick from Dallas, source tells Y! — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) June 28, 2013

2:58: ¡DALLAS MAVERICKS SELECCIONAN A KELLY OLYNYK CON EL PICK NÚMERO 13!

2:55: Los texanos estarían más interesados en reforzarse con agentes libres.

2:54: A continuación, Dallas Mavericks. Hay rumores de un posible traspaso de picks entre Atlanta y Mavs.

The Dallas Mavericks and Atlanta Hawks are discussing a deal for the Mavs' 13th pick, league sources tell Y! Sports. Still talking. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) June 28, 2013

2:52: Dentro de lo previsible, OKC elige a un pívot. Esto podría alejar a Kendrick Perkins de la franquicia de Oklahoma.

2:50: ¡OKLAHOMA CITY THUNDER ELIGEN A STEVEN ADAMS CON SU PICK NÚMERO 12!

With the 12th overall pick in the 2013 #NBADraft, the @okcthunder select @RealStevenAdams. pic.twitter.com/l23gMMXwQz — NBA (@NBA) June 28, 2013

2:47: A continuación, la elección de Oklahoma City Thunder, ¿cómo se reforzarán los Durant y compañía?

2:45 Comienza a conformarse la plantilla de Philadelphia para la siguiente temporada: Carter-Wiliams ocupará el puesto que deja vacante Jrue Holiday.

2:44 ¡MICHAEL CARTER-WILLIAMS, ELEGIDO EN EL NÚMERO 11 POR PHILADELPHIA 76ERS!

2:39 Minnesota se llevaría los picks 14 y 21 de este Draft a cambio de Burke, según Yahoo! Sports.

Minnesota gets Utah's Nos. 14 and 21 in this draft for Trey Burke, source says. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) June 28, 2013

2:36 ¡C.J MCCOLUM, NÚMERO 10 DEL DRAFT, JUGARÁ EN PORTLAND TRAIL BLAZERS!

2:34: Dicho y hecho, Adrian Wojnarowski de Yahoo! Sports anuncia el traspaso de Burke a Utah Jazz

Trey Burke is going to the Utah Jazz in a trade, sources tell Y! Sports.

— Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) June 28, 2013

2:27: Todo hace indicar que Minnesota se moverá en este Draft, ya que Burke tendría que jugar por detrás de Ricky Rubio, limitando su progresión.

2:26 ¡MINNESOTA TIMBERWOLVES SE HACEN CON LOS SERVICIOS DE TREY BURKE CON EL NÚMERO 9 DEL DRAFT!

2:25 Caldwell-Pope es posiblemente el mejor anotador nato de este Draft. Representará un gran peligro desde más allá de la línea de 3 para los rivales de Detroit.

2:24 ¡KENTAVIOUS CALDWELL-POPE ES ELEGIDO POR DETROIT PISTONS EN EL NÚMERO 8 DEL DRAFT!

With the 8th overall pick in the 2013 #NBADraft the @detroitpistons select @CaldwellPope1. pic.twitter.com/KU3gJztlFF — NBA (@NBA) June 28, 2013

2:23 ¡SALTA LA SORPRESA, NERLENS NOEL A PHILADELPHIA A CAMBIO DE JRUE HOLIDAY!

2:21 Rumor: Yahoo! Sports anuncia el traspaso de Noel a los 76ers.

New Orleans has traded Nerlens Noel to the 76ers, source tells Y! Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) June 28, 2013

2:19 McLemore es uno de los jugadores con más talento de este Draft. Además, tiene una gran capacidad atlética, que le permitirá alcanzar un buen nivel en defensa a base de trabajo.

2:16 ¡SACRAMENTO ELIGE A BEN MCLEMORE CON EL NÚMERO 7 DEL DRAFT!

2:15 Noel se reunirá en New Orleans con el número 1 del pasado Draft, Anthony Davis, también procedente de Kentucky.

2:13 ¡NERLENS NOEL HA SALIDO ELEGIDO FINALMENTE EN EL NÚMERO 6 DEL DRAFT, PROPIEDAD DE NEW ORLEANS PELICANS!

2:08 Un airado Nerlens Noel sigue esperando a su elección, que distará mucho de su deseado número 1.

2:07 ¡PHOENIX SUNS ELIGE A ALEX LEN EN EL NÚMERO 5 DEL DRAFT!

With the fifth pick in the 2013 #NBADraft, the Phoenix Suns select Alex Len, Maryland #PHXpick — The NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 28, 2013

2:02 Con las elecciones de Zeller y Oladipo, dos jugadores de Indiana se sitúan entre los cuatro primeros puestos de este Draft.

2:01 El pequeño de los Zeller desbanca a Nerlens Noel y Alex Len como pívots con elección más alta en este Draft.

1:59 ¡CHARLOTTE BOBCATS ELIGEN A CODY ZELLER EN EL NÚMERO 4 DEL 2013 NBA DRAFT!

With the 4th overall pick in the 2013 #NBADraft, the @Bobcats select @CodyZeller. pic.twitter.com/aEumHi2jXb — NBA (@NBA) June 27, 2013

1:54 Puede que Nerlens Noel caiga al número 4 del Draft, ya que los Bobcats necesitan reforzar su juego interior.

1:53 Otto Porter es elegido para reforzar la posición más débil de Washington, la de alero.

1:52 ¡OTTO PORTER ES ELEGIDO POR WASHINGTON WIZARDS CON EL PICK NÚMERO 3!

Otto Porter, número 3 del draft, alero para los Washington Wizards http://t.co/HhhKSC3mpM #NBAdraft — NBA VAVEL (@NBA_VAVEL) June 27, 2013

1:50 En declaraciones a ESPN, Oladipo afirma que su mayor virtud es su ética de trabajo.

1:47 La franquicia de Florida necesitaba un jugador exterior, por lo que la elección del ex-escolta de Indiana entraba dentro de las previsiones.

1:46 ¡ORLANDO MAGIC ELIGE A VICTOR OLADIPO CON EL NÚMERO 2 DEL DRAFT!

With the 2nd overall pick in the 2013 #NBADraft, the @Orlando_Magic select @VicOladipo. pic.twitter.com/KZbEqkVEUL — NBA (@NBA) June 27, 2013

1:44 Jugador versátil ofensivamente, con una excelente muñeca y una gran envergadura. Su mayor problema radica en su indefinición, ya que se debate entre las posiciones de alero y ala-pívot.

1:42 Salta la sorpresa en el Barclays Center: nadie contaba con el canadiense Bennet para ocupar el primer puesto.

1:41 ¡ANTHONY BENNET ES SELECCIONADO EN EL NÚMERO 1 DEL DRAFT!

1:40 Conforme se empiecen a saber los elegidos en la primera ronda iremos actualizando la tabla

1:35 En menos de cinco minutos sabremos quién es el número 1 del Draft 2013.

Boos, boos and more boos for NBA Commissioner David Stern as he steps to the podium for his 30th and final #NBADraft. — SI NBA (@si_nba) June 27, 2013

1:34 El Barclays Center recibe las palabras del comisionado de la NBA con un sonoro abucheo.

1:33 David Stern abre la gala con un discurso inaugural, donde como de costumbre hace referencia a la repercusión mediática de la NBA, cada año mayor.

1:32 Hasta ahora no se ha producido ningún traspaso entre los participantes en el Draft.

1:30 ¡Cada vez falta menos para que dé comienzo el Draft!

1:28 En principio, Nerlens Noel era la elección unánime para el primer puesto del Draft. Tras su lesión, han salido nombres como los de Alex Len o Otto Porter.

1:26 Recordemos que este será el último Draft presentado por David Stern. El actual comisionado de la NBA cederá su puesto a David Silver en febrero del próximo año.

1:25 La franquicia de Cleveland sigue barajando la opción de traspasar este número 1.

Cleveland is still discussing possible trades of the No. 1 pick, league sources tell Y! Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) June 27, 2013

1:23 A falta de diez minutos para que dé comienzo el Draft nadie sabe quién será el primer jugador en dar la mano a David Stern y ser elegido número 1 del Draft.

1:08 Recordemos que en este Draft contaremos con la presencia del español Álex Abrines, así como la de numerosos jugadores de la ACB, en uno de los Drafts con más presencia internacional de los ultimos años. Provenientes de la Liga Endesa, participan en este Draft Lucas Nogueira, Marko Todorovic, Laszlo Dobos y Raulzinho Neto.

1:05 Los rumores de diversos traspasos en el propio Draft se han sucedido a lo largo de las últimas semanas. Habrá que estar atentos a los minutos entre elecciones, donde observaremos los movimientos de las franquicias.

1:02 Washington Wizard ocupan el número 3 del Draft. Probablemente intenten añadir potencial a su rotación interior.

00:59 El segundo puesto es propiedad de Orlando Magic, que buscarían reforzar su juego exterior.

00:56 Los mejor colocados de cara a este puesto son los pívots Alex Len y Nerlens Noel y el alero Otto Porter.

00:54 El número 1 del Draft ha recaído en Cleveland por tercera vez en los últimos diez años. Tras las elecciones de Kyrie Irving y Lebron James en dicho puesto, los Calaviers buscarían un alero o un pívot, las posiciones más débiles del equipo.

00:52 Estamos ante uno de los Drafts más inciertos de los últimos años: a escasos minutos de su comienzo, no hay prácticamente ninguna posición asegurada.

00:51 La ceremonia comenzará a la 1:00 en el Barclays Arena de Brooklyn (NY).

00:46 Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión en directo del Draft 2013 de la NBA.