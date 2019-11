Dwight Howard no quiere seguir en los Lakers

Dwight Howard se ha convertido en la pieza más codiciada del mercado de agentes libres 2013. Desde que anunciara que acudiría a ese mercado para escuchar ofertas, muchos son los rumores en torno a él y los equipos interesados en hacerse con sus servicios.

Según Chris Broussard, Howard habría tomado la decisión de abandonar definitivamente los Lakers y escuchar las ofertas de Houston y Dallas, sus dos destinos favoritos. El propio periodista de ESPN añadió que el principal problema del center con la franquicia californiana es su mala relación con D’Antoni y su descontento con el sistema de juego del técnico de los angelinos.

Sources: Dwight Howard unlikely to re-sign with the Lakers. Dallas and Houston the favorites. Main issue w/Lakers is Mike D'Antoni's system

— Chris Broussard (@Chris_Broussard) June 27, 2013

Pese a ello, los Lakers siguen con posibilidades de renovar a Howard. Segín Broussard, los angelinos pueden ofrecerle 30 millones de dólares más que el resto de equipos, es decir, un total de 118 millones en cinco años por los 88 y cuatro años que le podrían ofrecer Mavericks y Rockets.

Al mismo tiempo, Broussard admite que el jugador está indeciso y que iniciará una ronda de reuniones con varios equipos. El primer equipo con el que hablará Howard son los Rockets, según Adrian Wojnarowski, de yahoo.

Rockets will get first costless agency crack at Dwight Howard with meeting Sunday in LA, shortly past 9 PM PST, league sources tell Y! Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) June 29, 2013

El día 1 es el primero en el que los equipos pueden reunirse con los agentes libres, y los de Houston son los que mayor interés han mostrado por Howard. Además de contar con mucho espacio salarial van a desplazarse a Los Ángeles leyendas de la franquicia como Hakeem Olajuwon o Clyde Drexler para tratar de convencer al jugador. El martes, turno para los Mavericks; Mark Cuban y Dirk Nowitzki se reunirán con Howard en la ciudad californiana según Broussard.

Sources: Mavs, led by Mark Cuban and Dirk Nowitzki, will meet with Dwight Howard Tuesday in LA — Chris Broussard (@Chris_Broussard) June 29, 2013

No obstante, el jugador tiene pensado escuchar a los Lakers, que serán el último equipo con el que se reúna. La franquicia angelina inició una campaña a favor de la renovación de su jugador, con el lema “#stayD12” y con varias pancartas en el Staples Center y en en resto de la ciudad con la imagen del jugador.

Foto: instagram @Lakers.

Howard rechazó renovar con los Magic el pasado verano y forzó a la franquicia a un traspaso. El de Atlanta acabó en los Lakers en el trade que mandaba a Andre Iguodala a Denver y a Andrew Bynum a Philadelphia. Curiosamente, ninguno de los tres podría seguir en sus equipos la próxima temporada.

El pívot “All-Star” promedió 17,1 puntos, 12,4 rebotes y 2,4 tapones. Sin embargo, nunca ofreció el rendimiento esperado debido a sus problemas físicos. Aunque llegó a Los Ángeles para renovar y ser el jugador franquicia de los Lakers en los próximos años, su situación se complicó con la llegada de Mike D’Antoni, con el que Howard no acaba de encajar dentro y fuera de la pista. El General Manager, Mitch Kupchak confirmó al técnico para la próxima temporada y por ello, a Howard le entraron las dudas.