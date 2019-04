Houston Rockets corta a Carlos Delfino y Aaron Brooks

Hoy mismo se ha hecho pública la decisión de Houston Rockets de cortar a ambos jugadores. De este modo la franquicia libera $5.5 millones, $3.000.000 de Delfino y $2.500.000 de Brooks. Es otra señal más de que acometerán un fichaje de importancia a través de la agencia libre, presumiblemente el pívot Dwight Howard.

Rockets will get first costless agency crack at Dwight Howard with meeting Sunday in LA, shortly past 9 PM PST, league sources tell Y! Sports.

El propio general manager de la franquicia texana, Daryl Morey, se despidió públicamente de los jugadores por Twitter antes de que se conociese la noticia.

Thank you to @cabezadelfino & @Thirty2zero, you both have been great Rockets, players & teammates. Hope there is a chance to reunite