Nazr Mohammed continuará en los Bulls

Los Bulls cuentan con Nazr Mohammed. El equipo de Chicago ha prolongado un año el contrato del pívot norteamericano. Mohammed, que lleva 16 temporadas en la NBA, cobrará 1.4 millones de dólares, el contrato mínimo para los jugadores con diez o más años de experiencia.

El periodista de CSN, Aggrey Sam, anunciaba a través de su cuenta de Twitter la decisión de los Bulls. Unos minutos más tarde el rumo se convirtió en noticia. El propio jugador, también a través de la red social, anunciaba el acuerdo con los de Illinois.

League source indicates Nazr Mohammed has reached verbal agreement to return to the Bulls. 1-year, vet minimum deal. — Aggrey Sam (@CSNBullsInsider) July 2, 2013

“Fue una decisión sencilla porque realmente disfruté con mis compañeros, equipo técnico, directivos y con los fans. Sentí que superamos las expectativas de todos. Decidí volver a la ciudad donde nací y crecí para jugar mi 16ª temporada. Tengo ganas de empezar la batalla con un grupo de tíos que nunca ponen excusas y siempre buscan el camino hacia la victoria. No puedo esperar para jugar con los Bulls la próxima temporada”, escribió el jugador en su cuenta de Twitter.

It was an easy decision because I really enjoyed my teammates, coaching staff, management and the fans. I felt that we exceeded everyone's.. — Nazr Mohammed (@NazrMohammed) July 2, 2013

..expectations but our own. I decided to return to the city that I was born and raised in to play my 16th season. Looking forward to going.. — Nazr Mohammed (@NazrMohammed) July 2, 2013

..to battle with a group of guys who never made excuses and just tried to find a way to win. Can't wait to play for the Bulls again next... — Nazr Mohammed (@NazrMohammed) July 2, 2013

Nazr Mohammed tuvo un rol secundario durante la temporada pasada. El pívot promedió 2.6 puntos y 3.1 rebotes en 11 minutos en los 63 partidos de liga regular. En Playoffs, en la serie contra Miami, su nivel fue simular y fue expulsado en un encuentro por empujar a LeBron James.

Mohammed tendrá como compañero en los Bulls a Mike Dunleavy Jr. El alero ha firmado un contrato por dos años a razón de 6 millones de dólares con la franquicia de Illinois.