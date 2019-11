Indiana consigue hacerse con Copeland

Chris Copeland pone fin a su periplo en la ciudad de Nueva York. Varios han sido los equipos interesados en el rookie: Lakers, Jazz, Pelicans y a última hora Memphis entraron en escena. Pero los Pacers han sido quien más dinero le ha ofrecido: 6 millones de dólares por 2 años. A pesar de ser un agente libre restringido —que da derecho a igualar cualquier oferta de otra franquicia por el jugador—, los Knicks sólo podrian utilizar 1,75 millones de dólares procedentes de la Non Tax Payer Mid-Level exception para igualar, debido a que habían utilizado parte de esta excepción para firmar a Pablo Prigioni.

La citada excepción permite firmar a un jugador por un contrato máximo de 5 millones cuando el equipo se encuentra por encima del tope salarial (58,5 millones de dólares en la temporada 2013-14), pero por debajo del impuesto de lujo (71,6 milllones de dólares en la 2013-14). Esos 5 millones se pueden 'repartir' para firmar más de un jugador, que fue el caso del argentino Pablo Prigioni en los New York Knicks.

Knicks made the right move keeping Prigioni over Copeland. Prigioni does more and Andrea Bargnani is a better than Copeland.