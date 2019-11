Los Cavaliers cierran el fichaje de Jarrett Jack

Los Cleveland Cavaliers llegaron este sábado a un acuerdo con Jarrett Jack, base - escolta suplente de los Warriors durante la pasada temporada. El de Maryland jugará en los Cavs las cuatro próximas temporadas con un contrato de 25 millones de dólares. David Aldridge, de NBA Insider, confirmó la noticia tras hablar con el jugador. Según Aldridge, Mike Brown fue el factor decisivo para el fichaje de Jack.

