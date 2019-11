Chris Kaman será el primer refuerzo de Los Ángeles Lakers

Chris Kaman será jugador de los Lakers la temporadada que viene. El pívot nacionalizado alemán ha firmado un contrato de un año, por valor de $3.2 millones. Es el primer refuerzo de la franquicia angelina tras la marcha de Dwight Howard.

It's true, I am going to be going back to LA and it's to play for the Lakers! I am excited about this move and can't wait to play! #Lakers