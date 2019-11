Mike Miller, amnistiado por Miami Heat

Miami Heat ha decidido amnistiar a Mike Miller. Tras tres temporadas y dos anillos, franquicia y jugador separarán sus caminos. Los Heat emplearán su opción de amnistía sobre Miller, por lo que el jugador pasará a subasta entre los equipos de NBA con suficiente espacio salarial. El equipo que más puje le pagará dicha cantidad al jugador, mientras que Miami pagará la parte restante del contrato. Recordemos que Miller tenía acordados con Miami $12.8 millones en los próximos dos años.

Just said this on @TheTicketMiami: from what I am hearing from multiple sources, the Heat are likely to amnesty Mike Miller today.