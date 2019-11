El nuevo contrato de J.R. Smith será de 3 años

El nuevo contrato de J.R. Smith con los Knicks ha variado. Después de que hace diez días se diera por hecho que firmaba por 4 años y 24.5 millones, las cifras han cambiado. Según el periodista del New York Times, Howard Beck, el contrato será de tres temporadas.

Updating re JR Smith's contract: Agent Leon Rose says JR did initially agree to 4-yr deal. Later opted for 3 yrs, to become FA again sooner