Las avispas regresan a Charlotte: los Bobcats pasarán a ser Hornets

En Charlotte (North Carolina), allá por 1987, se empezó a cumplir el sueño de un empresario local. Un tal George Shinn pensaba que Charlotte, la ciudad que le había visto crecer, se merecía tener una franquicia en la NBA. Tras una gran inversión y diversas charlas con un David Stern que llevaba sólo dos años como comisionado, se decidió que Charlotte contaría con un equipo en la mejor liga de baloncesto del mundo. Al mismo tiempo, también se le concedía ese privilegio a Miami Heat (que nacerían con el Draft de Expansión de 1988, igual que los Hornets) y a Orlando y Minnesota (que tendrían que esperar un año más para ver sus sueños cumplidos).

Fueron muchas las opciones que se presentaron para dar nombre a la recién nacida franquicia de Charlotte, pero "Hornets" fue el claro vencedor. Hace alusión a la dura oposición que encontraron los británicos en esta zona durante la Revolución Americana, calificada por el británico Lord Cornwalis como "nido de avispas" (nest of hornets). De este modo, estos Charlotte Hornets pasarían a jugar en la NBA, siendo locales en un pabellón recién construido. Éste era el Charlotte Coliseum, el más grande utilizado únicamente por un equipo de baloncesto, teniendo en su haber 24.000 butacas. Actualmente se encuentra en desuso, siendo utilizado por los Bobcats durante la temporada 2004-2005 mientras se construía el que ahora es su hogar, el Time Warner Cable Arena.

A pesar del tamaño del pabellón y de ser un mercado pequeño (23ª area metropolitana más grande del país), el cartel de "no hay entradas" adornó el Charlotte Coliseum 358 partidos consecutivos (unas 9 temporadas). Buena parte de culpa lo tiene el atractivo generado por el equipo, empezando por su uniforme. Empleaban un color en desuso, el verde azulado, que pasó automáticamente a ponerse de moda, siendo empleado incluso por los Grizzlies (por aquel entonces todavía en Vancouver) y los Pistons, que abandonaron momentáneamente su mítico rojo y blanco. A su vez su uniforme contaba con rayas verticales, una novedad que pronto pasó a ser empleada por varios equipos, entre ellos Orlando Magic, que a día de hoy siguen conservándolas en su segunda equipación. Los actuales Bobcats siguen manteniendo estas rayas, a modo de homenaje hacia aquel equipo que reinó en su ciudad durante la década de los 90.

El proyecto empezó siendo dirigido por Carl Scheer, un ejecutivo contrastado en la NBA. El general manager confeccionó una plantilla con esperanzas de alcanzar pronto los playoffs, por lo que renunció a contratar a jugadores jóvenes y decidió apostar por veteranos. El roster sería dirigido por Dick Harter, con experiencia como asistente y técnico universitario. El equipo contaba con jugadores como Kelly Tripucka, líder del equipo en sus comienzos, el menudo base Tyrone "Muggsy" Bogues, el jugador más pequeño de la historia de la NBA (1.60 m) o el alero Kurt Rambis, quien ya había ganado cuatro anillos a lo largo de la década de los 80 con Lakers.

No hay comienzos fáciles (1988-1992)

La primera temporada (1988-89) fue dura para los Hornets, terminando con un duro balance de 20-62. Sin embargo, había luz más allá de su récord negativo: el rookie Rex Chapman, un tirador, había promediado 16.9 puntos por partido, que se sumaban a los 22.6 conseguidos por Tripucka y los 9.4 rebotes de Rambis. A pesar de estos datos que invitaban a la esperanza, la siguiente temporada (1989-1990) estuvo marcada por el despido de Harter, cuyo estilo defensivo no gustaba los jugadores. Fue sustituido por su asistente Gene Littles, pero fue incapaz de cambiar la dinámica negativa del equipo. El año finalizó con un desastroso 19-63, cerrando la temporada con una racha negativa de 3-31.

Las cosas mejoraron durante la temporada 1990-91, con la selección el el Draft de Kendall Gill, pero la contratación del joven base no sirvió para clasificar al equipo para playoffs, dejándolo con un balance final de 26-56. El entrenador fue despedido y fue reemplazado por Allan Bristow, quien se encontraba en ese momento en el cargo de general manager. La fortuna sonrió a los Hornets, que conseguirían la primera elección en el Draft de 1991.

La apuesta de Charlotte fue acertada, haciéndose con los servicios del ala-pívot Larry Johnson, quien sería el estandarte del equipo hasta 1996. El equipo continuó con su mejoría, liderados por Johnson, Rookie del Año, quien promedió un doble-doble con 19.2 puntos y 11 rebotes. A su vez, el base Kendall Gill explotó, llegando a promediar 20 puntos a lo largo de la temporada. Su 31-51 final les privó de alcanzar los playoffs, pero el zumbido de las avispas comenzaba a resonar en la NBA.

Larry Johnson y Alonzo Mourning: las avispas empiezan a picar (1992-1995)

En la siguiente temporada (1992-1993) la suerte siguió de parte de los de Charlotte, obteniendo la segunda elección del Draft. Los Hornets seleccionaron a Alonzo Mourning (por detrás de Shaquille O'Neal, número 1 del Draft), quien junto a Larry Johnson y Kendall Gill formaría uno de los tríos jovenes más temibles del momento. El salto de calidad fue evidente, llevando al equipo a un récord positivo de 44-38. Durante la temporada, tanto Mourning como Johnson tuvieron promedios por encima de los 20 puntos y 10 rebotes. Consiguieron clasificarse para playoffs, donde se deshicieron en primera ronda de unos Celtics incapaces de superar la retirada de Larry Bird con un tiro agónico de Alonzo Mourning. Sin embargo, la experiencia de los Knicks apeó a los Hornets en Semifinales de Conferencia, no sin antes ofrecer lucha. De los cinco partidos que tuvo la serie, dos de ellos finalizaron en prórroga, donde la veteranía de New York fue demasiado para los jóvenes talentos de Charlotte.

Las lesiones afectaron tanto a Mourning como a Johson en la temporada 1993-1994, llevando al equipo a no clasificar para playoffs y lograr un récord neutro de 41-41. En la temporada 1994-1995, con la vuelta a la salud de sus dos estrellas, el equipo consiguió colarse en la postemporada con su récord de 50-32. A pesar de su clasificación, en primera ronda se encontaron con unos Bulls motivados tras el regreso de Michael Jordan de su primera retirada. Los omnipotentes Bulls comenzaban a rodar de nuevo, y a pesar de ser detenidos posteriormente por los Magic de Shaquille O'Neal, fueron demasiado rival para Hornets.

Cambio de líder: Mourning y Johnson pasan el testigo a Glen Rice (1995-1999)

La dupla de oro de Charlotte se separó al final de la temporada: Mourning se marchó a Miami, pero a cambio los Hornets se hicieron con Glen Rice. El alero, que posteriormente ganaría un anillo con los Lakers de Shaquille y Kobe, fue compañero de batalla de Larry Johnson en el último año del ala-pívot en Charlotte. A pesar de promediar ambos más de 20 puntos sus esfuerzos fueron insuficients para clasificarle para playoffs, finalizando el año de nuevo con un balance de 41-41, igual que en 1994.

En 1996 la franquicia se deshizo de Larry Johnson, que se iría a New York a cambio del también ala-pívot Anthony Mason. Sin embargo, la decisión que marcó el futuro de los Hornets (y quién sabe si de la NBA) fue el traspasar al jugador elegido en el número 13 del Draft, perteneciente a los Hornets, a cambio de Vlade Divac. Mientras que Divac jugó sólo dos temporadas en Charlotte, ese pick número 13 no era otro que Kobe Bryant, quien más tarde ganaría cinco anillos para desgracia de unos desacertados Hornets. A pesar de estos cambios y decisiones cuestionables, la franquicia completó su mejor temporada, con un récord de 54-28. Fueron varios los factores que les llevaron a alcanzar ese nivel de éxito: el doble-doble que cada noche promediaba Anthony Mason, un Glen Rice en su mejor temporada (26.8 puntos, 47% en tiros de tres) y la aportación de Divac y Geiger en el puesto de pívot. En playoffs, los Knicks de Ewing dieron buena cuenta de los Hornets, que no estaban a la altura de uno de los máximos exponentes de la magnífica generación que Jordan dejó huérfana de títulos.

La temporada 1997-98, aunque no tan espectacular, fue también correcta para los Hornets, que obtendrían un récord de 51-31, apoyándose de nuevo en Rice, Mason y Divac. Tras derrotar en primera ronda a Atlanta Hawks con relativa facilidad, Jordan puso fin a los sueños de Charlotte en su última temporada en Chicago, antes de su segunda retirada. Glen Rice se despidió de los Hornets durante la temporada del lockout (1998-99), en la que tampoco pudieron contar con Divac (volvió a Europa a jugar con el Partizan de Belgrado) y con Anthony Mason, que no disputó un solo partido en toda la temporada. Sin sus mejores jugadores, la franquicia obtuvo un bagaje final de 26-24 que les impidió clasificarse para playoffs.

Nuevo milenio: del descontento al traslado (1999-2002)

Un 49-33 despertó la esperanza en la siguiente temporada (1999-2000), gracias a las incorporaciones del agente libre Derrick Coleman y Baron Davis, drafteado en el puesto número 3. Sin embargo, el año estuvo más marcado por acontecimientos extradeportivos: los Hornets perdieron al jugador favorito de la afición, Bobby Phils, en un accidente de tráfico. Su camiseta, con el 13 a la espalda, ondeó solitaria en lo alto del pabellón, siendo el primer número retirado de la historia de la franquicia. A su vez, las críticas al propietario (George Shinn) iban en aumento. Se le acusaba de no querer pagar su precio real a las que fueran estrellas del equipo (Mourning y Johnson, principalmente), por lo que éstas decidieron abandonar el equipo, mientras que la asistencia disminuía poco a poco. El recientemente retirado Michael Jordan también intento comprar parte de la franquicia de su Estado natal, North Carolina. Unos desmotivados Hornets cayeron en primera ronda de playoffs ante Philadelphia.

En la temporada 2000-01 el equipo llegó más lejos que nunca en playoffs, pero a pesar de ello el pabellón estaba cada vez más vacío. Tras meterse en postemporada con un récord de 46-36, despacharon en primera ronda a los Heat de un viejo conocido, Alonzo Mourning, con un rotundo 3-0. En Semifinales de Conferencia se encontraron con Milwaukee Bucks. A pesar de colocarse con un 3-2 y la oportunidad de clasificarse para la Final de Conferencia por primera vez en su historia, los Bucks forzaron un séptimo partido, en el que Charlotte fue incapaz de ganar.

La última temporada de los Hornets en Charlotte fue desesperanzadora desde el punto de vista de la asistencia. El antaño lleno hasta la bandera Charlotte Coliseum fue el pabellón con menos espectadores de la temporada, lo que a la postre llevaría al traslado a New Orleans. La franquicia terminó la temporada con un récord de 44-38 y consiguió alcanzar de nuevo las Semifinales de Conferencia un año más, esta vez frente a New Jersey Nets. A pesar de deshacerse con facilidad de Orlando Magic en primera ronda, los Nets de un recién llegado Kidd vencieron sin problemas a los Hornets, con un sólido 4-1. El 12 de mayo de 2002 se disputó el (hasta la fecha) último partido de los Hornets de Charlotte, que finalizó con una derrota para los locales frente a New Jersey (89-79).

Uniformes de 1988 a 1995

Uniformes de 1996 a 2002

En 2014, doce años después, Charlotte volverá a llevar tras de sí el sobrenombre de "Hornets". La franquicia confía en que este cambio revitalice a los aficionados, desencantados con el actual proyecto de los Bobcats. Su actual propietario, Michael Jordan, apostó desde la compra de la franquicia por la vuelta de los Charlotte Hornets, pero no se ha hecho posible hasta que New Orleans renunciase a ese nombre en favor de Pelicans. Ahora sólo queda esperar y comprobar si el cambio de nombre produce un cambio en la franquicia de Charlotte o si ésta continúa con su particular travesía por el desierto.

Cambios normativos de cara a la próxima temporada (versión extendida)

Además de este cambio de nombre, la asamblea de propietarios ha aprobado varios cambios en la normativa de la NBA:

Una expansión del sistema de instant replay, que ahora también podrá ser utilizado para las situaciones dudosas en bloqueos y cargas. A partir de ahora el árbitro podrá detener el juego para revisar en caso de que se produzca una situación de este tipo en cualquier zona, sin exclusiones.

El instant replay tambié podrá emplearse ahora para verificar faltas cometidas antes de que el balón entre en juego en saques laterales. También será posible utilizarlo para dilucidar si el jugador ha comenzado a tirar una falta antes de que el árbitro haya dado la orden.

Con respecto a la política anti-flopping, no habrá cambios. David Stern considera que ésta ha surtido efecto, dado que ningún jugador multado en dos ocasiones cometió una tercera infracción de este tipo.

Pasará a considerarse una pérdida que un jugador del equipo atacante esté fuera de la cancha y no regrese inmediatamente al terreno de juego. Esta penalización no será aplicable en caso de lesiones o de que el jugador intente evitar la salida de un balón.

Por último, a falta de conversaciones con los jugadores, se implantará un sistema anti-dopping más estricto, incluyendo en los análisis también la existencia de hormonas de crecimiento.