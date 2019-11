Luis Scola se marchará a los Pacers

Los Suns y los Pacers están cerca de cerrar un traspaso que acabaría con Scola en Indiana y con Green y Plumlee en Phoenix. El reconocido periodista de Yahoo! Sports, Adrian Wojnarowski, adelantó el trade el viernes por la noche. Según esta información, ambas franquicias han llegado a un acuerdo para el traspaso de estos dos jugadores y una futura primera ronda a cambio del ex de Baskonia.

Phoenix and Indiana are engaged in serious talks about a trade that would send Luis Scola to the Pacers, league sources tell Y! Sports.