Austin Daye, nuevo jugador de Toronto Raptors

Toronto Raptors tiene nuevo jugador. Los canadienses se han hecho con los servicios del alero Austin Daye. El jugador llega como agente libre después de que Memphis Grizzlies no renovase su contrato. Toronto no ha especificado los términos contractuales, pero el periodista de Yahoo! Sports, Adrian Wojnarowski, informó que Daye firma por dos años y cobrará un total de dos millones de dólares.

El alero utilizó su cuenta de Twitter para hacer oficial su traspaso a Toronto. “Emocionado por unirme a los Raptors! Listo para trabajar y aprovechar esta nueva oportunidad”, escribió el jugador en su perfil.

Excited about joining the Raptors organization.! Ready to get to work and take advantage of this new opportunity