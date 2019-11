Devin Harris jugará finalmente en Dallas Mavericks

Dallas Mavericks se ha decidido. Finalmente, sí contarán con Devin Harris para la próxima temporada. En un principio iban a firmarle un contrato de tres años por nueve millones, pero una fractura en un dedo de un pie hizo que la franquicia texana se echara atrás.

Después de perfilar la plantilla con jugadores como Ellis o Dalembert, Dallas ficha a Harris para la próxima temporada. El equipo no ha especificado los términos contractuales, pero el periodista de ESPN, Tim McMahom, afirma que el contrato será de un año por el mínimo salarial.

Devin Harris es un jugador que puede actuar tanto en las posiciones de base como de escolta. Independientemente del lugar en el que Carlisle decida darle minutos, parece que el jugador no saldrá de inicio. En la dirección estará José Manuel Calderón, mientras que la posición de dos es para Monta Ellis.

El jugador se mostró radiante en su cuenta de Twitter tras darse a conocer su fichaje: “Supongo que ya lo habéis oído! Sienta bien volver con los Dallas Mavericks! No puedo esperar por veros a todos de nuevo!”.

I guess y'all heard! It feels good to be back with the @dallasmavs! Can't wait to see everyone again! #Roots #GuessWhosBack