Nikola Pekovic renueva con los Timberwolves

Nikola Pekovic seguirá en Minnesota después de renovar su contrato por 60 millones y cinco años, tal y como informa el periodista de ESPN, Marc Stein. Además, el contrato podría aumentar en 8 millones más en función de incentivos y bonus.

This just in: I'm told Nikola Pekovic and Wolves have agreed to five-year deal worth $60 million — Marc Stein (@ESPNSteinLine) August 14, 2013

Sources with knowledge of deal say contract will also include up to $8 million in additional incentive-related bonuses for Pekovic — Marc Stein (@ESPNSteinLine) August 14, 2013

Al mismo tiempo, Flip Saunders, presidente de la franquicia de Minneapolis, confirmó el acuerdo en su cuenta de Twitter.

#wolvesnation. We have agreed to terms with Pek. — Flip Saunders (@Flip_Saunders) August 14, 2013

El de Pekovic era el último “culebrón” del verano en el mercado de agentes libres. El montenegrino decidió probar la agencia de jugadores libres, aunque finalmente ha decidido seguir en los Wolves. Según ESPN, el jugador se decantó por seguir cuando la franquicia le ofreció los cinco años garantizados.

El presidente Saunders, que se estrena en el cargo esta temporada, declaró que su primer objetivo como directivo de los Timberwolves era asegurar la continuidad de Pekovic: “Retener a ‘Pek’ era nuestra prioridad número uno este verano y estamos entusiasmados con que haya decidido continuar con su carrera en Minneapolis”.

Además, Saunders confió en poder mantener la pareja de interiores Pekovic - Love por mucho tiempo, “uno de los mejores frontcourts de la liga”, añadió el exentrenador NBA.

Pekovic llegó a los Timberwolves en 2010. En 2008 fue seleccionado en el número 31 del draft, pero decidió proseguir con su carrera en Europa en Panathinaikos, donde ganó la Euroliga de 2009.

En sus primeros meses en el equipo fue un jugador secundario tras Darko Milicic, aunque acabó haciéndose con la titularidad ante la inconsistencia del serbio. Esta última temporada, promedió 16,3 puntos y 8,8 rebotes en 62 partidos disputados.