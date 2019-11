Miami Heat y Los Angeles Clippers, favoritos para la temporada 2013/14

Hoy arranca la NBA, sobre el papel con un claro favorito, Miami Heat, que podría estar ante el último año de su big three, cuyo objetivo y casi obsesión consiste en acabar la temporada con tres anillos consecutivos: el three-peat. Pero el camino no será fácil para ellos tal como vimos en los playoffs de la temporada pasada. Tendrán que superar a rivales reforzados en ambas Conferencias, que se han reforzado a conciencia sabiendo quién es el rival a batir.

La redacción de ‘VAVEL NBA’ ha elaborado su particular predicción sobre cómo acabará la clasificación de la Conferencia Oeste y la Conferencia Este atendiendo a criterios como la confección de las plantillas luego del intenso mercado veraniego, el rendimientos de las franquicias durante la pretemporada o el rendimiento de los equipos en los últimos playoffs. Para este pronóstico han participado más de una docena de colaboradores de la web, que día tras día siguen la actualidad de la NBA. A continuación los resultados globales que arrojan más de una sorpresa.

Conferencia Oeste

1. Los Ángeles Clippers. La adquisición de Doc Rivers, uno de los general managers de más prestigio en el seno de la Liga, amén de contrataciones de nivel que hacen de los Clippers una de las franquicias con mejor plantilla de la NBA han sido los motivos para que muchos miembros de la redacción de 'VAVEL.com' consideren a los angelinos como favoritos para coronarse en la cima de la Conferencia Oeste.

2. San Antonio Spurs. La edad no pasa en balde, pero la redacción de VAVEL no considera que sea un motivo de peso para que los Spurs bajen de los puestos más altos del Oeste, donde se mantienen desde hace años. Solo Ray Allen les privó de ser campeones la temporada pasada. El rendimiento de los veteranos Parker y Duncan, unido al trabajo en los banquillos de Popovich, son los principales motivos para ser el segundo equipo con más valoración de una Conferencia Oeste que ya ganaron la pasada temporada.

3. Oklahoma City Thunder. La baja de Westbrook durante los primeros meses de competición o la ausencia de fichajes en este mercado estival pueden ser los motivos para que los redactores de VAVEL bajen a los Thunder a la tercera plaza en el Oeste, después de conseguir el mejor record la temporada pasada. La competencia en esta Conferencia es tremenda, incrementada aun si cabe con los excelentes movimientos de algunas franquicias. Sin embargo, este equipo va al alza y muchos en 'VAVEL.com' los ven como favoritos para revalidar su primer puesto.

4. Houston Rockets. Dwight Howard. Un solo nombre ha bastado para colocar a los Rockets como los quintos mejor valorados del Oeste. Harden y Howard serán los líderes de una franquicia que debe mejorar el octavo puesto alcanzado la pasada temporada. De cumplirse estos pronósticos serían el último de los equipos que cuente con el factor cancha en unos playoffs en los que prometen plantar batalla.

5. Memphis Grizzlies. Los de Tennessee repiten prácticamente plantilla con respecto a la anterior temporada y también repetirán clasificación en la Conferencia Oeste según las predicciones de VAVEL. La quinta posición parece el lugar para una franquicia que no ha mejorado excesivamente con respecto al año pasado pero que aguanta, y eso tiene mérito, ante el empuje de otras franquicias más renovadas. La consolidada pareja Gasol - Randolph es el principal aliciente de los Grizzlies y el principal motivo para colocarles en la quinta plaza del Oeste.

6. Golden State Warriors. Otros que repiten posición. Sin embargo, las sensaciones son mejores que la temporada pasada, pues los interesantes refuerzos de los de Oakland (con Iguodala a la cabeza) les ha valido para ser situados por varios redactores de VAVEL entre el tercer y quinto puesto. Uno de los conjuntos que mejor basket práctica en el panorama NBA aspira a llegar muy lejos este año, quizá más arriba de lo que vaticinan estas predicciones iniciales. Talentud, juventud y ganas no les faltan.

7. Minnesota Timberwolves. Este año parece que por fin los pupilos de Adelman llegarán a la postemporada que se les ha resistido las últimas temporadas, sobre todo por las repetidas lesiones que han lastrado la plantilla. Para alcanzar los playoffs se han reforzado a conciencia con nombres del calibre de Kevin Martin y Corey Brewer, ya asentados en la NBA. Esto sumado a la recuperación de quizás mejor ala-pívot de la liga, Kevin Love, han sido los argumentos para que la redacción de VAVEL considere que este año sí, que jugarán las eliminatorias por el título.

8. Denver Nuggets. La última posición del Oeste pertenece a los Nuggets. La marcha de George Karl, quien el año pasado logró el tercer mejor balance de la Conferencia pero que fracasó estrepitosamente en playoffs, de su jugador franquicia André Iguodala y la lesión de un Danilo Gallinari al alza antes de su percance son los argumentos principales para que la franquicia de Colorado caiga hasta la octava plaza. Sin embargo, parece que se mantendrán todavía en unos competidos playoffs. La franquicia y el proyecto están tocados anímicamente tras la marcha de 'Iggy', pero hombres como Nate Robinson intentarán recuperar la ilusión de unos decepcionados aficionados.

9. Dallas Mavericks. Otro año sin el esperado gran fichaje de Mark Cuban. De nuevo el propietario de los texanos ha sido incapaz de reclutar a una de las grandes estrellas del mercado. Han llegado notables refuerzos como Ellis o Calderón pero parece que de nuevo Nowitzki se quedará sin playoffs. La plantilla no es demasiado extensa o quizá las adquisiciones realizadas no sean suficiente aliciente para que la redacción de VAVEL los sitúe en la postemporada una vez acabada la regular season. No obstante, para muchos de ellos sí estarán, por lo que se postulan como uno de los opositores a los ocho mejores puestos del Oeste.

10. Los Ángeles Lakers. Ni con Kobe Bryant. La pérdida de Howard ha cambiado el rumbo de una franquicia que la temporada anterior aspiraba a dominar la NBA. Para VAVEL ni con los veteranos allstar Gasol y Nash, ni con el mítico Bryant, los de amarillo y púrpura conseguirán llegar a los playoffs y completar una decente temporada. Algunos pronostican que lo lograrán, pero nunca por encima de la sexta posición, que constituiría todo un éxito. Pese a todo contarán con Kobe que seguro que vuelve en condiciones de pelear por estar entre los mejores.

11. New Orleans Pelicans. Parece que los rebautizados Pelicans no podrán entrar en playoffs esta temporada. Para la mayor parte de los miembros de la redacción no estarán entre la pelea, pero sí se atisba una mejoría con respecto a anteriores temporadas a raíz de su actividad en el mercado estival. Sólo uno los coloca como octavos de conferencia, posición por la que seguro lucharán los de Monty Williams, más allá de lograr ser más competitivos que en años pretéritos.

12. Portland Trail Blazers. Con los Blazers comienza la cola de franquicias que parece que cerrarán la Conferencia Oeste. Ninguno los sitúa entre las ocho mejores posiciones y apenas unos pocos creen que quedará a las puertas de conseguirlo gracias a la aportación de su interesante quinteto titular. Pero en una conferencia tan reñida con cinco no basta.

13. Sacramento Kings. Otro año en el limbo para los Kings. A pesar de salvar su traslado a Seattle y de retener a su jugador franquicia DeMarcus Cousins, sus objetivos deportivos no han crecido con los movimientos realizados en el mercado. Volverán a ocupar las últimas plazas del Oeste, en concreto el pódium de peores equipos de la Conferencia.

14. Utah Jazz. Al Jefferson y Paul Millsap. Ésta era la pareja interior de los Jazz la pasada campaña en la que aspiraron hasta el último momento a entrar en la postemporada. Ambos se convirtieron en agentes libres y se marcharon de Utah para dejar paso a los jóvenes Favors y Kanter. Sin embargo, parece que todavía no están preparados para rendir al máximo nivel y, por tanto, la marcha de sus hombres altos supondrá la caída de esta franquicia a la penúltimo puesto del Oeste.

15. Phoenix Suns. El peor equipo para la redacción de VAVEL. Están abocados a ser los últimos por plantilla y porque así lo han querido vistos los movimientos que han realizado este verano. Su objetivo es intentar no hacer el ridículo, pero parece difícil que lo consigan, sobre todo porque perder no es un problema de cara a obtener más oportunidades en el prometedor draft de 2014.

Conferencia Este

1. Miami Heat. Los actuales campeones de la NBA, quienes arrasaron la pasada temporada en la Coferencia Este con 27 victorias consecutivas, son los máximos favoritos a revalidar su dictadura. La presencia de su big three, liderados por un LeBron James cuyo techo nadie se atreve a vaticinar son los principales argumentos para renovar el dominio que ha marcado el Este en los últimos años. Veremos si los fichajes de Oden y Beasley contribuyen a mejorar más si cabe el proyecto de Florida.

2. Chicago Bulls. Derrick Rose. Vuelve la gran estrella de la ciudad del viento después de una temporada en blanco. No quiso precipitarse con su vuelta a las pistas para volver este año al máximo nivel. Durante la pretemporada ha exhibido estar en un punto físico álgido. Su vuelta ha significado para los Bulls ser considerados de nuevo como favoritos en una Conferencia Este que ya dominaron con el joven MVP. Según cinco redactores de VAVEL, incluso arrebatarán a Miami el mejor record.

3. Indiana Pacers. Después de su excelente temporada pasada, terceros en regular season y subcampeones de Conferencia tras perder con Miami en el séptimo partido, vuelven a estar en las apuestas para repetir clasificación este año e incluso mejorarla y quedar sólo un escalón por debajo de los Heat. El nivel de Paul George determinará si es factible repetir las sensaciones del pasado para un equipo que ha mejorado (sobre todo en fondo de armario) con respecto al año pasado.

4. Brooklyn Nets. Otros que repetirán posición en el Este según los pronósticos. Han fortalecido su plantilla con veteranos 'allstar' a golpe de talonario, pero aun así las dudas que se ciernen alrededor del rendimiento que muestren ante los rivales más difíciles de Este hacen que se mantengan en la cuarta plaza. No obstante, si Kidd consigue ajustar las piezas en pro del equipo seguro que acaban más arriba.

5. New York Knicks. De segundos a quintos clasificados. Como todos los años, los Knicks son un equipo que siembra las dudas entre los aficionados. Este año se acrecientan con los fichajes del conflictivo World Peace y de Bargnani, quien nunca dio la talla en la NBA. La presencia de jugadores irregulares y más conocidos por sus 'affaires' en la noche, los decepcionantes playoffs pasados donde perdieron ante Indiana y los excelentes fichajes del resto de franquicias, los sitúa como quintos favoritos en el Este.

6. Cleveland Cavaliers. La franquicia de Ohio renace después de años en el ostracismo derivados del adiós de LeBron. Han confeccionado una plantilla joven, talentosa, equilibrada en todos los puestos y que promete estar más arriba en el futuro. Su clasificación para playoffs dependerá de que Bennet y Bynum superen sus respectivos problemas y rindan como se espera de ellos, pero la redacción de VAVEL considera que después del polotón de favoritos en el Este estarán los Cavs del estelar Irving.

7. Detroit Pistons. El panorama en Michigan ha virado 180 grados tras el mercado veraniego. Después de unos inteligentes movimientos en los despachos que aligeraron peso salarial a la franquicia, consiguieron hacerse con uno de los agentes libres más apetecibles, Josh Smith, al que se unió vía traspaso Brandon Jennings. Los playoffs son el objetivo para una franquicia que lleva años preparándose para ello.

8. Atlanta Hawks. La última posición para la postemporada corresponde a un fijo de los últimos años (sextos el año pasado), que si bien han perdido a Josh Smith han firmado un recambio de garantías como Paul Millsap. Sin embargo, acabar octavos supone una más que probable derrota en una primera ronda con los Heat enfrente.

9. Boston Celtics. Año de transición para los “verdes”, quienes han puesto en marcha la esperada renovación de su plantilla. Pese a la marcha de los líderes del vestuario, todavía cuentan con jugadores de calidad como Rajon Rondo, automáticamente nombrado como jugador franquicia tras los traspasos veraniegos, Jeff Green o Gerald Wallace y jóvenes proyectos de gran jugador como Sullinger, Olynyk o Bradley. Para la redacción de 'VAVEL NBA' estarán en la pelea por entrar en la postemporada pese al año de reestructuración que viven los orgullosos Celtics.

10. Washington Wizards. Las sobresalientes elecciones en el Draft de jóvenes como Wall, Beal o Porter ha supuesto una mejoría considerable en una franquicia que deambulaba durante las últimas temporadas en las puestos bajos del Este. A priori, parece que este año crecerán sus jugadores y sus estadísticas y que rozarán una postemporada en la que alguno ya los sitúa.

11. Milwaukee Bucks. Año de cambios en los Bucks. La franquicia dice adiós al binomio Jennings - Ellis y da la bienvenida a OJ Mayo y Brandon Knight. Los movimientos de la franquicia han venido a sustituir las piezas perdidas en este mercado por jugadores de calidad más o menos semejante. Sin embargo, la mejoría de equipos como Cleveland o Detroit parece abocarles a perderse unos playoffs en los que entraron por los pelos la temporada pasada.

12. Toronto Raptors. Según arrojan las predicciones de la redacción de VAVELNBA, la pareja DeRozan - Gay no convence a nadie y está destinada a otro año sin playoffs. Pese a contar con algunos nombres de calidad, los canadienses no cuentan con un equipo consistente y con suficiente talento para estar entre los ocho mejores del Este.

13. Charlotte Bobcats. La franquicia de Carolina del Norte volverá a copar una de las últimas posiciones de la Conferencia Este casi con total seguridad, pese a haber incrementado notablemente el nivel del roster con Al Jefferson. Éste, sumado a la evolución de sus jóvenes jugadores, puede llevar a los futuros Hornets a escalar puestos en la Conferencia, pero no para entrar en playoffs ni para pelear por ellos.

14. Orlando Magic. Segundo año de reconstrucción tras la marcha de Howard. Esta temporada contarán con la segunda elección del draft Victor Oladipo, quien se unirá a los jóvenes valores ya presentes en la franquicia. El objetivo es ganar experiencia y competitividad en una plantilla que quizá mire demasiado al próximo sorteo universitario.

15. Philadelphia 76ers. Para la redacción de VAVEL NBA, los Sixers son el peor equipo de la Conferencia Este. Perder no será un problema para 'Philly' de cara al próximo draft y a un nuevo proyecto que ya se inició con el traspaso Holiday - Noel, que acabó con el de la Universidad de Kentucky en los Sixers. Los problemas físicos de éste quizá hagan que no debute esta temporada, pero esto no será un problema dado que la franquicia no le presionará para volver al no existir la necesidad inmediata de ganar.

FOTO 1: bovadasportbooks.com

FOTO 2: lavoztx.com

FOTO 3: rantsport.com

FOTO 4: 99sportsproblems.wordpress.com

FOTO 5: espn.go.com

FOTO 6: bleacherreport.com