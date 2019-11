Resultado Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers (124-95)

4:27. Y hasta aquí la retransmisión de este partido Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers, con el resultado de 124 - 95. Muchas gracias por su atención, sigan la NBA en VAVEL. Hasta la próxima.

4:25. Estas fueron algunas de las jugadas destacadas del partido, todas con Ricky de protagonista.

4:22. Estadísticas en los Cavaliers:

4:21. Ese 16/16 de Ricky supone el récord de su carrera en asistencias. El 6-3 con el que se colocan los Wolves es su mejor inicio desde la 2004/2005.

4:19. Estadística en los Wolves. A destacar los números de Ricky, Love y Brewer en tan pocos minutos de juego:

4:18. Victoria de los Wolves por 29 puntos de diferencia, en un encuentro en el que fueron muy superiores a unos Cavaliers bastante discretos. El choque quedó sentenciado en el segundo cuarto cuando los locales se marcharon hasta por 20.

00:00 124-95. FINAL DEL PARTIDO.

00:17 124-95. Ahora si entra el triple de Shved. Antes llegó la cuarta canasta de la temporada para Bennett.

01:03 121-93. Falla el triple Shved, que no está al nivel que mostró la pasada campaña.

01:50 121-93. Dos para Earl Clark, ahora en los Cavaliers, que el año pasado fue titular con los Lakers en muchos partidos.

02:32 121-89. Acaba de fallar un mate solo y sin oposición Anthony Bennett; 2/9 para el último número 1 del draft.

02:41 121-89. Otro tiempo muerto en pista. Pabellón casi vacío y risas y relajación en el banquillo de los Wolves.

03:30 119-89. Volvió Bennett a pista para sumar estadística y coger confianza. Su 2/6 de hoy mejora ligeramente el 1/23 con el que llegó a este partido.

03:58 119-89. Dellavedova, otro rookie con minutos hoy y con la oportunidad de demostrar su calidad.

04:43 119-87. Falta de Muhammad sobre Sims en el rebote. Empeorando porcentajes los reservas. Los Wolves llegaron al final del tercer cuarto en un 62% de acierto.

4:06. Duelo de rusos en estos momentos en el puesto de escolta: Karasev - Shved.

4:05. Partido histórico para Ricky Rubio, que con 16 batió el récord de asistencias de su carrera, en solo tres cuartos. 33 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias para Love y 27 para Brewer. Todo ello, hay que insistir, en solo tres cuartos.

05:57 117-87. Otro tiempo muerto sin demasiado sentido con el partido tan decidido. +30 para los Timberwolves, que han ofrecido en los primeros tres cuartos uno de los mayores recitales ofensivos de la temporada.

08:00 115-83. Responden con otro 0-7 los reservas de los Wolves. En cancha: Zeller, Sims, Clark, Dellavedova, Karasev, Jack; Dieng, Williams, Muhammad, Shved y AJ Price.Tiempo muerto en pista.

10:30 115-76. Con ganas de reivindicarse los reservas de los Wolves, 7-0 de parcial en minuto y medio.

12:00 108-76. COMIENZA EL ÚLTIMO CUARTO.

00:00 108-76. FINAL DEL TERCER CUARTO. Partido absolutamente decidido, resultado que podría llegar a ser de escándalo para los Wolves. 64% de acierto en tiros de campo.

00:12 108-76. Encesta dos tiros libres Karasev, sus primeros puntos hoy en la NBA para el ruso. Sentaron ya a los titulares ambos entrenadores. El partido tendrá poca historia hasta el final.

02:04 102-68. Canasta fácil de Kevin Love en la pintura. Es la tónica dominante durante todo el partido, defensa muy floja de los Cavaliers y anotación contínua en los Wolves.

3:43. Debemos pedirles disculpas; problemas técnicos ajenos a VAVEL nos han impedido continuar con normalidad la retransmisión. El partido llegó 70 - 48 al descanso y en estos momentos el marcador es de 100 - 68 favorable a los Wolves. Partido sentenciado desde hace muchos minutos.

02:52 65-50. Falta de Love sobre Thompson. Tiempo muerto de Rick Adelman. En el descanso no se marchen, repasaremos las estadísticas y los máximos anotadores.

03:41 63-40. Tercer tiro desde cinco metros de Varejao, casi consecutivo.

04:23 61-38. Otros dos de Love que lleva 15, después del '2+1' de Irving.

05:27 59-35. Responde Barea rápidamente a otra canasta desde cinco metros de Varejao.

05:55 57-33. Por fin una buena defensa de los Cavaliers, que antes anotaron por medio de Varejao.

06:57 55-31. El 20 - 0 de los Wolves en puntos al contrataque indica la facilidad y velocidad de anotación de uno y otro equipo.

06:57 55-31. Cunningham en contrataque a pase de Barea. Saque de fondo de los Cavs, se duerme Irving y Brewer anota sin oposición. Otro tiempo muerto de Mike Brown que está desesperado.

07:50 51-31. Muy fácil Pekovic. Qué blanda la defensa interior de los Cavs cuando no está Varejao.

08:40 49-29. En un 62% están lanzando los Wolves esta noche. No tienen nada que hacer los Cavs si no les hacen bajar de ese porcentaje.

08:40 49-29. Barea en transición. 5-0 de parcial y los Wolves 20 arriba. Tiempo muerto de Mike Brown que no sabe cómo frenar el ataque de los de Minnesota.

09:40 44-26. Hizo lo que quiso Pekovic ante la floja defensa de Sims. No pueden parar los Cavaliers el ritmo de anotación de los locales.

10:05 42-26. Anotó Irving cuatro puntos seguidos. No valió al final su última canasta, cometió falta en ataque.

10:29 42-24. Hubo falta de Sims sobre Love. Encesta ambos, 12 puntos y 3 rebotes para el ala-pívot californiano. No espera más Brown y da entrada a Irving

10:55 40-24. Otros dos para Love que lleva 10 tras sus dos tiros libres.

12:00 38-24. COMIENZA EL SEGUNDO CUARTO.

00:00 38-24. 10 puntos y 8 asistencias ya para Ricky; 12 puntos para Brewer. Cerca del 60% de acierto los Wolves en tiros de campo, 70% en triples. Inferiores al 46% los porcentajes de los Cavaliers. Irving es su máximo anotador con 6.

00:00 38-24. FINAL DEL PRIMER CUARTO. Ventaja de 14 para los Wolves, que siguen con su racha anotadora en los primeros cuartos.

00:01 38-24. Jack casi sobre la bocina para cerrar el cuarto y dejar la diferencia en 14.

00:42 38-22. Anotó su segunda canasta de la temporada Bennett, vuelve a responder Ricky con el triple en suspensión

01:20 35-20. Recortó diferencias Earl Clark con su triple, ahora respondido por el '2`+1' de Ricky.

02:01 32-17. ¡Triplee de Hummel! Rompen el partido los Cavaliers que se van por 15.

02:44 27-17. Entra a la cancha Anthony Bennett. Veremos si hoy acaba con su mala racha.

03:08 27-17. Asistencia de Ricky para Love entre las piernas de Jack. +10 Wolves, pide tiempo muerto corto Mike Brown. Los Wolves anotando mucho en el primer cuarto como es habitual esta temporada.

03:55 23-16. ¡Triple de Corey Brewer! Lleva 12 y se está asumiendo el papel de anotador exterior en ausencia de Martin.

04:48 20-16. Se llevó Irving un golpe en la cara involuntario de Brewer. Se duele en el suelo, pide tiempo muerto Mike Brown.

05:03 20-16. ¡Triple desde la esquina de Gee!

05:46 18-11. Encestó los dos el base de El Masnou.

05:50 16-11. Falta de Irving sobre Ricky, que tendrá tiros libres tras el tiempo muerto. Los Wolves anotando mucho en transición con un gran Brewer. Los Cavaliers están sumando con tiros en suspensión de Waiters e Irving tras bloqueo directo.

07:03 14-7. Robo de Ricky que asiste para el triple de Hummel.

07:45 11-7. Falló el triple Brewer. Hubo falta en ataque de Pekovic en el rebote.

08:32 9-5. Canastón de Ricky a aro pasado. Los Wolves mandan por cuatro.

09:37 7-5. Ventaja para los Timberwolves después del triple de Corey Brewer, que ha anotado los siete puntos de su equipo.

12:00 0-0. COMIENZA EL PARTIDO EN MINNESOTA.

02:08. Los Timberwolves apurando sus ejercicios de calentamiento hace pocos minutos:

Your Timberwolves take on the Cavs in less then 10! The excitement is building here at the Target Center! G... https://t.co/TMnvsTLZty