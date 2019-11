Indiana busca seguir invicto y Brooklyn despertar de su letargo

La NBA vuelve de nuevo en su máximo esplendor con once partidos. Tras la jornada del jueves en la que se vivieron dos partidazos, hoy destaca el encuentro que revive las finales de la NBA de 2011. Los ojos también están puestos en el Indiana-Milwaukee ya que los locales podrán colocar el 9-0 en su casillero y seguir intratables. Además la noche nos trae un atractivo Cleveland Cavaliers-Charlotte Bobcats, que enfrentara a dos bases elegidos del draft de 2011. Kemba Walker y Kyrie Irving. Brooklyn visita a unos sorprendentes Suns, con la obligación de ganar y de que Kidd despeje dudas en cuanto al juego de una franquicia que por plantilla aspira a todo.

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks 01:00

Indiana y Milwaukee se dan cita en el Bankers Life Fieldhouse de Indianápolis en lo que se prevé un choque bastante desigualado. Los locales son a día de hoy el mejor equipo de largo de la NBA, ya que aún están invictos en la liga, y ganando a franquicias importantes como Memphis o Chicago. Los Bucks por su parte no han comenzado bien la liga, y acumulan un récord de dos victorias y cinco derrotas. Los visitantes no podrán contar ni con Delfino, ni con Ilyasova, además de las dudas de Knight, Neal y Pachulia, que no tienen asegurada su presencia en el encuentro.

El partido se complica más para Milwakee si hacemos caso a las estadísticas. Indiana es el equipo que menos puntos concede de su rival, y los Bucks solo han ganado sus dos partidos cuando han conseguido encestar más de cien puntos. Tarea difícil para los O.J. Mayo, Butler y compañía, teniendo en frente a uno de los jugadores más determinantes de la liga, Paul George y uno de los pívots que más intimidan, Hibbert.

Toronto Raptors - Chicago Bulls 01:00

Chicago Bulls visita la cancha de unos sorprendentes Toronto Raptors, que han empezado mucho mejor de lo que se esperaba. El equipo de Tom Thibodeau buscará su primera victoria lejos del United center donde han perdido los tres partidos que han jugado ante Miami Heat, Indiana Pacers y Philadelphia 76ers. Además los Bulls contarán hasta última hora con la duda de su gran estrella Derrick Rose. El base dio el susto en el encuentro contra Cleveland Cavaliers y esta semana no ha entrenado. Sin embargo, el propio Rose ha declarado que espera llegar al encuentro recuperado. Sin duda será clave su actuación en el partido de hoy ya que frente a los Raptors, Rose promedia 28 puntos 10 asistencias en los tres últimos encuentros que enfrentaron a ambas franquicias.

Por su parte, Toronto Raptors, viene de endosar un serio correctivo a los Memphis Grizzlies en su cancha, por 87-103. El equipo canadiense con Rudy Gay como líder ha sumado cuatro victorias en los nueve partidos que llevan jugados y buscarán la tercera victoria lejos de su pabellón esta temporada.

Miami Heat - Dallas Mavericks 01:30

Uno de los partidazos de la jornada se vivirá entre el vigente campeón de la NBA. Y el equipo que en 2011 ganara su primer anillo precisamente ante los Heat. El equipo de Spoelstra viene lanzado después de ganar cuatro de sus últimos cinco partido con un Lebron James sencillamente espectacular. Además están resurgiendo de sus propias cenizas jugadores como Beasley que ha anotado 29 puntos en sus dos últimos partidos. Por si esto fuera poco, el equipo de Florida es el único que promedia más de 50% en tiros de campo esta temporada y el que al menos ha anotado 100 puntos por partido en los ocho encuentros que se llevan disputados.

Dallas Mavericks, comparte el liderato con Miami como equipo más anotador de la liga promediando 106 puntos por partido. Los de Texas vienen en racha después de ganar dos partidos consecutivos liderados por Monta Ellis y por un Dirk Nowitzki que ya ha superado a Jerry West en la lista de máximos anotadores de la NBA. El alemán está siendo clave y poco a poco se va acercando, salvando las distancias, al Dirk Nowitzki de temporadas pasadas. Los Mavericks buscarán su segunda victoria lejos de casa y para ello, deberán aplicarse en defensa como lo están haciendo, ya que son el tercer mejor equipo en recuperaciones de balones con 18 balones por partido. La intensidad defensiva de los veteranos Dallas y el potencial físico de Miami serán decisivos.

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves 02:00

Denver Nuggets (3-4) viene de una racha de dos partidos consecutivos ganados y buscará prolongar esa inercia positiva ante su público y cuando se rencuentran con viejos conocidos como Corey Brewer. El jugador, ahora en Minnesota, está jugando el que quizás sea el mejor baloncesto de su carrera, asentado como titular y creciendo cada día más. Los Nuggets que siguen sin poder contar con Gallinari, están siendo bien liderados por Ty Lawson que promedia 21 puntos 7 asistencias por partido y que estableció la mejor marca anotadora de su carrera precisamente ante Minnesota en el año 2011 con 37 puntos.

Minnesota, está demostrando tener uno de los juegos ofensivos más potentes de la liga con Kevin Love o Ricky Rubio, entre otros, en estado de gracia. El propio Rubio batió su propio récord de asistencias en el último partido de su equipo al dar 16 pases de canasta. La franquicia de Minneapolis, que no conoce los Playoffs desde el 2004 buscará su tercera victoria como visitante en una de las canchas más difíciles de la NBA. Y es que los Nuggets llevan 11 victorias en los últimos 13 partidos disputados en el Pepsi Center.

Phoenix Suns - Brooklyn Nets 03:00

Partido de muchas dudas el que ofrecerán estos dos equipos en el US Airways Center, no tanto por plantilla si no por rendimiento. Los Suns, que por plantilla quizás sea uno de los peores equipos de la NBA, llevan un balance positivo de cinco victorias y tres derrotas en este inicio de temporada. Además el equipo de Arizona ha hecho de su cancha un fortín y ha ganado los cuatro partidos que en ella se han jugado. La aportación ofensiva de hombre como Markieff Morris, que fue nombrado jugador de la semana tras promediar 24 puntos por partido o de Dragic que ya la temporada pasada demostró de lo que era capaz, serán clave si quieren sumar su quinta victoria en casa.

Por su parte los Nets están siendo una de las decepciones de la temporada ya que tienen uno de los peores récords de la NBA (2-5). Además fuera de casa no conocen aún la victoria con lo que los problemas se acumula. Sus estrellas no terminan de funcionar dentro del campo, como es el ejemplo de Deron Williams (11 puntos por partido) o Paul Pierce (10 de 29 en tiros en los últimos tres partidos) y ya se empieza a cuestionar las dotes de Jason Kidd como entrenador de una franquicia diseñada para ganar el anillo y que deberá despertar de inmediato.

Utah Jazz - San Antonio Spurs 03:00

Duelo de opuestos en Salt Lake City entre Utah con uno de los peores arranques de la NBA con tan solo una victoria en nueve partidos, y los siempre combativos San Antonio Spurs, que acumulan ya ocho victorias de nueve posibles. Veteranía contra juventud.

Los visitantes de la mano de Popovich, son capaces de reinventarse cada año y estar en la pelea campaña tras campaña, y este inicio parece seguir el mismo camino de temporadas anteriores. Con la duda de Hayward, Utah parece perder una de sus grandes bazas para poder hacer frente a un gigante de la liga. San Antonio, que solo tiene la baja de Matt Booner, parte con ventaja para llevarse el duelo que se disputará en el EnergySolutions Arena.

Los Ángeles Lakers - Memphis Grizzlies 04:30

Gasol - Gasol en el Staples Center de Los Ángeles. Dos equipos que cotizan a la baja ahora mismo en la NBA. Los locales, a falta de la esperadísima vuelta de Bryant, consiguieron la primera alegría de la temporada al vencer a su eterno rival, los Clippers , y amagaban con ser un equipo más hecho que el del año pasado. Pero su récord de 4-6 en este comienzo nos da una idea de que Lakers va por el mismo camino que la campaña pasada.

Memphis viene de dar una mala imagen ante su público, al perder contra Toronto por casi veinte puntos. La dupla Randolph-Gasol no termina de arrancar esta temporada, más por culpa del estadounidense que del español. Y lo que es peor para los Grizzlies, ya no son el equipo que eran, si el año pasado eran casi candidatos a pelear el anillo, en este inicio de temporada se han quedado un escalón, o quizá dos, por debajo de los mejores equipos. La clave para ellos sin duda será, recuperar la intensidad defensiva que, por momentos, no está haciendo acto de presencia.

Otros encuentros en la noche de hoy:

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers 01:00

Boston Celtics - Portland Trail Blazers 01:30

Cleveland Cavaliers - Charlotte Bobcats 01:30

Sacramento Kings - Detroit Pistons 04:30