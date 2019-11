Los Bulls quieren ser el primer verdugo de los Pacers

Tras la jornada de anoche de once partidos, la NBA no para y ofrece esta madrugada otra jornada cargada de encuentros, con otros once y 22 equipos entrando en juego. El choque más interesante será el Bulls - Pacers, ya que está por ver si los de Indiana pueden mantener su racha de triunfos o no.

Además, los Knicks regresan al Madison donde esta temporada solo han ganado un encuentro. Otro duelo destacado es el de las 4:30, la visita de los Nets a los Clippers con el reencuentro de Doc Rivers con Kevin Garnett y Paul Pierce. Del resto de la jornada, cabe mencionar un choque entre equipos en horas bajas: Wizards y Cavaliers. El equipo de Cleveland lleva tres derrotas seguidas y no conoce la victoria lejos de casa.

New York Knicks - Atlanta Hawks; 01:30

Los Knicks quieren por fin dar una alegría a su público, una de las aficiones más fieles y sufridoras de la liga, que esta temporada no está disfrutando del juego de su equipo. Los de Woodson han jugado cinco partidos en casa, con un balance de una victoria y cuatro derrotas; una de ellas, la humillación ante los Knicks. Sin embargo, llegan al Madison unos Hawks que han perdido en la Gran Manzana sus últimos cinco partidos.

Los neoyorquinos vienen de perder en casa contra los Rockets a pesar de los 45 puntos de Carmelo Anthony. Al alero se le dan bien los de Atlanta, pues promedia casi 37 puntos contra ellos en los últimos cinco encuentros. En el equipo de Woodson, también hay que destacar el buen momento de Andrea Bargnani, puesto que ha firmado una media de 21 puntos en los últimos cuatro partidos de su equipo.

Los Hawks tienen un récord positivo de 5 - 4 a pesar de ser uno de los más irregulares del campeonato. No han llegado a perder dos partidos seguidos aunque tampoco han logrado alcanzar más de dos triunfos consecutivos. Los de Budenholzer ganaron a los Sixers la pasada madrugada 113 - 103, en el mejor partido de la carrera de Jeff Teague (33 puntos y 10 asistencias). La buena noticia en Atlanta fue el regreso de Louis Williams tras 10 meses de baja, aunque no jugará esta noche. El ex de los Sixers estará un tiempo descansando en los ‘back to back’ por precaución.

Ambos equipos ya se enfrentaron el pasado martes, con el resultado de 91 - 95 favorable a los Knicks, con 25 puntos de Carmelo y 20 y 11 rebotes de Bargnani.

Chicago Bulls - Indiana Pacers; 02:00

Los Bulls buscan convertirse en el primer equipo que gana esta temporada a los Pacers. Se les da bien esto de cortar rachas triunfales, pues ya lo lograron la pasada campaña cuando los Heat iban camino de las 30. Para el encuentro de esta madrugada, la duda será si puede Derrick Rose volver a las canchas tras su pequeña lesión muscular, o por el contrario repite Kirk Hinrich como titular en el puesto de base.

Sin él, los Bulls vencieron la pasada madrugada con facilidad a los Raptors, mostrando el habitual juego colectivo de la temporada anterior. Los cinco titulares anotaron en dobles dígitos, y los de Thibodeau vencieron a los canadienses por 16.

Por su parte, los Pacers no quieren despertar del sueño que están viviendo en este inicio de temporada. Son el único equipo invicto de la liga, han firmado el mejor inicio de temporada en la historia de la franquicia y el mejor de la NBA desde los Mavericks en 2002. Además, están a solo dos del récord de triunfos seguidos de la franquicia, 11 cuando los Pacers militaban en la ABA.

El último precedente entre ambos data de hace 10 días, el pasado día 6. Los Pacers arrollaron a los de Chicago 97 - 80, en un mal encuentro de Derrick Rose y compañía. Los de Frank Vogel, además, ya ganaron a los Bulls en tres de los cuatro enfrentamientos de la pasada campaña.

Los Angeles Clippers - Brooklyn Nets; 04:30

Este duelo entre aspirantes al título no sería tan especial si no fuese por los reencuentros que tendrán lugar en el día de hoy. Doc Rivers coincidirá en una pista de baloncesto otra vez con Kevin Garnett y Paul Pierce, aunque en lados opuestos de la cancha. Los tres se reunieron en Boston en 2007, cuando el ala-pívot llegó traspasado desde Minnesota. Formando un gran equipo con Ray Allen y Rajon Rondo, esos Celtics ganaron el título de 2008 y llegaron a la final de 2010.

Sin embargo, otro foco de interés del encuentro será ver si los Clippers firman su mejor inicio en casa desde 2006, con cinco victorias consecutivas. Los angelinos siguen invictos en casa, y solo son terceros en el Oeste debido a su récord negativo fuera del Staples (2 - 3). Además, los californianos son el mejor equipo anotador de la liga con 110 puntos por partido, 120 en casa. En su último encuentro como locales, vencieron a uno de los “gallos” de la NBA como son los Thunder 111 - 103.

Los Nets llegan de sumar su primer triunfo a domicilio; fue la pasada madrugada en Phoenix, en la prórroga y gracias a una canasta de Joe Johnson sobre la bocina. El mejor del equipo volvió a ser Brook Lopez con 27 puntos. La mala noticia fue la lesión de Deron Williams, que abandonó el partido con un posible esguince de tobillo y es baja para hoy.

Su sustituto, Shaun Livingston, regresa a la que fue su casa, donde se produjo una de las lesiones más escalofriantes vistas en una cancha de baloncesto. Tras muchos años con problemas físicos, Livingston vive una segunda juventud en plenitudes físicas y anoche aportó 18 puntos.

El último enfrentamiento entre ambos en Los Angeles fue el pasado 23 de marzo, con victoria local de los Clippers por 101 - 95.

Jornada al completo

01:00 Charlotte Bobcats - Miami Heat

01:00 Orlando Magic - Dallas Mavericks

01:00 Washington Wizards - Cleveland Cavaliers

01:30 New York Knicks - Atlanta Hawks

02:00 Chicago Bulls - Indiana Pacers

02:00 Houston Rockets - Denver Nuggets

02:00 New Orleans Pelicans - Philadelphia 76ers

02:30 Milwaukee Bucks - Oklahoma City Thunder

04:30 Golden State Warriors - Utah Jazz

04:30 Los Angeles Clippers - Brooklyn Nets