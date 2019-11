Resultado Los Angeles Lakers - Golden State Warriors (102-95)

07:16. Hasta aquí la retransmisión del partido de hoy. La NBA vuelve mañana como siempre en VAVEL. Muchas gracias a todos. ¡Nos leemos!

07:12. Os dejamos las estadísticas del partido.

07:10. Los máximos anotadores del partido fueron: Pau Gasol con 24 puntos y David Lee con 21, para los locales y visitantes respectivamente.

07:07. Por su parte los de Oakland echaron mucho en falta a Curry, algo que se notó en facetas ofensivas donde Iguodala hizo de base. Los de Mark Jackson no fueron el equipo alegre que acostumbra a ser normalmente y se llevaron una derrota muy justa en su visita al Staples Center. Sólo David Lee con 21 puntos se echó al equipo a la espalda sin éxito. Thompson se fue hasta los 19 puntos pero con una mala serie de tiros (6-20)

07:06. Los Lakers tuvieron en Gasol y Young a sus jugadores más destacados de hoy. El español como titular dominó en la pintura anotando 24 puntos y capturando 10 rebotes. El escolta, que salía como suplente, anotó 21 puntos incluyendo tres triples que terminador de hundir a los Warriors.

07:05. El partido fue muy igualado hasta que en el segundo y tercer cuarto, la defensa de los Warriors se vino abajo en jiugadas claves que permitieron a los Lakers distanciarse en el marcador y afrontar el último cuarto con una cómoda ventaja de puntos que se dedicaron a rentabilizar.

07:04. Gran partido a nivel colectivo de los Lakers con cinco jugadores que han anotado al menos un triple y con un Gasol que hoy recordó al de tiempos mejores.

Final del partido: Los Ángeles Lakers 102-95 Golden State Warriors.

1' Bezemore anota y los Lakers deciden agotar la posesión para llevarse el partido.

1' De nuevo Green roba el balón y machaca. Además comete falta sobre Blake que tendrá tiros libres para asegurar la victoria.

1' Green anota de dos, los Lakers fallan en el ataque y Golden State tampoco acierta. Este partido pinta de púrpura y oro.

1' Barnes anota de tres y Young mete los dos tiros libres tras la falta que le han hecho.

1' Buen reverso y canasta de David Lee que se echa a su equipo a la espalda aunque están muy lejos. Hill responde bajo el aro con una canasta fácil.

2' David Lee anota dos tiros libres. y Gasol lanza desde la bombilla pero su tiro no toca ni aro.

4' Barnes no acierta de tres pero Golden recupera el balón y Bogut anota un tiro libre tras la falta cometida sobre él.

4' ¡¡¡ y otro triple de Meeks!!! Volvieron a dejar solo al francotirador de los Lakers que tampoco perdona. Muy acertados desde el triple los loca.es

5' David Lee anota tiros libres tras falta de Gasol. Pero es el español el que responde en canasta contraria.

5' Iguodala se hizo daño en una jugada del tercer cuarto y parece que no volverá a jugar en este partido.

6' ¡¡¡ Y otro triple de Young!!! El escolta sólo nuevamente no perdona. Barnes responde de dos.

6' Canasta y tiro adicional para Bogut al que Gasol hizo falta cuando iba a machacar. Los Lakers vuelven a fallar su ataque. Pero los visitantes tampoco aciertan esta vez.

7' Canasta de Harrison Barnes. Hill pierde el balón y atacarán los Warriors. Entra Gasol, ovacionado por el público.

8' ¡¡¡ Tripleeeeeeeeeeee de Green!!! Por fin una buena jugada de los visitantes en muchos minutos acaba con un triple limpio.

8' Hasta dos palmeos ha tenido Bogut para encestar pero no lo ha conseguido. No está fino ahora. La defensa Laker hoy está muy bien.

9' Young anota el tiro adicional. 16 puntos para el jugador local saliendo desde el banquillo, cuajando un gra encuentro.

9' Fallo de Green que da un pase horrible que intercepta Young. El escolta corre hacia la canasta anota y saca el tiro libre. Mark Jackson decide pedir tiempo muerto.

10 'Aclarado para Farmar que se va de su Green y anota de bandeja. Speights desde la bombilla falla.

11' Canasta de Speights que palmea hasta 3 veces su propio tiro y consigue los primeros puntos de los visitantes.

11' Falta en ataque de Golden State en el bloqueo. Responde Henry con 3 puntos para poner la máxima diferencia en el partido.

Arranca el último y definitivo cuarto del encuentro.

06:26. Gran tercer periodo de los de D`Antoni sobre todo en la recta final donde con dos grandes defensas y tres buenos ataques han conseguido romper el partido e irse por encima de los 10 puntos de diferencia cuando sólo queda un cuarto por jugarse.

Final del tercer cuarto: Los Ángeles Lakers 75-63 Golden State Warriors.

1' Robo de Gasol y canasta de Farmar. Gran defensa de nuevo de Lakers y Young anota de tres para romper el partido.

2' ¡¡¡¡¡ Nick Young !!!! Qué espectacular canasta del jugador local que con la posesión agotándose saca un triple de la nada. Los Warriors no responden con canasta y Farmar anota de dos. Tiempo muerto solicitado por Jackson

3' Fallos en ambas canastas. Henry por partida doble y Lee bajo el aro no aciertan a anotar.

4' ¡¡¡ Triplaaaaaaaaaaaaaaaaaazo de Iguodala!!! De nuevo buen movimiento de balón de Golden State hasta buscar al hombre solo que en este caso es Iguodala que no perdona. Los Lakers responden con una transición rápida y canasta.

5' Rebote ofensivo para Lakers que no aprovecha la segunda oportunidad con un Henry fallón. David Lee vuelve a dar un mal pase tras ser cerrado por la defensa y los visitantes pierden el balón.

6' Golden State pierde el balón en ataque y Meeks anota una gran canasta quizás con falta que los árbitros no ven.

7' ¡¡¡ Tripleeeeeeeeeeeee de Thompson!!! Espectacular movimiento de balón de los de Mark Jackson que culmina el escolta.

7' Fallo de Gasol que tiró a la desesperada cuando se agotaba la posesión.

8' Buen reverso y gancho de derechas de Hill. Espectacular rebote ofensivo de David Lee que pasa mal el balón y pierde la posesión.

8' Barnes anota con una bandeja. Los de D`Antoni fallas e Iguodala saca la falta a Gasol. Habrá tiempo muerto antes de los tiros libres.

9' Canasta de Gasol que no sabía muy bien que hacer con el balón pero sacó un buen tiro.

10' Blake anota los dos primeros puntos para los locales desde el tiro libre. Iguodala asiste a Lee que no consigue la canasta, Bogut toca la red y la jugada queda invalidada.

11' Los Lakers vuelven a fallar y Barnes asiste para que Lee machaque a placer.

11' Fallo de Gasol solo en la bombilla y falta en el rebote de Hill. Bogut sí consigue la canasta debajo del aro contra Gasol.

Arranca el tercer cuarto del partido.

05:56. Espectacular mate de Bogut que entra con todo a machacar.

05:55. El espectacular Alley Oop de Lakers en la primera mitad.

05:47. Os dejamos las estadísticas al descanso.

05:44. Los máximos anotadores del encuentro al descanso son: Gasol por los Lakers con 16 puntos y 8 de 12 en tiros y David Lee para Golden State con 13 puntos.

05:43. Partido muy igualado que se ha roto en este último minuto con un Blake en estado de gracia anotando lo que le llega. Gasol está cuajando un partido casi perfecto y Lee por los visitantes está siendo el hombre más destacado.

Descanso en el Staples Center. Los Ángeles Lakers 55-46 Golden State Warriors

1' ¡¡¡¡ Y de nuevo triple de Blake!!!! Pérdida de Iguodala que hizo la guerra por su cuenta y Gasol asiste para el base de Florida que anota su segundo triple en un minuto.

1' Canastón de Young que da un efecto a la bola para que rebote en el tablero y entre a canasta evitando el tapón y consigue la falta. Anota el tiro adicional.

1' Iguodala falla en el contraataque y en Bonus, Thompson comete falta sobre Blake que anota los dos tiros libres.

2' Esta vez Gasol no consigue la canasta con un tiro cómodo. Thompson sí acierta de tres tras una gran asistencia de David Lee, el mejor de su equipo hoy.

2' ¡¡¡ Triplaaaaaaaaaaaaaazo de Blake!! Desde casi 8 metros el base se para, apunta y encesta para Lakers. El parcial de 5-0 hace que Jackson pare el partido.

3' Espectacular juego de pies de Gasol que deja roto literalmente a Bogut y anota. Todos los balones están pasando por el español que está en racha.

4' Y de nuevo quién iba a ser si no, Gasol anota su punto 14 a lo que responde Thompson, que no está participando mucho hasta el momento.

5' Gasol falla debido a una gran defensa de Lee. Los Warriors pierden el balón pero Meek egoista recibe un tapón y Bogut anota.

5' Y de nuevo David Lee responde a una nueva canasta de Gasol. Al español se le nota con mucha confianza hoy.

6' ¡¡¡ Tripleeeeeeeeeeeeee de Meeks!!! Buen rebote ofensivo de Hill que abre al jugador de los Lakers que no perdona.

7' Canasta de Lee tras irse de Gasol la dejo arriba.

7' Canasta de Henry y pérdida de Warriors que los Lakers esta vez no consiguen acabar con canasta ya que Johnson no entendió las intenciones de Farmar.

8' Triple de Klay Thompson que es inmediatamente respondido por Farmar con otra canasta de tres.

9' Canasta de Hill en jugada individual contra David Lee. Barnes responde cogiendo el balón en la pintura y anotando contra tablero.

10' Triple de Harrison Barnes que esta vez sin oposición no perdona.

11' Lanzamiento de Barnes que no toca aro cuando se acababa la posesión con unos Lakers muy agresivos en defensa. Alley Oop para Hill que la deja suave en el aro. Muy enchufados los locales en este inicio.

11' Primera canasta de este segundo cuarto para Young que se adentró en la pintura para anotar y sacar la falta pero no acertó a encestar el tiro libre.

Arranca el segundo cuarto del partido.

05:10. Primer cuarto jugado de tú a tú donde ha destacado por encima de todos Pau Gasol con 10 puntos imponiéndose a Speights contra el que ha conseguido 6 puntos casi consecutivos.

Final del primer cuarto. Los Ángeles Lakers 22 - 21 Golden State Warriors.

1' ¡¡¡ Triple triple tripleeeeeeeeeee de Farmar!!! El jugador de los Lakers miró al aro y no se lo pensó para anotar de tres cuando quedaban dos segundos.

1' Canastón de Pau Gasol que encesta su punto 10 hoy, dominando por completo la pintura. Nedovic solo, falla el triple.

1' Pérdida de Barnes, muy egoista en la jugada y Alley Oop de Xavier Henry que culmina Young de manera espectacular. Mark Jackson pide tiempo muerto, enfadado por esta jugada.

3' De nuevo Gasol desde media distancia tras una finta anota su segunda canasta consecutiva. Responde Barnes adentrándose en la pintura con una bandeja.

4' Tras varios ataques fallidos Gasol, resuelve bien con un buen juego de pies ante Speights.

5' ¡¡¡ Tripleeeeeee de Green!!!! Iguodala vio muy solo a su compañero y que esperaba en la esquina el balón para anotar de tres. Primero Gasol y despues Young fallan dos lanzamientos precipitados.

6' Hill machaca después de una gran jugada colectiva de Lakers, Gasol le deja sólo para que la hunda a placer. Hay tiempo muerto. Inicio loco de partido con ataques muy rápidos.

7' Gasol anota de dos tras una gran asistencia de Blake. Bogut intenta responder pero no encesta con su zurda. Johnson esta vez sí anota tras un nuevo pase de Blake. Dos asistencias consecutivas.

8' Bogut machaca tras una gran asistencia de Thompson y Gasol no es capaz de acertar con el gancho delante de David Lee.

8' ¡¡¡ Tripleeeeeeeeeeeeeeeeee de Klay Thompson!!! Empieza bien el joven escolta. Gasol responde de dos.

9' Buen robo de balón de Gasol pero de nuevo Wesley Johnson pierde el balón.

10' Tres segundos defensivos y Klay Thompson anota el tiro libre. Johnson solo de media distancia no acierta a anotar.

11' Primera canasta para Blake que entró solo hasta la cocina.

11' Primer aclarado para Lee sobre Hill que resuelve con éxito. Hill intenta responder pero falla.

Comienza el partido en el Staples Center de Los Ángeles.

04:41. Ya tenemos quintetos: Por parte de Lakers jugarán: Blake,Meeks,Gasol,Hill y Johnson y por los Warriors: Iguodala,Thomspon,Barnes,Lee y Bogut

04:29. Estamos a sólo unos minutos del arranque del partido y esperamos confirmación oficial de los quintetos en cuantos los tengamos, los pondremos.

04:17. Curry promedia esta temporada 19 puntos siendo uno de los líderes en tareas ofensivas y ya la semana pasada sin él, los Warriors daban una imagen muy discreta.

OFFICIAL: @StephenCurry30 will not play tonight in L.A. He'll continue to be day-to-day as he recovers from a mild concussion.