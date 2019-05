Perasovic: "Hemos ganado en un campo muy difícil"

El Valencia Basket venció por 76-90 en el Fernando Martín de Fuenlabrada. El conjunto taronja sentenció el encuentro con un gran tercer periodo. El técnico balcánico se mostró muy feliz por la victoria en una cancha complicada: "Es un campo siempre difícil en que tienes que jugar muy bien para ganar. Hemos defendido muy concentrados durante tres cuartos y tal vez nos hemos dejado llevar al final por la ventaja y por la falta de recambios. Pero el equipo ha trabajado bien y ha ganado fuera de casa en un campo difícil".

Velimir Perasovic no quiso restar méritos a su equipo tras la victoria: "Ganar estos partidos no es tan fácil como pueda parecer, pero cuando un equipo tiene un compromiso como el que tiene este, todo es mucho más fácil. Durante la mayor parte del partido hemos parado a sus jugadores importantes, no hemos dejado que hicieran su juego hasta el último cuarto. El compromiso nos ha ayudado mucho".

Por último, el entrenador taronja agradeció a sus jugadores el esfuerzo y el compromiso, ya que a pesar de las bajas, el equipo sigue siendo competitivo en cada partido: "No tengo peros que ponerle al equipo. Los jugadores que no están, no están y no quiero pensarlo, cuando puedan estar se incorporarán, ojalá sea pronto. Pero no tenemos que llorar, en nuestra situación es fundamental tener esta mentalidad para crecer. Estamos con los que estamos y tenemos que sacar los partidos con ellos".