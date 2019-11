Posible regreso de Danny Granger contra los Rockets

Danny Granger, que jugó su último partido de temprada regular contra los Bulls el pasado 3 de marzo, podría reaparecer el 20 de diciembre cuando los Rockets de Harden y Howard visiten Indiana, en un partido que será retransmitido nacionalmente por la ESPN.

Tras las decepciones que significaron para los aficionados de Indianápolis que no volviera ni contra los Heat o los Bobcats, Frank Voguel, general manager de los Pacers, que bromeaba ante lo que tardaban los periodistas en preguntar por Granger, comentó que “vamos a poner como objetivo el próximo viernes en un regreso con esperanzas para ver cómo va los entrenamientos semanales. “

Hasta ahora el equipo de Indiana había estado fuera de anunciar una fecha para la vuelta de Danny, ahora tanto jugador como entrenador expresan la posibilidad de un regreso el viernes contra los Rockets.

Frank Voguel también dijo sobre su jugador que no le está aplicando trabajo extra ya que esto solo pasará cuando Granger esté en su estado máximo de forma y esta es la razón por la cual los servicios médicos de Indiana siguen vigilando muy cerca el progreso del jugador.

Cuando el jugador de los Pacers fue preguntado por sus sensaciones después de un entrenamiento, el alero respondió: “Tuve un buen entrenamiento hoy, es realmente entonar mi juego, recuperar mi ritmo, asegurarme que conozco todas las jugadas. Eso es algo importante cuando no has jugado por un tiempo, me las sé todas pero no las he practicado tanto como mis compañeros”

Granger explica que tanto él como su entrenador coinciden en que todavía no está preparado para ponerse el uniforme de juego. “Me llama después de la práctica porque dije que con esperanzas, solo con esperanzas podría jugar el viernes. Entonces cuando fui a entrenar, me pasé dos veces el balón entre las piernas y la pelota no toco ni el aro, nos juntamos y coincidimos que no estaba preparado todavía.”

A las críticas debidas por su condición de jugador que le cuesta pillar el ritmo de competición respondió que intentaría evitarlo no intentado probar cosas nuevas en su juego como hace todos los principios de temporada y que si sigue entrenando con la misma cantidad e intensidad que por ahora, las cosas acabarán saliendo. Además se justificó diciendo que los jugadores no son maquinas que se encienden, sino que necesitan preparación y esa es la utilidad de la pretemporada.