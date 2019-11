Stephen Curry vence a Kyrie Irving en la prórroga

El Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors de ayer fue para muchos el postre más dulce de la jornada. Duelo de pistoleros en el Quicken Loans Arena de Cleveland con Kyrie Irving y Stephen Curry como estrellas. Curry acabó saliéndose de cualquier definición con 29 puntos, 11 asistencias y 9 rebotes, quedándose a un mísero rebote de hacer un nuevo triple-doble. Por su parte, Irving, mantuvo a los de Ohio en el partido con 27 puntos; ambos bases fueron los líderes de sus respectivos equipos tanto en anotación como en impacto mediático en el partido. Tras una prórroga el resultado fue de 108-104 para los Warriors.

¿Cómo ganar a los Warriors?

Uno de los pocos métodos para vencer a los de Mark Jackson es el rebote; si cierras el rebote consigues no dar segundas oportunidades a tiradores exteriores, y así no les dejas entrar en racha. Los instantes previos al partido no hacían sino aumentar en grandes dosis la dificultad de los Cavaliers para ganar en casa la madrugada del domingo, partiendo de la base de que los Golden State llevan con esta victoria 5 seguidas, mientras que en el equipo de Mike Brown ocurre lo contrario, con 5 derrotas consecutivas.

El hándicap para los locales comenzaba con el caso Andrew Bynum y su carácter dejado e insolente. Brown, su único valedor en el staff técnico, ha declarado que lo va a apartar del equipo por su mal comportamiento, así como el ambiente negativo que desprende el pívot de 2,11 metros. Si Andrew tiene pie y medio fuera de los Cavs, quiere decir que Varejao tiene que ocuparse de una cuantía de minutos muy elevada. Fue quizás una de las razones que acabaron dando el triunfo a los de Oakland; el cansancio.

Comenzaron en el primer cuarto los visitantes mandando con Curry como máximo exponente. Únicamente el menudo base era el que presentaba un buen porcentaje de tiro durante los primeros compases del partido, Klay Thompson con 0/4 desde la línea de 3, David Lee con 0 puntos hasta el descanso y Bogut centrándose en el rebote fueron ingredientes suficientes para que Cleveland se pusiera por delante en el luminoso antes de que finalizara el primer cuarto.

Con 9 de ventaja Irving y compañía salían a romper el partido en el segundo cuarto. Bloqueo y canasta, bloqueo y canasta, así fue distanciándose los Cavs, con Kyrie muy fino en las suspensiones, encontrando un amigo en Varejao a la hora de tirar pick and rolls. El parcial se acentuaba con algún triple de Irving (omnipresente en ataque) y algún tiro sin oposición de Dion Waiters (se le observó con lupa durante el partido). La defensa de Golden State no puso oposición, mientras que Curry anotaba triple sí triple también después de fintar. A pesar de todo ambos conjuntos anotaron lo mismo en el segundo cuarto 29-29; buena señal para los de San Francisco que no se veían fuera del partido ni mucho menos (iban perdiendo de 17 en la mitad del segundo cuarto):

Tras los 15 minutos del descanso, se vieron a otros Warriors. Hay informaciones que apuntan a que Mark Jackson no está contento últimamente con sus chicos, sobre todo tras comprobar cómo les remontan, sufren e incluso les ganan partidos que deberían ser un paseo. "Son conscientes de la calidad de este equipo, y a veces caen en la complacencia", palabras de Jackson para definir los bajones de intensidad (sobre todo en defensa) que le sucede a su equipo.

En el tercer cuarto el entrenador visitante despertó a los suyos en defensa, más pegajosos en la marca, dificultando que Irving penetrara con tanta soltura. Por fin los triples comenzaban a entrar para un equipo que vive de ellos por así decirlo. Thompson cogió la mecánica, mientras que David Lee se fue hasta los 19 puntos tras no ver canasta en la primera mitad.

"Son conscientes de la calidad de este equipo, y a veces caen en la complacencia"

Pero ahí no acabó el acierto de Cleveland. La estrategia era clara, secar a Irving y que nadie coja las riendas del ataque; no ocurrió. No se pueden hacer una idea los Warriors de lo difícil que es defender a un base tan fuerte en el contacto, y tan exquisito en la selección de tiro como Kyrie (se rumorea que junto con Curry serán los bases de la selección de EEUU de baloncesto). 20 puntos para los Cavs en ese cuarto, lo que resalta a la perfección la eficiencia en defensa respecto a cada cuarto del equipo de Jackson; cada cuarto concediendo menos canastas.

Con el último cuarto empezado se igualó el marcador, aunque Cleveland consiguió ir unos puntos por delante, amén de los tiros espectaculares que se marcaba Irving cuando le daban medio metro. Con alternancias en ataque se llegó a los últimos 13.5 segundos, momento en que Stephen Curry se fue a su casa, se plantó delante de Varejao, le bailó algo improvisado, y le clavó un in your face, un canastón de los de vieja escuela, marcando los pasos y abriendo el tiro al máximo.

Ya en la prórroga los Warriors dejaron en menos cantidad aún la anotación de los de Mike Brown. Fue algo progresivo, por cuartos, 35-27-20-15-5. Al final el equipo del oeste le ganó al de la este por 4 puntos de diferencia 108-104. Los mejores de cada equipo, como se presuponía fueron Curry e Irving. Como dato curioso, cabe señalar que el porcentaje de acierto de tres (la principal arma de Golden State) fue la mitad de bueno que el de los Cavs (30%, 62.5%), a lo que surge la duda de en que apartado estadístico se basaron los Warriors para ganar, muy sencillo, el rebote.