Los Nets destronan al "Rey James"

Un nuevo viernes plagado de partidos y que no defraudó. A las victorias mencionadas hay que sumar las importantes victorias logradas por equipos como Chicago, Minnesota, Dallas o Atlanta para seguir en su búsqueda de los objetivos. Chicago y Dallas derrotaron a Milwaukee y New Orleans respectivamente con suma facilidad y se acomodan en posiciones de Playoffs. Mientras Atlanta mantiene la tercera plaza del Este con una victoria de prestigio frente a Houston. Por su parte Minnesota recupera la senda del triunfo con tal de no perder la sombra de los Mavericks.

Cleveland vivió una noche completa con su triunfo en Salt Lake City y el debut de Luol Deng. Aunque deben andarse con ojo, porque la lucha por los Playoffs en el Este está que arde con la victoria de Detroit y de Brooklyn, además de New York la pasada noche.

Indiana Pacers 93 - 66 Washington Wizards

Frank Vogel y los suyos volvieron a la senda de las victorias con un clínic defensivo. C.J. Watson y David West con 16 y 20 puntos respectivamente lideraron a su equipo al triunfo. Un partido igualado hasta el tercer cuarto cuando con un parcial de (11-3) los Pacers lograron romper el encuentro. Pese al mal partido de Paul George (2/14 en tiros de campo) Indiana se mantiene en lo alto de la clasificación del Este con un 80% de victorias. Por su parte los Wizards, que se vieron arrollados en todos los aspectos - Indiana capturó 21 rebotes más -, sumaron su undécima derrota en 12 partidos contra los Pacers a los que no ganan desde 2007.

Detroit Pistons 114 - 104 Philadelphia 76ers

Los de Michigan acabaron con una racha de seis derrotas consecutivas a costa de unos débiles Sixers. Josh Smith fue el mejor del encuentro con 22 tantos. Además otros 5 jugadores del conjunto local acabaron en dobles dígitos en anotación, incluidos Kyle Singler y Will Bynum con 16 puntos cada uno desde el banco. El duelo estuvo emocionante hasta el final, Spencer Hawes (16 puntos y 10 rebotes) y Michael Carter - Williams (21 tantos) trataron de mantener con vida a su equipo hasta el último momento. Detroit vencía por dos puntos a falta de cinco minutos del final. En ese momento con un parcial de (9-0) para los Pistons con triple incluido de Jennings, la balanza se declinó. Los Pistons mantienen con Brooklyn una dura lucha por el último billete para los Playoffs, mientras que los Sixers suma su tercer partido perdido seguido.

Atlanta Hawks 83 - 80 Houston Rockets

Kyle Korver y Paul Millsap lideraron a su equipo para derrotar a unos Rockets que echaron en falta a Chandler Parsons. En un duelo con baja anotación en ambos bandos, - ningún equipo superó el 42% de acierto en tiros -, Houston dominaba por 11 puntos con la contienda avanzada. A partir de ahí el guión cambió, puesto que buenos minutos de DeMarre Carroll y Korver permitieron poner a los de Georgia por delante. Jeremy Lin lograría una canasta en los instantes finales para empatar, canasta que revisaron los árbitros y dieron de dos puntos finalmente. Atlanta mantiene su lugar de bronce en el Este. Houston en cambio sigue sin encontrar una línea regular que le aupe a los puestos de ventaja de campo en Playoffs.

Memphis Grizzlies 104-99 Phoenix Suns

Los Suns que están siendo una de las sorpresas de la temporada parece que pueden empezar a desinflarse. La baja indefinida de Eric Bledsoe ya ha traído la primera derrota frente a un equipo que no está en puestos de postemporada. Pese a marcharse al descanso con una ventaja cercana a los diez puntos, Phoenix desapareció en la segunda mitad. Memphis anotó 56 puntos en dos cuartos para llevarse un partido vital para retomar el vuelo. Goran Dragic, que al descanso llevaba 13 puntos, fue el mejor de los de Arizona con 21 tantos, mientras que en Memphis los 31 puntos de MIke Conley fueron fundamentales para lograr la octava victoria en el FedEx Forum

Minnesota Timberwolves 119 - 92 Charlotte Bobcats

Los 26 puntos en 27 minutos de Nikola Pekovic fueron fundamentales para que el equipo de Rick Adelman sumara una nueva victoria ante su público. Kevin Love aportó 19 puntos y 14 rebotes y Kevin Martin 19 puntos más en un nuevo festival ofensivo de los Wolves. Los 39 puntos en el segundo cuartos recibidos por Charlotte supusieron una losa insalvable. En la segunda mitad, Steve Clifford y los suyos intentaron recortar distancias y meterse en el partido, pero la diferencia pesó demasiado. Pese al resultado, Charlotte sigue rompiendo muchas quinielas y se mantiene entre los 8 equipos afortunados del Este. Minnesota vence, pero no convence, ni tampoco se acerca a los ansiados ocho primeros debido a su irregularidad.

New Orleans Pelicans 90 - 107 Dallas Mavericks

Otro equipo golpeado por las lesiones que perdió anoche. Los Pelicans con las recientes lesiones de Ryan Anderson y Jrue Holiday cayeron contra Dallas que en apenas dos cuartos había sentenciado el encuentro. 62 puntos en la primera mitad para los de Rick Carlisle para sentenciar temprano el resultado. La pareja Dirk Nowitzki y Monta Ellis sumó 47 tantos a los que hay que añadir los 14 de un rejuvenecido Vince Carter y los 12 tantos de Jae Crowder que cada partido se muestra con mayor confianza. Hay que destacar el acierto desde más allá de la línea de triples de los visitantes, 14 de 28 tiros anotados desde ese punto.

Brookyln Nets 104 - 95 Miami Heat

En Brooklyn están en rancha. Quinta victoria lograda de manera consecutiva por los chicos de Jason Kidd que comienzan a resurgir y ya ganan a equipos fuertes como Miami Heat. Unos Heat también mermados por las ausencias de Mario Chalmers y Dwyane Wade. Pese a ello el partido fue eléctrico y lleno de tensión desde el minuto uno. Ya los 22 puntos de Joe Johnson en el primer cuarto hacían presagiar un auténtico espectáculo. LeBron James añadió 36 puntos para los Heat, un equipo que dependía de él en ataque como se vió más tarde. En Brooklyn, Shaun Livingston y Kevin Garnett con sendos dobles - dobles ayudaban a que su equipo forzara no una, sino dos prórrogas para acabar llevándose un partido soberbio en el que James acabó eliminado por faltas. Segunda derrota consecutiva de Miami que cierra el back to back con sabor agrio al sumar su derrota frente a New York en la madrugada del jueves al viernes.

Milwaukee Bucks 81 - 72 Chicago Bulls

Los Bulls no entienden de sentimientos en la pista. Pese a la marcha de Luol Deng a Cleveland Cavaliers, el vestuario de Tom Thibodeau está preparado para mil batallas y ayer volvió a demostrarlo. Aunque tuvieron unos primeros minutos titubeantes, el equipo se rehizo y rápidamente antes de la mitad de parte recondució la situación. Basando su fortaleza en el juego defensivo una vez más, se deshizo fácilmente de unos Bucks necesitados en ataque como indica su clasificación. Chicago enlaza así cuatro victorias que lo llevan del noveno al quinto puesto. Carlos Boozer con 19 puntos y 13 rebotes fue el mejor en su regreso tras las molestias musculares arrastradas.

Utah Jazz 102 - 113 Cleveland Cavaliers

Mientras los Bulls no echaron en falta a Deng en Milwaukee, el británico hacía su debut con los Cavaliers en Salt Lake City y con victoria. Sin embargo el por enésima vez fue Kyrie Irving una vez superada su lesión (25 puntos y 8 asistencias), 17 puntos sumó un CJ Miles en estado de gracias y 29 capturas entre Anderson Varejao y Tristan Thompson. Cleveland mira a los Playoffs desde cerca, aunque conocedor de que rivales como Brooklyn, New York, Detroit o Boston acechan también esas posiciones. Mientras los Jazz son últimos en el Oeste y no tienen esperanzas de levantar cabeza este curso.

Sacramento Kings 83 - 103 Orlando Magic

Los de Florida se llevaron el duelo entre equipos que no aspiran a nada. Los 12 puntos y 12 rebotes de Glen Davis fueron suficientes para doblegar a unos Kings desacertados en el triple (3 de 14 intentos). 16 puntos sumó a la causa Tobias Harris y 12 más del novato Víctor Oladipo. En los Kings DeMarcus Cousins coqueteó con el triple - doble (24 puntos, 14 rebotes y 6 asistencias). También estuvo acertado Rudy Gay con 22 puntos y (8/13 en tiros)

Golden State Warriors 99 - 97 Boston Celtics

Stephen Curry volvió a ejercer de líder para dejar la victoria en el Oracle Arena. Con una canasta a 2 segundos del final y 19 puntos para el base en un partido que se decidió en los minutos finales, gracias a unos colosales minutos finales de los de Brad Stevens. Los Celtics también tuvieron un debut, el de Jerryd Bayless (2 puntos), aunque fue testimonial su aportación al partido en cuano a puntos. Jeff Green (21 puntos y 11 rebotes) y Jared Sullinger (21 puntos y 11 rebotes) desde el banco fueron los mejores Celtics. Unos Celtics que en pierden su noveno partido fuera de casa - solo han vencido en uno encuentro lejos del TD Garden - en lo que supuso la séptima derrota consecutiva. Por su parte los de Mark Jackson ya son quintos y van lanzados hacía los puestos de privilegio en su clasificación. Y es que los Warriors intentarán aprovechar el bajón de Portland y la baja de Chris Paul en Los Angeles Clippers para lograr su objetivo.

Los Angeles Clippers 123 - 87 Los Angeles Lakers

Contundente y esperada victoria en el derbi del Staples Center. 43 puntos en el primer periodo de los Clippers fueron suficientes para sentenciar prácticamente un partido desequilibrado. Por si fuera poco el desastre Laker, los de Mike D'Antoni solo anotaron 8 puntos en el tercero, por los 31 locales. Pese a la alegría anotadora de los Lakers - seis jugadores en dobles dígitos en anotación - ninguno sobre pasó los 16 puntos de Kendall Marshall y sus 10 asistencias. Una nueva actuación excelsa del ex Tar Heel que esá aprovechando su estancia en Los Angeles. Los púrpura y dorados se alejan de los Playoffs y parece que empieza a convertirse en una quimera. Los Clippers sumaron el tercer triunfo consecutivo para acercarse al 70% de victorias. Blake Griffin con 33 puntos y 19 rebotes ha dado un paso al frente desde la lesión de Chris Paul.

