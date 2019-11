Resumen Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks (97-102)

21:40. Hasta aquí la retransmisión de este partido, Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks, con resultado final de 97 - 102. La NBA y el mejor deporte sigue cada día en VAVEL. Gracias por su atención y hasta pronto.

00:00 97-102. En los Cavaliers, el mejor fue Irving con 26, 16 en el tercer cuarto, solo dos en el último. Le secundaron, Deng con 20 y Thompson y Varejao con sendos dobles-dobles.

CLEVELAND CAVALIERS (15-25) POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS L. Deng F 35:14 5-8 2-4 8-9 +1 0 2 2 3 3 1 2 0 0 20 T. Thompson F 39:23 6-11 0-0 7-10 +10 8 2 10 0 4 0 2 1 1 19 A. Varejao C 37:55 7-12 0-0 4-6 +12 4 17 21 4 5 2 1 0 1 18 C. Miles G 26:39 2-7 0-5 2-2 -3 0 0 0 3 3 0 1 0 0 6 K. Irving G 40:11 10-27 2-6 4-4 +10 0 2 2 9 4 2 4 0 1 26 D. Waiters 16:44 0-4 0-2 0-0 -10 0 2 2 0 1 0 1 0 0 0 T. Zeller 09:26 0-0 0-0 0-0 -11 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 E. Clark 08:57 1-6 0-2 0-0 -17 1 2 3 0 2 0 0 0 0 2 J. Jack 21:31 2-4 1-2 1-2 -7 0 2 2 2 1 0 2 0 0 6 M. Dellavedova 04:00 0-2 0-2 0-0 -10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Bennett DNP - COACH'S DECISION A. Gee DNP - COACH'S DECISION H. Sims DNP - COACH'S DECISION Total 240 33-81 5-23 26-33 14 32 46 21 24 5 13 1 3 97 40.7% 21.7% 78.8% TEAM REBS: 13 TOTAL TO: 15

00:00 97-102. Estadísticas en los Mavericks. Al final, 22 para Ellis, 18 para Marion y doble-doble para Nowitzki.

DALLAS MAVERICKS (24-18) POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS S. Marion F 34:46 7-8 2-3 2-2 -14 0 3 3 1 2 1 1 0 0 18 D. Nowitzki F 35:00 8-20 0-5 1-2 +19 1 9 10 1 2 0 0 0 1 17 S. Dalembert C 14:04 0-0 0-0 1-2 +1 1 2 3 1 1 0 2 2 0 1 M. Ellis G 36:17 8-16 0-1 6-10 -3 0 3 3 8 4 2 3 0 0 22 J. Calderon G 27:56 4-8 1-4 2-2 -5 1 0 1 6 2 0 1 0 0 11 V. Carter 20:34 1-9 0-2 3-3 +5 0 4 4 2 3 1 0 0 0 5 D. Blair 20:44 5-7 0-0 3-3 -8 3 2 5 0 6 0 0 0 0 13 S. Larkin 18:06 1-3 1-2 0-0 +14 0 2 2 1 2 2 0 1 0 3 D. Harris 13:59 1-7 0-3 0-0 +6 0 3 3 0 1 0 0 0 0 2 J. Crowder 05:35 0-0 0-0 0-0 +2 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 B. Wright 13:00 3-5 0-0 4-4 +8 2 2 4 1 1 0 1 0 0 10 W. Ellington DNP - COACH'S DECISION B. James DNP - COACH'S DECISION Total 240 38-83 4-20 22-28 8 31 39 22 25 7 8 3 1 102 45.8% 20.0% 78.6% TEAM REBS: 8 TOTAL TO: 8

00:00 97-102. Los Cavaliers pierden la oportunidad de acercarse a los Playoffs del este y vuelven a caer en casa tras su positiva gira por el oeste.

00:00 97-102. Los Mavericks inician con victoria su corta gira por el este, tras su dolorosa derrota en casa contra los Blazers el sábado. Los de Carlisle aumentarán su renta sobre sus perseguidores en la pelea por los Playoffs.

00:00 97-102. Final del partido. Victoria de los Mavericks con suspense, después de su +22 al descanso. Apareció Irving para liderar la remontada, aunque nunca llegaron los Cavs ni a empatar ni a ponerse por delante.

00:01 97-102. Otros dos tiros libres para Monta Ellis. Mete los dos, partido sentenciado.

00:02 97-100. Increíble, falta de saque de Jack. Tardó más de cinco segundos en sacar y no le quedaban tiempos. Vaya defensa de los Mavericks y vaya ocasión han desaprovechado los Cavs.

00:03 97-100. Tienen 2,8 segundos los Cavaliers para empatar. Dudarán los Mavericks si hacer falta o no.

00:03 97-100. Problemas para Carter para sacar, pero encuentra a Ellis quien recibe la falta. Dos más para el escolta. Falla los dos Ellis, rebote Varejao. ¡Tiempo muerto Brown!

00:05 97-100. Se cuelga Varejao tras la penetración. Tiempo muerto Carlisle. Lo tienen en sus manos los Mavs.

00:11 95-100. Encesta ambos el extremeño. Sentencian casi el partido los Mavs.

00:11 95-98. Hasta seis segundos han tardado los Cavaliers en cometer la falta. Tiros libres para Calderón. Se queda sentado Marion con una posible lesión. Veremos en qué queda, parece mano o muñeca.

00:17 95-98. Falló Ellis antes de la falta de Blair sobre Jack. Falla el primero el ex de los Warriors y encesta el segundo. Tiempo muerto Carlisle. +3 y posesión para los Mavericks.

00:45 94-98. Mate rápido de Varejao, tienen tiempo los Cavaliers.

00:53 92-98. Encesta el primero Ellis pero falla el segundo.

00:53 92-97. No encestaron ni Nowitzki ni Irving. Ahora hubo falta sobre Ellis.

01:28 92-97. Falta de Ellis sobre Deng, reclamaba ataque el ex de los Bucks pero va a la personal el británico. Encesta los dos Deng.

01:35 90-97. ¡Robo de Monta Ellis!, anota Marion en transición. +7 Mavericks que pueden haber matado el partido; tiempo muerto Cavaliers.

02:09 90-95. Falla Irving, muy precipitado, rebote Devin Harris que falla un triple que hubiese sido decisivo.

02:22 90-95. Tapón de Varejao sobre Ellis pero pitan falta los árbitros. Protestan los Cavaliers pero Ellis pone cinco arriba a los Mavericks desde el tiro libre. Tiempo muerto Mike Brown.

02:32 90-93. Robo de Luol Deng, para la contra Calderón con su falta. Encesta solo el segundo el británico.

02:43 89-93. Falta y vale la canasta sobre Ellis, pero falla el tiro libre. Pudo antes ponerse por delante Cleveland, pero no acertó Irving su triple. Se ha vuelto loco el partido. Falla el adicional Ellis, rebote ofensivo Blair.

03:17 89-91. Anotó Calderón en suspensión, pero el triple de Deng pone a los Cavaliers a dos.

03:46 86-89. De nuevo a tres los Cavs, peleó Thompson otro rebote ofensivo y recibió la falta de Blair. Encestó los dos libres.

04:24 84-89. Aparece Nowitzki cuando más le necesitaba su equipo. Cinco arriba Dallas.

04:46 84-87. ¡¡Irving!!! 16-2 de parcial y los Cavaliers que pierden solo por 3. Tiempo muerto Dallas.

05:00 82-87. Deng para Tristan Thompson y los Cavaliers a cinco.

05:28 80-87. Otra vez Thompson al rebote ofensivo para recibir la falta. Volverá al partido Nowitzki. Falla el primero y también el segundo, pero rebotean de nuevo en ataque los Cavs, Varejao.

06:00 80-87. Pérdida de balón de Irving. Antes anotó solo uno de los dos Varejao.

06:55. 79-87. Aparece Monta Ellis para silenciar 'The Q' con el tiro en suspensión.

07:10 79-85. Solo encesta el primero, pero Varejao palmea para la jugada de tres puntos. A seis, 11-0 de parcial. Llegaron a ganar por 24 los Mavericks.

07:14 76-85. Falla la bandeja Irving, pero ahí está Thompson para capturar el rebote en ataque y recibir la falta.

07:53 76-85. ¡¡¡Triple de Jarrett Jack!!! Desde muy lejos, sobre la bocina del reloj de posesión. Los Cavaliers a nueve, pide tiempo muerto Carlisle. Enloquece 'The Q'.

08:50 73-85. Thompson rebote en ataque y mate para abajo. Los Cavaliers a 12.

09:17 71-85. '2+1' de Varejao. Siguen metidos en el partido los Cavs, a 14.

09:31 68-85. Carter se queda suspendido en el aire como en sus mejores tiempos y provoca la falta de Thompson. Tiros libres para el antiguo ganador del concurso de mates; encesta los dos. Regresa ya Irving.

10:00 68-83. Dalembert no volverá a jugar hoy por problemas en el hombro:

10:00 68-83. Canasta de Devin Harris. Tiempo muerto Cleveland, la ventaja vuelve a los 15, muy superiores con los reservas los Mavericks. El partido se rompió en el segundo cuarto de esta forma.

10.43 68-81. Intercambio de canastas entre Clark y Nowitzki. La de Clark es la segunda canasta de un suplente en el partido por parte local.

12:00 66-79. Comienza el último cuarto.

00:00 66-79. Los Cavaliers a 13 a falta de 12 minutos para el final. Ganaron el cuarto los de Brown 29-20, con 16 puntos de un espectacular Irving. Sin embargo, sobreviven los Mavericks mandando por 13.

00:00 66-79. Falla Harris sobre la bocina. Final del tercer cuarto.

00:38 66-79. Se sienta ya Irving. Volverá descansado para el último cuarto. Acumulan fallos los dos equipos en los dos últimos minutos. Los Cavaliers con muchos problemas hoy con los reservas en pista.

02:13 66-79. Nueva canasta de Brandan Wright, que lleva seis puntos en el cuarto. Otro reserva de Dallas apareciendo en el partido.

03:19 65-75. ¡¡¡Irving!!! Otra del base de los Cavaliers, ahora desde la esquina. 24 para el '2', 16 este cuarto. Tiempo muerto Mavericks, está remontando el partido él solo.

04:12 63-75. Otra de Irving, ahora en suspensión. 22 para el base de Melbourne.

04:36 61-73. Falta de Varejao sobre Wright, reclaman tapón los Cavaliers. Encesta ambos libres libres el reserva de los Mavericks.

04:58 61-73. Otros dos de Irving, desde el tiro libre. Lleva 20 en el partido, 12 en este tercer cuarto. Los Cavs a 12.

05:13 59-73. Encesta Irving el tiro de la técnica.

05:13 58-73. Irving, ocho puntos y 3/10 en la primera parte; nueve puntos y 4/5 en los siete minutos y medio de segunda mitad.

05:13 58-73. Tiempo muerto Cavaliers. Antes, técnica a Blair por protestar una falta en ataque. Varejao anotó desde cuatro metros, los Cavaliers pierden por 15.

05:35 56-73. Nowitzki no perdona y devuelve la ventaja a 17. Siguen sin fallar en ataque los Mavs.

06:03 56-71. '2+1' para Deng, que baja la diferencia a 15.

06:26 53-71. Intentó seguir con su racha Irving, pero comete la falta en ataque sobre Calderón.

07:24 53-69. ¡¡Triple de Irving!! Ha despertado el base de Melbourne, noveno punto casi seguido, se va hasta los 17.

08:15 50-67. Irving responde a Nowitzki con su sexto punto en el cuarto. Encestó ocho en toda la primera mitad.

09:43 46-63. Arrancan mejor los Cavaliers, '2+1' de Varejao que baja la diferencia a 17.

12:00 37-59. Comienza la segunda mitad.

20:17. Otra de las diferencias estadísticas son los puntos de banquillo: solo 2 en Cleveland por 21 de los Mavericks.

20:15. La primera canasta de Luol Deng con los Cavaliers en Cleveland:

20:11. En los Mavericks, Marion y Blair son los sorprendentes máximos anotadores con 14 y 11, respectivamente. Ninguno de los dos ha fallado un solo lanzamiento. 54 % de acierto y 30 % en triples.

POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS S. Marion F 17:32 5-5 2-2 2-2 +9 0 2 2 0 1 1 1 0 0 14 D. Nowitzki F 16:22 4-10 0-3 1-2 +23 1 6 7 1 1 0 0 0 0 9 S. Dalembert C 12:46 0-0 0-0 1-2 +3 1 2 3 1 0 0 2 2 0 1 M. Ellis G 19:43 4-8 0-0 1-1 +13 0 1 1 7 2 1 2 0 0 9 J. Calderon G 13:32 2-4 1-3 0-0 +7 0 0 0 3 1 0 0 0 0 5 V. Carter 09:16 1-4 0-1 1-1 +7 0 3 3 0 2 1 0 0 0 3 D. Blair 07:22 5-5 0-0 1-1 +11 2 0 2 0 1 0 0 0 0 11 S. Larkin 10:28 1-2 1-2 0-0 +15 0 1 1 0 1 1 0 0 0 3 D. Harris 04:17 0-3 0-2 0-0 +9 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 J. Crowder 04:50 0-0 0-0 0-0 +5 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 B. Wright 03:52 1-1 0-0 2-2 +8 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 W. Ellington 00:00 0 0 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B. James 00:00 0 0 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 120 23-42 4-13 9-11 4 20 24 13 9 5 5 2 0 59 54.8% 30.8% 81.8% TEAM REBS: 4 TOTAL TO: 5

20:09. Estadística Cleveland Cavaliers. El mejor está siendo Deng con 11 puntos y solo un fallo en el tiro. Por el contrario, ocho para Irving con 3/10 en tiros. 34 % en tiros de campo y 18 % desde el triple.

POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS L. Deng F 18:04 3-4 1-2 4-4 -10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 11 T. Thompson F 17:32 3-7 0-0 2-2 -9 1 0 1 0 1 0 1 0 1 8 A. Varejao C 18:21 1-4 0-0 0-0 -13 0 5 5 2 2 1 1 0 1 2 C. Miles G 15:20 2-4 0-2 2-2 -11 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6 K. Irving G 19:15 3-10 1-3 1-1 -11 0 2 2 5 1 1 1 0 0 8 D. Waiters 07:47 0-2 0-1 0-0 -13 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 T. Zeller 05:39 0-0 0-0 0-0 -9 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 E. Clark 06:28 0-4 0-1 0-0 -13 1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 J. Jack 07:44 1-1 0-0 0-0 -15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 M. Dellavedova 03:50 0-2 0-2 0-0 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Bennett 00:00 0 0 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Gee 00:00 0 0 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H. Sims 00:00 0 0 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 120 13-38 2-11 9-9 2 11 13 8 9 2 7 0 2 37 34.2% 18.2% 100.0% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 8

00:00 37-59. Mandan por 22 los Mavericks al descanso. Han pasado por encima de los Cavaliers gracias a un fantástico 14 - 29 de parcial este cuarto. La defensa de Cleveland está siendo inexistente y los de Dallas están lanzando con un acierto del 54 %. Por el contrario, los de Mike Brown están desacertados y no pasan del 34 %. Repasamos ya las estadísticas.

00:00 37-59. No entró el triple de Irving. Final del segundo cuarto. Descanso.

00:38 37-59. Volvieron a anotar los Cavaliers, ahora con dos tiros libres de Tristan Thompson.

00:50 35-59. ¡¡¡Triple de Larkin!!! Máxima para los Mavs, +24.

01:21 35-56. Otros dos de Wright, encesta el pívot suplente dos tiros libres.

01:28 35-54. Rápida respuesta de Deng que anota en desde lejos. Corta el 0-7 de parcial.

01:52 33-54. Ahora sí. ¡¡¡Triple de José Calderón!!!

02:10 33-51. Mala salida del tiempo muerto de los Cavaliers: pérdida de Miles y falta de Varejao sobre Ellis para frenar la contra.

02:27 33-51. Marion anota en transición; antes lo hizo Wright, los Mavericks rompiendo el partido: +18. Tiempo muerto Mike Brown.

02:52 33-47. No se mueve el marcador, hasta dos triples seguidos ha fallado cada equipo.

03:52 33-47. Vuelve a reducir diferencias Cleveland, dos tiros libres que encesta Deng.

04:08 31-47. Penetra Marion por línea de fondo y recibe la falta de Thompson. Encesta ambos libres.

04:33 31-45. Falla el triple Calderón. El extremeño está hoy en 0/2 desde el 7,25.

05:32 31-45. Lanzando los Mavericks con un 50 % de acierto en tiros de campo. Así es difícil ganarles; los Cavaliers no pasan del 37 %. Además, en contra de las estadísticas previas, los de Dallas dominan el rebote 21-9.

05:32 31-45. ¡Triple de Irving! Importante para los Cavaliers, Ellis y Marion habían puesto 17 arriba a los Mavs. Tiempo muerto de Carlisle.

06:54 26-41. Dalembert recibe la falta de Irving pero anota solo el segundo. 15 arriba Dallas. Antes encestó Ellis.

07:35 26-38. Tres segundos defensivos de los Mavericks. Irving reduce a 12 la diferencia.

08:30 25-38. Por fin acaba con la sequía de los Cavaliers Irving con el tiro en suspensión.

08:40 23-38. Otros cuatro de Blair, que lleva 11 puntos, seis seguidos.

09:55 23-34. Blair en transición. Siguen sin anotar los Cavaliers este cuarto, el parcial ya es de 2 - 13. +11 Mavericks.

10:21 23-32. Intercambio de fallos entre ambos equipos hasta que anota Nowitzki tras capturar rebote ofensivo. Tiempo muerto Cleveland.

12:00 23-30. Comienza el segundo cuarto.

00:00 23-30. 52 % en tiros de campo para los Mavericks, 42 % para Cleveland. Nowitzki y Marion llevan 6 puntos cada uno, Luol Deng lleva 7.

00:00 23-30. Final del primer cuarto. Mandan los Mavericks gracias a este 2-9 de parcial en los últimos minutos. Aunque los Cavaliers sean uno de los mejores banquillos de la NBA, se han visto superados por los puntos de Blair y Carter.

00:02 23-30. No entra el aro pasado de Carter, antes cortó el parcial Jack con la 'bomba'.

00:28 21-30. Carter penetra por la derecha, recibe la falta de Clark y anota. 0-9 de parcial para Dallas.

01:21 21-27. Otra de Blair que además saca la personal de Zeller. Anota también el adicional el ex de los Spurs. Ventaja máxima para los Mavericks.

01:46 21-24. Anota Blair tras rebote ofensivo. Tres arriba Dallas.

02:38 21-21. Dos más para Deng desde la línea de personal. Ha comenzado el baile de cambios mientras, han entrado Clark, Waiters y Zeller en los Cavs, Larkin, Blair y Harris en los Mavericks.

03:02 19-21. Se estrena Irving tras penetración; antes había vuelto a anotar Marion.

03:32 17-19. Es ahora Carlisle el que para el partido tras la última canasta de Varejao.

04:06 15-19. ¡Triple de Marion! Rápida respuesta de los Mavs.

04:30 15-16. ¡Triple de Luol Deng! Bienvenido a Cleveland.

05:58 12-14. Horrible salida del tiempo muerto para los Cavs. Falta de cinco segundos de saque de banda. Posesión Mavericks.

05:58 12-14. Falla Irving que está en 0/3. Pide ya tiempo muerto Mike Brown.

06:21 12-14. Otra de Nowitzki para hacer frente a los seis puntos seguidos de Miles en los Cavaliers.

07:25 10-12. La primera de Nowitzki, marca de la casa con el tiro en suspensión cayendo hacia atrás.

09:03 8-10. Ahora es Miles el que recibe la falta de Ellis y suma dos desde la línea de personal.

09:35 6-10. Se estrena Monta Ellis con el '2+1' después de recibir la falta de CJ Miles.

09:59 6-7. Sigue el intercambio de canastas sin fallos. Por delante Dallas gracias al triple de Marion.

11:13 2-2. Primera para Calderón, que responde a la canasta inicial de Thompson.

12:00 0-0. COMIENZA EL PARTIDO EN CLEVELAND. Ganó el salto Varejao.

19:11. Quintetos confirmados, a punto de comenzar el partido: Dalembert, Nowitzki, Marion, Ellis, Calderón; Varejao, Thompson, Deng, Miles, Irving.

19:10. Jarrett Jack en el centro del pabellón dirigiéndose al público recordando a Martin Luther King.

19:08. En estos momentos, se está produciendo la introducción y presentación de jugadores.

19:05. Imagen del Quicke Loans durante el calentamiento de los equipos. Imagen: @IanLambs

19:02. Bienvenida de los Cavaliers a Luol Deng en el Quicken Loans:

18:57. Los Cavaliers han jugado hasta en 12 ocasiones en el día de Martin Luther King. Tienen un récord de 8-4, la última vez fue en 2012, cuando los Cavs vencieron a los Bobcats.

18:55. Una de las curiosidades es que se enfrentan dos entrenadores que trabajaron juntos. Mike Brown fue asistente de Rick Carlisle en los Indiana Pacers entre 2003 y 2005. En la imagen, cuando estuvieron juntos dirigiendo al Este en el All-Star de 2004, con otros representantes de Indiana como O'Neal y Artest. Foto: nba.com

18:50. A Kyrie Irving, individualmente, se le dan bien los Mavericks: promedia contra ellos 23 puntos y 52,6 % en tiros de campo. Tampoco se le dan mal a Luol Deng, que con Chicago promedió contra lo tejanos otros 23 y 53,1 % en sus últimos tres enfrentamientos. Foto: dalje.com

18:45. La buena noticia para los Mavericks fue el regreso de Devin Harris. El jugador llamado a ser el suplente de Ellis y Calderón en el puesto de Guard, debutó esta temporada tras su lesión en el pie. Harris fichó este verano por los Mavs procedente de Atlanta. Ya jugó en Dallas entre 2004 y 2008, con los que jugó las Finales de 2006. En 2008 fue traspasado a los Nets a cambio de Jason Kidd. Foto: uludagsozluk.com.

18:41. Los Mavericks buscan redimirse de uno de sus peores partidos del año. Cayeron contra los Blazers por 16, aunque llegaron a ir perdiendo por 38. Permitieron un 51 % en tiros de campo a los de Oregon y jugadores como Nowitzki, no pasaron de los 18 puntos cuando el alemán promedia 21,2, 25,4 en sus anteriores cinco encuentros. Foto: focus.de

18:37. Otra de las claves estará en la defensa. Los Cavaliers vienen encajando 112,2 puntos por partido en esta gira por el oeste, mientras que los Mavericks promedian precisamente 112 puntos a favor en los últimos cinco partidos.

18:35. La pelea bajo los aros es una de las claves que ofrece la NBA para el partido. Los Cavaliers promedian 49 rebotes por partido en las victorias y 40 en las derrotas. Y hoy se enfrentan al segundo peor equipo de la liga en capturas, los Mavericks, con solo 40 por noche.

18:32. Una de las claves del buen funcionamiento de los Cavaliers estas últimas semanas es la aportación de Anderson Varejao. Cuando Bynum fue apartado del equipo, el brasileño regresó a la titularidad. Desde entonces ha promediado 13,7 capturas por encuentro, recordando su mejor versión de la pasada campaña.

18:27. Los Mavericks le tienen tomada la medida a los Cavaliers en las últimas fechas. Les ganaron en cinco de los últimos seis enfrentamientos directos, incluidos los dos de la pasada 2012/2013. En el último enfrentamiento, el 15 de marzo en Dallas, los de Carlisle ganaron por 96 - 86. La última vez que se vieron las caras en Cleveland fue el 17 de noviembre de 2012, con triunfo tejano por 95 - 103. Sin Nowitzki, OJ Mayo fue el mejor en los Mavs con 19 puntos, mientras que el mejor de los locales fue Irving con 26.

18:20. El partido de hoy será especial para Luol Deng, ya que debutará con los Cavaliers en casa, después de su llegada desde Chicago hace pocas semanas. El británico ya es uno de los referentes de los de Mike Brown, con actuaciones decisivas en partidos como el del Staples contra los Lakers, con 27 puntos y 5 triples.

18:15. Mientras, los Mavericks vienen de ser arrollados en casa contra los Blazers. Los de Portland tenían dominado el encuentro desde el primer cuarto, cuando ganaban por 12. La diferencia llegó a ser de 38, aunque los Mavs terminaron maquillando el resultado.

18:12. Los Cleveland Cavaliers regresan a casa tras una gira por el oeste que han terminado con récord positivo. Tres victorias contra Jazz, Lakers y Nuggets y dos derrotas ante Blazers y Kings. El viernes disputaron su último partido, con una meritoria victoria en Denver, contra unos Nuggets que llegaban en racha. 109 - 117 gracias a la actuación de Kyrie Irving con 23 puntos, Deng con 20 y Varejao con 7 y 16 rebotes.

18:10. Por su parte, los Mavericks están en disposición de volver a los Playoffs tras su ausencia en 2013, la primera en más de 10 temporadas. Con su récord de 24 victorias y 18 derrotas, los de Carlisle son octavos. Sin embargo, Grizzlies y Nuggets vienen apretando por detras, por lo que los tejanos no pueden permitirse fallar.

Western W L PCT GB HOME ROAD San Antonio1 32 9 0.780 0.0 17-6 15-3 Portland2 31 9 0.775 0.5 16-4 15-5 Oklahoma City3 31 10 0.756 1.0 18-3 13-7 L.A. Clippers4 28 14 0.667 4.5 18-3 10-11 Houston5 27 15 0.643 5.5 16-6 11-9 Golden State6 26 16 0.619 6.5 12-5 14-11 Phoenix7 23 17 0.575 8.5 14-6 9-11 Dallas8 24 18 0.571 8.5 14-7 10-11 Memphis 20 19 0.513 11.0 11-12 9-7 Denver 20 20 0.500 11.5 11-9 9-11 Minnesota 19 21 0.475 12.5 12-8 7-13

18:07. Los Cavaliers son en estos momentos décimos en la Conferencia Este. A pesar de su récord negativo, su diferencia de los puestos de Playoffs es de solo dos partidos. Una victoria sobre los Mavs podría acercarles a los Nets.

Eastern W L PCT GB HOME ROAD Indiana1 32 7 0.821 0.0 21-1 11-6 Miami2 29 11 0.725 3.5 16-3 13-8 Toronto3 20 19 0.513 12.0 10-9 10-10 Atlanta4 20 19 0.513 12.0 14-6 6-13 Washington5 19 20 0.487 13.0 9-10 10-10 Chicago6 19 20 0.487 13.0 12-8 7-12 Detroit7 17 23 0.425 15.5 7-13 10-10 Brooklyn8 16 22 0.421 15.5 10-9 6-13 Charlotte 17 25 0.405 16.5 9-12 8-13 Cleveland 15 25 0.375 17.5 10-8 5-17 New York 15 25 0.375 17.5 7-13 8-12

18:05. Buenas tardes y bienvenidos al minuto a minuto del partido Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks, NBA . Retransmisión del primer partido de la jornada especial que la NBA ha programado para el día de Martin Luther King. Los Cavaliers siguen con su pelea por entrar en Playoffs, mientras que los Mavericks buscan ganar a domicilio para consolidar su octava posición en el oeste. Bienvenidos a VAVEL, Cleveland Cavaliers - Dallas Mavericks, NBA . Comenzamos.