Resultado New York Knicks - Los Angeles Lakers (110-103)

00:01. Hasta aquí la retransmisión de este partido entre New York Knicks - Los Angeles Lakers, con resultado final de 110 - 103. Muchas gracias por su atención, sigan la NBA en VAVEL. Hasta la próxima.

00:00 110-103. Estadística en los Knicks. Carmelo volvió a ser el mejor con 35, aunque hoy estuvo bien secundado por Felton, Hardaway Jr., Smith y Chandler. Fundamentales los 16 rebotes ofensivos que les concedieron los Lakers.

NEW YORK KNICKS (17-27) POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS C. Anthony F 40:13 14-31 2-7 5-6 +8 1 3 4 5 2 0 2 1 3 35 I. Shumpert F 26:36 2-7 1-5 0-0 +10 1 3 4 2 2 1 3 0 0 5 T. Chandler C 30:19 5-11 0-0 3-3 +11 6 8 14 0 4 1 1 1 0 13 R. Felton G 35:57 8-10 2-2 2-2 +11 1 1 2 5 2 1 1 1 0 20 P. Prigioni G 21:50 0-3 0-3 0-0 -3 1 1 2 4 4 0 1 0 0 0 J.R. Smith 38:13 6-12 2-4 2-4 +6 0 6 6 4 2 0 1 0 0 16 C. Aldrich 12:28 1-2 0-0 0-0 -5 1 3 4 1 0 0 0 3 0 2 T. Hardaway Jr. 25:36 7-12 4-5 0-1 -1 2 2 4 0 1 1 1 0 0 18 J. Tyler 08:48 0-2 0-0 1-2 -2 3 2 5 0 2 0 1 0 0 1 T. Murry DNP - COACH'S DECISION A. Stoudemire DND - SPRAINED LEFT ANKLE AND BONE BRUIS B. Udrih DNP - COACH'S DECISION M. World Peace NWT - ILLNESS Total 240 43-90 11-26 13-18 16 29 45 21 19 4 11 6 3 110 47.8% 42.3% 72.2% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 11

00:00 110-103. Estadística de los Lakers: buenos porcentajes de tiro y buena aportación de Meeks, Gasol, Harris y Marshall

LOS ANGELES LAKERS (16-29) POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS R. Kelly F 20:52 2-2 1-1 0-0 -6 0 1 1 2 4 0 1 0 0 5 N. Young F 34:24 5-11 0-2 3-4 -11 1 2 3 2 4 0 3 0 0 13 P. Gasol C 38:40 8-15 0-0 4-6 -9 2 11 13 4 0 0 1 2 2 20 K. Marshall G 37:36 5-11 2-5 0-0 -15 1 1 2 5 1 0 1 0 0 12 J. Meeks G 43:20 8-13 6-8 2-2 -8 0 3 3 1 2 2 2 0 3 24 W. Johnson 23:06 3-8 0-4 0-0 +2 1 4 5 1 2 1 0 0 0 6 M. Harris 19:20 6-9 2-3 4-4 +4 0 0 0 0 2 2 1 1 0 18 J. Hill 17:07 2-3 0-0 1-2 +6 0 6 6 1 4 1 2 0 0 5 R. Sacre 05:36 0-3 0-0 0-0 +2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 S. Blake DND - TORN ULNAR LATERAL LIGAMENT J. Farmar DND - TORN LEFT HAMSTRING X. Henry DND - RIGHT KNEE BONE BRUISE C. Kaman DNP - COACH'S DECISION Total 240 39-75 11-23 14-18 5 30 35 16 20 6 11 3 6 103 52.0% 47.8% 77.8% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 12

00:00 110-103. Los Lakers cierran su gira por el este con derrota. Balance de 2 triunfos y 5 perdidos en este viaje por el Atlántico.

00:00 110-103. FINAL DEL PARTIDO. Victoria de los Knicks que se acercan a los puestos de Playoffs tras su segunda victoria seguida. Carmelo 35 puntos, total de 97 en dos partidos, no pudo superar los 103 de Bernard King en un 'back to back'.

Via @EliasSports Most pts in 2-game span for Knicks- Bernard King 103 (1984-85), King 100 (1983-84), Carmelo Anthony 97, King 97 (1984-85) — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) enero 26, 2014

00:25 110-103. Dos tiros libres para Felton que sentencia el partido.

23:53. La estadística de la ESPN. Los Lakers no encajaban 100 puntos en 12 partidos seguidos desde la temporada 88/89.

00:27 108-103. Encesta dos tiros libres Young. Tiempo muerto y posesión para los Knicks.

00:30 108-101. Falló Marshall un triple crucial para mantener vivos a los Lakers. Tiros libres para JR Smith que mete solo el primero.

01:14 107-101. Gasol en suspensión. A seis los Lakers.

01:29 107-99. Felton desde seis metros, se les complica el partido a los Lakers.

01:41 105-99. Meeks defendiendo a Melo, que falla, pero Chandler logra el rebote ofensivo.

02:13 105-99. No entra por poco la canasta de Gasol. Recibió la falta de Chandler y tiene dos tiros libres: falla el primero Pau. Encesta el segundo.

02:33 105-98. Otra de Carmelo. Se equivoca D'Antoni con la asignación defensiva de Kelly sobre el 7 de los Knicks. Ha anotado dos seguidas muy fácil. Tiempo muerto Lakers.

03:09 103-98. 33 para Melo. Tiro en suspensión desde cuatro metros.

03:27 101-98. Tiempo muerto Knicks tras la pérdida de balón de Meeks. Antes, Gasol metió uno de sus dos tiros libres.

04:51 101-97. Carmelo tras el rebote ofensivo. 31 para el ex de los Nuggets.

05:13 99-97. ¡Triple de Kendall Marshall!

05:33 99-94. ¡Alley-oop de espaldas de Chandler!

Alley-oop reverse from Felton to Chandler... https://t.co/PP8uMWGWeP — Andrew Bailey (@AndrewDBailey) January 26, 2014

05:54 97-94. Sientan ya los dos entrenadores a los reservas, titulares sobre la pista.

23:34. Las mejores jugadas de la primera mitad:

05:55 97-94. Pérdida de los Lakers. Tiempo muerto D'Antoni. Felton había anotado en la jugada anterior. 16 para el base de los Knicks.

06:24 95-94. ¡Taponazo de Harris a Carmelo! Vaya actuación del suplente de los Lakers, en la franquicia con su segundo contrato de 10 días,

07:33 95-94. ¡¡¡Triple de Manny Harris!!! También 18 para el reserva de los Lakers.

07:45 95-91. Otra de Hardaway que llega a los 18. El mejor partido de su carrera.

08:16 93-91. Se estrena Tyler en el partido con un tiro libre. Falló el primero.

23:29. El alley-oop de Carmelo para Hardaway Jr. en el tercer cuarto:

Melo dishes to Hardaway for a vicious throw-down on ABC. #NBARapidReplay - http://t.co/iiGaP0jx3Z — NBA (@NBA) January 26, 2014

09:08 92-91. Otra de Manny Harris; '2+1' para el reserva de los Lakers, que alcanza los 15. Buscando el contrato garantizado hasta final de temporada.

23:25. La impecable estadística de Meeks en el tercer cuarto, sin fallo en el tiro:

Jodie Meeks had himself a pretty impressive third quarter: pic.twitter.com/f9xmHPFdSE — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 26, 2014

09:16 92-88. Segunda canasta seguida de JR Smith, que lleva 15 puntos. Tiempo muerto Lakers.

09:28 90-88. ¡Triple de Manny Harris! 12 puntos para el reserva de los Lakers, que se colocan a dos.

10:05 88-85. Aparece Nick Young, hasta ahora desaparecido en el partido.

10:22 88-83. Otra de Hardaway, que saca la falta pero falla el adicional.

11:14 86-83. ¡Triple de Hardaway Jr.! Lleva cuatro, es su punto número 14.

12:00 83-81. Comienza el último cuarto.

00:00 83-81. Melo con 29 y Meeks con 24, máximos anotadores. Gasol suma otro doble-doble con 16 puntos y 12 rebotes.

00:00 83-81. Final del tercer cuarto. Mandan por solo dos los Knicks. Carmelo se quedó con nueve en el cuarto. Los Lakers no pierden por más gracias a los cuatro triples de Jodie Meeks.

00:16 83-81. Corta Marshall el parcial con su bandeja con la izquierda.

23:15. Kelly aprovechó hace unos minutos el pasillo de los Knicks para colgarse del aro. Imagen: @jose3030

01:25 83-79. Carmelo para el alley-oop a Hardaway. Cinco puntos seguidos del rookie, tiempo muerto Lakers.

02:09 78-79. Carmelo alcanza los 29 pero Meeks le responde con su cuarto triple en este cuarto.

23:13. El alley-oop de Felton para Chandler en la primera mitad:

23:11. Meeks sigue con su racha desde el 7,25. Esta es su estadística en los últimos tres partidos, 12/18:

Jodie Meeks has been red hot from 3 of late. He's 5 of 7 from 3 today, 3 of 5 at ORL and 4 of 6 at MIA. Total of 12 of 18 in last 3. — Mike Trudell (@LakersReporter) January 26, 2014

03:14 76-76. Triple de Hardaway para responder la canasta anterior de Meeks. Tiempo muerto en pista. 21 puntos lleva el escolta de los Lakers.

03:47 73-74. 27 para Carmelo tras su suspensión de cinco metros.

04:29 71-74. Cuatro seguidos para los Lakers tras la canasta de Kelly en transición. Antes, perdió el balón Carmelo.

05:32 69-70. Por delante los Lakers después que Gasol haya metido los dos tiros libres.

23:03. Kobe hablando en ESPN de Carmelo y de su regreso a las pistas:

05:32 69-68. No entró ahora el triple de Young. Llevaban tres seguidos los Lakers. Hubo sin embargo falta de Carmelo sobre Gasol en el rebote. Tiempo muerto en pista.

06:30 69-68. Triple de Meeks, respuesta rápida al anterior de Felton. No existen las defensas.

06:55 66-65. Otro triple de los Lakers, ahora de Kelly tras la canasta anterior de Carmelo.

07:25 64-62. ¡Triple de Meeks! Máximo anotador de los Lakers con 16.

07:44 64-59. Encesta los dos tiros libres el pívot de los Knicks.

07:44 62-59. Intentó Felton el alley-oop para Chandler. Pero recibió falta el 6 de los Knicks. Tiempo muerto en pista.

08:17 60-59. Ahora es Gasol el que asiste a Young tras rebote ofensivo.

08:48 60-57. Tercera asistencia de Carmelo, que le da la canasta hecha a Chandler.

09:26 58-57. Sigue el intercambio de canastas sin fallo: Felton, Marshall y Chandler.

10:10 54-55. Por delante los Lakers tras los dos tiros libres de Meeks.

10:43 54-53. ¡Triple de Marshall! A uno los Lakers, vaya arranque de segunda mitad.

11:24 54-50. ¡Triple de Jodie Meeks! Intercambio de golpes desde la larga distancia.

11:36 54-47. ¡Triple de 'Melo'!

12:00 51-47. COMIENZA EL TERCER CUARTO.

22:43. La gráfica de tiro de Carmelo en esta primera mitad:

Carmelo Anthony scored 20 first-half points for Knicks, was particularly effective on right side of floor pic.twitter.com/gWchz8llDw — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) January 26, 2014

00:00 51-47. Estadística de los Knicks; recital de Carmelo con 20 puntos en 19 minutos con 7/13 en tiros, además de sus dos asistencias, ninguna el viernes contra los Bobcats.. La diferencia con los Lakers está en su 42 % en triples.

NEW YORK KNICKS (16-27) FIELD GOALSREBOUNDS POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS C. Anthony F 19:57 7-13 1-4 5-6 +5 0 1 1 2 1 0 1 1 1 20 I. Shumpert F 15:56 1-4 1-3 0-0 +13 1 2 3 2 2 1 2 0 0 3 T. Chandler C 11:32 2-5 0-0 1-1 +9 1 4 5 0 2 0 1 1 0 5 R. Felton G 18:45 4-5 1-1 0-0 +5 0 1 1 1 0 0 1 0 0 9 P. Prigioni G 10:56 0-3 0-3 0-0 +1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 J.R. Smith 18:19 3-6 2-2 1-2 +2 0 3 3 1 0 0 0 0 0 9 C. Aldrich 12:28 1-2 0-0 0-0 -5 1 3 4 1 0 0 0 3 0 2 T. Hardaway Jr. 08:04 1-2 1-1 0-0 -9 1 2 3 0 1 0 1 0 0 3 J. Tyler 04:03 0-1 0-0 0-0 -1 1 1 2 0 2 0 1 0 0 0 T. Murry 00:00 0 0 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. Stoudemire DND - SPRAINED LEFT ANKLE AND BONE BRUISE B. Udrih 00:00 0 0 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 M. World Peace NWT - ILLNESS Total 120 19-41 6-14 7-9 5 18 23 8 9 1 8 5 1 51 46.3% 42.9% 77.8% TEAM REBS: 2 TOTAL TO: 8

00:00 51-47. Estadística de los Lakers al descanso. Porcentaje del 48 %, aunque solo es del 16 % en triples. El problema es que vuelven a conceder 51 puntos. Gasol es el máximo anotador con 12 puntos.

LOS ANGELES LAKERS (16-28) POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS R. Kelly F 05:48 0-0 0-0 0-0 -6 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 N. Young F 14:42 3-6 0-2 1-2 -15 1 0 1 0 0 0 1 0 0 7 P. Gasol C 18:24 6-9 0-0 0-0 -6 0 3 3 2 0 0 0 1 2 12 K. Marshall G 15:59 1-3 0-1 0-0 -15 1 0 1 2 0 0 1 0 0 2 J. Meeks G 21:39 3-7 2-4 0-0 -2 0 2 2 1 1 1 0 0 2 8 W. Johnson 16:58 3-8 0-4 0-0 +5 1 4 5 1 2 1 0 0 0 6 M. Harris 10:22 2-3 0-1 3-3 +9 0 0 0 0 1 1 1 0 0 7 J. Hill 10:32 2-2 0-0 1-2 +8 0 5 5 1 2 1 1 0 0 5 R. Sacre 05:36 0-3 0-0 0-0 +2 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 S. Blake DND - TORN ULNAR LATERAL LIGAMENT J. Farmar DND - TORN LEFT HAMSTRING X. Henry DND - RIGHT KNEE BONE BRUISE C. Kaman 00:00 0 0 0-0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 120 20-41 2-12 5-7 3 17 20 8 10 4 5 1 5 47 48.8% 16.7% 71.4% TEAM REBS: 2 TOTAL TO: 6

00:00 51-47. FINAL DEL SEGUNDO CUARTO. DESCANSO. Ha aparecido Carmelo en este segundo cuarto para liderar la remontada de los Knicks, que llegaron a perder por siete.

00:01 51-47. Falla el triple sobre la bocina Johnson.

00:21 51-47. Recibió la falta Carmelo pero solo metió el primero de sus dos libres.

00:39 50-47. Gasol al rescate de los Lakers con su punto número 12.

00:54 50-45. Otra de Carmelo desde lejos, ahora de dos. 19 puntos para el alero neoyorquino.

01:29 48-45. ¡¡¡Triple de Carmelo Anthony!!!

22:26. El otro espectacular mate de Wesley Johnson en la primera mitad:

02:09 45-44. Tiempo muerto D'Antoni. Shumpert ha puesto por delante a los Knicks tras el segundo triple seguido de su equipo.

02:54 42-42. Intercambio de triples entre Meeks y JR Smith. Se anima el partido.

03:40 39-39. Empata el partido Carmelo con dos tiros libres. Alcanza los 14 el alero neoyorquino.

03:53 37-39. Intercambio de canastas, Nick Young, Carmelo y Pau Gasol.

04:57 35-35. Empata el partido Chandler tras su '2+1' con alley-oop de Felton.

22:16. Bryant hablando para la televisión americana. Bromeó sobre su récord roto en el Madison, algo que no le "preocupa", porque encestó 81, dijo entre risas. Felicitó a Carmelo y confirmó que pasará revisión médica a su vuelta a Los Angeles. Foto: @cjzero.

Kobe, basically: "See, I scored 81 once, so...not really broken up about the MSG record being broken." — Hardwood Paroxysm (@HPbasketball) January 26, 2014

05:43 30-35. Tiempo muerto de los Knicks. En la última jugada, los Lakers cometieron falta de reloj de tiro.

06:24 30-35. Jordan Hill encestó uno de los dos libres tras recibir la falta de Carmelo. Regresando a pista todos los titulares.

06:45 30-34. Tapón de Aldrich a Meeks pero Carmelo no pudo controlar en la rápida transición.

07:15 28-34. Otra de Hill, gancho con la derecha tras el movimiento en la pintura.

22:09. Uno de los mates de Wesley Johnson en el primer cuarto:

Lakers lead the Knicks 25-22 after 1, thanks in part to this big Wes Johnson slam early in the quarter: http://t.co/jK9Oz04PLP — NBA on ESPN (@ESPNNBA) January 26, 2014

08:13 28-32. Tiempo muerto en pista tras la última canasta de los Knicks, asistencia de Prigioni para Cole Aldrich.

09:06 26-32. Johnson tras rebote ofensivo. Ventaja máxima para los Lakers.

09:25 25-30. ¡Triple de Jodie Meeks!

10:26 25-27. Otros dos para Manny Harris, que lleva siete en el día que ha ampliado su contrato por otros 10 días.

10:48 25-25. Quintetos en pista: Aldrich, Tyler, Hardaway, Smith, Prigioni; Kaman, Sacre, Harris, Meeks, Johnson.

11:22 25-25. ¡Triple de Hardaway Jr.!!!

12:00 22-25. Comienza el segundo cuarto.

00:00 22-25. Máximos anotadores. Carmelo 10 puntos en los Knicks, Gasol 8 en los Lakers.

00:00 22-25. Final del primer cuarto. Mandan los Lakers por tres después del 0 - 9 de parcial con el que han cerrado el cuarto.Los Knicks han acumulado pérdidas y fallos en los últimos tres minutos y medio de primer cuarto, donde no han anotado.

00:06 22-25. La pérdida de los Knicks y el mate de concurso de Wesley Johnson al contraataque. 0-9 de parcial. Ventaja de tres para los Lakers.

01:09 22-23. Jordan Hill en suspensión. Los Lakers por delante tras el 0-7 de parcial.

01:34 22-21. Buena transición de los Lakers que acaba en '2+1' para Manny Harris. 0-5 de parcial.

02:00 22-18. Penetración de Meeks que acaba en canasta tras su 'bomba'.

02:25 22-16. Gasol se ha convertido en este enero en el líder indiscutible de su equipo, tras los rumores de traspaso que le colocaban en Cleveland. Imagen: @imartincea

02:25 22-16. Desordenados los ataques de los dos equipos en estas últimas posesiones. Tiempo muerto Lakers.

03:01 22-16. '2+1' de Carmelo, que se coloca ya en los 10 puntos.

03:32 19-14. ¡Triple de JR Smith!

03:57 16-14. Octavo punto de Gasol con su tiro en suspensión desde cuatro metros.

04:55 16-12. Comienza el baile de cambios. Han entrado J.R y Aldrich en los Knicks; Manny Harris en los Lakers.

21:47. Lleno en el Madison para recibir a los Lakers. Foto: @kevin_nealon

04:55 16-12. Cuatro puntos seguidos de Felton colocan con ventaja a los Knicks. Tiempo muerto en pista.

06:02 12-12. Primera de Nick Young, empata el partido tras su suspensión.

06:43 12-10. Pérdida de Prigioni y vuelo de Wesley Johnson en la contra de los Lakers.

07:18 12-8. Apareción 'Melo' para taponar a Meeks en el ataque de los Lakers. Después, anotó Chandler tras rebote ofensivo.

08:29 10-6. Anthony lleva ya siete puntos tras su último '2+1'. No puede con él Kelly, que se sienta y entra Johnson en su lugar.

08:55 7-6. Asistencia de Marshall para Gasol. El de San Boi lleva los seis puntos de su equipo.

10:13 5-2. ¡Triple de Raymond Felton!

11:16 2-2. La primera de Carmelo, que responde la canasta inicial de Gasol.

12:00 0-0. COMIENZA EL PARTIDO. Primera posesión para los Lakers.

21:33. Quinteto en los Knicks: Chandler, Anthony, Shumpert, Felton y Prigioni.

21:30. Finalizó ya el partidode las 19:00. Heat 113 - 101 Spurs. Está a punto de comenzar este Knicks - Lakers.

21:28. El quinteto en los Lakers está confirmado, con cambio respecto a los últimos partidos. Nick Youg será el alero titular, mientras que Wesley Johnson saldrá desde el banco.

Starters: Marshall, Meeks, Young, Kelly, Gasol. Kelly gets the super tall task of starting on Melo, with Johnson standing by on the bench. — Mike Trudell (@LakersReporter) January 26, 2014

21:26. Los Lakers han anunciado que renuevan a Manny Harris por otros 10 días:

OFFICIAL: Lakers sign @313MannyHarris to a second 10-day contract. PRESS RELEASE: http://t.co/Ma90yoBJrp — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 26, 2014

21:24. La imagen de la sesión de tiro de los Lakers en el Madison, de hace aproximadamente una hora. Foto: @Lakers

21:22. Será la primera vez desde 1960 que ambos se enfrenten con récord negativo tras 10 partidos disputados. Además, en la imagen se observa la evolución del récord de los Lakers esta temporada:

Lakers y Knicks, un partido atípico: 1ra vez que ambos se enfrentan con 10 juegos o más bajo .500 desde 1960. pic.twitter.com/Z7jNg5WPd9 — ESPN Datos (@ESPNDatos) January 26, 2014

21:20. Imagen del interior del Madison, con los Knicks realizando el calentamiento. Foto: @19jms

21:18. Otra estadística favorable a Carmelo es que promedia 46 puntos por 48 minutos en sus dos últimos partidos contra su exentrenador, Mike D'Antoni.

Carmelo Anthony's averaging 46 points per 48 minutes in two games against Mike D'Antoni-coached Laker teams. More: http://t.co/va9AhKAWiu — Ian Begley (@IanBegley) January 26, 2014

21:14. Los Lakers llevan dos derrotas seguidas en el Madison. La temporada pasada cayeron por 116 - 107. El duelo de la campaña anterior, la 2011/2012 es el recordado encuentro en el que Jeremy Lin saltó al estrellato tras encestar 38 puntos.

21:11. También cabe destacar el regreso al Madison de Mike D'Antoni. El actual entrenador de los Lakers dirigió a los Knicks desde 2008 hasta febrero de 2012, cuando fue despedido por los malos resultados del equipo. Foto: CBS

21:10. Tampoco podrá jugar en el Madison Kobe Bryant, que hasta el viernes tenía la máxima anotación en "La Meca". Un 2 de febrero de 2009, el escolta de Philadelphia se fue hasta los 61 puntos:

21:08. Ron Artest / Metta World Peace no podrá jugar contra su exequipo. Jugó en los Lakers entre 2009 y 2013, con los que fue fundamental en el título de 2010 contra los Celtics:

21:07. Bargnani se lesionó en el codo después de este intento de mate fallido ante los Sixers:

21:05. Será un duelo marcado además por las bajas. En los Lakers, no están disponibles ni Bryant, ni Nash, ni Farmar ni Steve Blake y Xavier Henry. En los Knicks, no estarán los lesionados Metta World Peace, Amar'e Stoudemire, Andrea Bargnani y Kenyon Martin.

21:00. Todas las miradas se centran hoy en un Carmelo Anthony que buscará otra gesta anotadora. Las estadísticas están a su favor: promedia 29,5 puntos en sus últimos seis enfrentamientos contra los Lakers. Además, los angelinos son la segunda peor defensa de la NBA tras los Bucks con 106 puntos de media en contra.

20:56. Anthony firmó la mejor actuación de su carrera, rompiendo récords históricos. Batió la marca de puntos de la franquicia, superando los 60 de Bernard King en 1984 y los 61 de Kobe Bryant en 2009, el récord en el Madison Square Garden.

20:54. Los Knicks vienen de romper una racha de cinco derrotas seguidas tras imponerse a los Bobcats en un partido para el recuerdo en el Madison. Carmelo Anthony lideró la victoria de su equipo con 62 puntos y 13 rebotes en 38 minutos de juego.

20:52. Los Lakers cierran hoy la gira por el este de siete partidos. De los seis disputados, han ganado dos y han perdido cuatro. El último, el pasado viernes en Orlando, contra unos Magic que son el segundo peor equipo de la NBA.

20:50. Por su parte, los Lakers están en la posición 13 del oeste a ocho partidos y medio de los Mavericks, muy lejos de las posiciones que dan derecho a acceder a la lucha por el título.

# Equipo V D % CASA FUERA 8 Dallas 25 20 0.556 14-7 11-13 9 Memphis 22 20 0.524 12-13 10-7 10 Denver 21 21 0.500 12-9 9-12 11 Minnesota 21 22 0.488 12-8 9-14 12 New Orleans 17 25 0.405 9-11 8-14 13 L.A. Lakers 16 28 0.364 8-11 8-17 14 Sacramento 15 27 0.357 9-14 6-13 15 Utah 15 29 0.341 9-12 6-17

20:48. Los Knicks son actualmente undécimos en la Conferencia Este a un partido y medio de los Bobcats, último equipo que entraría en los Playoffs.

POS EQUIPOS V D % CASA FUERA 1 Indiana 34 9 0.791 21-1 13-8 2 Miami 31 12 0.721 18-3 13-9 3 Atlanta 23 20 0.535 15-7 8-13 4 Toronto 22 21 0.512 11-10 11-11 5 Chicago 22 21 0.512 13-9 9-12 6 Washington 21 22 0.488 10-11 11-11 7 Brooklyn 19 22 0.463 12-9 7-13 8 Charlotte 19 27 0.413 11-13 8-14 9 Detroit 17 26 0.395 7-15 10-11 10 Cleveland 16 27 0.372 11-10 5-17 11 New York 16 27 0.372 8-15 8-12 12 Boston 15 30 0.333 9-13 6-17

20:45. Buenas noches y bienvenidos a la retransmisión de este New York Knicks - Los Angeles Lakers, NBA , minuto a minuto del partido de temporada regular que se disputa en el Madison Square Garden. Los Knicks necesitan seguir sumando para acercarse a las posiciones de Playoffs. Los Lakers quieren cerrar su gira con victoria aunque la temporada para ellos está casi finalizada, sin opciones de luchar por objetivos reales. La NBA y gratis en VAVEL, New York Knicks - Los Angeles Lakers, NBA , comenzamos.