Resultado All-Star New Orleans 2014: noche de los concursos

5:28. Hasta aquí la noche de los Concursos del All-Star 2014. Mañana, fin de fiesta con el partido de las estrellas. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.

5:26. Y lo acaban de ver, el equipo del Este formado por Paul George, John Wall y Terrence Ross se llevan el Concurso de Mates. El base de los Wizards fue elegido el mejor matador por el público gracias a el mate sobre la mascot. vía Bleacher Report:

5:25. En los triples se impuso Belinelli a Bradley Beal en la ronda de desempate:

5:24. El Concurso de Habilidades fue esta vez para una pareja, la formad por Lillard y Trey Burke.

5:22. Recopilamos los premios de la noche y nos despedimos. Bosh, Wilkins y Cash revalidaron el título de Shooting Stars, por delante de Durant, Malone y Diggins.

5:20. El público elige a John Wall, gracias en parte a este mate, el mejor de la noche tal vez. Imagen: Bleacher Report.

5:19. Trofeo de Mates para el Este, reparto de premios hoy, el Este también ganó el Shooting Stars, los triples (Belinelli) y habilidades (Lillard-Burke) para el Oeste.

5:17. Pueden votar a su favorito a través de Twitter.

Vote 4 @Sprite Slam Dunker of the Night: texting plyr's last name to 38657 or tweeting plyr last name w/#SpriteSlam or via NBA Game Time App