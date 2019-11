Resultado mercado de fichajes de la NBA

22:47. Y hasta aquí la retransmisión de este final del Mercado de fichajes de la NBA, con la sorpresa que nos deja la llegada de Evan Turner a los Pacers, un traspaso que puede marcar el desarrollo de la temporada en la Conferencia Este. Para cualquier novedad, sigan informados a través de nuestro Twitter, @NBA_VAVEL. Muchas gracias por su atención, ha sido un placer. Hasta pronto.

22:44. Ya sin noticias de última hora vamos a recopilar todos los trades de la noche:

Equipo Recibe Equipo Recibe Cleveland Cavaliers Spencer Hawes Philadelphia 76ers Earl Clark + Henry Sims Miami Heat 2ª ronda Sacramento Kings Roger Mason Jr Charlotte Bobcats Luke Ridnour + Gary Neal Milwaukee Bucks Ramon Sessions + Jeff Adrien Houston Rockets Jordan Hamilton Denver Nuggets Aaron Brooks Atlanta Hawks Antawn Jamison Los Angeles Clippers Derechos Cenk Akyol Philadelphia 76ers Byron Mullens Los Angeles Clippers 2ª ronda Toronto Raptors Nando de Colo San Antonio Spurs Austin Daye Indiana Pacers Evan Turner + Lavoy Allen Philadelphia 76ers Danny Granger

Equipo Recibe Equipo Recibe Equipo Recibe Denver Nuggets Jan Vesely Washington Wizards Andre Miller Philadelphia 76ers Eric Maynor

22:32. Apunta Wojnarowski que Jamison podría ser cortado por los Hawks. ¿Posible fichaje por los Heat?

Antawn Jamison and the Atlanta Hawks could be headed toward a buyout, league source tells Yahoo Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

21:52. También entra en el traspaso Lavoy Allen. Él y Evan Turner se van a Indiana a cambio de Granger.

Indiana has traded Danny Granger to the 76ers for Evan Turner and Lavoy Allen, league sources tell Yahoo. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

21:41. Es el traspaso de la noche. Los Pacers se hacen con Evan Turner a cambio de Danny Granger.

Philadelphia is sending Evan Turner as part of a package to the Pacers for Danny Granger, league source tells Yahoo Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

21:40. Los Pacers traspasan a Danny Granger a los Sixers:

Indiana has traded Danny Granger to Philadelphia, league source tells Yahoo Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

21:17. Otro de última hora. Byron Mullens deja los Clippers rumbo Philadelphia. Jugador interior que sustituye a Hawes.

Clippers traded Byron Mullens to 76ers. Per source — Brad Turner (@BA_Turner) February 20, 2014

21:15. Los Cavaliers confirman que Deng seguirá siendo jugador de la franquicia.

#Cavs confirm: Luol Deng not traded. — Sam Amico (@SamAmicoFSO) February 20, 2014

21:09. Los Spurs y los Raptors intercambian a Nando de Colo y a Austin Daye.

San Antonio has traded Nando De Colo to the Toronto Raptors for Austin Daye, league source tells Yahoo Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

21:00. Mercado cerrado. No hay acuerdo entre Clippers y Knicks.

No deal for the Clippers and Knicks. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

20:59. Negociaciones rotas entre Clippers y Knicks por Shumpert.

Clippers, Knicks going down to the wire on Iman Shumpert talks, league sources tell Yahoo Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

20:58. Dos minutos para el cierre.

20:57. A punto de cerrarse el mercado. Antawn Jamison se va a los Hawks.

The Clippers have traded Antawn Jamison to the Atlanta Hawks, sources told ESPN — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) February 20, 2014

20:47. Lakers y Sixers negocian por Kaman.

Lakers, 76ers Discuss Chris Kaman Trade -- http://t.co/yrsmULF37y — RealGM (@RealGM) February 20, 2014

20:43. Tras conocerse el alcance de su lesión, los Clippers reanudan su interés por Iman Shumpert.

Shumpert's injury only expected to sideline him roughly seven to 10 days, so Clips taking renewed look at whether to go ahead with deal — Marc Stein (@ESPNSteinLine) February 20, 2014

20:30. Menos de 30 minutos para el cierre.

20:27. Se enfría lo de Jack y Barea entre Wolves y Cavs.

Cleveland sending Jarrett Jack to Minnesota for JJ Barea "not likely," a source said. — Marc J. Spears (@SpearsNBAYahoo) February 20, 2014

20:22. También los Warriors intentan colocar a Jordan Crawford. Ayer ya se deshicieron de Brooks y Bazemore.

After trading for Steve Blake, Golden State is shopping Jordan Crawford before the deadline, league sources tell Yahoo Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

20:19. Los Cavs buscan rondas a cambio de Deng. Nadie ofrece nada si el británico no asegura su renovación en dicho equipo.

Cleveland has still been pursuing a first-round pick for Luol Deng today, but no one will make that deal without a promise he'll re-sign. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

20:16. Los Lakers esperan poder traspasar a Jordan Hill en estos 45 minutos que quedan de mercado de fichajes.

The Lakers' hopes of moving Jordan Hill and further trimming their tax bill are faint at this point, league source says. — Ken Berger (@KBergCBS) February 20, 2014

20:07. Siguen los rumores. Negociaciones entre Cavaliers y Timberwolves, Barea y Jack de por medio.

Source confirms talks with Minnesota about Jarrett Jack and J.J. Barea. But Jack has two-plus years left, Barea only one — M.S. Boyer/J. Valade (@PDcavsinsider) February 20, 2014

19:56. Iman Shumpert solo tiene un esguince en la rodilla. Esto puede hacer que salga traspasado.

MRI on Iman Shumpert's left knee has revealed a sprained MCL, league source says. — Ken Berger (@KBergCBS) February 20, 2014

19:50. Los Cavaliers siguen hablando con otros equipos para traspasar a Deng.

#Cavs still very involved in talks centered on Luol Deng. "Couple irons in fire," source close to talks says. Likely to go right to deadline — Sam Amico (@SamAmicoFSO) February 20, 2014

19:41. A Denver se va Aaron Brooks, que es traspasado de Houston por segunda vez en su carrera. En 2011 lo cambiaron por Dragic en un trade con los Suns.

Denver has traded Jordan Hamilton to Houston for Aaron Brooks, league sources tell Yahoo Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

19:40. Jordan Hamilton se va a los Rockets.

Denver Nuggets forward Jordan Hamilton has been traded to the Houston Rockets, league source tells RealGM. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 20, 2014

19:33. Oficial el traspaso entre Heat y Kings.

OFFICIAL: The @MiamiHEAT have traded Roger Mason, Jr. to Sacramento for a conditional 2nd round 2015 draft pick. http://t.co/kdRI38r3TV — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 20, 2014

19:30. Los que parece que no se moverán son los Celtics. Rajon Rondo y Jeff Green seguirán en Boston.

So far, the Boston Celtics have no traction on any deals, league sources tell Yahoo Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

19:26. Los Nuggets están intentando mover a Jordan Hamilton.

Denver is still discussing several deals involving Jordan Hamilton, league sources tell Yahoo Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

19:23. Poco más de hora y media para el cierre oficial del mercado. Ahora son los Thunder los interesados en Iman Shumpert.

Thunder eye Iman Shumpert http://t.co/IEsa1CKVEo — Sportando (@sportando) February 20, 2014

19:21. De confirmarse el traspaso, Neal y Ridnour abandonarían Milwaukee meses después de recalar en los Bucks el pasado verano. A Winsconsin volvería Sessions, quien jugó allí entre 2007 y 2009. Foto: ESPN.

19:13. Apunta David Aldridge que los Timberwolves se interesan por Jarrett Jack (Cavaliers) una vez se han quedado sin opciones de fichar a Andre Miller.

Hearing that the Timberwolves, falling short on getting Andre Miller, are reaching out to Cavs to try and get Jarrett Jack. — David Aldridge (@daldridgetnt) February 20, 2014

19:11. Cancelado parece lo de Bullock y Zeller entre Cavaliers y Clippers.

Discussions of a Tyler Zeller-for-Reggie Bullock trade between Clippers and Cavs have hit a snag. "Not happening," source says. — Ken Berger (@KBergCBS) February 20, 2014

18:47. Al final entran los Sixers en el traspaso de Andre Miller. A Philadelphia se marcha Maynor.

Washington will get Andre Miller, Denver gets Vesley and Philadelphia gets Maynor and two second-round picks. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

18:44. Oficial parece lo de Bobcats y Bucks. Trade que manda a Ridnour y Neal a Charlotte a cambio de Jeff Adrien y Ramon Sessions.

Charlotte has acquired Milwaukee's Luke Ridnour and Gary Neal for Ramon Sessions and Jeff Adrien, league source tells Yahoo Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

18:33. Cerca de cerrarse lo de Andre Miller a Washington.

The Wizards, Nuggets deal for Andre Miller is "close," league sources tell Yahoo Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

18:32. Otro rumor: posible traspaso entre Cavaliers y Wizards con Trevor Ariza y Luol Deng de por medio.

Update: Cavaliers, Wizards Discuss Deal Centered On Luol Deng For Trevor Ariza -- http://t.co/dkpW2UmS0L — RealGM (@RealGM) February 20, 2014

18:30. Los Lakers buscan movimientos para salir de la zona del impuesto de lujo. Pau Gasol parece que se quedará; los que pueden salir son Hill y Kaman.

Los Lakers necesitan liberar alrededor de $5.5 millones para salir de la zona de impuesto de lujo. Tienen menos de tres horas para ello... — Alberto de Roa (@TikotDeRoa) February 20, 2014

18:27. Josh Smith también tiene colgado el cartel de transferible en Detroit.

Other teams say Pistons indeed shopping Josh Smith, but demanding more than just dead expirings. — Zach Lowe (@ZachLowe_NBA) February 20, 2014

18:25. Los Cavaliers se interesaron por Harrison Barnes, pero los Warriors no quieren deshacerse de él.

#Cavs also inquired about #Warriors F Harrison Barnes, but #Warriors have not placed Barnes on block and plan to keep him, sources say. — Sam Amico (@SamAmicoFSO) February 20, 2014

18:21. Eric Maynor no irá a los Nuggets. Se busca un tercer equipo en la operación.

Meaning Eric Maynor would go to a third team.. — Marc J. Spears (@SpearsNBAYahoo) February 20, 2014

18:18. Los Timberwolves tienen interés en Miller, pero necesitan deshacerse de JJ Barea antes.

Washington frontrunner for Andre Miller, Minny needs to move JJ barea b4 getting him. — Chris Broussard (@Chris_Broussard) February 20, 2014

18:13. Jan Vesely y Eric Maynor son los jugadores de Washington que acabarían en Denver a cambio de Andre Miller.

Denver, Washington talks serious on sending Andre Miller to the Wizards for Eric Maynor and Jan Vesely, league sources tell Yahoo Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

18:08. Menos de tres horas para el cierre. Siguen negociando sin llegar a un acuerdo Lakers y Nets por Jordan Hill

Quite a dance playing out on Jordan Hill front. Lakers want pick for Hill. But I'm told Nets want pick from Lakers for saving them $7+ mil — Marc Stein (@ESPNSteinLine) February 20, 2014

18:04. Más rumores. Wizards y Wolves, principales interesados en hacerse con Andre Miller, jugador de los Nuggets de 37 años que está apartado del equipo desde finales de diciembre.

Wizards, Wolves lead the chase for Andre Miller, per league source. — David Aldridge (@daldridgetnt) February 20, 2014

17:57. Ramon Sessions será la principal moneda de cambio por Neal. Podría haber otras piezas involucradas. Sessions ya jugó en los Bucks entre 2007 y 2009.

Charlotte, Milwaukee gathering traction on Gary Neal-Ramon Sessions centered deal, sources tell Yahoo. Other pieces would be involved. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

17:52. Windhorst de ESPN también apunta a intentos falidos de los Pacers por mover a Danny Granger.

The Pacers have tested the trade market for Danny Granger over the last 24 hours but haven't found a deal they like, sources said — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) February 20, 2014

17:50. Clippers y Cavaliers, en negociaciones para intercambiar a Reggie Bullock y Tyler Zeller.

The Clippers and Cavs have had discussions on trade involving Reggie Bullock for Tyler Zeller, sources told ESPN — Brian Windhorst (@WindhorstESPN) February 20, 2014

17:48. Gary Neal, muy cerca de recalar en los Bobcats.

The Bobcats are closing in on a deal with Milwaukee for Gary Neal, league source says. — Ken Berger (@KBergCBS) February 20, 2014

17:45. Rumores también entorno a Luol Deng, que podría salir de Cleveland un mes y medio después de llegar desde Chicago. Han sonado tres equipos, Washington, Detroit y Phoenix.

There's no traction with Detroit or Washington on a Luol Deng deal, sources say. Cavs continuing to explore options. — Ken Berger (@KBergCBS) February 20, 2014

17:35. Roger Mason será cortado por los Kings y no sabe dónde jugará, informa David Aldridge de la TNT.

Roger Mason texts confirmation he is being traded to Sacramento. Will be waived. Mase says he's not sure where he wants to play next. — David Aldridge (@daldridgetnt) February 20, 2014

17:33. Traspaso que dan por hecho en Estados Unidos. Los Heat mandan a Roger Mason Jr. a Sacramento a cambio de una segunda ronda de draft protegida.

Sacramento sends a highly protected future second-round pick to Miami for Roger Mason Jr., league source says. — Ken Berger (@KBergCBS) February 20, 2014

17:32. Otro de los que puede moverse es Jordan Hill (Lakers). Ayer se hablaba de Brooklyn. Hoy suenan los Pelicans.

New Orleans is backing away on its interest of a Jordan Hill deal with the Lakers, league sources tell Yahoo Sports. — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

17:29. Sims se va con Earl Clark a Philadelphia:

Vía @PDcavsinsider, Henry Sims se va con Earl Clark y dos segundas rondas a Philly por Spencer Hawes. El traspaso cuadra bien de esta forma — Alberto de Roa (@TikotDeRoa) February 20, 2014

17:23. Uno de los rumores que sonó con más fuerza ayer era el posible intercambio de Collison y Shumpert entre Clippers y Knicks. El alero de los neoyorquinos sufrió una lesión en la rodilla anoche y hay pocas opciones que salga de Nueva York, aunque Chris Broussard de ESPN todavía ve opciones. También apunta rumores entre Knicks y Nuggets, por Udrih y Jordan Hamilton.

I'm told Shumpert/Collison deal still a possibility, as is Beno Udrih for Jordan Hamilton — Chris Broussard (@Chris_Broussard) February 20, 2014

17:20. Pierre Jackson, de los Pelicans, se irá a Fenerbahce si no encuentra equipo NBA antes de esta noche.

It's believed Pierre Jackson's reported deal w/Fenerbahce in Turkey has NBA out 'til Friday. Might allow him to stay if Pels find deal today — Marc Stein (@ESPNSteinLine) February 20, 2014

17:15. Los ya confirmados son los de ayer. Recapitulando, los Kings y los Nets intercambiaron a Marcus Thornton por una parte y a Jason Terry y Reggie Evans por otra. Además, por la madrugada se supo que Steve Blake se iba a los Warriors a cambio de Bazemore y Brooks. Foto: ESPN.

17:12. Hemos sabido hace poco que Earl Clark es el jugado de los Cavs que se marcha a Philadelphia.

Per source, CLE will also send forward Earl Clark to Philly along w/ 2 seconds for Hawes. Yahoo! reported Hawes would be going to Cleveland. — David Aldridge (@daldridgetnt) February 20, 2014

17:10. A estas horas de la tarde, muchos rumores y pocas confirmaciones. Lo último oficial es el traspaso de Spencer Hawes desde los Sixers a los Cavaliers, fichaje que ha adelantado como casi siempre, Adrian Wojnarowski, de Yahoo Sports.

Y! Sources: Philadelphia has traded center Spencer Hawes to the Cleveland Cavaliers. http://t.co/XNNWBopDtG — Adrian Wojnarowski (@WojYahooNBA) February 20, 2014

17:08. En estos momentos quedan poco más de tres horas para que se cierre el periodo de traspasos, será a las 21:00 hora peninsular, 15:00 de la tarde hora local en la costa este de Estados Unidos.

17:05. Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del Mercado de fichajes de la NBA , últimas horas del periodo de traspasos que se cierra a las 21:00, hora peninsular.