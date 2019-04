Resultado Kentucky Wildcats - Connecticut Huskies, Final Four NCAA (54-60)

5:37. Hasta aquí la retransmisión de esta final entre Kentucky Wildcats - Connecticut Huskies, con resultado final de 54-60 para UConn que se corona como nuevo campeón universitario del país. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.

5:35. Y este es el mejor equipo del torneo:

All tournament team: Julius Randle, Kentucky James Young, Kentucky Ryan Boatright, UConn DeAndre Daniels, UConn Shabazz Napier, UConn (MOP) — NCAA March Madness (@marchmadness) April 8, 2014

5:33. Shabazz Napier es nombrado Most Oustanding Player del torneo. Captura; Bleacher Report

5:30. Reciben el título los Huskies y Kevin Ollie. Captura. Bleacher Report

5:27. Estadísticas finales del partido, con Napier como líder de UConn. Los Wildcats tuvieron el partido en sus manos pero fallaron en la línea de tiros libres. Igualaron el partido en el rebote los de Ollie, que además dejaron a Randle en 10 puntos.

NAME POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST ST BLK TO PF PTS James Young G/F 5-13 2-5 8-9 2 7 0 0 0 3 0 20 Aaron Harrison G 3-7 1-5 0-1 1 4 0 2 1 3 2 7 Julius Randle F 3-7 0-0 4-7 1 6 4 0 1 2 0 10 Andrew Harrison G 3-9 2-4 0-0 1 5 5 3 1 4 2 8 Dominique Hawkins G 0-0 0-0 0-2 1 1 0 0 0 0 0 0 Dakari Johnson C 2-5 0-0 1-4 2 4 2 1 2 0 1 5 Marcus Lee F 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 Alex Poythress F 2-5 0-2 0-1 2 5 0 0 0 1 4 4 TOTAL 18-46 5-16 13-24 13 36 11 6 5 13 10 54 39.10% 31.30% 54.20%

NAME POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST ST BLK TO PF PTS DeAndre Daniels F 4-14 0-4 0-0 2 6 0 0 2 0 3 8 Ryan Boatright G 5-6 0-1 4-4 0 4 3 3 0 3 2 14 Shabazz Napier G 8-16 4-9 2-2 0 6 3 3 0 4 1 22 Phillip Nolan F 0-3 0-0 0-0 1 1 0 1 0 0 4 0 Niels Giffey G/F 3-7 2-4 2-2 2 5 0 0 1 0 2 10 Amida Brimah C 0-2 0-0 0-0 1 4 0 0 1 0 4 0 Terrence Samuel G 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 2 Lasan Kromah G/F 1-4 0-1 2-2 1 6 2 1 0 1 1 4 TOTAL 22-53 6-19 10-10 8 34 8 9 4 9 17 60 41.50% 31.60% 100.00%

00:00 54-60. La alegría de Napier, líder hoy de los Huskies con 22 puntos, seis rebotes, tres asistencias y tres robos. Captura: Bleacher Report

00:00 54-60. Kevin Ollie es el primer técnico en ganar el campeonato en su segundo año desde 1989. Connecticut es el primer séptimo equipo en ganar el título y Napier y Gaffey son los primeros jugadores en ganar el título como freshman y como seniors.

Kevin Ollie is the 1st coach to win the national title within his first 2 seasons as a D-I head coach since Steve Fisher (1989 Michigan). — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2014

Connecticut is the first 7 seed ever to win the National Championship. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2014

Shabazz Napier & Niels Giffey are the only players EVER to win the National Championship as freshmen and as seniors (had to play in both). — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2014

00:00 54-60. Los Huskies se hacen con el cuarto título de su historia y siguen sin conocer la derrota en una final universitaria. Imagen: bleacherreport.

00:00 54-60. ¡¡¡Connecticut Huskies, campeones universitarios 2014!!!

00:20 54-60. Falta de Poythress sobre Kromah, que mete ambos tiros libres.

5:16. Young es el primer freshman desde Oden y Conley en 2007 en anotar 20 puntos en una final.

James Young has 20 points... First freshman with at least 20 points in a National Championship game since Greg Oden & Mike Conley in 2007. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2014

00:53 54-58. Falta de Young sobre Napier. No están en bonus. Posesión de banda para UConn aunque hay tiempo muerto.

01:07 54-58. Canasta rápida de Young.

01:20 52-58. Daniels que falla el triple; balón para Kentucky.

01:49 52-58. No metió Randle, tampoco Giffey pero el rebote ofensivo es para UConn. Tiempo muerto Ollie.

02:36 52-58. Anota Daniels que pone el partido favorable a los Huskies.

03:47 52-56. Falla el adicional Poythress. 11 tiros libres han fallado los Wildcats.

5:10. El mate de Young, desde todos los ángulos.

James Young Megacast Angle 1: http://t.co/wX7jRVAhRa Angle 2: http://t.co/x0zVoDK3l9 Angle 3: http://t.co/CFcun861hr — Eye on College BBall (@EyeOnCBB) April 8, 2014

03:47 52-56. Rebote ofensivo y canasta de Poythress que además tendrá tiro libre adicional. Tiempo muerto en pista.

04:08 50-56. ¡Canastón de Boatright en suspensión!

04:48 50-54. Pérdidas de balón en cada equipo y falta sobre Aaron Harrison aunque falla los dos tiros libres. 13/23 desde la personal los de Calipari.

05:04 50-54. Encesta solo el primero pero el balón será para los Wildcats.

05:04 49-54. Randle a aro pasado saca la falta y tendrá dos tiros.

06:16 49-54. ¡Triple de Giffey! Antes había anotado Randle.

06:49 47-51. ¡¡¡Triple de Shabazz Napier!!! Captura: Bleacher Report

07:19 47-48. No entra el triple de Andrew Harrison. El balón acaba siendo para UConn.

07:54 47-48. Tiempo muerto.

08:13 47-48. A la línea de personal Young otra vez después de ganar un rebote ofensivo. Mete los dos. 8-0 de parcial.

4:55. El espectacular mate de Young.

This was all kinds of nasty https://t.co/LGzZyjTsta — Brett Poirier NBA (@BrettNBA) April 8, 2014

09:17 45-48. Andrew para Dakari Johnson, a tres Kentucky desde la defensa en zona. 6-0 de parcial. Tiempo muerto UConn.

10:03 43-48. Vuelve a defender en zona Kentucky y saca la falta de nuevo Young. Encesta solo el primero.

10:40 42-48. ¡Vaya mate de Young sobre Daniels y Brimah! Saca la falta además y mete el adicional.

10:56 39-48. Canastón de Napier. 0-7 de parcial para UConn. Captura: Bleacher Report.

11:39 39-46. Se marchan por siete los Huskies tras los tiros libres de Boatright.

4:36. 30 puntos de UConn en los primeros 14 minutos; solo 11 en los siguientes 14.

UConn had 30 points in the game’s first 14 minutes. Just 11 over the next 14. — Dan Wolken (@DanWolken) April 8, 2014

11:39 39-44. Robo de Boatright que tendrá dos tiros tras la falta de Andrew Harrison. Tiempo muerto en pista. Captura: Bleacher Report.

11:50 39-44. ¡Triple de Giffey!

12:08 39-41. Falta de Nolan sobre Young. Mete los dos el alero.

12:16 37-41. Palmeo de Daniels tras su propio fallo. Dirigiendo a la perfección Napier.

13:18 37-39. Se lleva el tapón Randle, pelea y se hace con el rebote, sacando la falta de Daniels. Encesta solo el segundo tiro libre. 6/13 para Kentucky desde la línea.

14:08 36-39. Falla Daniels que hoy lleva solo cuatro puntos. Rebote Randle.

15:14 36-39. Encesta dos tiros libres Napier

4:37. 1/7 en tiros y un balón perdido los Huskies en esta segunda mitad.

4:34. Los Wildcats son el primer equipo de la historia en alinear siete freshman en una final.

Seven freshmen have played for Kentucky in this game. Kentucky is the 1st team ever to play 7 freshmen in a National Championship game. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2014

15:25 36-37. Aparece de nuevo Aaron Harrison para terminar con la sequía de tres minutos sin canastas. Tiempo muerto.

18:05 34-37. La revisión arbitral le da balón a Connecticut. Antes puso el +3 de nuevo Boatright.

19:40 34-35. ¡Triple de Aaron Harrison!

20:00 31-35. Comienza la segunda mitad.

4:22. El 15-30 ha sido la mayor diferencia cosechada en contra por Kentucky en todo el campeonato NCAA

Kentucky trailed by 15 at one point in the 1st half, the Wildcats' largest deficit of the NCAA Tournament. #UKvsCONN — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2014

4:15. Elogios de LeBron para Napier.

No way u take another PG in the lottery before Napier. — LeBron James (@KingJames) April 8, 2014

4:13. Quinto partido seguido de Kentucky llegando al descanso empatando o perdiendo. Terminó ganando en todos.

This is the 5th straight game in which Kentucky has trailed or been tied at the half. UK's last halftime lead was - Kansas State. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2014

4:11. Clave en esta remontada de los Wildcats es que han dejado de perder balones y UConn no ha anotado en transición en los últimos seis minutos.

UConn had 0 transition points in the final 6:30 of the 1st half. #UKvsCONN — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2014

00:00 31-35. Estadísticas en la primera mitad:

NAME POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST ST BLK TO PF PTS Aaron Harrison G 1-3 0-2 0-0 1 2 0 1 0 2 0 2 James Young G/F 3-6 2-4 2-2 0 0 0 0 0 1 0 10 Julius Randle F 2-3 0-0 2-3 0 2 1 0 1 1 0 6 Dominique Hawkins G 0-0 0-0 0-2 1 1 0 0 0 0 0 0 Marcus Lee F 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 Alex Poythress F 1-3 0-1 0-0 1 3 0 0 0 0 2 2 Dakari Johnson C 1-4 0-0 1-2 2 3 2 1 1 0 0 3 Andrew Harrison G 3-6 2-2 0-0 0 3 4 2 0 3 0 8 TOTAL 11-25 4-9 5-9 6 16 7 4 2 7 3 31 44.00% 44.40% 55.60%

NAME POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A OREB REB AST ST BLK TO PF PTS DeAndre Daniels F 2-5 0-1 0-0 0 1 0 0 1 0 2 4 Shabazz Napier G 6-11 3-7 0-0 0 2 1 1 0 0 0 15 Ryan Boatright G 3-3 0-0 2-2 0 3 2 2 0 2 2 8 Amida Brimah C 0-1 0-0 0-0 0 3 0 0 1 0 2 0 Terrence Samuel G 1-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 1 0 2 Phillip Nolan F 0-1 0-0 0-0 1 1 0 0 0 0 1 0 Lasan Kromah G/F 1-3 0-0 0-0 0 2 2 1 0 1 1 2 Niels Giffey G/F 1-2 0-1 2-2 2 2 0 0 1 0 0 4 TOTAL 14-27 3-9 4-4 3 15 5 5 3 4 8 35 51.90% 33.30% 100.00%

00:00 31-35. Descanso. Mandan por cuatro unos Huskies que llegaron a ganar por 15 gracias a la pareja Napier - Boatright. Sin embargo, la defensa zonal de Kentucky y los puntos de Young y Randle en este tramo final ponen un 16-4 de parcial que permiten remontar a los de Calipari.

00:03 31-35. Rebote ofensivo de Randle que anota y saca la falta de Brimah. Falló sin embargo el adicional. Captura: Bleacher Report

00:55 29-35. Aparece Randle con su primera canasta en el partido.

01:20 27-35. Canastón de Napier entre los dos pívots de Kentucky.

02:12 27-33. Falla ahora Napier en el contraataque. Dakari Johnson metió solo uno de los dos tiros libres.

3:57. Napier lleva 13 puntos con 5/9 en tiros, 3/6 en triples. Imagen: ESPN.

02:24 26-33. Tiempo muerto de los Huskies tras el 11-3 de parcial. Llegaron a mandar los de Ollie por 15.

02:55 26-33. Randle penetra y asiste para el triple de Andrew Harrison. A siete Kentucky.

03:50 23-33. Taponazo de Randle sobre Nolan y triple en transición de Young, que lleva 10 puntos.

04:45 20-33. ¡Triple de Napier! 13 puntos para el base senior

05:12 20-30. Robo de Aaron Harrison y mate en transición. Tiempo muerto UConn.

05:24 18-30. ¡Triple de Young! Captura vía Bleacher Report

05:59 15-30. Otra pérdida de Kentucky, su sexta en el partido. Giffey mete los dos.

06:38 15-28. Pédida de Andrew Harrison y tapón ilegal de Johnson sobre Napier. Se marcha por 13 UConn.

3:45. Napier y Boatright llevan más puntos entre ambos (16, ocho cada uno) que Kentucky.

Napier/Boatright 16, Kentucky 15. #UKvsCONN — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2014

07:15 15-26. Tiempo muerto en pista después de esta máxima ventaja para UConn, aunque Brimah no pudo poner con +13 a los Huskies.

08:05 15-24. ¡Triple de Andrew Harrison! Respuesta rapidísima.

08:29 12-24. ¡Triple de Napier! Máxima ventaja para los Huskies.

09:59 10-19. Enorme defensa de los Wildcats con el tapón de Randle a Daniels. Captura: bleacher report

10:32 10-19. Dos contra uno de UConn sobre Randle y Andrew Harrison acaba perdiendo el balón.

11:20 10-19. Tiempo muerto tras una nueva canasta de Boatright. 0-8 ganan los Huskies en puntos en transición.

UConn is outscoring Kentucky 8-0 in transition. #UKvsCONN — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2014

11:55 10-17. Ahora sí Poythress tras rebote ofensivo ante el fallo de Andrew Harrison.

3:31. Solo una canasta de Kentucky en los últimos tres minutos.

UConn on 11-2 run. Kentucky only has 1 made FG in the last 3:07. #UKvsCONN — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2014

13:08 8-17. 2-11 de parcial tras la canasta de Boatright en transición. Tiempo muerto Kentucky.

13.41 8-13. Acaba con el parcial Randle con dos tiros libres.

14:50 6-13. ¡Triple de Napier! 0-7 de parcial desde el tiempo muerto.

15:32 6-8. Encesta lo dos Boatright.

3:24. Los Huskies quieren ser el primer séptimo equipo en ganar el torneo.

UConn is trying to become the first 7 seed to win the National Championship. Kentucky is trying to become the 2nd 8 seed to win it. — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2014

3:22. El balance entre ambos equipos en torneo NCAA es de 2-0 para UCONN

UConn is 2-0 all-time - Kentucky in the NCAA Tournament (2006 Round of 32 & 2011 Final Four). — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2014

15:42 6-6. Primer tiempo muerto del partido tras el la pérdida de Kentucky y la falta de Johnson sobre Boatright.

16:06 6-6. Empata Kentucky con la 'bomba' con la izquierda de Young.

17:10 4-6. Young pone a dos a Kentucky tras el buen inicio de UCONN,

20:00 0-0. Balón al aire, comienza el partido. Captura: Bleacher Report

3:15. Quintetos confirmados: D. Johnson, J. Randle, J. Young, Aa. Harrison, An. Harrison; D. Daniels, P. Nolan, N. Giffey, R. Boatright, S. Napier.

3:15. El saludo de los dos entrenadores, Calipari y Ollie. Captura: Bleacher Report.

3:14. Presentación de los jugadores. Este es Randle, quien promedia doble-doble en el March Madness. Captura: Bleacher Report.

3:13. Nunca se habían enfrentado en una final dos equipos con ránking tan alto, un 7º contra un 8º.

These are the highest combined seeds in title game history — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 7, 2014

3:12. Kentucky lleva 11 victorias seguidas en torneo NCAA. La última derrota, en 2011 precisamente contra UCONN.

Kentucky: 11 straight NCAA Tournament wins; last loss was UConn in 2011 Final Four — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 7, 2014

3:10. Napier, Gieffer y Olander buscan ser los primeros jugadores en ganar el título como freshman y como seniors.

Shabazz Napier, Niels Giffey and Tyler Olander could become the 1st players ever to win the National Championship as freshmen and as seniors — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 7, 2014

3:08. Ha sonado ya el himno americano. El partido está a punto de comenzar.

3:06. Ollie puede ser el primer técnico desde 1989 en ganar el título en su segundo año como entrenador.

Kevin Ollie: looking to become 1st coach to win national title within first 2 seasons as D-I head coach since Steve Fisher, 1989 Michigan — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 7, 2014

3:04. Kentucky lleva tres Final Four en los últimos cuatro años. No estuvo en 2013 después de la lesión de su jugador estrella, Nerlens Noel. Foto: SB Nation

3:02. Kentucky ganó su último título en 2012 con Anthony Davis como jugador más destacado, acompañado por jugadores como Terrence Jones o Michael Kidd-Gilchrist. Foto: sportstkings

2:59. Kentucky está 8-3 en finales de la NCAA.

Kentucky: 8-3 in national title games in men's basketball — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 7, 2014

2:58. Prácticamente lleno ya el AT&T. Foto: @FinalFour

2:56. Los Huskies ganaron el título de 2011 de la mano de Kemba Walker, Jeremy Lamb y el propio Shabazz Napier, superviviente de aquella final. Foto: thebidlead

2:54. Es la cuarta final en la historia para Connecticut. Los Huskies ganaron las tres anteriores.

UConn: 4th title game appearance (3-0 in title games; won in 1999, 2004, 2011) — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 7, 2014

2:52. También llevan horas esperando el partido los aficionados de las universidades. Foto: @FinalFour

2:48. Esta Final Four se disputa en el espectacular AT&T Stadium de Arlington, estadio de los Dallas Cowboys de la NFL. Este aspecto tenía a pocas horas para el inicio del choque. Foto: SLAMOnline

2:44. Iverson felicitó a Ollie de esta forma:

2:40. El entrenador de estos Huskies es Kevin Ollie, exjugador de la NBA. Se retiró en 2010 tras jugar en los Thunder. Su temporada más destacada fue en 2001 en Philadelphia, finalista de la liga al lado de Iverson. Foto: ctpost

2:37. El jugador a seguir en Connecticut, además de Daniels, es un Shabazz Napier que durante el March Madness ha promediado 23,3 puntos, 6 rebotes y 4,5 asistencias. Contra Florida firmó 12 puntos, seis asistencias, cuatro robos y tres rebotes en 38 minutos con solo tres tiros fallados.

2:33. Anteriormente, UCONN había dejado en la cuneta a Villanova, Iowa St y Michigan St.

2:31. Mientras, los Connecticut Huskies vienen de dar la sorpresa en su semifinal contra Florida Gators, a los que vencieron 63 - 53 con 20 puntos y 13 rebotes de DeAndre Daniels. Foto: Washington Post.

2:29. Previamente, los de Calipari habían eliminado a Wichita St, a Louisville, actuales campeones, y a Michigan, vigentes subcampeones, también gracias a la canasta sobre la bocina de Aaron Harrison.

2:28. Este fue el tiro ganador de Harrison contra Wisconsin:

2:27. Los Kentucky Wildcats vienen de ganar en las semifinales de esta Final Four NCAA 2014 a los Wisconsin Badgers por un ajustado 74 - 73, después que Aaron Harrison metiese el triple decisivo a falta de cinco segundos para el final. Foto: USA Today,

2:23. Los Kentucky Wildcats buscarán esta noche el noveno título universitario de su historia para acercarse a los 11 títulos de los UCLA Bruins. Por su parte, los Connecticut Huskies persiguen el cuarto título de su historia.

2:20. Buenas noches y bienvenidos a la gran fiesta del baloncesto universitario en Estados Unidos, este Kentucky Wildcats - Connecticut Huskies, Final Four NCAA , minuto a minuto de la final de la NCAA 2014 entre Kentucky - UCONN desde el AT&T Stadium de Arlington, Texas. La NCAA, también y gratis en VAVEL.