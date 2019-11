Resultado San Antonio Spurs - Dallas Mavericks (109-103)

03:59 Gracias por acompañarnos esta noche, hasta la próxima ocasión en VAVEL.com.

03:57 Hoy las pérdidas de balón no han sido tales en los Spurs y Dallas no ha conseguido en ningún momento ponerse por delante en el marcador. Con un Splitter espectacular en el último cuarto para rematar el partido y la solidez habitual del trio Duncan-Parker-Ginóbili, cuando Dallas no es capaz de provocar errores es muy complicada la victoria y así ha sido. Nowitzki y Ellis entraron tarde en el encuentro y la gran actuación de Carter no evitó la victoria local de forma cómoda.

03:53 Estadísticas de equipo:

03:52 Estadísticas individuales:

FINAL DEL PARTIDO: Spurs 109 - 103 Mavericks (30-32 de parcial).

6.7'' Ginóbili anota dos tiros libres y se termina el partido con canasta de Nowitzki (109-103).

14'' Personal sobre Diaw. Anota ambos el francés (107-101). Ellis anota rápido y hay personal. Quedan 6'7 segundos.

21'' Triplazo de Carter (105-99). Personal y habrá dos tiros para Spurs. Ginobili falla el primero, el segundo entra (106-99). Ellis anota rápido (106-101), tiempo muerto, quedan 14 segundos.

29'' Anotó los tiros Parker (105-96).

1' Anota los tiros Ellis y responde Duncan (103-96). Ellis falla el triple y se terminará el partido. Quedan 29 segundos y parece sentenciado.

2' Se queda corto el tiro de Calderón. El tiro de Parker agotando posesión se sale. Ellis entra y personal de Ginóbili

3' Parker se come la entrada. Gran circulación de Dallas, aprovechando que Spurs le hace dos contra uno a Nowitzki pero el tiro del alemán no entra. Triple de Parker (101-94).

4' Dalembert falla pero Monta Ellis machaca el rebote (98-91). Falla Parker, Triple de Carter (98-94).

5' Duncan falla de dos. Falla triple Nowitzki. Entra Mills y anota (96-87). Nowitzki de nuevo contesta (96-89). Splitter de nuevo asiste para Parker (98-89). El último cuarto de Splitter es para enmarcar. Lleva en total 17 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias, con 7/10 en tiros de campo.

6' Duelo claro Splitter - Nowitzki en el cuarto. El brasileño lleva 17 puntos en total, 8 en el cuarto. El alemán lleva 22, 6 en el periodo. Pero los Mavericks no consiguen acercarse a los Spurs, Los Spurs por primera vez en la serie llevan más robos (6) que pérdidas (5). El balance medio de los Spurs antes de este encuentro era de -10 (unos 6 robos por partido y 16 pérdidas). Monta Ellis, Devin Harris y Calderón combinan 11/33 en tiros de campo. Anotó un tiro Ginobili (94-85). Ginobili falla bandeja en carrera. Media vuelta impecable de Nowitzki ante la altura de Splitter (94-87).

7' Nowitzki comienza a entrar en calor y vuelve a anotar de dos 89-81. Splitter asiste a Parker tras rebote o fensivo. También tras rebote anota Dalembert (91-83). De nuevo anota interior Splitter, 16 punntos y 10 rebotes para el brasileño. Falla Dallas, no anota Parker. Nowitzki anota lateral (93-85). Personal de Wright (tercera). Y hay tiempo muerto.

8' Ellis anota de dos en suspensión (87-77). Personal en ataque de Splitter, volvían a buscar el bloqueo y continuación con el pívot brasileño, jugada que le está funcionando a San Antonio en este cuarto. De nuevo Nowitzki anota frontal (87-79). De nuevo buscan a Splitter y personal de Nowitzki. Anota los tiros (89-79)

9' Mate de Splitter y saca la personal de Calderón que se quedó enganchado en el bloqueo. Canasta frontal de Nowitzki (84-75). De nuevo canasta de Splitter y personal (86-75). Anota el adicional (87-75).

11' Tampoco anotan los Spurs. Roba Ginobili pero falla el triple. Ahora Nowitzki se quedó con Leonard en ventajay anotó de dos (79-73). Triple de Ginobili (82-73). Se sale la bandeja de Harris. Falla Spurs pero hay rebote ofensivo, Popovich pide tiempo muerto.

12' Splitter es taponado y Spurs agotan la posesión. Primera vez en el partido que se agotan los 24 segundos. Carter falla triple y un lanzamiento interior.

INICIO DEL CUARTO PERIODO

FINAL TERCER CUARTO: Spurs 79 - 71 Mavericks (21-22 en el cuarto). Leonard 15 pts. (6/10 tiros de campo), Parker y Ginóbili 14 pts., Carter 22 pts. (5/6 en triples).

4'' Wtight falla el último tiro lateral.

1' 40-16 en puntos en la pintura para los Spurs. Green que hoy se aplica en defensa roba. Ginóbili falla el triple y Duncan hace falta a Nowitzki.

2' Triple de Carter (77-71). Falla Spurs y personal en ataque de Nowitzki.Ginóbili dobla para Duncan y anota (79-71).

3' Personal sobre Ginóbili. Ginóbili falla triple. Harris falla exterior de dos. Encuentran fácil a Duncan que anota sin problemas (77-68). Tiempo muerto. Popovich habla de mejorar el pick and roll y felicita a sus jugadores y les anima.

4' Robo rápido de Dallas y mate de Ellis (73-68), responde rápido Ginobili (75-68). Falla Dallas.​

4' Carter lleva 19 puntos, 7/11 en tirso de campo y 4/5 en triples. Tan sólo Brandan Wright a parte de Carter lleva un porcentaje superior al 50 % en tiros de campo en lso Mavericks, y el caso del pívot sólo ha tirado una vez. Leonard, Ginóbili, Diaw, Splitter y Green llevan más de un 50 % en los Spurs habiendo tirado dos o más veces a canasta.

5' Jugada de tres puntos de Brandan Wright. Falla el tiro libre y triple de Carter tras el rebote ofensivo, jugada de cinco puntos para Dallas (71-64). Canasta a tablero fácil de Duncan (73-64). Carter vuelve a anotar un tiro muy complicado después de una bandeja fallada a aro pasado por Ellis (73-66).

6' No anota DAllas. Leonard falla. Calderón falla tiro de dos. Ahora buena defensa de Calderón sobre Parker que no anota la entrada. Ginóbili se queda con Nowitzki y le hace falta para que el alemán no saque ventaja. Falla Ellis. Leonard anota a media distancia (71-59). Tiempo muerto, Dallas, dos puntos en cuatro minutos, muy atascado en ataque el equipo de Carlisle.

7' Ellis no acierta, lleva 3/7 en tiros de campo, normalmente lanza 19 por partido. Marion falla el mate. Fue un tapón espectacular de Green y personal de Splitter (tercera). Nowitzki anota ambos (67-59). Parker con su tiro habitual a una mano desde los tiros libres (69-59)

8' Dallas no acierta desde el exterior. Falta de Calderón sobre Tony Parker. Se queda corto Duncan, buena defensa de Dalembert. Recupera Parker, y triple del especialista Green que obliga a pedir tiempo a Carlisle (67-57).

10' Personal de Marion sobre Parker. Anota los dos tiros libres el base francés. El tiro de Nowitzki que bucaba la personal se sale. Leonard pierde balón. Triple de Monta Ellis (62-57). Parker busca el contacto, falla, rebote ofensivo. Leonard pivota muy bien y anota (64-57).

11' Triple de Nowitzki 60-54. Falla dos tiros libres Splitter. Tampoco anota Dallas.

12' Intercambio de canastas (60-51).

INICIO DEL TERCER CUARTO

02:19 Partido con tres tramos bien marcados, los primeros seis minutos con los Spurs dominando claramente, marchándose 21-8 en el marcador y anotando 24 puntos en seis minutos, después Dallas llegó a igualar en los siguientes doce minutos, pero de nuevo los Spurs con un parcial de 13-5 se marcharon en el marcador. Hoy Dallas no está recuperando balones ni forzando pérdidas, tan sólo una falta en ataque y unos dobles de Parker, y los Maveircks han vivido del acierto anotador exterior entre finales del primer cuarto e inicios del segundo. Mucho más fluido el ataque de San Antonio, Al con Ginóbili que sigue en plena forma y lleva 12 puntos con 4/6 en tiros de campo. Discreto encuentro de José Manuel Calderón por el momento, hasta el punto que Devin Harris, su suplente, lleva más minutos en cancha que él. Calderón lleva 5 puntos con 2/4 en tiros de campo y un rebote.

02:16 Estadísticas de equipo

Estadísticas equipo Spurs Mavericks 58 Puntos 49 22 Rebotes 20 23/44 (52.3 %) %TC 17/42 (40.6 %) 5/9 (55.6 %) %3P 6/13 (46.2 %) 7/9 (77.8 %) %TL 9/10 (90 %) 11 Asistencias 6 3 Robos 1 2 Pérdidas 3 2 Tapones 3

FINAL SEGUNDO CUARTO: Spurs 58 - 49 Dallas (31-23 en el cuarto). Carter 14 pts. (3/4 en triples), Nowitzki 10 pts., Ginóbili 12 pts. (4/6 tiros de campo), Leonard 11 pts. (4/6 tiros de campo).

1' Carter busca la jugada individual, muy forzada pero saca la falta de Splitter. Carter anota el segundo (53-47). Triple de Leonard (56-47). Pérdida de Dallas, el parcial es de 11-3. Personal en ataque de Parker. Personal de Diaw sobre Nowitzki, le hizo prácticamente una entrada de fútbol y se queda en el suelo el alemán. Anota los tiros (56-49). Ginóbili rompe a Monta Ellis y saca la personal, a punto de sacar una jugada de tres puntos espectacular. Ginobili anota los dos (58-49). Falla Harris el último tiro. Descanso. Dallas cinco puntos en los últimos cinco minutos de cuarto.

2' Parker se queda con Wright y no le supera. Pierde el balón Dallas. Duncan anota interior (53-46).

3' Falla el adicional Leonard y Dalembert salva el balón. Personal de Ginóbili sobre Nowitzki que tendrá tiros. Dallas lleva tres minutos sin anotar, lo hace por partida doble ahora en tiros libres (49-46). Ginóbili anota (51-46).El tiro de Nowitzki se sale. Segunda personal de Dalembert.

4' Dallas falla pero hay rebote ofensivo para el equipo de Carlisle. Personal de Matt Bonner sobre Nowitzki que tendrá tiros libres. Anota los dos el alemán (45-44). Ginóbili entra y consigue dos puntos (47-44). Roba Ginóbili, para Parker, mate de Leonard y personal de Ellis (primera). Tiempo muerto (49-44). Las personales muy repartidas tan sólo Danny Green (Spurs) tiene dos en su haber.

5' Palmeo de Duncan tras tiro de Parker (44-42). Calderón y Leonard fallan. Marion falla triple. Parker dobla a Duncan que saca una falta muy clara de Dalembert, tendrá dos tiros. Anota el primero (45-42).

6' La mejor arma de los Spurs, el banquillo, es lo que le está funcionando a Dallas. Devin Harris y Vince Carter con un partido muy acertado desde el exterior mantienen en el partido a los Mavericks.

7' Canasta lateral de Belinelli (42-39). Triple de Carter que lleva 13 puntos con 3/3 triples de Dallas (42-42). Falla solo triple Carter. Tiempo muerto

8' Gancho de Diaw (37-34). Nowitzki falla, rebote ofensivo, Triple de Carter (37-37). Personal de Crowder sobre Diaw que tendrá tiros. Anota los dos el francés (39-37). Ellis anota rápido (39-39).

9' Harris falla primer triple de Dallas. Belinelli falla, Harris corre y entra hasta la cocina para anotar (35-34). Tiempo muerto. Sigue la igualdad marcada por el fin del primer cuarto aunque Dallas ya ha fallado un tiro exterior.

11' Mills falla triple. Nowitzki muy forzado falla media uelta. Ginóbili anota rápido (33-30). Carter entra, choca, anota lateral (33-32). Entra Diaw, debajo de la canasta anota (35-32). Roba San Antonio pero Mills falla triple lateral.

12' Dobla Parker para Splitter que anota (29-26). Carter rápido para la bandeja de Nowitzki (29-28). Splitter convierte a una mano tras una buena defensa de Crowder sobre Diaw (31-28). Nowitzki anota exterior de dos (31-30).

INICIO SEGUNDO CUARTO

01:41 Primera parte muy diferenciada de momento, los seis primeros minutos para San Antonio que anotó 24 puntos, y los últimos seis con la segunda unidad en cancha para Dallas. Carter y Harris con 11 puntos combinados han acortado distancias para Dallas que lleva 4/4 en triples (6/19 en tiros de dos). Dallas ha equilibrado el rebote hasta empatar a 11.

FINAL PRIMER CUARTO: Spurs 27 - 26 Mavericks (Parker 10 pts., 5/8 tiros de campo), Devin Harris 6 pts. (4 rebotes, 2/2 en triples).

1' Ginobili no toca aro con el triple. Triple al límite de Devin Harris (27-26). Ginóbii anotó pero fuera de tiempo.

1' Personal de Nowitzki sobre Ginóbili.

2' Triple de Ginóbili (27-18). Canasta al límite lejana a tablero de Carter (27-20). Puerta atrás para Belinelli pero no anota. Triple de Devin Harris (27-23).

3' Nuevo error de los Spurs que llevan más de dos minutos isn anotar. Triple de Carter (24-16). Diaw lleva al poste bajo a Carter, es más alto pero falla. Marion anota rápido (24-18), ahora un parcial de 0-7 para Dallas y Popovich vuelve a pedir tiempo.

4' Tony Parker lleva 10 puntos, los mismos que en el cuarto partido de la serie donde anotó 5/14 en tiros de campo, hoy lleva 5/8. Dallas en un 29 % de tiros de campo. Popovich ha pedido más defensa y tener cuidado con las faltas en el tiempo muerto. Ginóbili falla triple, rebote para Wright. Bandeja muy corta de Carter.

5' Diaw falla lateral. Marion pelea el rebote ofensivo y anota (24-13). Falla San Antonio y personal de Duncan sobre Carter tras el rebote. Carter falla a una mano pero el rebote ofensivo va para Dallas.Marion falla. Parker es taponado, Ellis al contraataque falla bandeja. De nuevo tiempo muerto, esta vez pedido por San Antonio.

6' Ellis falla y canasta de Parker para el 11-9 de parcial (21-8). Triple de Calderón (21-11). Ginóbili que acaba de entrar anota triple (24-11). 24 puntos en seis minutos para Spurs. Falla Dallas.Dobles de Parker. Nuevo tiempo muerto, esta vez de televisión.

7' Samuel Dalembert ha ido hacia los vestuarios y se le está valorando la lesión en el tobillo. Calderon falla tiro lateral. Parker vuelve a anotar (17-8). Nowitzki falla canasta interior. Tampoco anotan los Spurs. Dalembert que ha vuelto falla. Splitter anota de dos (19-8). Vuelve a pedir tiempo muerto Carlisle. No le está gustando nada el partido al técnico de Dallas. Su equipo está en 3/9 en tiros de campo, no ha robado ningún balón y no ha provocado ninguna pérdida, aspecto clave de la serie. Además pierde el rebote 6-2.

8' Entrada de Parker con un tiro a la parte alta del tablero (13-8). Nowitzki falla tiro exterior de dos. Parker anota exterior de dos (15-8) y Carlisle se ve obligado a pedir tiempo muerto. Parker y Leonard con 6 puntos cada uno están liderando el inicio de los Spurs (6/8 en tiros de campo).

9' Falla Marion. Leonard entra y personal de Brandan Wright que entró por el dañado Dalembert. Anota ambos Leonard (11-6). Personal de Danny Green (segunda). Anota los dos tiros Ellis (11-8).

10' Falla Ellis y Danny Green anota su triple habitual lateral (9-4). Responde Dallas (9-6). Parker lateral se queda corto.

10' Leonard anota tiro frontal de dos (6-4). Problemas en un tobillo para Dalembert que chocó.

11' Canasta de Ellis (2-2). Tiro exterior de Leonard que entra por poco (4-2). Nowitzki defendido pro Splitter, ejecuta su tiro clásico en arco (4-4).

12' Confirmados los quintetos. Comienza el partido. Primer balón que recuperan los locales. Splitter falla un lanzamiento a una mano y hay personal de Dalembert. Primera bandeja de Parker para demostrar que ya está más o menos bien (2-0).

INICIO DEL PARTIDO

00:40 Shawn Marion es la clave en defensa de Dallas. Con Monta Ellis siendo un anotador, Marion es un defensor muy completo que puede defender en posición 2, 3 y 4. En especial tiene gran habilidad para el rebote, que se remonta a los tiempos en que jugaba en posición de alero alto en los Phoenix Suns,

00:37 Los Spurs en fase regular perdieron nueve partidos como locales. Dallas ganó 23 sobre 41 encuentros fuera de su cancha.

00:34 Los posibles quintetos son: Parker, Green, Leonard, Duncan y Splitter en San Antonio mientras Calderón, Ellis, Marion, Nowitzki y Dalembert jugarían por los Mavericks. Parker parece que al final se ha recuperado de sus problemas de tobillo que mermaron sus números en el último encuentro.

00:15 El entrenador de Dallas, Rick Carlisle, ha dicho que por un lado está contento con el trabajo de su equipo frenando a Tony Parker, pero insiste en que si Parker no funciona pero otros jugadores como Diaw o Splitter le sustituyen en creación de juego no están realizando un trabajo completo.

00:15 El diferencial de balones perdidos y robados ha sido muy importante en la serie. Los Mavericks, que no partían como favoritos, han logrado ganadr los dos encuentros cuando prácticamente han conseguido un balance positivo en este aspecto (su balance medio es -3, por casi -10 de los Spurs). Dallas promedia un 64,3 % en tiros de dos puntos en la serie (52,6 % San Antonio). Los Spurs dominan ligeramente el rebote, aunque Dallas captura doce en ataque por encuentro.

00:15 Nowitzki ha declarado sobre su rendimiento que es porque los equipos buenos no le dejan tirar con espacio, le tapan el lanzamiento en curva habitual del alemán y por eso baja sus prestaciones ante equipos como los Spurs.

00:15 DaJuan Blair está sancionado por un partido y es baja en Dallas. Mientras, Tony Parker, aquejado de una lesión en el tobillo que se hizo durante el cuarto encuentro, es duda hasta última hora.

00:15 Con Manu Ginóbili en plena forma (es el máximo anotador de los Spurs en las series y está defendiendo a un nivel notable a Monta Ellis), los Spurs vieron como en el último encuentro Tony Parker anotó tan sólo diez puntos con 5/14 en tiros de campo, cifras muy alejadas de su nivel habitual. Nowitzki no ha pasado de los 20 puntos en un partido en la serie, y el protagonismo está siendo para los secundarios como Vince Carter, autor del triple ganador del tercer encuentro, y Boris Diaw.

00:15 Serie empatada a dos tras el triunfo de los Spurs por 89-93 en Dallas en el último encuentro. Excepto el segundo partido, donde Dallas ganó ampliamente, ningún partido se ha resuelto por más de cinco puntos. El banquillo de los Spurs aportó 50 de los 93 puntos de su equipo para lograr el triunfo.

00:15 Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a la retransmisión de este San Antonio Spurs - Dallas Mavericks, NBA , minuto a minuto del segundo partido de primera ronda de Playoffs entre Spurs - Mavericks en el AT&T Center de San Antonio. Los Playoffs de la NBA y gratis en VAVEL.