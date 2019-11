Portland, San Antonio y Toronto buscan liquidar sus series

La noche del viernes ofrece tres espectaculares encuentros que pueden dejar grandes sorpresas. Toronto se ha ganado a pulso su derecho a soñar en estos Playoffs y están a un paso de eliminar a uno de los aspirantes al anillo. San Antonio Spurs, después de un inicio dubitativo parece reencontrarse a sí mismo y hoy mismo podría poner punto y final a su serie si gana a Dallas Mavericks. Por su parte, Portland, que no partía como favorito en la serie, puede dar otra de las sorpresas eliminando a unos decepcionantes Houston Rockets.

Brooklyn Nets - Toronto Raptors (2-3); 01:00

Partido crucial, en el que se enfrentan Toronto Raptors y Brooklyn Nets. Los Raptors, 3-2 en la eliminatoria, están ante la oportunidad de oro de ganar una ronda de Playoffs por primera vez desde 2001.

No empezaban bien las cosas para Toronto cuando perdían en el primer partido el factor cancha, al caer derrotados en su propio pabellón ante Brooklyn por 94-87, con un Paul Pierce al que no supieron frenar. Sin embargo el equipo entrenado por Dwyane Casey se reharía ganando el segundo partido y más tarde el cuarto y el quinto. En el último encuentro disputado, y que ponía el 3-2 en la eliminatoria, los Nets no pudieron frenar a un imperial Lowry que se fue hasta los 36 puntos con 11 de 19 en tiros de campo. Además el base está cuajando una gran serie, y ya ha anotado 20 puntos o más en tres de los cinco partidos de estos Playoffs.

Parece que en la franquicia de Canadá, todos han dado un paso adelante para llevarse la eliminatoria. Su jugador franquicia, DeRozan, sigue a lo suyo demostrando que es un gran jugador, creciendo cada día en la eliminatoria. El escolta promedia 24 puntos por partido y Kidd aún no ha encontrado defensa para él.

En el juego interior, Valanciunas está librando una espectacular batalla con los Nets de la cual está saliendo bien parado, ya que el lituano promedia más de 12 puntos y 10 rebotes por partido. Desde el banquillo, Vasquez está demostrando ser un gran base reserva y promedia 12 puntos por partido con un buen acierto desde la línea de tres.

Por su parte Brooklyn Nets vienen en medio de un mar de dudas. El equipo de Kidd, aspirante al anillo antes de empezar la temporada, ha dado una de cal y una de arena durante todo el año y hoy recibe a Toronto en casa con la obligación de empatar la eliminatoria.

Paul Pierce y Joe Johnson están respondiendo como se espera de ellos en las grandes citas, yéndose por encima de los 20 puntos en varios partidos de la serie. Sin embargo, los pocos minutos y el bajo rendimiento de estrellas como Garnett siguen siendo una incógnita. Desde el banquillo, Thornton o Teletovic no están firmando buenas estadísticas de tiro, aportando tres y diez puntos respectivamente.

Sin duda un partido clave en la eliminatoria que tiene un jugoso premio. El que gane se enfrentará a Miami Heat que ya espera tras liquidar su eliminatoria en cuatro partidos.

Dallas Mavericks - San Antonio Spurs (2-3); 02:00

San Antonio Spurs parece reencontrarse a sí mismo según avanza la serie ante unos Mavericks que están rindiendo por encima de lo esperado. Desde que se supo el emparejamiento entre las dos franquicias tejanas, parecía que iba a ser una eliminatoria plácida para San Antonio que ganó los cuatros partidos de la temporada regular. Los de Popovich siguen batiendo récords y ya acumulan 17 temporadas consecutivas jugando Playoffs, la racha más larga en una franquicia en activo de la NBA. Además, el trío formado por Parker, Ginobili y Duncan, tiene a tiro alcanzar a Magic Johnson, Abdul-Jabaar y Michael Cooper como trío con más victorias en unos Playoffs (104 frente a 110 victorias). Sin embargo, pese a que San Antonio lidera en la serie, jugadores como Leonard o Belinelli no terminan de cuajar buenos partidos en estos Playoffs, algo que están notando y de qué manera en una franquicia en la que aportan todos.

Enfrente, Dallas Mavericks, una franquicia a la que no se puede dar nunca por muerta. Pese a que cada año, el equipo es más veterano con varios jugadores que superan los 30 años, siguen rindiendo en las grandes citas. Hoy tendrán ante su público la posibilidad de llevar al séptimo partido la serie después de perder dos partidos de manera consecutiva antes sus rivales.

Apoyados en un espectacular Nowitzki, bien secundado por Ellis o Carter, Dallas tiene que ganar sí o sí, para no decir adiós a la temporada. La aportación de Calderón o Devin Harris, entre otros, será clave para igualar la serie.

Portland Trail Blazers - Houston Rockets (3-2); 04:30

Portland Trail Blazers está ante la gran oportunidad de eliminar a Houston Rockets y ante su público. Pese a perder en el cómputo global de la temporada ante sus rivales por 3-1, Portland presentó sus credenciales ya en los dos primeros partidos cuando ganaron a domicilio con Aldridge como estandarte en ataque, indefendible para el juego interior de Houston. Además el gran estado de forma de Lillard y de Batum, que están firmando una gran temporada, será también determinante para que Portland avance en los Playoffs.

Sin embargo, los Houston Rockets del ex NBA, Kevin Mchale, maquillaron la serie con una victoria en Portland y más tarde salvarían la eliminación ganando con cierta claridad por 98-108, poniendo el 3-2 en la serie.

Las posibilidades de victoria de Houston pasan porque Harden se enchufe de una vez. El ex de Oklahoma está tirando más que nunca pero también fallando más que nunca. Sus porcentajes de tiro no han superado el 42% en esta serie y en el partido inaugural solo pudo tener un 26% de acierto. No así Howard, que pese a no terminarse de imponer bajo los aros, está promediando más de 20 puntos y 14 rebotes por partido. Sin embargo las estadísticas no parecen estar con los Rockets ya que solo ocho equipos en la NBA han superado un 3-1 en la historia, eso sí, curiosamente uno de esos equipos fue Houston Rockets en el año 1996.