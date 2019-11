Michael Carter-Williams es el 'Rookie del Año'

El escolta de Philadelphia 76ers, Michael Carter-Williams, ha sido nombrado rookie del año según fuentes cercanas a la NBA para NJ.com. La fuente señala que Carter-Williams será confirmado como mejor debutante a lo largo de la próxima semana. El jugador ya declaró que le encantaría ser el novato del año. "Si yo no lo soy, me sentiría un poco decepcionado por eso soy tan competitivo. No me gusta perder". MCW fue seleccionado por Philadelphia 76ers en la undécima posición de la 1ª ronda en el Draft de la NBA del presente año, procedente de Syracuse.

La temporada de Carter-Williams fue prometedora, con números que asombraron al mundo de la NBA. Tanto fue el auge del chico de Hamilton, que el mánager general Sam Hinkie se desprendió de jugadores importantes como Evan Turner y Spencer Hawes, recalando plena confianza en el debutante. El equipo ya pensó desde muy pronto de la temporada que debía de hacer un proyecto de futuro alrededor de Michael y Thaddeus Young, todo dirigido por el entrenador Brett Brown.

13 dobles-dobles, 2 triples-dobles

El camino para MCW no ha sido nada fácil ya que aunque el proyecto giraba en parte en torno a él, todo el ambiente en Philadelphia era de absoluto pesimismo. No era difícil apostar a una caída en picado del ánimo del escolta, pero como jugador competitivo que se autodenomina, la racha histórica de 26 partidos consecutivos perdidos de los 76ers no le han hecho flaquear en sus números, llegando a promediar en su primer año 16.6 puntos, 6.2 rebotes, 6.3 asistencias y 1.8 robos en 34,5 minutos de juego. Sus porcentajes no han sido tan notables ya que ha conseguido un 40,5% en tiros de campo, 26,4% en triples y 70,3% desde la línea de personal.

Estos números tienen mérito mirándolos desde cierta perspectiva. El equipo de los 76ers ha tenido durante toda la temporada unas carencias en ataque muy notables. Sólo Thaddeus Young y Carter-Williams eran las amenazas del equipo y por ello muchas defensas se centraron en exclusiva en estos dos jugadores, con lo que la relación de sus números con esta variable hace que sean números magistrales para el debutante con un margen de mejora amplio. Ahora la esperanza de los dueños de la franquicia es poder repetir éxito en el siguiente draft y recolectar un equipo joven para volver a dar ese impulso perdido en los últimos años.

En su debut contra Miami: 22 puntos, 12 asistencias y 7 rebotes

En el camino del premio, los principales rivales han sido:

Victor Oladipo (#2 por Orlando Magic): 13,8 puntos, 4.1 rebotes, 4.1 asistencias y 1.6 robos en 31,1 minutos. 41,9% en TC, 32,7% en T3 y 78,0% en TL.

Tim Hardaway Jr (#24 por New York Knicks): 10.2 puntos, 1.5 rebotes, 0.8 assitencias y 0.5 robos en 23,1 minutos, 42,8% en TC, 36,3% en T3 y 82,8% en TL.

Trey Burke (#9 por Utah Jazz): 12.8 puntos, 3 rebotes, 5.7 asistencias y 0.6 robos en 32,3 minutos. 38,0% en TC, 33,0% en T3, 90,3% en TL.

De este manera, Michael Carter-Williams sucede a Damian Lillard en el premio de Rookie del año. Además, Phildadelphia vuelve a ser agraciado con un jugador así desde que en la temporada 1996-97 Allen Iverson lo consiguiera. Cabe destacar que desde hace 27 años nadie que fue elegido desde más de la undécima posición del draft ha conseguido este premio. En aquel momento Mark Jackson con New York Knicks lo obtuvo siendo el decimoctavo.