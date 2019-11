San Antonio Spurs - Miami Heat: LeBron regresa listo para el segundo asalto

Después de tres días de tregua, vuelve la mejor batalla baloncestística del mundo. Lo hace de nuevo en San Antonio, ciudad que será testigo del segundo partido de las Finales de la NBA entre los Spurs y los Heat. Encuentro que llega marcado sin ninguna duda por lo sucedido el pasado jueves en el primer choque de estas Finales. Más por el resultado, el triunfo de los tejanos por 15 puntos, por cómo se produjo y las circunstancias que rodearon el encuentro. Un fallo eléctrico en el AT&T Center provocó que no funcionase el aire acondicionado del pabellón. Los jugadores se vieron obligados a disputar el partido con una temperatura de 33ªC, algo que acabó perjudicando más a los de Spoelstra y en especial, a LeBron.

El alero de los Heat no pudo jugar los últimos cuatro minutos de partido por culpa de la deshidratación y los calambres que le causó el terrible calor dentro del pabellón. Curiosamente, fue el cuatro veces el MVP el más afectado por las condiciones ambientales, algo que sorprende si se tiene en cuenta el físico que posee el jugador de Ohio. Antes de tener esos problemas, LeBron había ejercido de líder de su equipo con 25 puntos y seis asistencias. Sin embargo, tuvo que dejar el partido cuando su equipo todavía estaba en disposición de pelear por la victoria, en los instantes en los que los locales pisaron el acelerador para dejar sentenciado el choque.

LeBron regresa ahora preparado para el segundo partido. "Ahora sólo tengo que decirles, gente de la prensa, que no se preocupen, estaré ahí el domingo. No me esconderé", aseguró James ante los medios, confiado en poder estar al 100 % y conducir al triunfo a sus Heat.

Duelo de estadísticas

Haciendo un repaso a las estadísticas, se puede observar cómo las hay que favorecen a los Spurs y otras que a los Heat. En primer lugar, por la racha de triunfos que llevan los tejanos en casa. Son un total de ocho victorias seguidas desde el quinto partido de primera ronda contra los Mavericks: dos a Dallas, tres a los Blazers, tres a los Thunder y una a los Heat. Además, todas ellas llegaron por 15 puntos, récord en la NBA.

Sin embargo, los de Miami se suelen encontrar cómodos en cada serie en la que pierden el primer partido. Desde la llegada de LeBron y Bosh en 2010, los de Spoelstra han comenzado perdiendo una eliminatoria en cinco ocasiones y siempre acabaron clasificándose ganando el segundo partido. Sucedió en las dos últimas Finales en las que los Heat se hicieron con el título, tanto en Oklahoma City contra los Thunder como en casa el año pasado contra los Spurs. Por otra parte, el equipo de Florida no pierde dos partidos seguidos en Playoffs desde las Finales del Este de 2012, cuando perdieron contra los Celtics en el cuarto y en el quinto partido de forma consecutiva. Al final, acabaron ganando en Boston en el sexto y en casa en el séptimo para volver a las Finales.

No obstante, LeBron no quiere verse en la misma situación que en 2007, cuando los Cavaliers jugaron los dos primeros partidos en San Antonio y perdieron. Ese 2 - 0 se acabó convirtiendo en un 4 - 0 en unas Finales en las que los Spurs arrollaron a los Cavs de LeBron.

Mientras, cabe destacar que con el formato en las Finales 2-2-1-1-1, el equipo que ganó el primer partido se hizo con 20 de los 30 títulos posibles.

San Antonio, Duncan y las pérdidas

A pesar de la victoria, en los Spurs son conscientes que deben mejorar en algunos aspectos respecto al primer partido. Los Heat estaban por delante en el marcador en el último cuarto y tal vez sin los problemas físicos producidos por el calor la victoria se la hubiesen quedado los de Spoelstra. En este sentido, Popovich ha reconocido que se debe mejorar el tema de las pérdidas, 23 en total para 28 puntos de los Heat en transición. Cinco de estas pérdidas las cosechó un Duncan que según el técnico de los Spurs, "quiere ser base", en tono irónico. Aunque sumó demasiadas pérdidas, el pívot de las Íslas Vírgenes firmó una histórica actuación de 21 puntos con un 9/10 en tiros. Desde 1987 (Abdul-Jabbar) que ninnún jugador de 38 años lideraba la anotación de un equipo en las Finales de la NBA.

"No, lo único que Timmy ha pedido es que quiere jugar como base, y cree que lo he frustrado", dijo Popovich. "Es cierto, se cree base", comentaba el técnico de los Spurs. Por su parte, Duncan reconoció sus errores en el juego al intentar distribuir más el juego: "Después de mis cinco pérdidas de balón la otra noche, creo que di un paso atrás en eso. No creo que pueda desempeñar ese papel en algún tiempo. Pero, no, me gusta estar en el medio de la cancha y tomar decisiones y mandar el balón al lugar correcto, y eso es lo que hacen los bases".

La buena noticia para los Spurs fue la aportación de Parker, que acabó con 19 puntos a pesar de arrastrar problemas físicos de las Finales del Oeste. Además, Ginóbili aportó 16 y 11 asistencias desde el banquillo y Green 13, 11 de ellos en el último cuarto. En este duelo de secundarios también tuvieron un papel destacado en los Heat Allen y Lewis, con 16 y 10 puntos, respectivamente.

Posibles quintetos