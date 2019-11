LeBron James: "Estaré ahí el domingo. No me esconderé"

LeBron James está listo y preparado para el segundo asalto de las Finales de la NBA 2014. El primer partido parece que ya está olvidado, sobre todo sus problemas físicos. El alero de los Heat se vio obligado a abandonar el encuentro por la deshidratación y los calambres que le provocaron el asfixiante calor del AT&T Center de San Antonio. Una avería eléctrica en el pabellón de los Spurs hizo que no funcionase el aire acondicionado, por lo que el partido se disputó con una temperatura aproximada de 33º C. Sorprendentemente, el jugador que peor lo llevó fue LeBron, quien no pudo terminar el partido.

Ahora, al ser preguntado por su estado físico y por si jugará este domingo, James fue claro: Solo tengo que decirles a ustedes, gente de la prensa, que no se preocupen, estaré ahí el domingo. No me esconderé". Todo ello solo 48 horas de abandonar la pista cojeando y creando dudas sobre su participación en el segundo choque. Pero el cuatro veces MVP no fallará e intentará guiar al triunfo a los de Spoelstra.

James también explicó haber recibido tratamiento para sus problemas musculares causados por la deshidratación: "Me han puesto casi tres bolsas de fluidos intravenosos, y estaré listo para el domingo. No hay dudas".

Por último, la anécdota la puso junto con su compañero Dwyane Wade, quien apareció en la sala de prensa para hacerle la última pregunta. Wade se interesó por LeBron y si estaría en el entrenamiento que se iba a realizar a continuación de la comparecencia. Entre risas, James quiso emular a Iverson con un "practice? Not the game, practice?" (entrenamiento, no el partido, el entrenamiento). El que fuera base de los Sixers protagonizó una famosa rueda de prensa en su momento en la que respondió enfadado cuando le preguntaban por los entrenamientos y no por los partidos.