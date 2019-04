Kobe Bryant: "Es un reto cada noche, día a día"

Otra temporada ya está a la vuelta de la esquina y, como no podía ser de otra manera, la estrella de la NBA y de Los Ángeles Lakers ha comparecido ante los medios de comunicación en el Media Day de la franquicia angelina, donde ha acaparado los focos.

"Nuestra filosofía es mejorar día a día"

Con 36 años a cuestas, Kobe se muestra en plena forma: "Es nutrición, es preparación, es todo. Nuestra meta principal es ser un gran equipo en defensa. Es un reto para cada noche. El mejor compañero que he tenido es Derek Fisher".

Tras un parón por las lesiones, el '24' de los Lakers está preparado. "Es una mezcla de cosas. Una mezcla de emociones, es una mezcla de nerviosismo, de rabia, una mezcla de muchas cosas. Estoy tratando de probarme a mí mismo. Todas las palabras y dudas me dan más energía", afirmó.

A día de hoy, los pronósticos dejan a los Lakers fuera de los playoffs la próxima temporada. "En realidad, no he prestado demasiada atención a eso. Sé que, en general, tienen ese sentimiento sobre nosotros, pero no le hago caso. Sé que los chicos tampoco lo harán. Deben centrarse en nuestra misión, que es simplemente ir día a día centrarse en los detalles", confirmó.

Poco a poco, Kobe sabe que irán mejorando: "En este momento estamos en un lugar diferente, se trata de desarrollar todo nuestro potencial. Nuestra filosofía es mejorar día a día. Creo que cuando suceda, los resultados vendrán".

"En ataque, yo marco el ritmo"

Teniendo una edad, el americano sabe que hay cosas que no puede hacer: "Cuando te haces mayor, vas aceptando que hay cosas que no puedes hacer. De esa vulnerabilidad, también se obtiene fuerza. Lo que quiero es demostrarme a mí mismo que puedo volver a ser yo mismo. Quiero ver cómo me muevo en defensa, siguiendo a mis rivales y pasando bloqueos. En ataque, yo marco el ritmo, pero es en defensa donde tengo que reaccionar a los movimientos de los contrarios".

Sin Mike D´Antoni en la plantilla, Kobe no le guarda rencor. "D'Antoni y yo no teníamos la misma filosofía para ganar. Para mí, es ganar y nada más, es campeonato o pérdida de tiempo. No veo razón para no jugar el primer encuentro de pretemporada", desveló.

Byron Scott: "Lo más importante es tener a Kobe sano"

Byron Scott, el nuevo entrenador de los Lakers, tiene claro lo que podrá aporte Kobe: "Espero que pueda estar los 82 partidos y que pueda jugar bien, es un tipo que todavía puede promediar entre 23 y 24 puntos. Lo más importante es que se mantenga sano y mantener sus minutos al mínimo para que pueda disputar los 82 partidos".

Los minutos a disputar, tanto por Kobe como por Nash, tendrán que decidirlos según pasen los partidos: "Puede ser que no estén presentes en uno o dos días, los quiero frescos en abril. Todo depende de cómo se sientan y de Gary Vitty. Tenemos que decidir lo que hacer en las noches posteriores a los partidos".

Con pocos días en la dirección, Scott tendrá tranquilidad con el equipo. "Todavía no tengo todas las respuestas. Todavía hay un montón de cosas que tengo que averiguar con estos chicos. Estoy ansioso por saber que equipo de baloncesto somos, estoy seguro de que están ansiosos por empezar”, confirmó.