Miami Heat 2014/2015: año 1 d. L. (después de LeBron)

Las finales de la NBA de 2014 dejaron perplejos a los espectadores gracias a la vistosidad del juego desplegado por los pupilos de Popovich, los San Antonio Spurs. En Miami, debido a la contundencia de las derrotas la herida creada en el vestuario se hizo latente. Un mes más tarde LeBron James sorprendía al mundo entero con una portada en la mítica “Sports Illustrated” en la que anunciaba su regreso a casa. La marcha de uno de los mejores jugadores del mundo y también de uno de los mejores de la historia del baloncesto podría suponer un fracaso absoluto para casi cualquier equipo de la NBA. A diferencia de los Cavaliers de 2010, en South Beach han hecho los deberes y con Pat Riley desde los despachos, las renovaciones de Chris Bosh y Dwyane Wade y los fichajes de jugadores clave como el All-Star Luol Deng, Josh McRoberts y Danny Granger aseguran continuidad.

Los de Florida quieren demostrar que a pesar de la baja de su estrella durante los últimos cuatro años pueden seguir ofreciendo un baloncesto de calidad y competir en una Conferencia Este que con los movimientos de este último verano, viene a ser una de las más competidas de los últimos años. Miami Heat no sólo debe recomponerse de la marcha de LeBron, el equipo de Spoelstra cuenta con otras siete bajas: Shane Battier tras catorce temporadas decidió al inicio de la pasada campaña que jugaría su última temporada. James Jones tras seis años vistiendo la elástica de los Heat, decidió marcharse junto a LeBron a Ohio. Rashard Lewis decidió fichar por los Dallas Mavericks y Michael Beasley tras comprometerse con los Memphis Grizzlies decidió por irse a China para jugar con los Shangai Sharks. El veterano escolta Ray Allen que con un triple hace dos años evitó que a falta de 5.2 segundos Miami perdiese sus opciones de ganar su tercer anillo, con sus 39 años aún no ha decidido si retirarse o no, aunque se cree que si el jugador decide seguir un año más en la liga lo hará lejos de las costas de Miami. Toney Douglas se encuentra actualmente sin equipo al igual que Greg Oden, aunque a diferencia del segundo, él no se enfrenta una acusación por violencia de género. El pívot de cristal no cumplió las expectativas que se le presuponían en Miami y no ha renovado con el equipo.

Las incorporaciones Luol Deng, Danny Granger y Josh McRoberts son los fichajes de más renombre del equipo de Miami. El ex de Chicago y Cleveland viene a suplir el gran hueco en la posición de alero dejado por James. Al tener por delante a Bosh y Wade, Deng puede ocupar el rol de escudero como hacía en Chicago y le valió para ser All-Star. El ex de los Hornets McRoberts tras su gran año en Charlotte viene para ocupar un hueco en el quinteto titular y hacer dupla interior junto a Bosh. Su gran visión de juego y amenaza exterior son sus principales bazas. A los aficionados de Miami les debe parecer raro ver a Danny Granger vistiendo la camiseta de los Heat tras sus altercados con Miami mientras militaba en los Indiana Pacers. Tras su etapa en los Clippers, Granger recala en Miami para intentar volver a sus días dorados de Indiana donde una vez fue All-Star y demostrar que aún tiene algo que decir. Su tiro de tres y su defensa serán clave para los de South Beach.

A pesar de su pésima actuación en las finales de 2014, el base Mario Chalmers ha renovado con el equipo de Florida y tanto él como Norris Cole y la incorporación vía draft de Shabazz Napier (supuesta petición expresa de LeBron James) se disputarán el puesto de base de los Heat, aunque el ex de Kansas parte con cierta ventaja sobre los ex de Cleveland State y Connecticut. Además de la renovación de Chalmers, Miami ha conseguido renovar a dos importantes piezas de su rotación interior, los veteranos Chris Andersen y Udonis Haslem. El “pájaro” y el co-capitán de los Heat junto a Wade son una garantía de esfuerzo y defensa desde el banquillo y Spoelstra tiene una gran confianza en ambos. También destaca las adquisiciones de Shawne Williams y Shannon Brown. Los dos ex Lakers aportan profundidad de banquillo aparte de defensa y una amenaza exterior. El ilusionante James Ennis completará la plantilla de los Heat tras un más que completo año en Australia jugando para los Perth Glory donde promedió 21.2 puntos, 7.2 rebotes, 2.1 asistencias y 1.42 robos ayudando al equipo a alzarse con el campeonato. Además Ennis promedió en la Orlando Summer League, 15.5 puntos, 5.0 rebotes, 1.5 asistencias y 1.33 robos anotando un 51.7% en tiros de campo.

Plantilla

Posible quinteto: Chalmers, Wade, Deng, McRoberts, Bosh.

Dorsal Jugador Posición Nacionalidad 1 Chris Bosh Ala-Pívot EEUU 3 Dwyane Wade Escolta EEUU 4 Josh McRoberts Ala-Pívot EEUU 7 Justin Hamilton Pívot EEUU 8 Tyler Johnson Escolta EEUU 9 Luol Deng Alero Reino Unido 11 Chris Andersen Pívot EEUU 12 Shawn Jones Ala-Pívot EEUU 13 Shabazz Napier Base EEUU 14 Khem Brich Pívot EEUU 15 Mario Chalmers Base EEUU 22 Danny Granger Alero EEUU 24 Andrew Dawkins Escolta EEUU 26 Shannon Brown Escolta EEUU 30 Norris Cole Base EEUU 32 James Ennis Alero EEUU 40 Udonis Haslem Ala-Pívot EEUU 43 Shawne Williams Ala-Pívot EEUU

Hay vida sin LeBron

Miami tiene que demostrar que aún es un equipo que se encuentra dentro de la élite de la Conferencia Este. El campeón de los últimos cuatro años tiene difícil revalidar el título este año ya que Cleveland ha montado un equipo de ensueño rodeando a James; más Chicago con la adquisición de Pau Gasol y Mirotic, añadidos a Noah y a un Rose que parece volver a ser el MVP que maravilló al mundo. Bulls y Cavs parecen estar un peldaño por encima del resto, y Miami se encuentra en un segundo escalón junto a equipos como Toronto, Washington o Charlotte entre otros.

Los de South Beach mantienen a un bloque importante desde el año pasado en el que destaca la dupla Wade-Bosh. El ex de Toronto, con la marcha de James, asume el rol de ser la principal baza ofensiva de los Heat. Con la millonaria renovación de 118 millones de dólares por cinco años Bosh debe asumir la responsabilidad de liderar a los Heat, y a su lado estará un Wade que si sus problemas físicos le respetan es uno de los mejores escoltas de la liga. Junto a Deng, con ganas de demostrar lo que no pudo en Cleveland, hacen de Miami un equipo a tomar en cuenta. Las incorporaciones de McRoberts y Granger dan profundidad a la plantilla y otorgan al equipo dos jugadores capaces de anotar y de dar un salto de calidad. La veteranía de Haslem y Andersen además de su defensa e intensidad será clave desde el banquillo para los de Spoelstra. A diferencia del año pasado que entre los suplentes de Miami destacaba su elevada edad, este curso las incorporaciones de jugadores como Napier, Ennis o Shannon Brown aportan juventud, físico y piernas que el equipo echó de menos la temporada pasada.

Uno de los principales problemas que tuvo Miami durante el curso pasado fue el acierto desde la línea de tres, a pesar de contar con bueno tiradores como Ray Allen, James Jones, Shane Battier, Rashard Lewis o Mario Chalmers además de LeBron James y la sorpresa de Chris Bosh que batió récords en su carrera durante el año previo. Miami no tiró bien desde la larga distancia promediando un 37% (9º en la NBA) y los problemas desde la línea de 7,25 lastraron al equipo a la hora de ganar partidos. Este año con las incorporaciones de Granger, Deng, McRoberts, Ennis o Napier Miami cuenta con unos buenos especialistas y tratará de solucionar los problemas de la temporada pasada.

Un problema que arrastra Miami desde los últimos cuatro años es el rebote. Desde que el Big Three unió sus fuerzas, los centímetros son un problema que ha lastrado a los de South Beach. El curso pasado Miami fue el peor equipo de la NBA en promedio de rebotes por partido (43.1). El quinteto de Miami no cuenta con un center puro ya que Bosh es un Ala-Pívot reconvertido que centra su juego lejos de la zona. McRoberts tampoco es un “cinco” y el equipo solo cuenta con Andersen como pívot puro. Haslem, McRoberts y Williams son los “cuatros” del equipo aunque tanto Deng como Granger pueden disputar minutos en esa posición. Esto provoca que la plantilla de los Heat no destaque por sus centímetros y los equipos rivales se aprovechen de eso.

Movimientos en el mercado

Altas Bajas Luol Deng LeBron James Danny Granger Ray Allen Shabazz Napier Michael Beasley Shawne Williams James Jones Josh McRoberts Shane Battier James Ennis Greg Oden Shannon Brown Toney Douglas Rashard Lewis

Spoelstra, un genio en la sombra

Erik Spoelstra empezó su carrera en Miami como un simple técnico de scouting en el año 1995. En la brillante campaña de 2005-2006, donde Pat Riley bajó al banquillo (Spoelstra era uno de sus técnicos asistentes y en quien Riley tenía más confianza) y consiguió que el equipo se alzase con el anillo de campeón, lograron el primero de la historia de los Miami Heat. Esto fue gracias, en parte, a una de las mayores exhibiciones en unas Finales de la NBA cortesía de Dwyane Wade, que evitó que su equipo perdiese tras comenzar con un 2-0 adverso.

El año siguiente estuvo marcado por las lesiones. Shaquille O´Neal se perdió varios partidos del inicio de la temporada y una lesión en el hombro hizo que Dwyane Wade se perdiera un considerable número de partidos. Tras un final de temporada decepcionante siendo arrollados por 4-0 en playoffs una temporada después de haber sido campeones se avecinaba un verano largo en Miami. Al año siguiente Miami intentó seguir en la élite pero lo que consiguió fue hacer el peor año en la historia de la franquicia. Las lesiones lastraron al equipo y provocaron que el 28 de abril de 2008, Erik Spoelstra fuese nombrado entrenador jefe.

En sus dos primeras temporadas como entrenador y con un Wade más saludable y mostrando su mejor versión, Miami se clasificó para Playoffs aunque cayó en primera ronda en las dos ocasiones, contra Atlanta (4-3) y Boston (4-1). En su tercer año como entrenador, Miami consiguió juntar al Big Three y LeBron, Wade y Bosh se encargaban de liderar a un equipo que quería volver a la élite. El primer año los Heat pagaron su inexperiencia ante un equipo veterano como los Mavericks y perdieron en la final 4-2. El curso 2011-2012 estuvo marcado por el “lockout” y la temporada empezó el 25 de diciembre. Miami consiguió refuerzos de lujo como el ex rocket Shane Battier y bajo las órdenes de Spoelstra volvían a una final de la NBA contra los Oklahoma City Thunder. Miami comenzó la serie perdiendo el primer partido en Oklahoma pero el equipo se rehizo y venció los cuatro siguientes algunos con amplio margen y así la franquicia conseguía su segundo anillo y LeBron cumplía su propósito al llegar a Miami.

La temporada 2012-2013 Miami mantenía su bloque y consiguió la segunda mejor racha de victorias seguidas en temporada regular ganando 27 partidos seguidos hasta que cayeran en el United Center frente a los Bulls el 27 de marzo. Los Heat firmaban su mejor récord en temporada regular con un asombroso 66-16. Miami volvía a llegar a la final de la NBA tras eliminar a los Pacers en el séptimo partido y se enfrentaban a los San Antonio Spurs. En uno de los enfrentamientos más bonitos y disputados de la última década Miami se alzó con el anillo en el séptimo partido que se había forzado con un agónico triple de Ray Allen a falta de cinco segundos para mandar el partido a la prórroga.

El curso 2013-2014 Miami seguía fiel a su estilo de mantener un bloque compacto de jugadores. Los de Florida no demostraban la ambición del curso pasado y eso unido a que Wade jugase solo 54 partidos debido a rotaciones hacía que el equipo diese la sensación de no estar al 100%. Aun así volvieron a llegar a la final de nuevo contra los Spurs, donde fueron víctimas de una cruel venganza por parte de los de Popovich, que sonrojaron a los de South Beach.

Los mayores logros de Spoelstra han sido durante la era del Big Three y debido a estar rodeado de tanta estrella su trabajo siempre ha sido menospreciado. Al debutar se convirtió en el técnico más joven en la liga en hacerlo y con los años se ha forjado un nombre en la liga y entra en lista de los mejores entrenadores.

Uniforme

Fundación: 1988

Títulos NBA: 3 (2006, 2012,2013)

Títulos de conferencia: 5 (2006, 2011, 2012, 2013, 2014)

Títulos de división: 11 (1997, 1998, 1999, 2000, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012, 2013, 2014)

Pabellón: American Airlines Arena

Últimas cinco temporadas