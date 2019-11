Cleveland Cavaliers 2014/2015: el retorno del Rey

El rey ha vuelto y Cleveland vuelve a sonar entre las favoritas. Tras una desastrosa temporada pasada, donde el equipo no consiguió meterse en Playoffs en una de las conferencias Este más flojas de todos los tiempos, el verano ha sido la mejor de las medicinas para los Cavs.

Cuatro años han pasado desde que LeBron James abandonase el equipo de su tierra en su ansiada búsqueda del anillo. Dos títulos, cuatro finales y un máster de liderazgo a sus espaldas más tarde, LJ23 vuelve con la lección aprendida y con las intenciones llevar a los suyos a lo más alto. Pero al igual que hizo en Miami, King James contará con dos escuderos de élite: Kyrie Irving y el otro gran fichaje del verano, Kevin Love. Se acabó el rencor hacía el de Ohio, las camisetas quemadas del hijo pródigo vuelven a renacer de sus propias cenizas. La ciudad de Cleveland ha sabido perdonar, y la decisión es sabia.

Al mando de todo ello estará un novato en esta competición, el entrenador por excelencia del baloncesto europeo en los últimos años, David Blatt que afronta el mayor proyecto de su carrera deportiva. La combinación de juventud y veteranía contrastada pueden llevar al americano a la gloría, pero a la vez puede ser su propia tumba, el tiempo dará la razón.

El objetivo de la franquicia es claro, el anillo. Con una de las plantillas más completas de la competición, a estos Cavs no se le puede pedir otra cosa que no sea el título a pesar del cambio que ha experimentado. LeBron no juega con ningún otro objetivo que no sea ganar y para ello sus compañeros, y en especial Irving y Love, deberán dar un paso adelante y demostrar que han nacido para llegar a lo más alto.

Plantilla

Posible quinteto: K.Irving, D.Waiters, L.James, K.Love, A.Varejao.

DORSAL JUGADOR POSICIÓN NACIONALIDAD 0 Kevin Love Ala-Pívot EEUU 1 James Jones Alero EEUU 2 Kirye Irving Base EEUU 3 Dion Waiters Escolta EEUU 8 Matthew Dellavedova Base Australia 10 Chris Crawford Alero EEUU 12 Joes Harris Escolta EEUU 13 Tristan Thompson Ala-Pívot Canadá 15 Stephen Holt Base EEUU 17 Anderson Varejao Pívot Brasil 18 Mike Miller Escolta EEUU 21 A.J. Price Base EEUU 23 Lebron James Alero EEUU 24 Shane Edwars Escolta EEUU 31 Shawn Marion Alero EEUU 33 Brendan Haywood Pívot EEUU 89 Lou Admunson Pívot EEUU

Su mayor enemigo, ellos mismos

Desequilibrio, locura y nerviosismo. Esos eran los adjetivos que definían el juego llevado a cabo por los Cavaliers la temporada pasada, donde los continuos rumores de enemistad entre Irving y Waiters fueron los principales protagonistas del equipo. Capaces de perder y ganar contra cualquiera, la irregularidad marco a los de Mike Brown quedando fuera de la lucha por el título.

Pero esto ya no es juego de niños donde uno se pelea por ser mejor que su compañero, LeBron ha llegado y con él su reinado. Waiters y sobre todo Irving deben aprender sus nuevos roles, que no es otra cosa que escuderos del rey. Por primera vez desde que llegase a la NBA, James cuenta con un base referente dentro de la competición, lo que restará balones a ambos. James ya conoce lo que es repartirse un balón con estrellas, Wade y Bosh, pero el joven Kyrie no. Y puede que ello le beneficie en su juego, con Lebron en la cancha, los huecos para su gran lanzamiento de tres serán mayores y aquí es donde debe moverse el 2. Mientras tanto, Kevin Love a lo suyo. Este sistema de juego no debe afectar al ala-pívot, que debe hacer el mismo trabajo en la pintura que demostró en Wolves, siendo aún más interior.

Un buen banquillo gana campeonatos, y Lebron lo aprendió de sobra en Miami. Jugadores como Mike Miller, Tristan Thompson, Shawn Marion, Varejao y James Jones pueden dar mucho a esta franquicia en momentos importantes. El jugar al lado de uno de los mejores jugadores del planeta hace mejorar a todos, y la oportunidad de sumar un anillo a sus vitrinas no se presenta todos los días.

Con todo ello, no queda otra que pedir lo máximo a esta franquicia. Pero con paciencia, no se puede esperar que a las primeras de cambio el equipo de lo mejor de sí. No pasó en Miami, donde el inicio de la era fue complicado, ni pasará en Cleveland. Un equipo no es tal hasta las fechas del All-Star, donde ya se ve quién dará guerra en Playoffs. Los partidos deben pasar y con ello llegará la química. Eso sí, media temporada es el finiquito de este conjunto, que se desprendió del próximo mesías de la NBA, Andrew Wiggins, para traer a Love y pensar sólo en el presente más presente. La presión de los medios, y la maldición en la ciudad de Cleveland de llevar más de 50 años sin obtener un título en las grandes competiciones del deporte americano (NFL, NHL y NBA) deben ser oídos sordos para LeBron y los suyos. Las ventajas que debe aprovechar estos Cavs, están dentro de su propia conferencia. El Este se encuentra en un situación de cambio radical, y muchos equipos son casi “nuevos” por lo que deben dominar este lado de USA, las finales ya serían otra película distinta.

Atlas y bajas

ALTAS BAJAS Brendan Haywood (Bobcats) Luol Deng (Heat) Lou Admunson (Bulls) Anthony Bennet (Timberwolves) Lebron James (Heat) Alonzo Gee (Clippers) James Jones (Heat) Spencer Howes (Clippers) Kevin Love (Timberwolves) Jarret Jack (Nets) Mike Miller (Grizzlies) C.J. Miles (Pacers) Shawn Marion (Mavericks) Tyler Zeller (Celtics) A.J. Price (Agente Libre) Sergey Karasev (Nets)

Entrenador: David Blatt

“Un pequeño paso para la NBA, y un gran paso para la Euroliga” es la frase con la que se podría definir el fichaje de David Blatt para dirigir la próxima temporada los Cleveland Cavaliers, apoyada en la que Neil Armstrong dirigió a la población un 21 de julio de 1969 tras pisar la luna. Y es que al lado del baloncesto europeo, la NBA es el gran satélite. Desde la llegada de los primeros europeos al baloncesto americano en la década de los 80, el respeto hacia nuestro continente ha ido creciendo a pasos agigantados, pero siempre dentro de la cancha en la faceta de jugador. El puesto de entrenador jefe había sido siempre un tabú para los nuestros, tanto por el estilo de juego como por la desconfianza de los aficionados.

Cierto es que David Blatt es americano de nacimiento, pero si analizamos su carrera profesional poco encontraremos la palabra USA en su andadura como jugador y entrenador. Representa el estilo europeo, y da un paso primordial para la llegada de estos a la NBA, y de su éxito depende mucho. El bueno de Blatt, llega tras conseguir la Euroliga con el Maccabi Tel Aviv, dando la campanada ante equipos que “a priori” parecían favoritos al título con un juego de pizarra espectacular.

Si analizamos los equipos en los que David Blatt ha estado, encontramos la combinación del estilo europeo con el americano. Sus equipos suelen estar formados por un base anotador, sobre el que cae el mayor peso, un alero alto con buena mano y un pívot dominador en la pintura pero por su físico más que por su calidad. Cuando Blatt firmó por los Cavaliers, los jugadores de referencia eran similares: Irving, Deng y Varejao. Pero la llegada de Lebron, modifica todos sus planes, de forma obligada, lo que es la mayor cuenta pendiente de este curso. Entrenador rígido y con carácter, la llegada a la NBA parece justa, pues Europa se le quedaba pequeña.

Equipaciones

Datos básicos

Cleveland Cavaliers

Fundación: 1970

Títulos NBA: 0

Títulos de Conferencia: 1 (2007)

Títulos de División: 3 (1976,2009,2010)

Pabellón: Quickens Loans Arena

Últimas cinco temporadas