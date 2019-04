Mikel Motos: "Somos muy competitivos"

Mikel Motos atendió a los medios de comunicación en el entrenamiento del martes en el Donostia Arena 2016. El donostiarra, a pesar de haber realizado uno de sus mejores partidos en la Liga Endesa, no se mostró del todo contento: "Tampoco me produjo una gran satisfacción después de haber perdido. Sí que hice un partido bastante completo por mi parte pero lo importante es que perdimos y hay que seguir trabajando para conseguir los triunfos. Yo hago lo que me pide el entrenador. En este partido tuvimos varias bajas, el equipo necesitaba algo más de mí y yo encantado de darlo. Simplemente hago lo que entreno y lo que me pide el entrenador, estoy contento. Cada partido es un mundo, este juego bien e igual el siguiente lo hago muy mal. No me considero un jugador de números, soy un jugador de equipo. Ayudo en cualquier faceta".

A pesar de la derrota por 74-59 ante el Unicaja de Málaga, el escolta del Gipuzkoa Basket reconoció que fue el encuentro que más dominaron en este comienzo de temporada: "Al llegar al partido no sabíamos si iba a jugar Jordi o no. Calentando parecíamos el equipo de la pandereta pero demostramos que estando todos o no tenemos mucho que demostrar, mucho que jugar y tenemos que seguir así, mejorando poco a poco al final llegarán los triunfos. Creo que ha sido el partido que durante más tiempo hemos dominado. Dominamos el juego excepto el último cuarto, que tuvimos unos fallos, el Unicaja vio el momento para ganar el partido y se fueron. Tenemos que estar orgullosos del trabajo que hicimos el domingo".

El donostiarra destacó, por encima de todas las cosas, la competitividad por su parte y la de sus compañeros en cualquier partido: "Todas las personas que estamos somos competitivos. Luego en el partido hay circustancias ajenas que te hacen estar o no en el partido pero por competitividad no se nos puede achacar nada. Fuimos agresivos, pero yo lo veo algo normal porque en todos los entrenamientos somos así. Nosotros estamos contentos por el trabajo que hacemos cada día y creo que somos muy competitivos. En este equipo bastantes jugadores somos jóvenes y por nuestra parte sí hay más nerviosismo, aunque luego están jugadores veteranos como David, Taquan, Jared y Jordi que nos ayudan mucho y nos dicen que estemos calmados y que si trabajamos bien llegarán las victorias".

El sábado el Gipuzkoa Basket se enfrentará al MoraBanc Andorra, un encuentro más asequible aunque difícil para Motos: "Nosotros sabemos que tenemos que competir todos los partidos e intentar ganarlos. Ahora vendrán partidos más asequibles. Andorra ha ganado esta semana ante Gran Canaria y sabemos que si no estamos al 100% no ganaremos. Tienen un jugador que ha sido campeón de Euroliga varias veces, luego Jordi que fue MVP de la Copa del Rey, David Navarro está jugando increíble... a mí me parece un equipazo. Jugar en Illumbe es un plus. Toda la gente que viene los sábados y domingos te anima, vas por la calle y te animan también. Illumbe tiene una afición increíble".