Baloncesto Sevilla - CAI Zaragoza: dos formas diferentes de contemplar la victoria

El próximo domingo el club Baloncesto Sevilla recibirá al CAI Zaragoza. San Pablo respira un ambiente tenso, el combinado hispalense no conoce la victoria desde que echara a rodar la presente temporada de la Liga Endesa. Situación que ha hecho que ocupe el puesto de colista. Además del ansia de victoria que invade a la entidad sevillana, otros movimientos han envuelto al club andaluz. El pasado viernes el equipo sevillano hizo oficial la desvinculación con el base Jacob Pullen, tras un acuerdo para la rescisión del contrato. Por todo ello, el conjunto verdirrojo tratará de dejarse la piel en la cancha y hacer todo lo posible para inaugurar el casillero andaluz. Una victoria supondría la subida de moral de los jugadores tras cinco derrotas y la lucha por abandonar los puestos de descenso.

Pero los maños no llegan a Sevilla con la intención de poner las cosas fáciles y tratarán de continuar con la buena racha que les está acompañando. El conjunto que dirige Joaquín Ruiz ha conseguido 3 victorias, dos de ellas a domicilio en la visita al Iberostar Tenerife y el Montakit Fuenlabrada.

Ambos equipos se han enfrentado un total de cinco veces en liga regular, y los precedentes favorecen al cuadro zaragozano con una renta de tres victorias y dos derrotas: temporada 08-09 (75-79), temporada 10-11 (72-86), temporada 11-12 (77-64), temporada 12-13 (67-75) y temporada 13-14 (79-59).

Alex Urtasun: “Necesitamos sumar como sea”

Desde el banquillo Scott Roth, que aún no ha logrado que la ACB reconozca su titulación como homologada, intentará motivar a sus hombres en busca del primer triunfo y mejorar la imagen del cuadro andaluz. La situación en Eurocup es diferente donde acumulan dos victorias y dos derrotas. Además el fracaso del pasado miércoles frente al SLUC Nancy (68-59) ha hecho que las ganas y el hambre de superar al rival sean aún mayores. Alex Urtasun uno de los capitanes del cuadro hispalense, se enfrentará al equipo desde el que llegó a la capital andaluza el pasado mes de febrero. El escolta navarro es consciente de la importancia de ganar este partido: “Necesitamos sumar como sea. Hemos empezado muy mal pero no es tarde para empezar a ganar. No estamos tan descolgados, con un triunfo las cosas se verían mucho mejor”.

No habrá bajas en el banquillo del Club Baloncesto Sevilla.

Joan Sastre: “Necesitamos mas regularidad en los partidos”

En lado rival, el CAI Zaragoza llega en un buen momento. El conjunto aragonés está dando una buena imagen en ACB y Eurocup. En la competición europea también con una renta de dos victorias y dos derrotas, la situación es distinta a la que se vive en Sevilla. El pasado miércoles el grupo rojillo se impuso en el Príncipe Felipe al Grissin Bon Reggio Emilia, (93-79). Joan Sastre ha señalado el buen momento en el que se encuentra el equipo: “Cada día nos conocemos mas y estamos mejor. Necesitamos mas regularidad en los partidos y conforme nos conozcamos mas la alcanzaremos para jugar los cuarenta minutos a tope”.

Pero los maños saben que pese a enfrentarse al colista no pueden confiarse y así lo ha manifestado su técnico Joaquín Ruiz: “Un buen inicio siempre es importante pero no definitivo. Un partido dura cuarenta minutos para lo bueno y para lo malo, y hay que estar concentrado”. “Van a querer ganar porque les aprietan los resultados, pero también nosotros queremos ganar. Siempre tenemos las ganas y la ilusión de salir a por todas. Esta vez será ante un rival herido “afirmó el técnico aragonés.

Dos piezas fundamentales del CAI vuelven a San Pablo. Marcus Landry que disputó la pasada temporada con el club andaluz y Joan Sastre. El balear regresa a la que fue su casa durante cinco temporadas. Un dúo que está dando mucho que hablar en capital aragonesa, con jugadas espectaculares, como la que protagonizaron en el último partido disputado de Eurocup con robo del balear, asistencia en 'alley-oop' y mate de Landry. Las jugadas del escolta mallorquín no pasan desapercibidas para nadie, ni para el Top7 Kia de la Liga Endesa donde ha aparecido dos semanas consecutivas. El exterior rojillo no ha ocultado la emoción que siente al volver a San Pablo: “Será especial y raro a la vez. Es la primera vez que voy a San Pablo como visitante y se me hará extraño. Sin embargo creo que será un partido bonito, me hace mucha ilusión ir, ver a los compañeros, a la afición. Será un partido muy especial, pero una vez empieza el partido no hay amigos ni compañeros: lo que interesa es ganar. Durante esos cuarenta minutos no piensas en mas”.

En el combinado rojillo, Henk Norel volverá a ser duda ya que su problema está teniendo mas complicación de la esperada.