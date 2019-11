Unicaja - Maccabi Electra: el Carpena recibe al campeón

El Martín Carpena acogerá uno de los duelos de la jornada en la Euroliga. La quinta jornada enfrenta a Unicaja de Málaga y Maccabi Electra Tel Aviv en el feudo malagueño. Los dos conjuntos llegan en una situación idónea en el Grupo B. Con el CSKA Moscú imbatido (4-0) parece claro su dominio y el liderato del grupo. La segunda posición quedará en manos presumiblemente de malagueños e israelitas. Los locales ocupan la segunda plaza con un bagaje de tres triunfos y una derrota, mientras que los macabeos son terceros con dos victorias y dos derrotas.

Volver a ganar

El cuadro andaluz está viviendo un inicio de temporada bastante favorable. No obstante, sus dos últimos partidos han concluido en derrota (Euroliga y Liga Endesa). La derrota contra CSKA el viernes pasado pasó factura a los malagueños en su compromiso de la Liga Endesa en el Olimpic de Badalona, dónde el FIATC Joventut vencía en uno de los últimos encuentros de la jornada. En Euroliga, los andaluces han ganado tres partidos: Cedevita Zagreb (63-78), ALBA Berlín (87-84) y Limoges (75-69).

Unicaja quiere continuar con la imbatibilidad de su fortín, el Martín Carpena

El partido tendrá varios inconvenientes para los locales, además de la entidad del rival. El técnico catalán cuenta con numerosas bajas. Jon Stefansson será baja con total seguridad, mientras que Jason Granger, Carlos Suárez y Stefan Markovic serán duda hasta última hora. El que menos posibilidades tiene es el madrileño, ya que viene de una larga lesión muscular.

Acerca del tema de las ausencias, Joan Plaza aseguraba: "La realidad es que no hemos completado un entreno con ninguno de los lesionados, se han testado pero por ejemplo alguno de los que ayer entrenaron hoy el fisioterapeuta me ha recomendado que lo haga. Stefansson no estará seguro y Carlos Suárez es más una cuestión de sensaciones, porque no podemos dar pasos atrás. Ya se lesionó en la pretemporada y ahora no puede volver a hacerlo". Sobre el rival decía: "Me preocupa más mi equipo porque no sabemos qué Maccabi va a salir, si el que arrolló al Alba de Berlín o el que perdió ante el Cedevita. Lo que me preocupa es mi equipo y que podamos recuperar a los lesionados y que los que tenemos medio tocados no empeoren".

En crisis

El conjunto macabeo no llega en su mejor momento de forma. Hace aproximadamente seis meses, los israelitas se proclamaban campeones de la Euroliga al derrotar en la final al Real Madrid. Este título hizo que los referentes salieran en busca de nuevos contratos en otras ligas. Tanto en la competición doméstica como en Europa, los macabeos no están dejando las sensaciones y los resultados esperados. En lo que va de Euroliga han caido en dos partidos: CSKA Moscú (99-80) y Cedevita Zagreb (73-83).

Maccabi Electra, vigente campeón de la Euroliga, llega en el peor momento de los últimos años

El técnico Guy Goodes contará con toda su plantilla para viajar a Málaga. El preparador israelita cuenta con jugadores experimentados y con nombre a nivel europeo. Prueba de ello son los jugadores Jeremy Pargo, Schortsanitis, Haines o Smith. Tanto el pívot griego como alero Smith son dos de los pesos pesados del vestuario al llevar muchos años en la entidad macabea.

El entrenador Goodes comparecía en la rueda de prensa previa al encuentro, dónde valoraba las opciones de su equipo: "Este partido es muy importante para nosotros como parte de nuestros esfuerzos para hacer llegar a la cima del Top16. Unicaja es un equipo muy bueno, y son excelentes en casa. Tenemos que jugar duro en ambos lados de la cancha para ganar. Nuestro principal objetivo en este momento, después de nuestras últimas tres derrotas duras, no es otro que ganar el próximo partido y obtener un nuevo comienzo".

Jugadores a seguir

Mindaugas Kuzminskas: el alero lituano continúa haciéndose un hueco en la disciplina dirigida por Joan Plaza. Su regularidad en los cuatro encuentros disputados ha sido la tónica del joven alero del cuadro malagueño. Sus números en la Euroliga son: 13,8 puntos, 3,8 rebotes y dos asistencias para 18 de valoración en más de 25 minutos. Su mejor actuación llegó en el último compromiso malagueño en Moscú.

Brian Randle: el alero norteamericano del conjunto israelita es uno de los referentes de un cuadro, que se ha quedado muy tocado tras la marcha este verano de sus estrellas. Randle afronta su primera temporada en la entidad macabea y en la máxima competición continental. En los primeros cuatro partidos ha promediado: 15,3 puntos, 4,8 rebotes y 1,8 asistencias para 17,3 de valoración en más de 25 minutos de juego.